DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoIndicadoresIndicadores Bill WilliamsCiAlligatorCreate 

Create

Cria o indicador com parâmetros específicos. Use Refresh() e GetData() para atualizar e obter os valores do indicador.

bool  Create(
   string           symbol,           // Symbol
   ENUM_TIMEFRAMES  period,           // Period
   int              jaw_period,       // Jaws period
   int              jaw_shift,        // Jaws shift
   int              teeth_period,     // Teeths period
   int              teeth_shift,      // Teeths shift
   int              lips_period,      // Lips period
   int              lips_shift,       // Lips shift
   ENUM_MA_METHOD   ma_method,        // Averaging method
   int              applied           // Volume type to apply
   )

Parâmetros

symbol

[in]  Símbolo (ativo).

period

[in]  Timeframe (enumerador ENUM_TIMEFRAMES).

jaw_period

[in]  Período das mandíbulas (Jaws).

jaw_shift

[in]  Deslocamento das mandíbulas (Jaws).

teeth_period

[in]  Período dos dentes (Teeths).

teeth_shift

[in]  Deslocamento dos dentes (Teeths).

lips_period

[in]  Período dos lábios (Lips)

lips_shift

[in]  Deslocamento dos lábios (Lips).

ma_method

[in]  Método da média móvel (enumerador ENUM_MA_METHOD).

applied

[in]  Tipo de volume para aplicar.

Valor de retorno

verdadeiro se teve sucesso, falso se o indicador não foi criado.

Jaw