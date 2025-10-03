Silver Comet

Apresentando Silver Comet: O Expert Advisor Multimoeda

O Silver Comet é um sistema de comércio multimoeda avançado, projetado especificamente para navegar no volátil mundo dos símbolos de prata. Ele é construído para o trader perspicaz, desde contas de varejo individuais até profissionais sérios de PropFirm, oferecendo uma abordagem poderosa e de baixo risco para a negociação de commodities.

Principais Recursos e Especificações de Símbolos

O Silver Comet EA é um avanço na negociação automatizada, combinando flexibilidade de múltiplos símbolos com controle de risco avançado:

  • Especialização em Símbolos: Construído para dominar o mercado de prata em três principais pares de moedas: XAGUSD, XAGEUR e XAGAUD.

  • Prazo de Tempo Ideal: Negoceia exclusivamente no gráfico H1 (1 hora), proporcionando um equilíbrio entre análise de alta frequência e análise de movimento sustentado.

  • Sistema de Risco: Apresenta um Sistema Avançado de Gestão de Dinheiro para proteger o capital.

  • Rede de Segurança: Aprimorado com recursos Trailstop (Stop Móvel) e Breakeven (Ponto de Equilíbrio) para bloquear lucros e minimizar a exposição a perdas à medida que as negociações se desenvolvem.

  • Livre de Alto Risco: Adere estritamente a uma filosofia de negociação segura, operando Sem estratégias de alto risco Grid (Grade) ou Martingale.

A Estratégia Silver Comet

O cerne do desempenho do Silver Comet reside em sua execução e análise sofisticadas:

  • Filtragem Baseada em IA: O EA usa um Sistema de Filtragem Avançado baseado em IA para processar e analisar grandes conjuntos de dados nos três símbolos de prata. Este sistema identifica padrões e tendências intrincados, fornecendo uma vantagem única ao filtrar o ruído do mercado.

  • Adaptação Dinâmica Multimoeda: Ao analisar vários pares de prata simultaneamente, o robô se adapta dinamicamente às condições de mercado em evolução, garantindo que capture as melhores oportunidades de negociação globalmente.

  • Automação de Ponta: A estratégia integra perfeitamente a análise técnica comprovada com esta filtragem de IA proprietária, oferecendo análise de mercado superior e desempenho comercial ideal.

Recomendações de Negociação

Para um desempenho ideal com o Silver Comet:

  • Símbolos de Negociação: Anexe o EA apenas ao gráfico: XAGUSD.

  • Prazo de Tempo: H1 (1 hora).

  • Tipo de Conta: Contas ECN, Raw ou de spreads baixos são altamente recomendadas.

  • Usuários PropFirm: A configuração PropFirm é pré-otimizada para aqueles que procuram passar em desafios e negociar contas financiadas.

  • Depósito Mínimo: Recomenda-se começar com um mínimo de $1,000 para permitir flexibilidade suficiente ao sistema avançado de gestão de dinheiro.

  • Tipo de Conta: Cobertura (Hedge).

    ATTENTION! when purchased the product fell free to send me a private message if you need more help.

      Important links of the EA?

      Support channel : https://www.mql5.com/en/channels/goldenberry

      Inputs description: click here

      More info: click here

      ________________________________________

      IMPORTANT: Always read the documentation carefully to fully understand all the features and risk settings!




