Create
Cria o indicador com parâmetros específicos. Use Refresh() e GetData() para atualizar e obter os valores do indicador.
|
bool Create(
Parâmetros
string
[in] Símbolo (ativo).
period
[in] Timeframe (enumerador ENUM_TIMEFRAMES).
ma_period
[in] Período médio.
fast_ema_period
[in] Período médio da EMA rápida.
slow_ema_period
[in] Período médio da EMA lenta.
ind_shift
[in] Deslocamento horizontal.
applied
[in] Tipo de preço ou manipulador a aplicar.
Valor de retorno
verdadeiro se teve sucesso, falso se o indicador não foi criado.