Apresentando Silver Comet: O Expert Advisor Multimoeda
O Silver Comet é um sistema de comércio multimoeda avançado, projetado especificamente para navegar no volátil mundo dos símbolos de prata. Ele é construído para o trader perspicaz, desde contas de varejo individuais até profissionais sérios de PropFirm, oferecendo uma abordagem poderosa e de baixo risco para a negociação de commodities.
Principais Recursos e Especificações de Símbolos
O Silver Comet EA é um avanço na negociação automatizada, combinando flexibilidade de múltiplos símbolos com controle de risco avançado:
Especialização em Símbolos: Construído para dominar o mercado de prata em três principais pares de moedas: XAGUSD, XAGEUR e XAGAUD.
Prazo de Tempo Ideal: Negoceia exclusivamente no gráfico H1 (1 hora), proporcionando um equilíbrio entre análise de alta frequência e análise de movimento sustentado.
Sistema de Risco: Apresenta um Sistema Avançado de Gestão de Dinheiro para proteger o capital.
Rede de Segurança: Aprimorado com recursos Trailstop (Stop Móvel) e Breakeven (Ponto de Equilíbrio) para bloquear lucros e minimizar a exposição a perdas à medida que as negociações se desenvolvem.
Livre de Alto Risco: Adere estritamente a uma filosofia de negociação segura, operando Sem estratégias de alto risco Grid (Grade) ou Martingale.
A Estratégia Silver Comet
O cerne do desempenho do Silver Comet reside em sua execução e análise sofisticadas:
Filtragem Baseada em IA: O EA usa um Sistema de Filtragem Avançado baseado em IA para processar e analisar grandes conjuntos de dados nos três símbolos de prata. Este sistema identifica padrões e tendências intrincados, fornecendo uma vantagem única ao filtrar o ruído do mercado.
Adaptação Dinâmica Multimoeda: Ao analisar vários pares de prata simultaneamente, o robô se adapta dinamicamente às condições de mercado em evolução, garantindo que capture as melhores oportunidades de negociação globalmente.
Automação de Ponta: A estratégia integra perfeitamente a análise técnica comprovada com esta filtragem de IA proprietária, oferecendo análise de mercado superior e desempenho comercial ideal.
Recomendações de Negociação
Para um desempenho ideal com o Silver Comet:
Símbolos de Negociação: Anexe o EA apenas ao gráfico: XAGUSD.
Prazo de Tempo: H1 (1 hora).
Tipo de Conta: Contas ECN, Raw ou de spreads baixos são altamente recomendadas.
Usuários PropFirm: A configuração PropFirm é pré-otimizada para aqueles que procuram passar em desafios e negociar contas financiadas.
Depósito Mínimo: Recomenda-se começar com um mínimo de $1,000 para permitir flexibilidade suficiente ao sistema avançado de gestão de dinheiro.
Tipo de Conta: Cobertura (Hedge).
ATTENTION! when purchased the product fell free to send me a private message if you need more help.
Important links of the EA?
Support channel : https://www.mql5.com/en/channels/goldenberry
Inputs description: click here
More info: click here
IMPORTANT: Always read the documentation carefully to fully understand all the features and risk settings!