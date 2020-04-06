Forex Shogun

Forex Shogun: 日元市场之王

Forex Shogun 是一款新一代自动化交易系统，经过精心设计，旨在主宰日元交叉货币对的高速世界。与通用型机器人不同，Shogun 是一款专业系统，完全专注于在最具波动的日元符号（USDJPY、GBPJPY、EURJPY、NZDJPY、CHFJPY 和 XAUJPY）中提供精确和强大。

在 H1 时间框架下运行，Shogun 的核心力量在于其新开发的相关性算法。这并非一个简单的指标，而是一个专门为日元市场结构设计、调整和训练的多货币分析系统。通过对超过 20 年历史数据的分析，对这一稳健逻辑进行了完善和测试，以确保长期的一致性和可靠性。

通过同时监控所有这六个与日元相关的资产，Forex Shogun 能够检测到单一货币对系统所遗漏的关键市场间关系和同步价格变动。这赋予了该机器人分析优势，能够识别高概率机会并最大限度地提高持续性能。

为什么选择 Forex Shogun？

  • 日元市场专家： 专门设计用于交易指定的日元交叉货币对，掌握其独特的波动性和趋势。

  • 相关性精通： 利用定制的先进相关性引擎，协调多个日元货币对的交易，显著提高信号准确性。

  • 数据驱动的强大： 通过分析 20 多年的历史数据开发而成，具有无与伦比的测试深度和性能。

  • H1 一致性： 在稳定的 H1 时间框架上进行交易，平衡积极参与与可靠的信号清晰度。

  • 纪律性自动化： 适用于零售交易者和要求严格的自营交易公司条件，具有专业级的风险管理。

Forex Shogun 的核心功能

  • 多符号交易： 同时交易多达六个关键日元符号：USDJPY、GBPJPY、EURJPY、NZDJPY、CHFJPY 和 XAUJPY。

  • 独特的交易逻辑： 实施基于专门训练的日元相关性模型的专有高胜率策略。

  • 低风险协议： 避免危险的、破坏账户的策略，如马丁格尔或网格交易。

  • 强大的资本保护： 具有可定制的动态风险管理和内置的安全措施，以确保资本安全和回撤控制。

  • 即插即用： 包含优化的设置，可在您的平台上快速轻松地进行设置。

抓住机遇！

Forex Shogun 专为寻求激进而有纪律的市场方法，并完全专注于日元强度和走势的分析深度的交易者而设计。

注意！ [购买 3 个 EA，即可免费获得一个] 购买后，请发送私信以接收完整设置。

input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764830

入门（用户指南）

  • 时间框架： H1

  • 货币对： 仅将专家顾问附加到 USDJPY H1 图表。

  • 账户类型： 对冲

  • 最低存款： $100

  • 经纪商推荐： 最佳性能通过 ECN、原始或低点差账户实现（与常见经纪商和自营交易公司兼容）。


推荐产品
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
专家
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
专家
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
专家
Hamster Scalping 是一个完全自动化的交易顾问，不使用鞅。夜间剥头皮策略。 RSI 指标和 ATR 过滤器用作输入。顾问需要对冲账户类型。 可以在此处找到对实际工作以及我的其他发展的监控： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 一般建议 最低入金 100 美元，使用点差最小的 ECN 账户，默认设置为 eurusd M5 gmt + 3。 输入参数 EA 适用于四位数和五位数报价。在输入参数中，我们以点为单位表示5个字符的值，它会自动按4个字符重新计算所有内容。 NewCycle - 模式开启时，顾问工作不停止，模式关闭时，完成一系列交易后，顾问不会开新订单； 周期指标1 - 第一个指标的周期； Up level - 第一个指标的上限，顾问将在其上方打开卖出； Down Level - 第一个指标的较低水平，低于该水平 EA 将开始买入； Period indicator2 - 第二个指标的周期； From - 第二个指标值范围的下限，EA 允许在该范围内建仓； To - 第二个指标值范围的上限，EA 允
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
专家
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
专家
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
专家
The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
Dynamic Trader EA MT5
Jamal El Alama
专家
Elevate your trading experience with Dynamic Trader EA MT5 , a cutting-edge trading robot designed to optimize your investment strategy. This advanced algorithm harnesses the power of four key indicators: RSI ( Relative Strength Index ), Stochastic Oscillator , MACD   ( Moving Average Convergence Divergence ) and ATR ( Average True Range ) to make informed and precise trading decisions. ATR is used to dynamically set stop-loss and take-profit levels based on market volatility. IMPORTANT! Read c
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
专家
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
专家
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
RSI Master PRO EA
Luis Corso
专家
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
专家
Exclusive Black Pro Max MT5 — 自动化交易系统 Exclusive Black Pro Max MT5 是一款基于先进市场分析算法和风险管理策略的 MetaTrader 5 智能交易顾问。该顾问全自动运行，几乎无需交易者干预。 注意！购买后请立即联系我 ，以获取详细的安装和设置说明！ 重要提示： 所有示例、截图和测试仅用于演示。如果某个货币对在某个经纪商处表现良好，并不意味着在其他经纪商处也会如此。每个经纪商都有自己的报价、点差和交易条件，因此 每个货币对必须由用户自行优化 ，并且在真实账户上 仅以单货币模式运行 。多货币截图仅用于说明。 重要信息： 该顾问的演示版本仅供评估使用。未经优化的测试结果不能反映算法的真实表现。完整使用需要针对经纪商、资金规模和所选工具进行个性化优化。优化必须由用户独立完成，并且至少 每年一次 。 请记住：最终结果直接取决于您的交易经验以及您在优化过程中设置的参数。 主要特点 市场分析算法： 指标与过滤器的组合，用于识别交易机会。 灵活性： 可适应不断变化的市场条件和不同的波动水平。 现代订单执行类型： IOC, FOK, Ret
Ay Xauusd Expert
Atsuko Yamashita
专家
Ay XAUUSD Expert 黄金专用M15趋势自动交易EA｜稳定型剥头皮&日内交易 黄金自动交易新标杆！ 高精度趋势识别 × 稳健型盈利逻辑 × 持续上升的业绩！ “Ay XAUUSD Expert”专为黄金（XAUUSD）M15周期设计，拥有高性能趋势跟踪算法。 采用独创算法，对剧烈波动与急变行情有极强适应力。 <主要特点> M15专用、黄金特化EA（XAUUSD自动交易） 独有逻辑精准捕捉趋势与回调 面对波动与噪声依然稳定运行 自动化资金管理与风险控制 日积月累型盈利策略 无需参数调整，即装即用 回测表现持续上升、曲线优美 剥头皮、日内和长期均适用 <使用方法> 交易品种：XAUUSD（黄金） 周期：M15（15分钟图） <适合人群> 希望通过黄金自动交易稳定盈利者 重视长期持续盈利能力者 需要自动识别趋势与回调的用户 忙碌但想全自动交易者 偏好低风险、稳健收益风格者 <注意事项> 正式使用前请务必在模拟账户充分测试。 建议选择点差较低的经纪商。
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
指标
该指标建立当前报价，可以与历史报价进行比较，并在此基础上进行价格走势预测。指示器有一个文本字段，用于快速导航到所需日期。 选项： 符号 - 选择指标将显示的符号； SymbolPeriod - 选择指标从中获取数据的时段； IndicatorColor - 指示器颜色； HorisontalShift - 由指标绘制的报价移动指定的柱数； Inverse - true 反转引号，false - 原始视图； ChartVerticalShiftStep - 图表垂直移动（键盘上的向上/向下箭头）； 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
专家
Moving Average Surfer – MT5 精准趋势捕捉系统 使用 Moving Average Surfer 乘风破浪，这款 EA 专为追求精准、高效与自动风险管理的交易者打造。它结合快速与慢速移动平均线的趋势洞察，并加入高级市场过滤器，用于识别高概率交易机会。 主要功能： 双移动平均线分析： 利用快/慢 MA 判断市场方向，提高交易精确度。 集成 RSI 过滤： 提供动能验证，避免低质量交易并保持与趋势一致。 动态风险管理： 可自定义的最大风险百分比与自适应手数保护资金安全。 灵活的交易方向控制： 可选择只做多、只做空或双向交易。 基于 ATR 的止损/止盈： 自动计算 SL 与 TP，适用于各种市场环境。 自定义时间周期： 适配任何周期，从剥头皮到波段交易。 独立 Magic Number： 多图表运行安全稳定。 为何交易者选择 Moving Average Surfer： 它是一款结合趋势判定、动能验证与智能风险控制的全自动EA，适合希望拥有纪律化系统的交易者。所有参数均可调整，既灵活又可靠。 让 Moving Average Surfer 帮你精准捕捉高概率交易
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (9)
专家
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR An automated scalping trading Expert Advisor designed primarily  for trading Gold (XAUUSD) on the MetaTrader 5 platform ============================================ SYSTEM REQUIREMENTS: Platform:  MetaTrader 5 (MT5) Primary Symbol : XAUUSD Other Gold Symbols:  Supported, but performance may vary and is not optimized Timeframe:  M5 (5 Minutes) Account: Type ( ECN )  RAW Spread Leverage:  1:200 (preferred) up to 1:500 maximum Minimum D
FREE
Goldmost MT5
Hongliang Ding
专家
Goldmost – Precision Trading for XAUUSD This EA implements a multi-timeframe breakout strategy for XAUUSD, identifying critical support/resistance levels to execute trades with dynamic SL/TP adjustments, and intelligent exit protocols for optimized risk management. The parameters are updated regularly to adapt to evolving market conditions. This ensures the model continuously adjusts to shifting sentiment, investor behavior, and emerging trends - keeping your strategy aligned with current marke
Break Of Structure Pro
Travis W Royal
专家
Break Of Structure Pro Is price action king? 1. Price is the ultimate king in the forex market, stock market or any other market. Using price action is the reason we can see more profit over loss. Technical analysis is the art of using data points to your advantage and taking informed decisions while entering, trailing and exiting a position on any timeframe. Break Of Structure Pro can be used to trend trade, scalp, hedge or swing trade. Price action is a trading technique that allows a trade
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
指标
MT4版本  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator 是一個完整的交易系統，包含 Bill Williams 的高級分形、構建正確的市場波浪結構的 Valable ZigZag 以及標記準確入場水平的斐波那契水平等流行的市場分析工具 進入市場和地方獲利。 策略的详细说明 指示灯使用说明 顾问-贸易猫头鹰助手助理 私人用户聊天 ->购买后写信给我，我会将您添加到私人聊天中，您可以在那里下载所有奖金 力量在於簡單！ Owl Smart Levels 交易系統非常易於使用，因此適合專業人士和剛開始研究市場並為自己選擇交易策略的人。 策略和指標中沒有隱藏的秘密公式和計算方法，所有策略指標都是公開的。 Owl Smart Levels 允許您快速查看進入交易的信號，突出顯示下訂單的水平並向您發送有關已出現信號的通知。 優點很明顯： 清楚地顯示主要和更高時間框架的趨勢方向。 指示儀器信號的出現。 標記開單、止損設置和固定利潤的水平。 沒有多餘的，只有必要的結構！ ZigZag 表示全球趨勢的方向，因此也表示貿易方向。 市場反轉點的短線清楚地表明在什麼水平上構建斐波那
DAX H1 3stars MT5
Marek Kupka
专家
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been b
DAX M30 3Eas MT5
Marek Kupka
专家
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
专家
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven 将于 2025 年 12 月 8 日前推出促销价格。 这款智能交易系统适用于任何资产，具有通用性。 这款多资产剥头皮交易 EA 是一款专为 MetaTrader 5 平台开发的专业自动化交易系统，旨在同时对多种资产进行剥头皮交易。8.2 版本融合了多时间框架技术、三重确认机制和集成风险管理功能。 技术架构 1. 智能信号系统 多时间框架计算：三重分析（操作、快速确认和慢速确认） 投票系统：3 个主要指标（EMA、MACD、RSI），权重可调 风险模式：5 个级别（超激进 → 超保守），影响灵敏度 2. 高级风险管理 混合手数计算：固定手数或基于风险的手数（美元） 无限盈亏平衡：以美元而非点数计算的渐进式系统。达到预设盈利后，止损位将降至 0。盈利翻倍后，止损位将恢复至预设值，以此类推。 保证金保护：主动预防“资金不足”错误。 分层限制：每日、全局和回撤限制。 3. 持仓管理 多资产：最多可同时持有 14 个交易品种。 全面保护：冻结价位、经纪商限制、价格验证。 紧急平仓
BTC Terminator
Riaan Adriaan Swanepoel
专家
# Advanced Terminator AI EA MT5 - Neural Network Powered Trading System ## Premium Features Advanced Neural Network Technology - Deep learning algorithms for market pattern recognition - Real-time adaptive strategy optimization - Smart risk management powered by AI - Multi-timeframe analysis system Dual Market Mastery - Specialized for XAUUSD (Gold) trading - Optimized for BTCUSD cryptocurrency pairs - Individual strategy optimization for each market Professional Risk Management
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
专家
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
US500 Scalper
Sergey Batudayev
专家
标准普尔 500 剥头皮交易顾问是一款创新工具，专为希望成功交易标准普尔 500 指数的交易者而设计。该指数是美国股市最广泛使用、最负盛名的指标之一，涵盖了美国最大的 500 家公司。 特点： 自动交易解决方案：     该顾问基于先进的算法和技术分析，可以根据不断变化的市场条件自动调整策略。 多种方法：     该顾问结合了多种策略，包括了解指数趋势、振荡价格分析以及最大化利润和最小化风险的算法。 灵活性和可定制性：     交易者可以自定义 EA 设置以适合他们的交易目标、风险水平和交易策略偏好。 风险管理：     顾问不断监控市场并采取措施管理风险；您可以设置在达到某些损失水平时自动终止交易。 透明度和报告：     交易者可以访问详细的报告和分析来评估顾问的表现并做出明智的投资决策。 机器人策略： 机器人设置已准备好进行交易   标准普尔 500 指数，同时考虑到该指数的价格行为。 该策略包括不使用马丁格尔的平均法。 该顾问拥有 解决一系列亏损交易的智能算法 ，可让您减少存款负担并快速克服亏损。 优点： 通过领先的标准普尔 500 指数进入全球金融市场。 基于先进技术和算法的
Crystal ball
Nickey Magale
专家
Crystal Ball – Trend-Backed Mean Reversion EA for MT5 Crystal Ball is not just another trading robot—it's a precision engine designed to capture the market’s natural rhythm. By combining the pullback-catching power of Mean Reversion with the momentum-following logic of Trend Trading , Crystal Ball enters trades with intention and exits with purpose. It’s built to avoid random noise, capitalize on structure, and adapt as the market moves. How It Works Wait for Deviation: Crystal Ball wat
Gold Sentinnel
Saumyajit Purakayastha
专家
Gold Sentinel — Precision Scalper for XAUUSD Overview Gold Sentinel is an Expert Advisor designed for structured scalping on XAUUSD. It applies adaptive breakout detection and systematic risk management to identify clear, high-probability trading conditions in gold’s volatile environment. The system operates with consistency and restraint, focusing on precision execution rather than overtrading. Core Features Precision Entry Logic — Detects breakout movements from consolidation phases using dyna
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
专家
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
专家
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (384)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 10 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/U
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (8)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.69 (42)
专家
AOT MT5 - 下一代AI多货币系统 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明: 资源 描述 了解AOT的交易频率 为什么机器人不是每天都交易 如何设置AOT机器人 分步安装指南 Set files AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用 AI情绪分析 和 自适应优化算法 。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。 AI驱动技术 与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。 专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (18)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始新闻标题
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (18)
专家
X Fusion AI — 神经自适应混合交易系统 限时折扣。还剩7份（共20份）即将售罄。 目前限时价格为 179美元，即将恢复至 999 美元。 运行演示 实盘表现 购买后，请记得私信我们以获取推荐参数、使用说明、注意事项和使用技巧等信息。 非常感谢你的支持。 1. 产品概述 X Fusion AI 是一款结合经典交易逻辑与类神经自适应机制的自动化交易系统。 系统并不尝试预测市场，而是根据实际市场结构变化调整内部参数，使策略在不同环境中保持稳定性与适应性。 系统重点关注： 适应不同市场环境 在多种行情条件下保持一致性 控制潜在回撤风险 过滤低质量信号与噪音 核心目标是根据市场流动变化进行动态调整，而不是依赖固定模式。 2. 实盘参考（MQL5 内部信号） 您可通过以下 MQL5 官方信号服务了解系统的运行表现： 主信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347683 建议用户结合信号表现与自身测试进行评估。 3. 推荐品种与运行环境 推荐交易品种：GBPUSD、EURUSD 周期：M15 大致资金参考： 策略 1：约 500 美元 策略 2：
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专门为 XAUUSD 设计的专家顾问（EA）。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期（M5, M30, H2, H4, H6, H12）触发。 该 EA 旨在自动管理其进场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定信号。Golden Hen EA 不使用网格、马丁格尔或平均成本技术 。 EA 开立的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载设置文件 八种策略概述 EA 同时在多个时间周期上分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析特定的一系列近期K线，以识别特定看跌形态后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略识别持续下跌趋势后的强劲看涨势头。它使用前一个 H4 K线的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一个基于会话的策略。它监控相对于早期交易会话低点的价格行为，以识别潜在的入场点。 策略 4 (H2/H6):   这是一个趋势跟踪策略。它使用较高时间周期上的趋势指标
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (87)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 MANUAL (INSTRUCTION)   在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICM
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
专家
特 惠价格  $109  (原价: $365) 。 设置和使用指南 :  ABS Channel 。 实时监控:   ABS Signal 。  实盘信号设置文件 基础设置文件 什么是ABS EA? ABS EA是一款专业交易机器人,专为H1时间框架上的 XAUUSD(黄金) 开发。 它基于 马丁格尔系统 ,具有 内置风险控制 . ABS EA专为新手和经验丰富的交易者设计,易于设置,完全自动化,并可根据不同的交易风格进行定制。 主要特点 马丁格尔策略,具有用户自定义的安全设置 灵活的手数管理:固定手数或自动手数 最大回撤限制,在您选择的阈值处暂停交易 简单设置:附加到图表,配置设置并开始交易 技术规格 交易品种: XAUUSD 时间框架: H1 最低存款: $300 推荐存款: $1,000 账户类型: ECN / Raw Spread 杠杆: 1:50或更高(推荐1:100+) VPS: 建议用于持续运行 免责声明 交易涉及重大风险,损失可能超过您的初始投资。 马丁格尔策略具有高风险,过去的表现不能保证未来的结果。使用需自行承担风险。 如需支持或有疑问,请通过评论区或
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]     [SET FILES] 核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
专家
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the c
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (5)
专家
LIVE SIGNAL（真實交易帳戶） IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   本 EA 所使用的交易邏輯與執行規則，與 MQL5 上展示的 已驗證真實交易訊號 完全一致。 在使用 建議且已優化的參數設定 ，並搭配 信譽良好的 ECN / RAW 點差經紀商 的情況下，實盤交易行為在結構與表現上應與該真實訊號高度相符。 請注意，由於經紀商條件、點差、執行品質以及 VPS 環境的差異，不同使用者的實際結果可能會有所不同。 本 EA 采用限量销售方式，目前仅剩 2 个名额，价格为 USD 299；购买完成后，请通过私信联系我，以获取用户手册及推荐参数设置。 不使用過度網格，不採用高風險馬丁格爾策略，不進行虧損加倉（攤平）。 本 EA 為早期限量階段價格；後續將視銷售與維護階段進行價格調整，預計每個階段價格上調約 $100，年度目標上限價格為 $1899。 重要說明：GoldWave 是專為真實市場環境所設計。 系統採用   AI 輔助的自適應邏輯   以及   新聞過濾機
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 755 美元（还剩 3/10），下一个价格 895 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
专家
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (3)
专家
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.7 (30)
专家
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
专家
The Techno Deity — XAUUSD 黄金数字主宰 实时信号监控：请通过官方链接实时关注系统表现： https://www.mql5.com/en/signals/2349716 促销活动：您可以获赠 Cryon X-9000 交易顾问。如需了解详情并获取权限，请直接与我联系。 The Techno Deity 是一款为在黄金市场混沌中追求结构化秩序的交易者设计的尖端生态系统。该系统的核心是数字直觉算法，它不仅追踪价格，还能识别机构兴趣区和市场失衡瞬间。系统采用多层订单流过滤和市场几何对称分析，以极小的回撤实现精准入场。 核心优势 流动性智能：系统扫描市场中的隐藏流动性集群，在极大概率出现剧烈冲刺的点位开仓。 神经趋势过滤：智能过滤，区分真实的趋势运动与虚假的回撤和噪音。 动态风险控制：每笔头寸都配有自适应保护模块，根据当前波动性自动调整止盈水平。 零网格理念：彻底杜绝平均仓位、网格或马丁策略。机器人遵循“一进一出”原则，具备稳固的数学优势。 机构级纪律：系统排除人为干扰，精准执行交易计划，无视情绪和市场恐慌。 技术参数 交易品种：黄金 (XAUUSD) 时间周期：H1
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
专家
Golden Zephyr is an Expert Advisor that merges the reliability of classical support and resistance analysis with a revolutionary proprietary strategy known as Quantum Trend Dynamics . Designed to identify hidden market patterns and subtle shifts in momentum, this EA executes trades with precision, offering both consistency and adaptability across changing market conditions. 119 $, then the price will increase by 10$ for every purchase. Final Price: 699$ Key Features: Dynamic Support and Resista
作者的更多信息
Euro Vision
Sahil Mukhtar
3.5 (2)
专家
Euro Vision 智能交易顾问 Euro Vision 是一款新一代多货币交易机器人，专为交易所有主要欧元货币对而设计：EURUSD、EURJPY、EURCHF、EURGBP、EURCAD、EURAUD 和 EURNZD。运行在 H1 时间框架，该系统结合了先进的相关性建模和精确的剥头皮技术，提供高概率的交易信号并提高一致性。 不同于单一货币对系统，Euro Vision 可同时监控所有七个欧元货币对，识别隐藏关系和同步价格运动。这为交易者带来源源不断的机会，并保持严格的风险管理。 为什么选择 Euro Vision 欧元货币对专家 – 专为欧元交叉货币对设计 高级相关引擎 – 多货币对同步交易，提高准确性 剥头皮精度 – 捕捉微小波动，优化进出场 高频交易 – 增加市场机会而不过度交易 专业级自动化 – 适合零售交易者和资金公司使用 核心功能 多货币交易：同时交易多达 7 个欧元货币对 高胜率策略：结合市场相关性与剥头皮信号 低风险方法：避免网格、马丁格尔等危险策略 动态风险管理：可自定义回撤控制和资金安全 即插即用：预设优化参数，可快速使用 强大的资金保护：内置机制，保证
The Gold Matrix
Sahil Mukhtar
专家
Gold Matrix: 进阶版 XAUUSD 智能交易系统 Gold Matrix 是一款强大的高频智能交易系统（EA），经过精心设计，专为 H1 时间周期内要求苛刻的 GOLD (XAUUSD) 市场打造。其核心优势在于一个专有交易系统，该系统利用 先进的 Heiken Ashi 蜡烛图分析 ，智能地过滤市场“噪音”，尤其是在低波动性或非基本面价格波动期间。这种经过验证、注重一致性的方法已通过广泛的回测和实盘交易得到严格验证。 主要优势： 卓越的黄金表现： 经过专门调整和验证，是贵金属交易的顶级解决方案。 适合所有交易者： 无论是独立零售交易者，还是为 机构交易公司 (Prop Firms) 管理资金的专业人士，都是理想之选。 优化的降噪功能： 利用复杂的 Heiken Ashi 确保交易基于有意义的价格行为。 高频交易能力： 旨在利用 XAUUSD 市场中的众多交易机会。 安全交易的核心功能： 严格的风险控制： 配备强大的内置风险管理系统，具有可定制的参数。 低回撤重点： 历史最高回撤保持在 5 %   以下。 诚信优先策略： 绝对避免 马丁格尔（Martingale）和网格（
Silver Comet
Sahil Mukhtar
专家
隆重推出 Silver Comet：多货币专家顾问 Silver Comet 是一款先进的 多货币交易系统 ，专门设计用于驾驭波动性较大的白银符号市场。它专为独具慧眼的交易者打造，从个人零售账户到专业的 **PropFirm（自营交易公司）**专业人士，提供了一种强大且低风险的商品交易方法。 主要特点和符号规格 Silver Comet EA 是自动化交易领域的突破，将多符号灵活性与高级风险控制相结合： 符号专业化： 专为掌握三种主要货币对的白银市场而构建： XAGUSD 、 XAGEUR 和 XAGAUD 。 最佳时间框架： 仅在 H1 （1 小时）图表上进行交易，在高频分析和持续走势分析之间取得平衡。 风险系统： 配备 高级资金管理系统 以保护资金。 安全网： 增强了 Trailstop（追踪止损） 和 **Breakeven（盈亏平衡）**功能，以便在交易发展时锁定利润并最大限度地减少潜在损失。 规避高风险： 严格遵守安全交易理念，不采用 **Grid（网格）**或 **Martingale（马丁格尔）**等高风险策略。 Silver Comet 策略 Silver Comet
Dollar Pilot
Sahil Mukhtar
专家
这款交易机器人是一款多货币专家顾问，专为外汇市场设计，专注于美元货币对交易：USDJPY、GBPUSD 和 AUDUSD。系统运行于标准的H1（小时）时间框架，利用技术分析同时识别这三个交易品种的交易机会。通过利用跨市场动态和相关策略，它能够同时开仓和管理多个货币对的头寸，实现风险优化和潜在收益最大化。 该机器人完全自动化，适合寻求多元化美元交易策略的交易者。 选择 USD Pilot 的理由： 专注于美元货币对的高级交易 适合零售交易者及专业Prop Firm用户 交易频率高，机会更多 提供多种交易工具，支持广泛定制 核心功能： 利用复杂的技术分析工具 低回撤（低于10%） 不使用网格和马丁格尔等高风险策略 内置风险管理，参数可定制 预设参数，快速部署 严格的资金保护机制 input description:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/763379 ATTENTION! After purchasing, send a private message to receive the   full setup and gift . (
CryptoEdge Scalper
Sahil Mukhtar
1 (1)
专家
该专家顾问（EA）是一款高度专业化、完全自动化的交易机器人，专为在活跃的加密货币市场中精准交易比特币（BTCUSD）而设计。它基于 H1（1 小时）时间框架运行，分析市场做市商（鲸鱼）行为和智能资金流动，识别高概率的交易机会，适应 24/7 不间断的加密交易环境。 不同于传统的外汇 EA，此系统专为加密市场设计，适应由波动性、成交量激增和机构行为实时推动的价格变化。无论您是散户交易者，还是专注于加密的机构交易者，此 EA 都能提供智能、灵活的比特币交易方案。 主要优势： 专注于 BTCUSD，针对单一资产进行精准交易 能识别智能资金与“鲸鱼”活动，洞察机构行为 全天候 24/7 运行，无任何中断，完全契合加密市场特性 风险受控下具备高频交易潜力 不依赖网格或马丁格尔策略，强调长期稳定性 强大的资金保护机制，可自定义风险参数 即插即用，默认设置经过优化，可快速部署 input description:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/763721 ATTENTION!   [Purchase 3 EAs and get a free one a
筛选:
无评论
回复评论