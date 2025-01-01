- StringAdd
StringReserve
Reserva na memória para uma string um buffer de tamanho especificado.
|
bool StringReserve(
Parâmetros
string_var
[in][out] String para a qual você deseja alterar o tamanho do buffer.
new_capacity
[in] Tamanho do buffer necessário de acordo com a string. Se o novo tamanho new_capacity for menor que o comprimento da string, o tamanho do buffer atual não será alterado.
Valor retornado
Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false. Para obter o código do erro é preciso chamar a função GetLastError().
Observação
O tamanho da string não é igual ao tamanho do buffer para armazenar a string. Como regra, ao criar uma string, o buffer para ela é alocado com reserva. A função StringReserve() permite controlar o tamanho do buffer e especificar o tamanho ideal para operações futuras.
Ao contrário da StringInit(), a função StringReserve() ) não altera o conteúdo da string e não a preenche com caracteres.
Exemplo:
|
void OnStart()
