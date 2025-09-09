Euro Vision

5

Euro Vision Consultor Especializado
Euro Vision é um robô de trading multicurrency de última geração, desenvolvido exclusivamente para operar todos os principais pares baseados no euro: EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD e EURNZD. Funcionando no timeframe H1, o sistema combina modelagem de correlação avançada com técnicas de scalping de precisão para entradas de alta probabilidade e máxima consistência.

Ao contrário de sistemas de par único, o Euro Vision monitora simultaneamente os sete pares do euro, identificando relações ocultas e movimentos de preço sincronizados. Isso oferece aos traders um fluxo constante de oportunidades de negociação com alta atividade, mantendo uma gestão de risco disciplinada.

Por que escolher o Euro Vision

  • Especialista em pares do euro – projetado apenas para cruzamentos do euro

  • Motor avançado de correlação – alinha negociações em vários pares para maior precisão

  • Precisão de scalping – detecta micromovimentos para entradas e saídas otimizadas

  • Alta frequência de negociação – maximiza oportunidades sem sobrecarregar

  • Automação profissional – adequado para traders de varejo e firmas proprietárias

Características principais

  • Trading multicurrency: até 7 pares do euro ao mesmo tempo

  • Estratégia de alta taxa de acerto: combina correlação de mercado com sinais de scalping

  • Abordagem de baixo risco: evita estratégias perigosas como Martingale ou Grid

  • Gestão dinâmica de riscos: configurações personalizáveis para proteger capital

  • Pronto para usar: parâmetros otimizados incluídos

  • Forte proteção de capital: salvaguardas integradas para consistência a longo prazo

⚡ Euro Vision foi desenvolvido para traders que desejam oportunidades frequentes, análise aprofundada e um método disciplinado focado na força do euro.

      ATTENTION! [Purchase 3 EAs and get a free one as gift] 

      After purchasing, send a private message to receive the full setup.

      input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764234

      User guidelines:

        • Currency pair: Attach the EA to EURUSD chart
        • Timeframe: H1
        • Minimum deposit: $100
        • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
        • Brokers: Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
        • Account type: Hedge
        • IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!




        Comentários 1
        John Woodward Jr
        370
        John Woodward Jr 2025.12.16 00:50 
         

        I ran Euro Vision in a live account for the past month. My results were not good enough to continue running the EA. Support is very good. I just did not get desired results.

