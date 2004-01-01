Tipo datetime

O tipo datetime é destinado a armazenar data e hora como o número de segundos decorridos desde 01 de Janeiro de 1970. Este tipo ocupa 8 bytes de memória.

Constantes de data e hora podem ser representados como string literal, que consiste de 6 partes mostrando o valor numérico do ano, mês, dia (ou dia, mês, ano), horas, minutos e segundos. A constante é colocado entre aspas simples e começa com o caractere D.

Os valores variam de 1 de Janeiro de 1970 a 31 de Dezembro de 3000. Tanto a data (ano, mês, dia) quanto a hora (horas, minutos, segundos), ou ambos podem ser omitidos.

Na especificação da data literal , é desejável que você especifique ano, mês e dia. Caso contrário, o compilador retorna um aviso sobre entrada incompleta.

Exemplos:

datetime NY=D'2015.01.01 00:00'; // Data Hora de começo do ano 2015

datetime d1=D'1980.07.19 12:30:27'; // Ano Mês Dia Horas Minutos Segundos

datetime d2=D'19.07.1980 12:30:27'; // Igual a D'1980.07.19 12:30:27';

datetime d3=D'19.07.1980 12'; // Igual a D'1980.07.19 12:00:00'

datetime d4=D'01.01.2004'; // Igual a D'01.01.2004 00:00:00'

datetime compilation_date=__DATE__; // Data de Compilação

datetime compilation_date_time=__DATETIME__; // Data e Hora de Compilação

datetime compilation_time=__DATETIME__-__DATE__;// Hora de Compilação

//--- Exemplos de declarações após o qual avisos do compilador serão retornados

datetime warning1=D'12:30:27'; // Igual a D'[data de compilação] 12:30:27'

datetime warning2=D''; // Igual a __DATETIME__

Também Veja

Estrutura do Tipo Data, Data e Hora, TimeToString, StringToTime