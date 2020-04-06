Forex Shogun
- Asesores Expertos
- Sahil Mukhtar
- Versión: 1.40
- Actualizado: 5 enero 2026
- Activaciones: 12
Forex Shogun: Maestro del Mercado JPY
Forex Shogun es un sistema de trading automatizado de próxima generación, meticulosamente diseñado para dominar el mundo de alta velocidad de los pares cruzados JPY. A diferencia de los robots de propósito general, Shogun es un especialista, enfocado completamente en ofrecer precisión y fortaleza en los símbolos más volátiles del Yen japonés: USDJPY, GBPJPY, EURJPY, NZDJPY, CHFJPY y XAUJPY.
Operando en el marco de tiempo H1, el núcleo del poder del Shogun reside en su algoritmo recientemente desarrollado basado en correlación. Este no es un simple indicador, sino un sistema de análisis de múltiples monedas especialmente diseñado, ajustado y entrenado exclusivamente para la estructura del mercado JPY. Esta lógica robusta fue refinada y probada utilizando un análisis de más de 20 años de datos históricos para garantizar una consistencia y fiabilidad a largo plazo.
Al monitorear simultáneamente los seis activos relacionados con JPY, Forex Shogun detecta relaciones inter-mercado críticas y movimientos sincronizados que los sistemas de un solo par pasan por alto. Esto otorga al robot una ventaja analítica, identificando oportunidades de alta probabilidad y maximizando un rendimiento consistente.
¿Por qué elegir Forex Shogun?
-
Especialista en el Mercado JPY: Diseñado exclusivamente para operar los pares cruzados JPY especificados, dominando su volatilidad y tendencias distintivas.
-
Dominio de la Correlación: Utiliza un motor de correlación avanzado y personalizado que alinea las operaciones en múltiples pares JPY para aumentar drásticamente la precisión de la señal.
-
Fortaleza Basada en Datos: Desarrollado a partir del análisis de más de 20 años de datos históricos para una profundidad de prueba y un rendimiento inigualables.
-
Consistencia en H1: Opera en el marco de tiempo estable H1, equilibrando la participación activa con una claridad de señal confiable.
-
Automatización Disciplinada: Adecuado tanto para traders minoristas como para las exigentes condiciones de las empresas de prop trading, con una gestión de riesgos de nivel profesional.
Características Principales de Forex Shogun
-
Trading Multi-Símbolo: Opera hasta seis símbolos JPY clave al mismo tiempo: USDJPY, GBPJPY, EURJPY, NZDJPY, CHFJPY y XAUJPY.
-
Lógica de Trading Única: Implementa una estrategia propietaria de alta tasa de ganancias basada en un modelo de correlación JPY especializado y entrenado.
-
Protocolo de Bajo Riesgo: Evita estrategias peligrosas que destruyen cuentas, como Martingala o Grid trading.
-
Protección de Capital Robusta: Cuenta con gestión dinámica de riesgos personalizable y salvaguardias integradas para la seguridad del capital y el control de la reducción.
-
Listo para Usar (Plug-and-Play): Se incluyen configuraciones optimizadas para una configuración rápida y sencilla en su plataforma.
⚡ ¡Aproveche la oportunidad!
Forex Shogun está diseñado para traders que buscan un enfoque agresivo pero disciplinado del mercado, con una profundidad analítica totalmente enfocada en la fuerza y los movimientos del Yen japonés.
input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764830
Guía de Inicio (Instrucciones para el Usuario)
-
Marco de tiempo: H1
-
Pares de divisas: Adjunte el Asesor Experto solo al gráfico USDJPY H1.
-
Tipo de cuenta: Cobertura (Hedge)
-
Depósito mínimo: $100
-
Recomendación de bróker: El mejor rendimiento se logra con cuentas ECN, Raw o de spreads bajos (Compatible con brókers comunes y Prop Firms).