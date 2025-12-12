Cvd Divergence

CVD Divergence – Análise Profissional de Fluxo e Divergências

O CVD Divergence é um indicador técnico desenvolvido para detectar divergências confiáveis entre o preço e o Cumulative Delta Volume (CVD). Ele identifica com precisão momentos em que o fluxo real de ordens não confirma o movimento do preço, revelando possíveis reversões, exaustões e manipulações institucionais.

O indicador combina leitura de volume agressivo com análise estrutural do preço, entregando sinais claros, objetivos e antecipados.

O que o indicador faz

O CVD Divergence utiliza o Cumulative Delta Volume para comparar a direção do fluxo com a direção do preço. Quando ambos divergem de forma significativa, o indicador marca o ponto no gráfico e destaca a direção da divergência.

Ele detecta:

  • Divergências de compra (fluxo positivo enquanto o preço cai).

  • Divergências de venda (fluxo negativo enquanto o preço sobe).

  • Exaustão de compradores e vendedores.

  • Falsos movimentos gerados por desequilíbrios institucionais.

  • Contextos onde o preço pode estar sendo pressionado artificialmente.

Por que o Cumulative Delta Volume é tão poderoso

O CVD revela a intenção real dos participantes do mercado.
Alguns cenários típicos:

  • Preço subindo com CVD caindo indica venda agressiva institucional, mesmo sob aparência de alta.

  • Preço caindo com CVD subindo sinaliza acumulação oculta e aumento da demanda real.

  • Divergências amplas entre preço e CVD geralmente antecedem reversões e quebras falsas.

Enquanto o gráfico de preços pode enganar, o delta acumulado raramente mente.
O indicador traduz essa leitura em sinais práticos, diretos e confiáveis.

Características principais

  • Detecção automática de divergências entre preço e delta acumulado.

  • Destaque visual das divergências com setas indicando a direção prevista.

  • Cálculo preciso do CVD baseado em volume agressivo.

  • Interface limpa, objetiva e com fácil interpretação.

  • Alertas opcionais: pop-up, notificações push e sons.

  • Baixo uso de CPU, mesmo em múltiplos ativos.

  • Especialmente eficiente em Forex, Índices, Ações e Cripto.

Para quem o indicador é indicado

  • Traders que buscam antecipar reversões com evidência de fluxo.

  • Profissionais que utilizam leitura institucional e volume delta.

  • Scalpers, day traders e swing traders.

  • Operadores que desejam uma confirmação sólida antes de entrar ou sair de posições.

  • Usuários que querem sinais claros, sem repintar e sem subjetividade.

Versão MQL5

O CVD Divergence foi desenvolvido exclusivamente para o MetaTrader 5, garantindo:

  • Alto desempenho e estabilidade.

  • Total compatibilidade com EAs e outros indicadores.

  • Execução rápida e confiável.

  • Sinais estáveis e sem repaint.


