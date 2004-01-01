DocumentaçãoSeções
O tipo datetime é destinado a armazenar data e hora como o número de segundos decorridos desde 01 de Janeiro de 1970. Este tipo ocupa 8 bytes de memória.

Constantes de data e hora podem ser representados como string literal, que consiste de 6 partes mostrando o valor numérico do ano, mês, dia (ou dia, mês, ano), horas, minutos e segundos. A constante é colocado entre aspas simples e começa com o caractere D.

Os valores variam de 1 de Janeiro de 1970 a 31 de Dezembro de 3000. Tanto a data (ano, mês, dia) quanto a hora (horas, minutos, segundos), ou ambos podem ser omitidos.

Na especificação da data literal , é desejável que você especifique ano, mês e dia. Caso contrário, o compilador retorna um aviso sobre entrada incompleta.  

Exemplos:

datetime NY=D'2015.01.01 00:00';     // Data Hora de começo do ano 2015
datetime d1=D'1980.07.19 12:30:27';  // Ano Mês Dia Horas Minutos Segundos
datetime d2=D'19.07.1980 12:30:27';  // Igual a D'1980.07.19 12:30:27';
datetime d3=D'19.07.1980 12';        // Igual a D'1980.07.19 12:00:00'
datetime d4=D'01.01.2004';           // Igual a D'01.01.2004 00:00:00'
datetime compilation_date=__DATE__;             // Data de Compilação
datetime compilation_date_time=__DATETIME__;    // Data e Hora de Compilação
datetime compilation_time=__DATETIME__-__DATE__;// Hora de Compilação
//--- Exemplos de declarações após o qual avisos do compilador serão retornados
datetime warning1=D'12:30:27';       // Igual a D'[data de compilação] 12:30:27'
datetime warning2=D'';               // Igual a __DATETIME__

