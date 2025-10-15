Forex Shogun

Forex Shogun: JPY 시장의 달인

Forex Shogun은 JPY 교차 통화쌍의 고속 세계를 지배하기 위해 정교하게 설계된 차세대 자동 거래 시스템입니다. 일반적인 로봇과 달리, Shogun은 가장 변동성이 큰 일본 엔화 심볼인 USDJPY, GBPJPY, EURJPY, NZDJPY, CHFJPY 및 XAUJPY에서 정밀성과 강도를 제공하는 데 전적으로 집중하는 전문가입니다.

H1 시간 프레임에서 작동하는 Shogun의 핵심은 새로 개발된 상관관계 기반 알고리즘에 있습니다. 이것은 단순한 지표가 아니라 JPY 시장 구조를 위해 특별히 설계, 조정 및 훈련된 다중 통화 분석 시스템입니다. 이 강력한 로직은 20년 이상의 과거 데이터 분석을 통해 정제되고 테스트되어 장기적인 일관성과 신뢰성을 보장합니다.

Forex Shogun은 이 6가지 JPY 관련 자산을 동시에 모니터링하여 단일 통화쌍 시스템이 놓치는 중요한 시장 간 관계와 동기화된 가격 움직임을 감지합니다. 이는 로봇에게 분석적 우위를 제공하여 높은 확률의 기회를 식별하고 일관된 성능을 극대화합니다.

Forex Shogun을 선택하는 이유?

  • JPY 시장 전문가: 지정된 JPY 교차 통화쌍만을 거래하도록 독점적으로 설계되어, 고유한 변동성과 추세를 마스터합니다.

  • 상관관계 마스터리: 맞춤형 고급 상관관계 엔진을 활용하여 여러 JPY 통화쌍 간의 거래를 정렬하여 신호 정확도를 극적으로 높입니다.

  • 데이터 기반 강점: 20년 이상의 과거 데이터 분석을 통해 개발되어 비교할 수 없는 테스트 깊이와 성능을 제공합니다.

  • H1 일관성: 안정적인 H1 시간 프레임에서 거래하며, 활발한 참여와 신뢰할 수 있는 신호 명확성 사이의 균형을 이룹니다.

  • 훈련된 자동화: 소매 트레이더와 까다로운 프로ップ 펌 조건 모두에 적합하며, 전문적인 위험 관리를 특징으로 합니다.

Forex Shogun의 핵심 기능

  • 다중 심볼 거래: USDJPY, GBPJPY, EURJPY, NZDJPY, CHFJPY 및 XAUJPY를 포함한 최대 6가지 주요 JPY 심볼을 동시에 거래합니다.

  • 고유한 거래 로직: 전문적으로 훈련된 JPY 상관관계 모델을 기반으로 하는 독점적인 고승률 전략을 구현합니다.

  • 저위험 프로토콜: 마틴게일 또는 그리드 거래와 같은 위험하고 계정을 파괴하는 전략을 피합니다.

  • 견고한 자본 보호: 자본 안전 및 손실 통제를 위한 맞춤형 동적 위험 관리 및 내장된 안전 장치를 제공합니다.

  • 플러그 앤 플레이 준비: 플랫폼에서 빠르고 쉽게 설정할 수 있도록 최적화된 설정이 포함되어 있습니다.

기회를 잡으세요!

Forex Shogun은 공격적이지만 훈련된 시장 접근 방식을 추구하며, 일본 엔화의 강점과 움직임에 전적으로 초점을 맞춘 분석 깊이를 가진 트레이더를 위해 설계되었습니다.

주목! [EA 3개 구매 시, 1개 무료 증정] 구매 후, 전체 설정을 받으려면 비공개 메시지를 보내주십시오.

input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764830

시작하기 (사용자 가이드라인)

  • 시간 프레임: H1

  • 통화쌍: 전문가 고문은 USDJPY H1 차트에만 첨부하십시오.

  • 계정 유형: 헤지

  • 최소 예치금: $100

  • 브로커 추천: ECN, Raw 또는 낮은 스프레드 계정에서 최고의 성능을 발휘합니다 (일반적인 브로커 및 프로ップ 펌과 호환).


