Constantes de Caracteres
Os caracteres como elementos de uma string,em MQL5, são índices do conjunto de caracteres Unicode. Eles são valores hexadecimais que podem ser convertidos para inteiros, e que podem ser manipulados por operações com inteiros como adição e subtração.
Qualquer caractere único entre aspas simples ou um código hexadecimal ASCII de um caractere como '\x10' é um caractere constante e é do tipo ushort. Por exemplo, uma anotação do tipo '0' representa o valor numérico 30, que corresponde ao índice do zero na tabela de caracteres.
Exemplo:
|
void OnStart()
{
//--- define constantes de caracteres
int symbol_0='0';
int symbol_9=symbol_0+9; // obtém o símbolo '9'
//--- valores de saída de constantes
printf("Num formato decimal: symbol_0 = %d, symbol_9 = %d",symbol_0,symbol_9);
printf("Num formato hexadecimal: symbol_0 = 0x%x, symbol_9 = 0x%x",symbol_0,symbol_9);
//--- entrada de constantes em uma string
string test="";
StringSetCharacter(test,0,symbol_0);
StringSetCharacter(test,1,symbol_9);
//--- isso é como eles se apresentam em uma string
Print(test);
}
Uma barra invertida (\) é um caractere de controle para o compilador ao lidar com strings constantes e constantes caracteres no texto fonte de um programa. Alguns símbolos, por exemplo uma aspas simples ('), aspas duplas ("), barra invertida (\) e caracteres de controle podem ser representados como combinação de símbolos que começam com uma barra invertida (\), de acordo com a tabela abaixo:
|
|
|
|
|
linha nova (line feed)
|
LF
|
'\n'
|
10
|
tab horizontal
|
HT
|
'\t'
|
9
|
retorno de carro
|
CR
|
'\r'
|
13
|
barra invertida
|
\
|
'\\'
|
92
|
aspas simples
|
'
|
'\''
|
39
|
aspas duplas
|
"
|
'\"'
|
34
|
código hexadecimal
|
hhhh
|
'\xhhhh'
|
1 a 4 caracteres hexadecimais
|
código decimal
|
d
|
'\d'
|
número decimal de 0 a 65535
Caso uma barra invertida seja seguida por outro caractere não descrito acima, o resultado é indefinido.
Exemplo
|
void OnStart()
{
//--- declara constantes de caracteres
int a='A';
int b='$';
int c='©'; // código 0xA9
int d='\xAE'; // código do símbolo ®
//--- saída imprime constantes
Print(a,b,c,d);
//--- acrescenta um caractere na string
string test="";
StringSetCharacter(test,0,a);
Print(test);
//--- substitui um caractere na string
StringSetCharacter(test,0,b);
Print(test);
//--- substitui um caractere na string
StringSetCharacter(test,0,c);
Print(test);
//--- substitui um caractere na string
StringSetCharacter(test,0,d);
Print(test);
//--- representa caracteres como número
int a1=65;
int b1=36;
int c1=169;
int d1=174;
//--- acrescenta um caractere na string
StringSetCharacter(test,1,a1);
Print(test);
//--- acrescenta um caractere na string
StringSetCharacter(test,1,b1);
Print(test);
//--- acrescenta um caractere na string
StringSetCharacter(test,1,c1);
Print(test);
//--- acrescenta um caractere na string
StringSetCharacter(test,1,d1);
Print(test);
}
Como foi mencionado acima, o valor de uma constante caractere (ou variável) é o valor do índice na tabela de caracteres. Sendo o índice um inteiro, pode ser escrito de diferentes maneiras.
|
void OnStart()
{
//---
int a=0xAE; // o código de ® corresponde ao literal '\xAE'
int b=0x24; // o código de $ corresponde ao literal '\x24'
int c=0xA9; // o código de © corresponde ao literal '\xA9'
int d=0x263A; // o código de ☺ corresponde ao literal '\x263A'
//--- mostrar valores
Print(a,b,c,d);
//--- acrescenta um caractere na string
string test="";
StringSetCharacter(test,0,a);
Print(test);
//--- substitui um caractere na string
StringSetCharacter(test,0,b);
Print(test);
//--- substitui um caractere na string
StringSetCharacter(test,0,c);
Print(test);
//--- substitui um caractere na string
StringSetCharacter(test,0,d);
Print(test);
//--- código de terno cartão
int a1=0x2660;
int b1=0x2661;
int c1=0x2662;
int d1=0x2663;
//--- acrescenta um caractere de espadas
StringSetCharacter(test,1,a1);
Print(test);
//--- acrescenta um caractere de copas
StringSetCharacter(test,2,b1);
Print(test);
//--- acrescenta um caractere de ouros
StringSetCharacter(test,3,c1);
Print(test);
//--- acrescenta um caractere de paus
StringSetCharacter(test,4,d1);
Print(test);
//--- Exemplo de literais de caractere em uma string
test="Rainha\x2660Ás\x2662";
printf("%s",test);
}
A representação internal de um literal de caractere é do tipo ushort. Constantes de caracteres podem aceitar valores de 0 a 65535.
