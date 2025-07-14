Dollar Pilot
- Versão: 1.60
- Atualizado: 19 agosto 2025
- Ativações: 11
Este robô de trading é um expert advisor multicâmbio projetado para o mercado FOREX, especificamente para operar pares com USD: USDJPY, GBPUSD e AUDUSD. Operando no timeframe padrão H1 (uma hora), o sistema utiliza análise técnica para identificar oportunidades de negociação simultaneamente em todos os três símbolos. Aproveitando a dinâmica intermercado e estratégias de correlação, ele pode abrir e gerenciar posições em múltiplos pares ao mesmo tempo, otimizando riscos e maximizando retornos potenciais.
O robô é totalmente automatizado e ideal para traders que buscam uma abordagem diversificada focada no USD.
Por que escolher o USD Pilot:
-
Foco em negociação avançada de pares com USD
-
Adequado para traders de varejo e usuários profissionais de Prop Firm
-
Frequência excepcional de operações para aumentar oportunidades
-
Oferece ampla personalização com múltiplas ferramentas de trading
Principais características:
-
Utiliza ferramentas sofisticadas de análise técnica
-
Mantém drawdown baixo (abaixo de 10%)
-
Livre de estratégias arriscadas como Grid e Martingale
-
Gestão de risco embutida com opções personalizáveis
-
Configurações pré-ajustadas para implantação rápida
-
Protocolos rigorosos de proteção de capital
|
User guidelines:
- Currency pair: Attach the EA to USDJPY chart
- Timeframe: H1
- Minimum deposit : $100
- Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
- Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
- Account type: Hedge
- IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!
