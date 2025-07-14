Dollar Pilot

Este robô de trading é um expert advisor multicâmbio projetado para o mercado FOREX, especificamente para operar pares com USD: USDJPY, GBPUSD e AUDUSD. Operando no timeframe padrão H1 (uma hora), o sistema utiliza análise técnica para identificar oportunidades de negociação simultaneamente em todos os três símbolos. Aproveitando a dinâmica intermercado e estratégias de correlação, ele pode abrir e gerenciar posições em múltiplos pares ao mesmo tempo, otimizando riscos e maximizando retornos potenciais.

O robô é totalmente automatizado e ideal para traders que buscam uma abordagem diversificada focada no USD.

Por que escolher o USD Pilot:

  • Foco em negociação avançada de pares com USD

  • Adequado para traders de varejo e usuários profissionais de Prop Firm

  • Frequência excepcional de operações para aumentar oportunidades

  • Oferece ampla personalização com múltiplas ferramentas de trading

Principais características:

  • Utiliza ferramentas sofisticadas de análise técnica

  • Mantém drawdown baixo (abaixo de 10%)

  • Livre de estratégias arriscadas como Grid e Martingale

  • Gestão de risco embutida com opções personalizáveis

  • Configurações pré-ajustadas para implantação rápida

  • Protocolos rigorosos de proteção de capital



input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763379

    User guidelines:

      • Currency pair: Attach the EA to USDJPY chart
      • Timeframe: H1
      • Minimum deposit : $100
      • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
      • Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
      • Account type: Hedge
      • IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!




      The Gold Matrix
      Sahil Mukhtar
      Experts
      Gold Matrix: O Expert Advisor Avançado para XAUUSD Gold Matrix é um Expert Advisor (EA) robusto e de alta frequência, meticulosamente projetado para o exigente mercado de GOLD (XAUUSD) no timeframe H1 . Sua principal força é um sistema de negociação proprietário que utiliza a análise avançada de velas Heiken Ashi para filtrar inteligentemente o "ruído" do mercado, especialmente durante períodos de baixa volatilidade ou flutuações de preços não fundamentais. Essa abordagem comprovada e focada na
      Euro Vision
      Sahil Mukhtar
      5 (1)
      Experts
      Euro Vision Consultor Especializado Euro Vision é um robô de trading multicurrency de última geração, desenvolvido exclusivamente para operar todos os principais pares baseados no euro: EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD e EURNZD. Funcionando no timeframe H1, o sistema combina modelagem de correlação avançada com técnicas de scalping de precisão para entradas de alta probabilidade e máxima consistência. Ao contrário de sistemas de par único, o Euro Vision monitora simultaneamente o
      Forex Shogun
      Sahil Mukhtar
      Experts
      Forex Shogun: Mestre do Mercado JPY Forex Shogun é um sistema de negociação automatizado de última geração, meticulosamente projetado para dominar o mundo de alta velocidade dos pares cruzados JPY. Ao contrário dos robôs de propósito geral, o Shogun é um especialista, focado inteiramente em entregar precisão e força nos símbolos mais voláteis do Iene japonês: USDJPY, GBPJPY, EURJPY, NZDJPY, CHFJPY e XAUJPY. Operando no período de tempo H1, o núcleo do poder do Shogun reside em seu algoritmo base
      Silver Comet
      Sahil Mukhtar
      Experts
      Apresentando Silver Comet: O Expert Advisor Multimoeda O Silver Comet é um sistema de comércio multimoeda avançado, projetado especificamente para navegar no volátil mundo dos símbolos de prata. Ele é construído para o trader perspicaz, desde contas de varejo individuais até profissionais sérios de PropFirm , oferecendo uma abordagem poderosa e de baixo risco para a negociação de commodities . Principais Recursos e Especificações de Símbolos O Silver Comet EA é um avanço na negociação automatiza
      CryptoEdge Scalper
      Sahil Mukhtar
      1 (1)
      Experts
      Este advisor (EA) é um robô de negociação totalmente automatizado e altamente especializado, projetado para operar Bitcoin (BTCUSD) com precisão no ativo mercado de criptomoedas. Ele funciona no timeframe H1 (uma hora) e prospera no ambiente 24/7 das criptos, analisando o comportamento dos formadores de mercado (baleias) e acompanhando o fluxo de capital inteligente para identificar oportunidades de alta probabilidade. Diferente dos EAs tradicionais de Forex, este sistema foi criado especificam
