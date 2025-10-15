Forex Shogun
- Experts
- Sahil Mukhtar
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 12
Forex Shogun: Maestro del Mercato JPY
Forex Shogun è un sistema di trading automatizzato di nuova generazione, meticolosamente progettato per dominare il mondo ad alta velocità delle coppie incrociate JPY. A differenza dei robot generici, lo Shogun è uno specialista, interamente focalizzato sulla precisione e sulla forza dei simboli più volatili dello Yen giapponese: USDJPY, GBPJPY, EURJPY, NZDJPY, CHFJPY e XAUJPY.
Operando sul timeframe H1, il cuore della potenza dello Shogun risiede nel suo algoritmo basato sulla correlazione di recente sviluppo. Questo non è un semplice indicatore, ma un sistema di analisi multi-valuta appositamente progettato, regolato e addestrato esclusivamente per la struttura del mercato JPY. Questa robusta logica è stata raffinata e testata utilizzando un'analisi di oltre 20 anni di dati storici per garantire coerenza e affidabilità a lungo termine.
Monitorando simultaneamente tutti e sei questi asset correlati al JPY, Forex Shogun rileva relazioni inter-mercato critiche e movimenti di prezzo sincronizzati che i sistemi a coppia singola perdono. Ciò conferisce al robot un vantaggio analitico, identificando opportunità ad alta probabilità e massimizzando le prestazioni costanti.
Perché scegliere Forex Shogun?
-
Specialista del Mercato JPY: Progettato esclusivamente per negoziare le coppie incrociate JPY specificate, padroneggiandone la distinta volatilità e le tendenze.
-
Maestria della Correlazione: Utilizza un motore di correlazione avanzato e personalizzato che allinea il trading su più coppie JPY per aumentare drasticamente la precisione del segnale.
-
Forza basata sui Dati: Sviluppato dall'analisi di oltre 20 anni di dati storici per una profondità di test e prestazioni ineguagliabili.
-
Coerenza H1: Negoziato sul timeframe stabile H1, bilanciando la partecipazione attiva con una chiara affidabilità del segnale.
-
Automazione Disciplinata: Adatto sia ai trader al dettaglio che alle esigenti condizioni delle società di prop trading, caratterizzato da una gestione del rischio di livello professionale.
Funzionalità Principali di Forex Shogun
-
Trading Multi-Simbolo: Negoziato fino a sei simboli JPY chiave contemporaneamente: USDJPY, GBPJPY, EURJPY, NZDJPY, CHFJPY e XAUJPY.
-
Logica di Trading Unica: Implementa una strategia proprietaria ad alto tasso di vincita basata su un modello di correlazione JPY specializzato e addestrato.
-
Protocollo a Basso Rischio: Evita strategie pericolose e distruttive per il conto come il Martingala o il Grid trading.
-
Protezione Robusta del Capitale: Offre una gestione dinamica del rischio personalizzabile e salvaguardie integrate per la sicurezza del capitale e il controllo del drawdown.
-
Pronto all'Uso (Plug-and-Play): Le impostazioni ottimizzate sono incluse per una configurazione rapida e semplice sulla tua piattaforma.
⚡ Cogli l'Opportunità!
Forex Shogun è progettato per i trader che cercano un approccio aggressivo ma disciplinato al mercato, con una profondità analitica interamente focalizzata sulla forza e sui movimenti dello Yen giapponese.
ATTENZIONE! [Acquista 3 EA e ricevine uno in regalo] Dopo l'acquisto, invia un messaggio privato per ricevere la configurazione completa.
input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764830
Iniziare (Linee Guida per l'Utente)
-
Timeframe: H1
-
Coppie di Valute: Allega l'Expert Advisor solo al grafico USDJPY H1.
-
Tipo di Conto: Hedge
-
Deposito Minimo: $100
-
Raccomandazione Broker: Le migliori prestazioni si ottengono con conti ECN, Raw o a spread bassi (Compatibile con broker comuni e Prop Firms).