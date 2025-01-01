DocumentaçãoSeções
CiAMACreate 

Create

Cria o indicador com parâmetros específicos. Use Refresh() e GetData() para atualizar e obter os valores do indicador.

bool  Create(
   string           string,              // Symbol
   ENUM_TIMEFRAMES  period,              // Period
   int              ma_period,           // Averaging period
   int              fast_ema_period,     // Fast EMA period
   int              slow_ema_period,     // Slow EMA period
   int              ind_shift,           // Shift
   int              applied              // Price type or handle to apply
   )

Parâmetros

string

[in]  Símbolo (ativo).

period

[in]  Timeframe (enumerador ENUM_TIMEFRAMES).

ma_period

[in]  Período médio.

fast_ema_period

[in]  Período médio da EMA rápida.

slow_ema_period

[in]  Período médio da EMA lenta.

ind_shift

[in]  Deslocamento horizontal.

applied

[in]  Tipo de preço ou manipulador a aplicar.

Valor de retorno

verdadeiro se teve sucesso, falso se o indicador não foi criado.