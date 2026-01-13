Candle Smart Range
Candle Smart Range (CSR) para MetaTrader 5
O Candle Smart Range é um indicador técnico projetado para a identificação automática de intervalos de preços em múltiplos períodos de tempo. Esta ferramenta analisa a estrutura do mercado com base em formações de velas e na interação do preço com máximas e mínimas anteriores.
Principais Características:
Deteção de Intervalos: Identifica zonas de consolidação antes de movimentos impulsivos.
Identificação de Falsos Rompimentos: Marca visualmente quando o preço supera um nível anterior, mas fecha dentro do intervalo.
Análise Multi-temporal: Permite visualizar dados de até 19 períodos diferentes num único gráfico.
Visualização Interna (Zoom): Observação da ação do preço dentro de uma vela de período superior sem mudar de gráfico.
Filtros Horários: Configuração para operar em intervalos de tempo específicos (sessões de mercado).
Modo de Revisão Histórica: Navegação pelos dados passados para análise técnica.
Alertas: Notificações configuráveis para fecho de velas e novos intervalos.
Interface: Botões no ecrã para gerir a carga visual e temas de cores ajustáveis.
Aviso Legal: Esta é uma ferramenta de análise visual e não garante resultados financeiros. Resultados passados não garantem rendimentos futuros.