Cvd Divergence
- Indicadores
- Thalles Nascimento De Carvalho
- Versão: 1.1
- Ativações: 5
O CVD Divergence é um indicador técnico desenvolvido para detectar divergências confiáveis entre o preço e o Cumulative Delta Volume (CVD). Ele identifica com precisão momentos em que o fluxo real de ordens não confirma o movimento do preço, revelando possíveis reversões, exaustões e manipulações institucionais.
O indicador combina leitura de volume agressivo com análise estrutural do preço, entregando sinais claros, objetivos e antecipados.
O que o indicador faz
O CVD Divergence utiliza o Cumulative Delta Volume para comparar a direção do fluxo com a direção do preço. Quando ambos divergem de forma significativa, o indicador marca o ponto no gráfico e destaca a direção da divergência.
Ele detecta:
-
Divergências de compra (fluxo positivo enquanto o preço cai).
-
Divergências de venda (fluxo negativo enquanto o preço sobe).
-
Exaustão de compradores e vendedores.
-
Falsos movimentos gerados por desequilíbrios institucionais.
-
Contextos onde o preço pode estar sendo pressionado artificialmente.
Por que o Cumulative Delta Volume é tão poderoso
O CVD revela a intenção real dos participantes do mercado.
Alguns cenários típicos:
-
Preço subindo com CVD caindo indica venda agressiva institucional, mesmo sob aparência de alta.
-
Preço caindo com CVD subindo sinaliza acumulação oculta e aumento da demanda real.
-
Divergências amplas entre preço e CVD geralmente antecedem reversões e quebras falsas.
Enquanto o gráfico de preços pode enganar, o delta acumulado raramente mente.
O indicador traduz essa leitura em sinais práticos, diretos e confiáveis.
Características principais
-
Detecção automática de divergências entre preço e delta acumulado.
-
Destaque visual das divergências com setas indicando a direção prevista.
-
Cálculo preciso do CVD baseado em volume agressivo.
-
Interface limpa, objetiva e com fácil interpretação.
-
Alertas opcionais: pop-up, notificações push e sons.
-
Baixo uso de CPU, mesmo em múltiplos ativos.
-
Especialmente eficiente em Forex, Índices, Ações e Cripto.
Para quem o indicador é indicado
-
Traders que buscam antecipar reversões com evidência de fluxo.
-
Profissionais que utilizam leitura institucional e volume delta.
-
Scalpers, day traders e swing traders.
-
Operadores que desejam uma confirmação sólida antes de entrar ou sair de posições.
-
Usuários que querem sinais claros, sem repintar e sem subjetividade.
Versão MQL5
O CVD Divergence foi desenvolvido exclusivamente para o MetaTrader 5, garantindo:
-
Alto desempenho e estabilidade.
-
Total compatibilidade com EAs e outros indicadores.
-
Execução rápida e confiável.
-
Sinais estáveis e sem repaint.