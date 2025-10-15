Forex Shogun: JPY Piyasasının Ustası

Forex Shogun, yüksek hızlı JPY çapraz pariteleri dünyasına hükmetmek üzere titizlikle tasarlanmış yeni nesil otomatik bir ticaret sistemidir. Genel amaçlı robotlardan farklı olarak, Shogun, en volatil Japon Yeni sembollerinde (USDJPY, GBPJPY, EURJPY, NZDJPY, CHFJPY ve XAUJPY) hassasiyet ve güç sunmaya tamamen odaklanmış bir uzmandır.

H1 zaman diliminde çalışan Shogun'un gücünün çekirdeği, yeni geliştirilen korelasyon tabanlı algoritmasında yatmaktadır. Bu, basit bir gösterge değil, JPY piyasa yapısı için özel olarak tasarlanmış, ayarlanmış ve eğitilmiş çoklu para birimi analiz sistemidir. Bu sağlam mantık, uzun vadeli tutarlılık ve güvenilirliği sağlamak için 20 yılı aşkın geçmiş verilerin analizi kullanılarak rafine edilmiş ve test edilmiştir.

Forex Shogun, bu altı JPY ile ilgili varlığın hepsini eş zamanlı olarak izleyerek, tekli parite sistemlerinin kaçırdığı kritik piyasalar arası ilişkileri ve senkronize fiyat hareketlerini tespit eder. Bu, robota analitik bir avantaj sağlar, yüksek olasılıklı fırsatları tanımlar ve tutarlı performansı maksimize eder.

Neden Forex Shogun'u Seçmelisiniz?

JPY Piyasa Uzmanı: Belirtilen JPY çapraz paritelerini işlemeye özel olarak tasarlanmış, kendine özgü volatilite ve trendlerinde ustalaşmıştır.

Korelasyon Ustalığı: Sinyal doğruluğunu önemli ölçüde artırmak için birden fazla JPY paritesi arasındaki ticareti hizalayan özel, gelişmiş bir korelasyon motoru kullanır.

Veri Odaklı Güç: Eşsiz test derinliği ve performansı için 20 yılı aşkın geçmiş verilerin analizinden geliştirilmiştir.

H1 Tutarlılığı: Aktif katılımı güvenilir sinyal netliği ile dengeleyerek istikrarlı H1 zaman diliminde işlem yapar.

Disiplinli Otomasyon: Hem bireysel yatırımcılar hem de profesyonel firmaların zorlu koşulları için uygundur, profesyonel düzeyde risk yönetimi sunar.

Forex Shogun'un Temel Özellikleri

Çoklu Sembol Ticareti: USDJPY, GBPJPY, EURJPY, NZDJPY, CHFJPY ve XAUJPY dahil olmak üzere aynı anda altı önemli JPY sembolünü işlem yapar.

Benzersiz Ticaret Mantığı: Uzmanlaşmış, eğitilmiş bir JPY korelasyon modeline dayanan tescilli, yüksek kazanma oranlı bir strateji uygular.

Düşük Risk Protokolü: Martingale veya Grid ticareti gibi tehlikeli, hesapları yok eden stratejilerden kaçınır.

Sağlam Sermaye Koruması: Sermaye güvenliği ve düşüş kontrolü için özelleştirilebilir dinamik risk yönetimi ve yerleşik koruyucu önlemler sunar.

Tak Çalıştır Hazır: Platformunuzda hızlı ve kolay kurulum için optimize edilmiş ayarlar dahildir.

⚡ Fırsatı Yakalayın!

Forex Shogun, piyasaya agresif ancak disiplinli bir yaklaşım arayan, analitik derinliği tamamen Japon Yeni'nin gücüne ve hareketlerine odaklanmış yatırımcılar için tasarlanmıştır.

DİKKAT! [3 EA satın alın ve birini hediye olarak ücretsiz kazanın] Satın alma işleminden sonra, tam kurulumu almak için özel bir mesaj gönderin.

input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764830



