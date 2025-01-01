Create

Cria o indicador com parâmetros específicos. Use Refresh() e GetData() para atualizar e obter os valores do indicador.

bool Create(

string string,

ENUM_TIMEFRAMES period,

int ma_period,

int fast_ema_period,

int slow_ema_period,

int ind_shift,

int applied

)

Parâmetros

string

[in] Símbolo (ativo).

period

[in] Timeframe (enumerador ENUM_TIMEFRAMES).

ma_period

[in] Período médio.

fast_ema_period

[in] Período médio da EMA rápida.

slow_ema_period

[in] Período médio da EMA lenta.

ind_shift

[in] Deslocamento horizontal.

applied

[in] Tipo de preço ou manipulador a aplicar.

Valor de retorno

verdadeiro se teve sucesso, falso se o indicador não foi criado.