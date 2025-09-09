Euro Vision Consultor Especializado

Euro Vision é um robô de trading multicurrency de última geração, desenvolvido exclusivamente para operar todos os principais pares baseados no euro: EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD e EURNZD. Funcionando no timeframe H1, o sistema combina modelagem de correlação avançada com técnicas de scalping de precisão para entradas de alta probabilidade e máxima consistência.

Ao contrário de sistemas de par único, o Euro Vision monitora simultaneamente os sete pares do euro, identificando relações ocultas e movimentos de preço sincronizados. Isso oferece aos traders um fluxo constante de oportunidades de negociação com alta atividade, mantendo uma gestão de risco disciplinada.

Por que escolher o Euro Vision

Especialista em pares do euro – projetado apenas para cruzamentos do euro

Motor avançado de correlação – alinha negociações em vários pares para maior precisão

Precisão de scalping – detecta micromovimentos para entradas e saídas otimizadas

Alta frequência de negociação – maximiza oportunidades sem sobrecarregar

Automação profissional – adequado para traders de varejo e firmas proprietárias

Características principais

Trading multicurrency: até 7 pares do euro ao mesmo tempo

Estratégia de alta taxa de acerto: combina correlação de mercado com sinais de scalping

Abordagem de baixo risco: evita estratégias perigosas como Martingale ou Grid

Gestão dinâmica de riscos: configurações personalizáveis para proteger capital

Pronto para usar: parâmetros otimizados incluídos

Forte proteção de capital: salvaguardas integradas para consistência a longo prazo

⚡ Euro Vision foi desenvolvido para traders que desejam oportunidades frequentes, análise aprofundada e um método disciplinado focado na força do euro.

ATTENTION! [Purchase 3 EAs and get a free one as gift] After purchasing, send a private message to receive the full setup . input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764234



User guidelines:

Currency pair: Attach the EA to EURUSD chart

Timeframe: H1

Minimum deposit: $100

Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.

Brokers: Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)



Account type: Hedge

IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!











