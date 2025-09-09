Euro Vision
Euro Vision Consultor Especializado
Euro Vision é um robô de trading multicurrency de última geração, desenvolvido exclusivamente para operar todos os principais pares baseados no euro: EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD e EURNZD. Funcionando no timeframe H1, o sistema combina modelagem de correlação avançada com técnicas de scalping de precisão para entradas de alta probabilidade e máxima consistência.
Ao contrário de sistemas de par único, o Euro Vision monitora simultaneamente os sete pares do euro, identificando relações ocultas e movimentos de preço sincronizados. Isso oferece aos traders um fluxo constante de oportunidades de negociação com alta atividade, mantendo uma gestão de risco disciplinada.
Por que escolher o Euro Vision
Especialista em pares do euro – projetado apenas para cruzamentos do euro
Motor avançado de correlação – alinha negociações em vários pares para maior precisão
Precisão de scalping – detecta micromovimentos para entradas e saídas otimizadas
Alta frequência de negociação – maximiza oportunidades sem sobrecarregar
Automação profissional – adequado para traders de varejo e firmas proprietárias
Características principais
Trading multicurrency: até 7 pares do euro ao mesmo tempo
Estratégia de alta taxa de acerto: combina correlação de mercado com sinais de scalping
Abordagem de baixo risco: evita estratégias perigosas como Martingale ou Grid
Gestão dinâmica de riscos: configurações personalizáveis para proteger capital
Pronto para usar: parâmetros otimizados incluídos
Forte proteção de capital: salvaguardas integradas para consistência a longo prazo
⚡ Euro Vision foi desenvolvido para traders que desejam oportunidades frequentes, análise aprofundada e um método disciplinado focado na força do euro.
input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764234
User guidelines:
- Currency pair: Attach the EA to EURUSD chart
- Timeframe: H1
- Minimum deposit: $100
- Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
- Brokers: Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
- Account type: Hedge
- IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!
I ran Euro Vision in a live account for the past month. My results were not good enough to continue running the EA. Support is very good. I just did not get desired results.