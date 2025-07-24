GEN TurboTrend Signals

3
GEN TurboTrend Signals is an adaptive volatility-based trend indicator designed to help traders identify dominant trend directions, key momentum transition points, and projected profit-taking zones in a visual and intuitive manner. The indicator utilizes a temporally-weighted moving average combined with statistical dispersion via standard deviation to construct a dynamic volatility channel that reflects the market's real-time volatility thresholds. This approach enables systematic and consistent recognition of valid breakouts and evolving trend characteristics.


Produtos recomendados
Volume Profile Advance
Israr Hussain Shah
Indicadores
Daily & Composite Volume Profile   This is a professional-grade market profile tool designed for MetaTrader 5. It utilizes a   Dual-Profile System   to visualize supply, demand, and liquidity concentrations. Key Features Left Side: Daily Session Profiles Automatically identifies the start and end of every trading day. Generates a unique Volume Profile for each individual day. Allows you to see how value migrated from yesterday to today (e.g., Is today's volume higher or lower than yesterday?).
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicadores
Descrição Técnica do Indicador – Delta Profile para MetaTrader 5 O Delta Profile é um indicador desenvolvido para o MetaTrader 5 com foco em análise detalhada do fluxo de volume dentro de um intervalo definido de candles. Ele organiza e exibe informações sobre o desequilíbrio de volumes positivos (associados a movimentos de alta) e negativos (associados a movimentos de baixa) em diferentes níveis de preço. O resultado é uma visão clara dos pontos do gráfico onde há maior concentração de negócios
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Color Histogram Volume Set
Ricardo Almeida Branco
Indicadores
Você utiliza o volume na sua leitura do mercado? Certamente muitos traders usam, e não se imaginam operando sem ele. O indicador Color Histogram Volume Set permite que o usuário escolha o valor que ele considera interessante para monitorar. Ao ultrapassar este você terá a confirmação visual e se quiser terá também o alerta sonoro que é dado pelo indicador. Claro que existem outras maneiras de tentar encontrar um volume elevado, como avaliar se o v olume está acima da média, se é o maior volum
RAD Real Acummulation and Distribution
Jose Alejandro Jacome Jimenez
Indicadores
RAD CRITICAL LEVES RAD indicator tracks “Relevant Volume” in real time, identifying accumulation and distribution processes, projecting them in the chart as SUPPORT or RESISTANCE zones. Natural   support   and resistance levels are generated by Volume Accumulation and Distribution processes. As these processes evolve, levels at which the relevant volume in the market place is positioned, become difficult areas to cross upwards or downwards. By using this information, traders can identify very s
TPO Profile MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indicadores
Definition : TPO is a Time Price Opportunity. Instead of using bars or candles with an Open, High, Low, and Close price, each "bar" in a Market Profile is represented by horizontal bars against the price It is called Market Profile terminology. In other words time-price-opportunity (TPO) profiles are histograms of how much time was spent at each price within the span of the profile. By using a TPO chart, you are able to analyze the amount of trading activity, based on time, for each price level
Reverse side scalper
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Reverse side scalper is the manual trading system, that works on choppy(anti-trend) market. As a rule markets are on 80% choppy and only 20% is trend phase. System is based on custom step Moving and RSI and reverse pattern. System defines up movement, down movement, trend / choppy phases. Indicator plots Buy signal arrow when current direction is down and phase is trend, Sell signal arrow is plotted when currently is up movement and phase is trend. As a rule it allows to "catch" local maximum/mi
SMC Liquidity
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
SMC LIQUIDITY Advanced Institutional-Grade Smart Money and Liquidity Analysis Suite for MT5 SMC LIQUIDITY is a comprehensive institutional toolkit engineered for traders who require precise liquidity mapping, market structure intelligence, smart money concepts, and order flow awareness in a single integrated interface. It is designed for professional workflow, multi-timeframe clarity, and seamless execution in fast-moving conditions. This indicator combines several institutional methodologies in
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma
Smaart Visual
Kris Van Sebroeck
Indicadores
SMA-ATR-Visual Indicator The SMA-ATR-Visual is a technical analysis indicator designed to assist traders in identifying market trends, measuring volatility, and visualizing potential entry signals on the chart. Main Components Simple Moving Averages (SMAs): The indicator plots two SMAs — a fast SMA (default 9-period) and a slow SMA (default 21-period) — to help detect short and medium term trend direction. ATR-Based Volatility Bands: Upper and lower bands are calculated using the Average True R
FREE
Breakout Boxes with Volume Pressure
Israr Hussain Shah
Indicadores
Breakout Boxes with Volume Pressure This indicator automates the identification of key consolidation zones (Supply and Demand) based on Market Pivots and Volatility (ATR). Unlike standard support/resistance tools, this indicator provides a unique   Volume Pressure Analysis   inside every box, giving you insight into the battle between Buyers and Sellers before a breakout occurs. Key Features Automated Supply & Demand Zones:   Automatically detects significant Pivot Highs and Lows to draw dyna
Visual Heatmap Book Analyzer
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicadores
Visual Heatmap Book Analyser Este indicador revolucionário monitora efetivamente a liquidez do mercado e gera as cores a partir de ordens de padrões de quantidades e atividades de renovações no livro. Isso permite que você visualize o fluxo de ordens e identifique áreas de alta e baixa liquidez e alta e baixa atividade. O indicador utiliza técnicas machine learning para analisar o comportamento das ordens no livro. Isso significa que ele pode detectar padrões e tendências nas ordens, permitind
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
Blahtech VWAP MT5
Blahtech Limited
5 (1)
Indicadores
Was: $69  Now: $49   Blahtech VWAP - Volume Weighted Average Price (VWAP) is the ratio of price to total volume. It provides an average price over a specified time interval.  Links [  Install  |  Update  |  Documentation   ] Feature Highlights Configurable VWAP Line Sessions, intervals, anchored or continuous Previous day settlement line Standard Deviation bands Alerts at bar close or real time Automatic Broker or Tick volumes Significantly reduced CPU usage Input Parameters Expert Advisor Mo
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experts
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
O KT Renko Patterns analisa o gráfico Renko tijolo por tijolo para identificar padrões gráficos conhecidos que são amplamente utilizados por traders em diversos mercados financeiros. Em comparação com gráficos baseados em tempo, os gráficos Renko tornam a identificação de padrões muito mais fácil e visualmente clara, graças à sua aparência limpa e objetiva. O KT Renko Patterns possui vários padrões Renko, muitos dos quais são explicados com profundidade no livro "Profitable Trading with Renko
Volume Spread Pattern Indicator MT5
Young Ho Seo
Indicadores
Introduction This indicator detects volume spread patterns for buy and sell opportunity. The patterns include demand and supply patterns. You might use each pattern for trading. However, these patterns are best used to detect the demand zone (=accumulation area) and supply zone (=distribution area). Demand pattern indicates generally potential buying opportunity. Supply pattern indicates generally potential selling opportunity. These are the underlying patterns rather than direct price action. T
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicadores
A nova versão torna este indicador uma ferramenta completa para estudo, análise e operação de padrões probabilísticos. Suas funções incluem: Monitor de porcentagem de múltiplos ativos no gráfico. Martingales configuráveis. Vinte e um padrões pré-configurados, incluindo padrões Mhi e C3. Um editor de padrões avançado para armazenar até 5 padrões personalizados. Modo Backtest para testar resultados com relatório de perdas. Filtro de tendência. Filtro de hits. Opção de Ciclos de Martingale. Vários
Aurus Pivot XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
AURUS PIVOT XAU PRO is a professional trading advisor for XAUUSD, based on working with key market zones and confirmed price behavior. The robot analyzes the market structure, evaluates the strength of levels, and opens trades only when several factors coincide. The advisor does not strive to be constantly in the market and avoids trading in unfavorable conditions, focusing on precise entries and risk control. Key Features Trading key support and resistance zones Filtering signals based on Price
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Adjustable Consecutive Fractals
Wayne Theo Botha
Indicadores
Adjustable Consecutive Fractals  looks for 2 or more fractals in one direction and sends out a on screen alert, sound alert and push notification, for strong reversal points . Adjustable Consecutive Fractals, shows the fractals on chart along with a color changing text for buy and sell signals when one or more fractals appear on one side of price. Adjustable Consecutive Fractals is based Bill Williams Fractals . The standard Bill Williams fractals are set at a non adjustable 5 bars, BUT withe th
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
PFO Price Flow Oscillator
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Indicadores
PFO Price Flow Oscillator – MT5 Indicator The PFO Price Flow Oscillator is a highly advanced tool designed to help traders anticipate explosive price movements and identify market momentum with precision.One of its most powerful features is the ability to anticipate explosive price moves before they occur, giving traders an early edge in volatile markets. Unlike standard oscillators, the PFO does not rely on price alone—it integrates multiple market factors to provide clear, actionable insight
FREE
Gold Support Resistance Auto Plot Lines Indicator
Pedryan Cris Manalo
Indicadores
Support & Resistance Auto Plot Lines Indicator for MT5 – Perfect for Scalping! Make your trading easier with our Support & Resistance Auto Plot Lines indicator for MT5. This powerful tool automatically detects key support and resistance levels on your chart, helping you make better trading decisions with minimal effort. Why Choose This Indicator? Perfect for Scalping – Quickly identify strong price zones for fast, precise entries and exits. Automatic Level Detection – No need to manually dra
Quantum Currency Array Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indicadores
This indicator has been developed to identify and display these trends quickly and easily, allowing you to see instantly, those currency pairs which are trending, and those which are not – and in all timeframes, with just one click. The 28 currency pairs are displayed as a fan as they sweep from strong to weak and back again, and this is why we call it the ‘currency array’. All 28 pairs are arrayed before you, giving an instant visual description of those pairs that are trending strongly, those
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicadores
Descubra o poder da análise avançada de volume com o Weis Wave Scouter, um indicador revolucionário para MetaTrader 5 que combina os princípios consagrados do método Wyckoff e da análise VSA (Volume Spread Analysis). Desenvolvido para traders que buscam precisão e profundidade em suas operações, este indicador oferece uma leitura tática do mercado por meio da análise de ondas de volume cumulativo, ajudando a identificar pontos-chave de reversão e continuação de tendência. O Weis Wave Scouter a
VWAP and Volume Profile
Samran Aslam
Indicadores
This product is designed for the MT5 platform and offers two key features: VWAP (Volume Weighted Average Price) calculation and Volume Profile analysis. Advantages: VWAP Calculation: The product calculates the VWAP, which is a popular indicator used by traders to determine the average price of a security based on its trading volume. It helps identify potential buying or selling opportunities by comparing the current price to the average price weighted by volume. Volume Profile Analysis: The prod
ChoppyLenns
Marius Ovidiu Sunzuiana
Indicadores
Choppy Market Detector — Trade Smarter, Not Harder Main Statement: 90% of traders lose money — not because they misread trends, but because they trade during choppy, indecisive markets. This premium indicator helps you avoid that trap by detecting when the market is choppy, so you can stay out of low-probability trades and protect your capital. What It Does: Identifies Choppy Conditions: Uses advanced volatility filters and price action analysis to detect sideways or erratic market be
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (34)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicadores
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicadores
Próxima geração de zonas automatizadas de oferta e demanda. Algoritmo novo e inovador que funciona em qualquer gráfico. Todas as zonas estão sendo criadas dinamicamente de acordo com a ação do preço do mercado. DOIS TIPOS DE ALERTAS --> 1) QUANDO O PREÇO ATINGE UMA ZONA 2) QUANDO UMA NOVA ZONA É FORMADA Você não recebe mais um indicador inútil. Você obtém uma estratégia de negociação completa com resultados comprovados.     Novas características:     Alertas quando o preço atinge a zona d
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicadores
O indicador ACB Breakout Arrows fornece um sinal de entrada crucial no mercado ao detectar um padrão especial de rompimento. O indicador escaneia constantemente o gráfico em busca de um momento de consolidação em uma direção e fornece o sinal preciso logo antes do movimento principal. Obtenha o scanner de múltiplos ativos e múltiplos períodos aqui - Scanner para ACB Breakout Arrows MT5 Principais recursos Níveis de Stop Loss e Take Profit são fornecidos pelo indicador. Acompanha um painel Scan
Mais do autor
GEN ChronoBox
Gede Egi Narditya
Experts
EA GEN ChronoBox is a powerful automated trading solution, specifically crafted for traders who favor a breakout strategy. This EA works tirelessly to scan the market, identifying potential moments where the price is ready to make a major move, and executes trades for you. It is perfectly suited for capturing the market momentum that often follows periods of consolidation, giving you an edge without having to constantly monitor the charts. Key Features Core Breakout Strategy: Powered by a teste
FREE
GEN Pvp
Gede Egi Narditya
Experts
GEN Pvp Developer: Gede Egi Overview GEN Pvp is an Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 designed with a mean-reversion strategy. This EA combines two classic indicators—a short-period RSI and a long-period Bollinger Bands—to find strong confluence signals. It looks for buying and selling opportunities by identifying potential reversal points when both indicators provide a crossover signal simultaneously. Features Dual Confluence Strategy: A signal is only valid when two crossover events happen
FREE
GEN Band xp
Gede Egi Narditya
Experts
GEN Band-XP Developer: Gede Egi Overview GEN Band-XP is an Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 that employs a unique strategy based on Bollinger Bands (BB). Unlike conventional BB strategies that focus on reversals from band touches, this EA identifies shifts in market momentum. Trading signals are generated when a "crossover" in the sequence of band touches occurs—for example, a Buy signal appears when a touch of the upper band becomes more recent than the last touch of the lower band, signal
FREE
GEN candle timer
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller The design features a bold orange countdown timer icon set against a dark gray background, with the clock hands pointing toward the upper right. Below the timer, a candlestick chart displays green and red bars that represent price movements across different time periods, with sharp detailing and balanced composition. The countdown time of "05:17" is prominently displayed next to the clock, adding a dynamic and informative element to the image.
FREE
GEN rsi swing signal
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller The "RSI+ with 123 Fractals" logo is designed to provide a clear and professional visual representation of a complex technical indicator, focused on precise market analysis and reliable patterns. Each element in the design is crafted to reflect the philosophy and strengths of the indicator within the trading world. Design Elements: "RSI+" Text in Bold and White: The main "RSI+" text is chosen to be the focal point, with a bold and clear font. The us
FREE
GEN Target Trend Signal
Gede Egi Narditya
1 (1)
Indicadores
INDICATOR: GEN TARGET TREND Signal Developer: gedeegi General Description GEN TARGET TREND Signal is an advanced trend-following indicator, designed to identify potential trading signals and provide comprehensive target visualization. This indicator uses a combination of Simple Moving Average (SMA) and Average True Range (ATR) to detect trend changes, then generates clear BUY or SELL signals. This system enhances the trading experience with powerful visualization features, including a real-time
GEN Support and Resistance
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller    The GEN indicator is a multifunctional technical analysis tool for the MetaTrader 5 (MT5) platform. It is designed to automatically identify and display key Support and Resistance (S&R) levels and detect False Breakout signals, providing clear and visual trading cues directly on your chart. Its primary goal is to help traders identify potential price reversal points and avoid market traps when the price fails to decisively break through key levels
FREE
GEN SmartZone
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICATOR: GEN Smart Zone Developer: gedeegi General Description GEN Smart Zone is a MetaTrader 5 (MT5) indicator designed to automatically identify and visualize strong Support and Resistance (S/R) levels . It analyzes price movements on a higher timeframe to find significant S/R zones and then projects them onto the current chart. Its purpose is to provide traders with clear visual guidance on key areas that can be used for decision-making. Key Features Automatic S/R Zone Identification: The i
GEN Trend Fib Zones
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller   GEN (Trend Fib Zones) GEN (Trend Fib Zones) is a professional technical analysis indicator that automatically detects trend structure shifts using swing highs/lows and dynamically plots key Fibonacci retracement and extension zones. Key Features: Automatic Trend Structure Detection Identifies market structure changes using CHoCH (Change of Character) and BOS (Break of Structure) logic. Highlights trend direction based on real swing high/low pivo
FREE
GEN OBMatrix Pro
Gede Egi Narditya
Indicadores
OBMatrix Pro is a professional indicator that combines market structure detection (Break of Structure/BOS and Change of Character/CHoCH) with automated Order Block (OB) identification. Built for traders using Smart Money Concepts (SMC) , this tool helps visualize institutional price zones and structural shifts directly on your chart. Key Features: Automatically detects BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) Marks swing points: HH, LL, HL, LH Plots Bullish and Bearish O
GEN FXTrendZones
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN FXTrendZones GEN FXTrendZones is a technical analysis indicator designed to identify key price zones using Fibonacci retracement and extension levels, while also detecting market structure changes such as Break of Structure (BoS) and Change of Character (CHoCH). The indicator helps traders visualize critical swing areas and potential trend continuation or reversal zones. It includes a visual info panel and optional price alert system.
FREE
GEN Trend Line
Gede Egi Narditya
5 (1)
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN (Trend Line) automatically detects swing highs and lows, plots dynamic upper & lower trendlines with adaptive slope (ATR, Standard Deviation, or Linear Regression approximation), and marks breakout points visually when the price crosses the trend boundaries. Perfect for price action, breakout, and trend confirmation strategies across multiple timeframes.
FREE
GEN Smart Pulse Levels
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN Smart Pulse Levels for MetaTrader 5 GEN Smart Pulse Levels is a visual indicator designed to help traders identify short-term momentum shifts and directional bias. It plots dynamic “Pulse Levels” derived from Hull Moving Average (HMA) momentum transitions. These levels act as adaptive reference points that assist in reading market structure, spotting potential reversals, and validating breakouts or false breaks. The indicator includes on-chart s
GEN Support and Resistance Pivot
Gede Egi Narditya
Indicadores
PRO VERSION  https://www.mql5.com/en/market/product/144989?source=Site https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN Support & Resistance (EGGII77) is an MT5 indicator that automatically detects and draws Support & Resistance levels based on pivot highs and lows. The indicator features two sets of S&R (main structure and quick levels), a customizable maximum number of lines, adjustable colors, and a clean chart display for clearer price action analysis.
FREE
GEN QuantumFlux Trend
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller   QuantumFlux Trend combines concepts from statistical physics (temperature T & energy step alpha ) with Boltzmann-style exponential weighting to produce a trend line that is more “context-adaptive” compared to traditional moving averages. The result is then smoothed with an EMA to deliver cleaner signals that are easy to read across all timeframes. The indicator automatically colors candles and trend lines: green for bullish phases, red for bearish
FREE
GEN Support and Resistance Pivot Pro
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICATOR: GEN Support and Resistance Pro Developer: gedeegi General Description GEN Support and Resistance Pro is a technical indicator for MetaTrader that automatically identifies support and resistance (S&R) levels using price pivot logic. It supports multi-timeframe analysis and includes a trend momentum detection system that helps traders understand current market bias with additional visual and alert tools. Main Features Automatic S&R Detection: Identifies key support and resistance levels
GEN Fibo Nova
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller FIBO NOVA is an indicator based on EMA + ATR/StdDev , forming Fibonacci volatility bands (0.618 – 2.618) to detect trend direction (uptrend/downtrend) , Entry signals , Take Profit (Rejection) , and Bounce (trend continuation) . It comes with pop-up alerts & push notifications , and a clean visual display with trend-colored zones. Quick Usage Guide Identify Trend Only Lower Bands active (green) → uptrend, focus on buy setups. Only Upper Bands active
GEN Vertex Trading System
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICATOR: GEN Vertex Trading System Developer: gedeegi General Description GEN Vertex Trading System is a comprehensive trading system designed for MetaTrader 5 (MT5). This indicator combines two powerful market analysis methodologies into a single tool: a dynamic trend module ( TurboTrend ) and a market structure analysis module ( Market Structure ). Its purpose is to provide clear trend signals, identify key levels based on Smart Money Concepts (SMC), and present them in an intuitive visualiz
GEN Trend Sniper
Gede Egi Narditya
Experts
GEN Trend Sniper is an Expert Advisor designed to identify potential trend beginnings or price reversals. Its core strategy is based on a volatility channel constructed from a combination of a Moving Average and Standard Deviation. The EA features a unique position management system, including two types of Take Profit (Fixed and Dynamic) and a reversal logic to adapt to market changes. How Does It Work? Entry Signal: The EA determines the trend direction based on the closing price's position rel
FREE
GEN JanusEA
Gede Egi Narditya
Experts
JanusEA Pro: A Market Structure Expert Advisor Developer: Gede Egi Overview JanusEA is an Expert Advisor for MetaTrader 5 based on the concept of market structure. The EA automatically identifies Supply (Pivot High) and Demand (Pivot Low) zones on the chart. Based on these identified zones, JanusEA can execute trades using one of two distinct, selectable trading logics: Breakout or Reversal. The name is inspired by the Roman god Janus, reflecting the EA's dual-strategy design. This allows users
FREE
GEN Hydra EA
Gede Egi Narditya
5 (2)
Experts
GEN Hydra EA Developer: Gede Egi Overview GEN Hydra EA is a fully-automated Expert Advisor for the MetaTrader 5 platform. Its core logic is based on a multi-indicator confirmation system. The EA utilizes a pool of over 30 standard technical indicators available in MT5. It operates on a "voting" principle, where each active indicator provides a bullish or bearish signal. A trade is initiated only when the number of concurrent signals reaches a user-defined threshold. This method is designed to f
FREE
GEN TradeZones
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICATOR: GEN TradeZones Developer: gedeegi General Description GEN TradeZones is a price action-based indicator that automatically identifies key market areas using price swing and volatility (ATR) patterns. It is designed to detect potential BUY or SELL entry points based on price breakouts from a dynamically calculated average zone. This indicator is suitable for breakout, reversal, or mean reversion strategies for both intraday and swing trading. Key Features Automatic detection of supply
GEN RSI hunter
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICATOR: GEN RSI Hunter Developer: gedeegi General Description GEN RSI Hunter is a technical indicator based on the Relative Strength Index (RSI) that automatically detects potential BUY and SELL signals based on overbought/oversold conditions and price reversal patterns. This indicator is perfect for traders who want to capture short-term swing opportunities using price action confirmation and price patterns like Double Top and Double Bottom. Signals are confirmed by breakout candles and val
FREE
GEN Zenith
Gede Egi Narditya
5 (1)
Indicadores
INDICATOR: GEN Zenith Developer: gedeegi General Description GEN Zenith is a technical indicator designed to automatically identify price reversal patterns (Zenith) based on pivot price detection and delta volume movement. This indicator looks for points where the price forms a swing high or swing low, then detects a breakout from that area to confirm a strong reversal signal. This indicator is highly suitable for reversal and breakout strategies, or as a signal confirmation tool in your tradin
FREE
GEN TriFactaX
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICATOR: GEN TriFactaX Developer: gedeegi General Description GEN TriFactaX is a technical indicator designed to automatically identify and visualize the 1-2-3 Pattern or price reversal pattern. This pattern is a classic price action formation frequently used by traders to detect potential trend reversals. This indicator not only displays the 1-2-3 pattern on the chart but also automatically identifies the breakout signal from the critical level (point 2) and projects Entry, Stop Loss (SL), a
GEN SignalBunker
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICATOR: GEN SignalBunker Developer: gedeegi General Description GEN SignalBunker is an indicator designed to identify strong trading signals after the market has gone through a period of consolidation (sideways). This indicator automatically detects "ranging" market conditions using two selectable methods: the ADX method or the Volatility method. Once a ranging condition is detected, the indicator waits for a breakout signal from its dynamic channel. When a breakout occurs, it generates a cl
GEN UT Bot
Gede Egi Narditya
Experts
GEN UT Bot Developer: Gede Egi Overview GEN UT Bot is an Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 that fully automates the trading strategy based on the popular "UT Bot Alerts" indicator. This EA is designed as a pure trend-following system, where trading signals are generated when the price crosses over a dynamic trend line calculated from the Average True Range (ATR). With comprehensive risk management, this EA is suitable for traders looking for a systematic approach to following market trends.
FREE
GEN Sniper Entry
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICATOR: GEN Sniper Entry Developer: gedeegi General Description GEN Sniper Entry is a technical indicator for MetaTrader 5 (MT5) designed to identify potential market entry points based on divergence between price and the Relative Strength Index (RSI). This indicator specifically looks for sharp and accurate "sniper" divergences at price tops and bottoms. A unique feature is its ability to automatically visualize Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels calculated based on the Average True
GEN Ichimoku Signal
Gede Egi Narditya
Indicadores
GEN Ichimoku Signal Developer: gedeegi Overview GEN Ichimoku Signal is a technical indicator for the MetaTrader 5 platform. It combines two different trend analysis systems, Ichimoku Kinko Hyo and HalfTrend, into a single visual tool. The primary function of the indicator is to color the chart's candlesticks based on whether the conditions of these two systems are in alignment. The indicator provides a visual representation of market conditions by displaying one of three colors: one for aligned
FREE
GEN TrendPivot Hunter
Gede Egi Narditya
Indicadores
GEN TrendPivot Hunter Developer: Gede Egi Overview GEN TrendPivot Hunter is a multifunctional indicator for MetaTrader 5. It combines Pivot-based Support & Resistance, Fair Value Gaps (FVG), and Trendlines into one analytical tool. The indicator helps visualize possible price reaction areas and market structures directly on the chart. All drawing styles, alerts, and notifications can be customized through the input parameters. The tool does not generate trading signals automatically; it is inte
Filtro:
patrickdrew
2877
patrickdrew 2025.08.14 06:49 
 

UPDATE:

NEEDS a sound alert!!!

Looks amazing.

Testing on M1.

I love the simplicity.

I will update.

Gede Egi Narditya
3471
Resposta do desenvolvedor Gede Egi Narditya 2025.08.15 11:21
Hi Patrick,
Sorry for my late reply, and thank you for your feedback! 😊 Glad you like it!
The sound alert feature is available in the Full Version here:
https://www.mql5.com/en/market/product/145203?source=Site#!tab=overview
Responder ao comentário