Números complexos (complex)

O tipo complex embutido é uma estrutura com dois campos double:

struct complex

{

double real; // parte real

double imag; // parte imaginária

};

O tipo "complex" pode ser passado por valor como um parâmetro para funções MQL5 (ao contrário de estruturas comuns, que são passadas apenas por referência). Para funções importadas a partir de DLLs, o tipo "complex" deve ser passado apenas por referência.

O sufixo 'i' é usado para descrever constantes complexas:

complex square(complex c)

{

return(c*c);

}



void OnStart()

{

Print(square(1+2i)); // como parâmetro é passada a constante

}

// será exibido "(-3,4)", que é uma representação de string para um número complexo

Para números complexos, atualmente estão disponíveis apenas operações simples: =, +, -, *, /, +=, -=, *=, /=, ==, !=.

No futuro, funções matemáticas adicionais serão adicionadas: obtenção do valor absoluto, seno, cosseno e muitos outros.

vectorc

Array unidimensional de números do tipo complex, é projetado para trabalhar com números complexos. Nas funções de modelo é possível usar a notação vector<complex>. No momento, as operações sobre vetores do tipo vectorc ainda não foram implementadas.

matrix

Uma matriz é um array bidimensional de números do tipo double. A memória para os elementos da matriz é alocada de forma dinâmica. As propriedades da matriz podem ser obtidas por métodos, e o tamanho do vetor pode ser alterado. Nas funções de modelo é possível usar a notação matrix<double>.

matrixf

Array de números bidimensional do tipo float, pode ser usado no lugar de matrix, se a perda de precisão não for importante. Nas funções de modelo, é possível usar a notação matrix<float>.

matrixc

Array de números bidimensional do tipo complex, é projetado para trabalhar com números complexos. Nas funções de modelo é possível usar a notação matrix<complex>. No momento, as operações sobre matrizes do tipo matrixc ainda não foram implementadas.