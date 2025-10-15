Forex Shogun: Maître du Marché JPY

Forex Shogun est un système de trading automatisé de nouvelle génération, méticuleusement conçu pour dominer le monde à grande vitesse des paires croisées JPY. Contrairement aux robots polyvalents, le Shogun est un spécialiste, entièrement axé sur la précision et la force des symboles les plus volatils du Yen japonais : USDJPY, GBPJPY, EURJPY, NZDJPY, CHFJPY et XAUJPY.

Opérant sur le graphique H1, le cœur de la puissance du Shogun réside dans son algorithme basé sur la corrélation récemment développé. Il ne s'agit pas d'un simple indicateur, mais d'un système d'analyse multi-devises spécialement conçu, ajusté et entraîné exclusivement pour la structure du marché JPY. Cette logique robuste a été affinée et testée en utilisant une analyse de plus de 20 ans de données historiques pour assurer une cohérence et une fiabilité à long terme.

En surveillant simultanément ces six actifs liés au JPY, Forex Shogun détecte les relations inter-marchés critiques et les mouvements de prix synchronisés que les systèmes à paire unique manquent. Cela confère au robot un avantage analytique, identifiant les opportunités à haute probabilité et maximisant les performances constantes.

Pourquoi choisir Forex Shogun ?

Spécialiste du Marché JPY : Conçu exclusivement pour trader les paires croisées JPY spécifiées, maîtrisant leur volatilité et leurs tendances distinctes.

Maîtrise de la Corrélation : Utilise un moteur de corrélation avancé et personnalisé qui aligne le trading sur plusieurs paires JPY pour augmenter considérablement la précision du signal.

Force Basée sur les Données : Développé à partir de l'analyse de plus de 20 ans de données historiques pour une profondeur de test et des performances inégalées.

Cohérence H1 : Trade sur le graphique stable H1, équilibrant la participation active avec une clarté de signal fiable.

Automatisation Disciplinée : Convient aussi bien aux traders particuliers qu'aux conditions exigeantes des sociétés de prop trading, avec une gestion des risques de niveau professionnel.

Caractéristiques Principales de Forex Shogun

Trading Multi-Symboles : Trade jusqu'à six symboles JPY clés simultanément : USDJPY, GBPJPY, EURJPY, NZDJPY, CHFJPY et XAUJPY.

Logique de Trading Unique : Met en œuvre une stratégie propriétaire à taux de réussite élevé basée sur un modèle de corrélation JPY spécialisé et entraîné.

Protocole à Faible Risque : Évite les stratégies dangereuses et destructrices de compte comme le Martingale ou le trading en grille.

Protection Robuste du Capital : Comprend une gestion dynamique des risques personnalisable et des sauvegardes intégrées pour la sécurité du capital et le contrôle des réductions.

Prêt à l'Emploi (Plug-and-Play) : Des paramètres optimisés sont inclus pour une configuration rapide et facile sur votre plateforme.

⚡ Saisissez l'Opportunité !

Forex Shogun est conçu pour les traders recherchant une approche agressive mais disciplinée du marché, avec une profondeur analytique entièrement axée sur la force et les mouvements du Yen japonais.

ATTENTION ! [Achetez 3 EA et obtenez-en un gratuitement en cadeau] Après l'achat, envoyez un message privé pour recevoir la configuration complète.

input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764830



Démarrage (Directives Utilisateur)