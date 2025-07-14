Dollar Pilot

Este robô de trading é um expert advisor multicâmbio projetado para o mercado FOREX, especificamente para operar pares com USD: USDJPY, GBPUSD e AUDUSD. Operando no timeframe padrão H1 (uma hora), o sistema utiliza análise técnica para identificar oportunidades de negociação simultaneamente em todos os três símbolos. Aproveitando a dinâmica intermercado e estratégias de correlação, ele pode abrir e gerenciar posições em múltiplos pares ao mesmo tempo, otimizando riscos e maximizando retornos potenciais.

O robô é totalmente automatizado e ideal para traders que buscam uma abordagem diversificada focada no USD.

Por que escolher o USD Pilot:

Foco em negociação avançada de pares com USD

Adequado para traders de varejo e usuários profissionais de Prop Firm

Frequência excepcional de operações para aumentar oportunidades

Oferece ampla personalização com múltiplas ferramentas de trading

Principais características:

Utiliza ferramentas sofisticadas de análise técnica

Mantém drawdown baixo (abaixo de 10%)

Livre de estratégias arriscadas como Grid e Martingale

Gestão de risco embutida com opções personalizáveis

Configurações pré-ajustadas para implantação rápida

Protocolos rigorosos de proteção de capital





ATTENTION! After purchasing, send a private message to receive the full setup and gift . (download set file)

User guidelines:

Currency pair: Attach the EA to USDJPY chart

Timeframe: H1

Minimum deposit : $100

Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.

Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)



Account type: Hedge

IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!












