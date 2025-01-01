Create

Cria o indicador com parâmetros específicos. Use Refresh() e GetData() para atualizar e obter os valores do indicador.

bool Create(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

int jaw_period,

int jaw_shift,

int teeth_period,

int teeth_shift,

int lips_period,

int lips_shift,

ENUM_MA_METHOD ma_method,

int applied

)

Parâmetros

symbol

[in] Símbolo (ativo).

period

[in] Timeframe (enumerador ENUM_TIMEFRAMES).

jaw_period

[in] Período das mandíbulas (Jaws).

jaw_shift

[in] Deslocamento das mandíbulas (Jaws).

teeth_period

[in] Período dos dentes (Teeths).

teeth_shift

[in] Deslocamento dos dentes (Teeths).

lips_period

[in] Período dos lábios (Lips)

lips_shift

[in] Deslocamento dos lábios (Lips).

ma_method

[in] Método da média móvel (enumerador ENUM_MA_METHOD).

applied

[in] Tipo de volume para aplicar.

Valor de retorno

verdadeiro se teve sucesso, falso se o indicador não foi criado.