Candle Smart Range (CSR) para MetaTrader 5

O Candle Smart Range é um indicador técnico projetado para a identificação automática de intervalos de preços em múltiplos períodos de tempo. Esta ferramenta analisa a estrutura do mercado com base em formações de velas e na interação do preço com máximas e mínimas anteriores.

Principais Características:

Deteção de Intervalos: Identifica zonas de consolidação antes de movimentos impulsivos.

Identificação de Falsos Rompimentos: Marca visualmente quando o preço supera um nível anterior, mas fecha dentro do intervalo.

Análise Multi-temporal: Permite visualizar dados de até 19 períodos diferentes num único gráfico.

Visualização Interna (Zoom): Observação da ação do preço dentro de uma vela de período superior sem mudar de gráfico.

Filtros Horários: Configuração para operar em intervalos de tempo específicos (sessões de mercado).

Modo de Revisão Histórica: Navegação pelos dados passados para análise técnica.

Alertas: Notificações configuráveis para fecho de velas e novos intervalos.

Interface: Botões no ecrã para gerir a carga visual e temas de cores ajustáveis.

Aviso Legal: Esta é uma ferramenta de análise visual e não garante resultados financeiros. Resultados passados não garantem rendimentos futuros.