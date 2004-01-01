Tipo datetime
O tipo datetime é destinado a armazenar data e hora como o número de segundos decorridos desde 01 de Janeiro de 1970. Este tipo ocupa 8 bytes de memória.
Constantes de data e hora podem ser representados como string literal, que consiste de 6 partes mostrando o valor numérico do ano, mês, dia (ou dia, mês, ano), horas, minutos e segundos. A constante é colocado entre aspas simples e começa com o caractere D.
Os valores variam de 1 de Janeiro de 1970 a 31 de Dezembro de 3000. Tanto a data (ano, mês, dia) quanto a hora (horas, minutos, segundos), ou ambos podem ser omitidos.
Na especificação da data literal , é desejável que você especifique ano, mês e dia. Caso contrário, o compilador retorna um aviso sobre entrada incompleta.
Exemplos:
|
datetime NY=D'2015.01.01 00:00'; // Data Hora de começo do ano 2015
Também Veja
Estrutura do Tipo Data, Data e Hora, TimeToString, StringToTime