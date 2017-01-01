Tipos personalizados

A palavra-chave typedef em linguagem C++ permite criar tipos personalizados de dados, basta definir o nome do tipo de dados para um tipo de dados existente. Ao fazer isto, não é criado um novo tipo de dados, mas sim é definido um novo nome para o tipo existente. Graças ao uso de tipos personalizados, você pode tornar o programa mais flexível, basta suficiente alterar as instruções typedef usando os macros de substituição (#define). Usar os tipos personalizados também pode melhorar a legibilidade do código, uma vez que, para os tipos de dados padrão, você pode usar seus próprios nomes descritivos com ajuda de typedef. Formato geral para escrever instruções a fim de criar um tipo personalizado:

typedef tipo novo_nome;

Aqui o elemento tipo representa qualquer tipo de dados válido, enquanto o elemento novo_nome é o nome novo para este tipo. É importante notar que o novo nome é definido apenas como um complemento para o nome existente do tipo e não para substituí-lo. Na linguagem MQL5, você pode criar um ponteiro para a função, usando typedef.

Ponteiro para a função

Ponteiro para a função geralmente é determinado pelo formato de registro

typedef tipo_de_resultado_de_função (*Nome_de_tipo_de_função)(lista_de_tipos_de_parâmetros_de_entrada);

onde, após a palavra typedef, é definida a assinatura da função, isto é, o número e tipo de parâmetros de entrada, bem como o tipo de resultado a ser retornado pela função. Aqui está uma explicação de como criar e usar um ponteiro para uma função:

// --- declaramos o ponteiro para uma função que aceita dois parâmetros do tipo int

typedef int (*TFunc)(int,int);

//--- TFunc é o tipo, e nós podemos declarar o ponteiro-variável para a função

TFunc func_ptr; // ponteiro para a função

//--- declaramos as funções que correspondem à descrição TFunc

int sub(int x,int y) { return(x-y); } // / subtração de um número a partir de outro

int add(int x,int y) { return(x+y); } // adição de dois números

int neg(int x) { return(~x); } // inversão de bits na variável

//--- você pode armazenas o endereço da função na variável func_ptr, para chamá-la no futuro

func_ptr=sub;

Print(func_ptr(10,5));

func_ptr=add;

Print(func_ptr(10,5));

func_ptr=neg; // erro: neg não tem o tipo int (int,int)

Print(func_ptr(10)); // erro: deve haver dois parâmetros

Neste exemplo, à variável func_ptr podem ser atribuídas as funções sub e add, uma vez que cada uma delas tem dois parâmetros de entrada do tipo int, conforme especificado na definição do ponteiro para a função TFunc. Aqui à função neg não pode ser atribuído o ponteiro func_ptr, uma vez que sua assinatura é diferente.

Organização dos modelos de eventos na interface personalizada

Usando os ponteiros para a função você pode facilmente construir a manipulação de eventos ao criar a interface personalizada. Mostraremos um exemplo a partir da seção CButton sobre como criar botões e adicionar neles uma função para processamento do carregamento do botão. Em primeiro lugar, definimos o ponteiro para a função TAction, ela será chamada pressionando um botão, e criaremos três funções em conformidade com a descrição TAction.

//--- criamos o tipo personalizado de função

typedef int(*TAction)(string,int);

//+------------------------------------------------------------------+

//| Abre o arquivo |

//+------------------------------------------------------------------+

int Open(string name,int id)

{

PrintFormat("Função chamada %s (name=%s id=%d)",__FUNCTION__,name,id);

return(1);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Salva o arquivo |

//+------------------------------------------------------------------+

int Save(string name,int id)

{

PrintFormat("Função chamada %s (name=%s id=%d)",__FUNCTION__,name,id);

return(2);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fecha o arquivo |

//+------------------------------------------------------------------+

int Close(string name,int id)

{

PrintFormat("Função chamada %s (name=%s id=%d)",__FUNCTION__,name,id);

return(3);

}



Logo realizamos a classe MyButton a partir do CButton, em que adicionamos o membro TAction que, por sua vez, é o ponteiro para a função.

//+------------------------------------------------------------------+

//| Criamos nossa classe de botão com a função de manipulador de eventos |

//+------------------------------------------------------------------+

class MyButton: public CButton

{

private:

TAction m_action; // manipulador de eventos para o gráfico

public:

MyButton(void){}

~MyButton(void){}

//--- construtor com indicação do texto do botão e ponteiro para a função a fim de manipular eventos

MyButton(string text, TAction act)

{

Text(text);

m_action=act;

}

//--- definição de função que será chamada a partir do manipulador de eventos OnEvent()

void SetAction(TAction act){m_action=act;}

//--- manipulador padrão de eventos de gráfico

virtual bool OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam) override

{

if(m_action!=NULL & lparam==Id())

{

//--- chamamos o manipulador próprio m_action()

m_action(sparam,(int)lparam);

return(true);

}

else

//--- retornamos o resultado da chamada do manipulador a partir da classe mão CButton

return(CButton::OnEvent(id,lparam,dparam,sparam));

}

};

Em seguida, criamos a classe derivada CControlsDialog a partir da CAppDialog, à qual adicionamos a matriz m_buttons para armazenas os botões do tipo MyButton, bem como os métodos AddButton(MyButton &button) e CreateButtons().

//+------------------------------------------------------------------+

//| Classe CControlsDialog |

//| Designação: painel gráfico para controle do aplicativo |

//+------------------------------------------------------------------+

class CControlsDialog : public CAppDialog

{

private:

CArrayObj m_buttons; // matriz de botões

public:

CControlsDialog(void){};

~CControlsDialog(void){};

//--- create

virtual bool Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2) override;

//--- adição de botão

bool AddButton(MyButton &button){return(m_buttons.Add(GetPointer(button)));m_buttons.Sort();};

protected:

//--- criação de botões

bool CreateButtons(void);

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Criação do objeto CControlsDialog no gráfico |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CControlsDialog::Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2)

{

if(!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2))

return(false);

return(CreateButtons());

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| defines |

//+------------------------------------------------------------------+

//--- indents and gaps

#define INDENT_LEFT (11) // indent from left (with allowance for border width)

#define INDENT_TOP (11) // indent from top (with allowance for border width)

#define CONTROLS_GAP_X (5) // gap by X coordinate

#define CONTROLS_GAP_Y (5) // gap by Y coordinate

//--- for buttons

#define BUTTON_WIDTH (100) // size by X coordinate

#define BUTTON_HEIGHT (20) // size by Y coordinate

//--- for the indication area

#define EDIT_HEIGHT (20) // size by Y coordinate

//+------------------------------------------------------------------+

//| Criação e adição de botões para o painel CControlsDialog |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CControlsDialog::CreateButtons(void)

{

//--- cálculo de coordenadas de botões

int x1=INDENT_LEFT;

int y1=INDENT_TOP+(EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y);

int x2;

int y2=y1+BUTTON_HEIGHT;

//--- adicionamos os objetos dos botões juntamente com os ponteiros para as funções

AddButton(new MyButton("Open",Open));

AddButton(new MyButton("Save",::Save));

AddButton(new MyButton("Close",Close));

//--- criamos os botões graficamente

for(int i=0;i<m_buttons.Total();i++)

{

MyButton *b=(MyButton*)m_buttons.At(i);

x1=INDENT_LEFT+i*(BUTTON_WIDTH+CONTROLS_GAP_X);

x2=x1+BUTTON_WIDTH;

if(!b.Create(m_chart_id,m_name+"bt"+b.Text(),m_subwin,x1,y1,x2,y2))

{

PrintFormat("Failed to create button %s %d",b.Text(),i);

return(false);

}

//--- adicionamos cada botão no recipiente CControlsDialog

if(!Add(b))

return(false);

}

//--- succeed

return(true);

}

Agora podemos escrever o programa usando o painel de controle CControlsDialog, no qual são criados 3 botões "Open", "Save" e "Close". Ao pressionar o botão, é chamada a função correspondente que está escrita como um ponteiro para a função TAction.

//--- declaramos o objeto no nível global para criá-lo automaticamente ao inciar o programa

CControlsDialog MyDialog;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- agora criamos o objeto no gráfico

if(!MyDialog.Create(0,"Controls",0,40,40,380,344))

return(INIT_FAILED);

//--- executamos o aplicativo

MyDialog.Run();

//--- inicialização bem-sucedida do aplicativo

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- destroy dialog

MyDialog.Destroy(reason);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert chart event function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id, // event ID

const long& lparam, // event parameter of the long type

const double& dparam, // event parameter of the double type

const string& sparam) // event parameter of the string type

{

//--- para os eventos do gráfico, chamamos o manipulador a partir da classe mãe (neste caso, CAppDialog)

MyDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam);

}

A aparência do aplicativo em execução e os resultados dos botões pressionados são mostrados na imagem.

Código-fonte completo do programa

//+------------------------------------------------------------------+

//| Panel_Buttons.mq5 |

//| Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+



#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Painel com vários botões CButton"

#include <Controls\Dialog.mqh>

#include <Controls\Button.mqh>

//+------------------------------------------------------------------+

//| defines |

//+------------------------------------------------------------------+

//--- indents and gaps

#define INDENT_LEFT (11) // indent from left (with allowance for border width)

#define INDENT_TOP (11) // indent from top (with allowance for border width)

#define CONTROLS_GAP_X (5) // gap by X coordinate

#define CONTROLS_GAP_Y (5) // gap by Y coordinate

//--- for buttons

#define BUTTON_WIDTH (100) // size by X coordinate

#define BUTTON_HEIGHT (20) // size by Y coordinate

//--- for the indication area

#define EDIT_HEIGHT (20) // size by Y coordinate



//--- criamos o tipo personalizado de função

typedef int(*TAction)(string,int);

//+------------------------------------------------------------------+

//| Abre o arquivo |

//+------------------------------------------------------------------+

int Open(string name,int id)

{

PrintFormat("Função chamada %s (name=%s id=%d)",__FUNCTION__,name,id);

return(1);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Salva o arquivo |

//+------------------------------------------------------------------+

int Save(string name,int id)

{

PrintFormat("Função chamada %s (name=%s id=%d)",__FUNCTION__,name,id);

return(2);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fecha o arquivo |

//+------------------------------------------------------------------+

int Close(string name,int id)

{

PrintFormat("Função chamada %s (name=%s id=%d)",__FUNCTION__,name,id);

return(3);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Criamos nossa classe de botão com a função de manipulador de eventos |

//+------------------------------------------------------------------+

class MyButton: public CButton

{

private:

TAction m_action; // manipulador de eventos para o gráfico

public:

MyButton(void){}

~MyButton(void){}

//--- construtor com indicação do texto do botão e ponteiro para a função a fim de manipular eventos

MyButton(string text,TAction act)

{

Text(text);

m_action=act;

}

//--- definição de função que será chamada a partir do manipulador de eventos OnEvent()

void SetAction(TAction act){m_action=act;}

//--- manipulador padrão de eventos de gráfico

virtual bool OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam) override

{

if(m_action!=NULL & lparam==Id())

{

//--- chamamos o manipulador próprio

m_action(sparam,(int)lparam);

return(true);

}

else

//--- retornamos o resultado da chamada do manipulador a partir da classe mão CButton

return(CButton::OnEvent(id,lparam,dparam,sparam));

}

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Classe CControlsDialog |

//| Designação: painel gráfico para controle do aplicativo |

//+------------------------------------------------------------------+

class CControlsDialog : public CAppDialog

{

private:

CArrayObj m_buttons; // matriz de botões

public:

CControlsDialog(void){};

~CControlsDialog(void){};

//--- create

virtual bool Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2) override;

//--- adição de botão

bool AddButton(MyButton &button){return(m_buttons.Add(GetPointer(button)));m_buttons.Sort();};

protected:

//--- criação de botões

bool CreateButtons(void);

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Criação do objeto CControlsDialog no gráfico |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CControlsDialog::Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2)

{

if(!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2))

return(false);

return(CreateButtons());

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Criação e adição de botões para o painel CControlsDialog |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CControlsDialog::CreateButtons(void)

{

//--- cálculo de coordenadas de botões

int x1=INDENT_LEFT;

int y1=INDENT_TOP+(EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y);

int x2;

int y2=y1+BUTTON_HEIGHT;

//--- adicionamos os objetos dos botões juntamente com os ponteiros para as funções

AddButton(new MyButton("Open",Open));

AddButton(new MyButton("Save",::Save));

AddButton(new MyButton("Close",Close));

//--- criamos os botões graficamente

for(int i=0;i<m_buttons.Total();i++)

{

MyButton *b=(MyButton*)m_buttons.At(i);

x1=INDENT_LEFT+i*(BUTTON_WIDTH+CONTROLS_GAP_X);

x2=x1+BUTTON_WIDTH;

if(!b.Create(m_chart_id,m_name+"bt"+b.Text(),m_subwin,x1,y1,x2,y2))

{

PrintFormat("Failed to create button %s %d",b.Text(),i);

return(false);

}

//--- adicionamos cada botão no recipiente CControlsDialog

if(!Add(b))

return(false);

}

//--- succeed

return(true);

}

//--- declaramos o objeto no nível global para criá-lo automaticamente ao inciar o programa

CControlsDialog MyDialog;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- agora criamos o objeto no gráfico

if(!MyDialog.Create(0,"Controls",0,40,40,380,344))

return(INIT_FAILED);

//--- executamos o aplicativo

MyDialog.Run();

//--- inicialização bem-sucedida do aplicativo

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- destroy dialog

MyDialog.Destroy(reason);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert chart event function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id, // event ID

const long& lparam, // event parameter of the long type

const double& dparam, // event parameter of the double type

const string& sparam) // event parameter of the string type

{

//--- para os eventos do gráfico, chamamos o manipulador a partir da classe mãe (neste caso, CAppDialog)

MyDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam);

}

