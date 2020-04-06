Forex Shogun

Forex Shogunは、JPYクロス通貨ペアの高速な世界を支配するために綿密に設計された次世代の自動取引システムです。汎用ロボットとは異なり、ShogunはUSDJPY、GBPJPY、EURJPY、NZDJPY、CHFJPY、XAUJPYといった最も変動の激しい日本円シンボル全体で精度と強さを提供することに完全に焦点を当てたスペシャリストです。

H1タイムフレームで動作するShogunの力の核心は、新開発の相関ベースアルゴリズムにあります。これは単なるインジケーターではなく、JPY市場構造のためだけに特別に設計、調整、訓練された多通貨分析システムです。この堅牢なロジックは、長期的な一貫性と信頼性を確保するために、20年以上の履歴データの分析を使用して洗練され、テストされました。

これら6つのJPY関連資産すべてを同時に監視することで、Forex Shogunは単一ペアシステムが見逃す重要な市場間関係と同期した価格変動を検出します。これにより、ロボットは分析上の優位性を獲得し、高確率の機会を特定し、一貫したパフォーマンスを最大化します。

Forex Shogunを選ぶ理由

  • JPY市場のスペシャリスト: 指定されたJPYクロス通貨ペアのみを取引するように独占的に設計されており、その独特のボラティリティとトレンドを習得しています。

  • 相関の熟練: カスタムの高度な相関エンジンを利用して、複数のJPYペア間の取引を調整し、シグナルの精度を劇的に向上させます。

  • データ駆動の強さ: 20年以上の履歴データの分析から開発され、比類のないテスト深度とパフォーマンスを実現します。

  • H1の一貫性: 安定したH1タイムフレームで取引し、積極的な参加と信頼性の高いシグナルクリアランスのバランスを取ります。

  • 規律ある自動化: 小売トレーダーと要求の厳しいプロップファームの条件の両方に適しており、プロフェッショナルグレードのリスク管理を特徴としています。

Forex Shogunの主要機能

  • マルチシンボル取引: USDJPY、GBPJPY、EURJPY、NZDJPY、CHFJPY、XAUJPYを含む最大6つの主要なJPYシンボルを同時に取引します。

  • 独自の取引ロジック: 特殊な訓練されたJPY相関モデルに基づいた独自の高勝率戦略を実装しています。

  • 低リスクプロトコル: マーチンゲールやグリッド取引のような危険な口座を破壊する戦略を回避します。

  • 堅牢な資本保護: 資本の安全性とドローダウンコントロールのためのカスタマイズ可能な動的リスク管理と組み込みの保護機能を備えています。

  • プラグアンドプレイ対応: プラットフォームでの迅速かつ簡単なセットアップのために最適化された設定が含まれています。

チャンスをつかみましょう！

Forex Shogunは、市場に対する積極的かつ規律あるアプローチを求めるトレーダー向けに設計されており、日本円の強さと動きに完全に焦点を当てた分析の深さを持っています。

注意！ [3つのEAを購入すると、1つがギフトとして無料になります] 購入後、プライベートメッセージを送信して、完全なセットアップを受け取ってください。

input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764830

始めるには（ユーザーガイドライン）

  • タイムフレーム: H1

  • 通貨ペア: エキスパートアドバイザーをUSDJPY H1チャートにのみ添付してください。

  • 口座タイプ: ヘッジ

  • 最低入金額: $100

  • ブローカー推奨: ECN、Raw、または低スプレッド口座で最高のパフォーマンスが得られます（一般的なブローカーおよびプロップファームと互換性があります）。


