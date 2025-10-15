Forex Shogun

Forex Shogun: Maître du Marché JPY

Forex Shogun est un système de trading automatisé de nouvelle génération, méticuleusement conçu pour dominer le monde à grande vitesse des paires croisées JPY. Contrairement aux robots polyvalents, le Shogun est un spécialiste, entièrement axé sur la précision et la force des symboles les plus volatils du Yen japonais : USDJPY, GBPJPY, EURJPY, NZDJPY, CHFJPY et XAUJPY.

Opérant sur le graphique H1, le cœur de la puissance du Shogun réside dans son algorithme basé sur la corrélation récemment développé. Il ne s'agit pas d'un simple indicateur, mais d'un système d'analyse multi-devises spécialement conçu, ajusté et entraîné exclusivement pour la structure du marché JPY. Cette logique robuste a été affinée et testée en utilisant une analyse de plus de 20 ans de données historiques pour assurer une cohérence et une fiabilité à long terme.

En surveillant simultanément ces six actifs liés au JPY, Forex Shogun détecte les relations inter-marchés critiques et les mouvements de prix synchronisés que les systèmes à paire unique manquent. Cela confère au robot un avantage analytique, identifiant les opportunités à haute probabilité et maximisant les performances constantes.

Pourquoi choisir Forex Shogun ?

  • Spécialiste du Marché JPY : Conçu exclusivement pour trader les paires croisées JPY spécifiées, maîtrisant leur volatilité et leurs tendances distinctes.

  • Maîtrise de la Corrélation : Utilise un moteur de corrélation avancé et personnalisé qui aligne le trading sur plusieurs paires JPY pour augmenter considérablement la précision du signal.

  • Force Basée sur les Données : Développé à partir de l'analyse de plus de 20 ans de données historiques pour une profondeur de test et des performances inégalées.

  • Cohérence H1 : Trade sur le graphique stable H1, équilibrant la participation active avec une clarté de signal fiable.

  • Automatisation Disciplinée : Convient aussi bien aux traders particuliers qu'aux conditions exigeantes des sociétés de prop trading, avec une gestion des risques de niveau professionnel.

Caractéristiques Principales de Forex Shogun

  • Trading Multi-Symboles : Trade jusqu'à six symboles JPY clés simultanément : USDJPY, GBPJPY, EURJPY, NZDJPY, CHFJPY et XAUJPY.

  • Logique de Trading Unique : Met en œuvre une stratégie propriétaire à taux de réussite élevé basée sur un modèle de corrélation JPY spécialisé et entraîné.

  • Protocole à Faible Risque : Évite les stratégies dangereuses et destructrices de compte comme le Martingale ou le trading en grille.

  • Protection Robuste du Capital : Comprend une gestion dynamique des risques personnalisable et des sauvegardes intégrées pour la sécurité du capital et le contrôle des réductions.

  • Prêt à l'Emploi (Plug-and-Play) : Des paramètres optimisés sont inclus pour une configuration rapide et facile sur votre plateforme.

Saisissez l'Opportunité !

Forex Shogun est conçu pour les traders recherchant une approche agressive mais disciplinée du marché, avec une profondeur analytique entièrement axée sur la force et les mouvements du Yen japonais.

ATTENTION ! [Achetez 3 EA et obtenez-en un gratuitement en cadeau] Après l'achat, envoyez un message privé pour recevoir la configuration complète.

input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764830

Démarrage (Directives Utilisateur)

  • Unité de temps : H1

  • Paires de devises : Attachez l'Expert Advisor uniquement au graphique USDJPY H1.

  • Type de compte : Couverture (Hedge)

  • Dépôt minimum : 100 $

  • Recommandation de courtier : Les meilleures performances sont obtenues avec des comptes ECN, Raw ou à faibles spreads (Compatible avec les courtiers courants et les sociétés de prop trading).


Plus de l'auteur
Euro Vision
Sahil Mukhtar
Experts
Euro Vision Expert Advisor Euro Vision est un robot de trading multi-devises de nouvelle génération, conçu exclusivement pour trader les principales paires basées sur l’euro : EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD et EURNZD. Fonctionnant sur l’unité de temps H1, le système combine un modèle avancé de corrélation avec des techniques de scalping de précision pour offrir des entrées de trading à forte probabilité et maximiser la régularité. Contrairement aux systèmes mono-paire, Euro Vis
CryptoEdge Scalper
Sahil Mukhtar
1 (1)
Experts
Ce conseiller expert (EA) est un robot de trading entièrement automatisé et hautement spécialisé, conçu pour trader le Bitcoin (BTCUSD) avec précision sur le marché des cryptomonnaies toujours actif. Fonctionnant sur l’unité de temps H1 (horaire), il est optimisé pour l’environnement crypto 24h/24 et 7j/7, en analysant le comportement des faiseurs de marché (baleines) et en suivant les flux de capitaux intelligents pour détecter des configurations de trading à forte probabilité. Contrairement a
Silver Comet
Sahil Mukhtar
Experts
Présentation de Silver Comet : L'Expert Advisor Multi-Devises Le Silver Comet est un système de trading multi-devises avancé, conçu spécifiquement pour naviguer dans l'univers volatil des symboles de l'argent. Il est conçu pour le trader averti, des comptes de détail individuels aux professionnels sérieux des PropFirms , offrant une approche puissante et à faible risque pour le trading de matières premières. Caractéristiques Clés et Spécifications des Symboles Le Silver Comet EA est une avancée
Dollar Pilot
Sahil Mukhtar
Experts
Ce robot de trading est un expert advisor multi-devises conçu pour le marché FOREX, spécifiquement pour trader les paires USD : USDJPY, GBPUSD et AUDUSD. Fonctionnant sur le timeframe standard H1 (horaire), le système utilise l’analyse technique pour identifier simultanément des opportunités de trading sur les trois symboles. En tirant parti des dynamiques inter-marchés et des stratégies de corrélation, il peut ouvrir et gérer des positions sur plusieurs paires à la fois, optimisant le risque e
Red Berry MT4
Sahil Mukhtar
5 (1)
Experts
Introduction : Red Berry est un robot de trading alimenté par l'intelligence  artificielle, conçu pour les traders FOREX ou PropFirms. Cet expert advisor utilise une stratégie unique qui combine des techniques avancées d'IA avec une analyse technique, le distinguant des robots de trading traditionnels. Aspects principaux de Red Berry : Alimenté par des fonctionnalités d'IA Conçu pour les traders PropFirm Retrait standard inférieur à 10% La principale stratégie n'est pas basée sur une grille
The Apple MT4
Sahil Mukhtar
5 (1)
Experts
Introduction: Apple est un robot de trading basé sur l'analyse technique, que vous soyez un trader FOREX ou PropFirm, cet EA est conçu pour vous. Ce conseiller expert utilise une stratégie de trading qui emploie des analyses techniques avancées et des indicateurs personnalisés, le distinguant des robots de trading traditionnels. Aspects clés d'Apple :    Conseiller expert multi-devises    Alimenté par des fonctionnalités d'analyse technique    Conçu pour les traders PropFirm    Écart standa
Red Berry MT5
Sahil Mukhtar
5 (4)
Experts
Introduction : Red Berry est un robot de trading alimenté par l'intelligence  artificielle, conçu pour les traders FOREX ou PropFirms. Cet expert advisor utilise une stratégie unique qui combine des techniques avancées d'IA avec une analyse technique, le distinguant des robots de trading traditionnels. Aspects principaux de Red Berry : Alimenté par des fonctionnalités d'IA Conçu pour les traders PropFirm Retrait standard inférieur à 10% La principale stratégie n'est pas basée sur une grille
The Apple
Sahil Mukhtar
4.5 (8)
Experts
Introduction: Apple est un robot de trading basé sur l'analyse technique, que vous soyez un trader FOREX ou PropFirm, cet EA est conçu pour vous. Ce conseiller expert utilise une stratégie de trading qui emploie des analyses techniques avancées et des indicateurs personnalisés, le distinguant des robots de trading traditionnels. Aspects clés d'Apple :  Conseiller expert multi-devises  Alimenté par des fonctionnalités d'analyse technique  Conçu pour les traders PropFirm  Écart standard infér
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis