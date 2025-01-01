Constantes de Caracteres

Os caracteres como elementos de uma string,em MQL5, são índices do conjunto de caracteres Unicode. Eles são valores hexadecimais que podem ser convertidos para inteiros, e que podem ser manipulados por operações com inteiros como adição e subtração.

Qualquer caractere único entre aspas simples ou um código hexadecimal ASCII de um caractere como '\x10' é um caractere constante e é do tipo ushort. Por exemplo, uma anotação do tipo '0' representa o valor numérico 30, que corresponde ao índice do zero na tabela de caracteres.

Exemplo:

void OnStart()

{

//--- define constantes de caracteres

int symbol_0='0';

int symbol_9=symbol_0+9; // obtém o símbolo '9'

//--- valores de saída de constantes

printf("Num formato decimal: symbol_0 = %d, symbol_9 = %d",symbol_0,symbol_9);

printf("Num formato hexadecimal: symbol_0 = 0x%x, symbol_9 = 0x%x",symbol_0,symbol_9);

//--- entrada de constantes em uma string

string test="";

StringSetCharacter(test,0,symbol_0);

StringSetCharacter(test,1,symbol_9);

//--- isso é como eles se apresentam em uma string

Print(test);

}

Uma barra invertida (\) é um caractere de controle para o compilador ao lidar com strings constantes e constantes caracteres no texto fonte de um programa. Alguns símbolos, por exemplo uma aspas simples ('), aspas duplas ("), barra invertida (\) e caracteres de controle podem ser representados como combinação de símbolos que começam com uma barra invertida (\), de acordo com a tabela abaixo:

Nome do Caractere Código Mnemônico ou imagem Anotação em MQL5 Valor Numérico linha nova (line feed) LF '

' 10 tab horizontal HT '\t' 9 retorno de carro CR '\r' 13 barra invertida \ '\\' 92 aspas simples ' '\'' 39 aspas duplas " '\"' 34 código hexadecimal hhhh '\xhhhh' 1 a 4 caracteres hexadecimais código decimal d '\d' número decimal de 0 a 65535

Caso uma barra invertida seja seguida por outro caractere não descrito acima, o resultado é indefinido.

Exemplo

void OnStart()

{

//--- declara constantes de caracteres

int a='A';

int b='$';

int c='©'; // código 0xA9

int d='\xAE'; // código do símbolo ®

//--- saída imprime constantes

Print(a,b,c,d);

//--- acrescenta um caractere na string

string test="";

StringSetCharacter(test,0,a);

Print(test);

//--- substitui um caractere na string

StringSetCharacter(test,0,b);

Print(test);

//--- substitui um caractere na string

StringSetCharacter(test,0,c);

Print(test);

//--- substitui um caractere na string

StringSetCharacter(test,0,d);

Print(test);

//--- representa caracteres como número

int a1=65;

int b1=36;

int c1=169;

int d1=174;

//--- acrescenta um caractere na string

StringSetCharacter(test,1,a1);

Print(test);

//--- acrescenta um caractere na string

StringSetCharacter(test,1,b1);

Print(test);

//--- acrescenta um caractere na string

StringSetCharacter(test,1,c1);

Print(test);

//--- acrescenta um caractere na string

StringSetCharacter(test,1,d1);

Print(test);

}

Como foi mencionado acima, o valor de uma constante caractere (ou variável) é o valor do índice na tabela de caracteres. Sendo o índice um inteiro, pode ser escrito de diferentes maneiras.

void OnStart()

{

//---

int a=0xAE; // o código de ® corresponde ao literal '\xAE'

int b=0x24; // o código de $ corresponde ao literal '\x24'

int c=0xA9; // o código de © corresponde ao literal '\xA9'

int d=0x263A; // o código de ☺ corresponde ao literal '\x263A'

//--- mostrar valores

Print(a,b,c,d);

//--- acrescenta um caractere na string

string test="";

StringSetCharacter(test,0,a);

Print(test);

//--- substitui um caractere na string

StringSetCharacter(test,0,b);

Print(test);

//--- substitui um caractere na string

StringSetCharacter(test,0,c);

Print(test);

//--- substitui um caractere na string

StringSetCharacter(test,0,d);

Print(test);

//--- código de terno cartão

int a1=0x2660;

int b1=0x2661;

int c1=0x2662;

int d1=0x2663;

//--- acrescenta um caractere de espadas

StringSetCharacter(test,1,a1);

Print(test);

//--- acrescenta um caractere de copas

StringSetCharacter(test,2,b1);

Print(test);

//--- acrescenta um caractere de ouros

StringSetCharacter(test,3,c1);

Print(test);

//--- acrescenta um caractere de paus

StringSetCharacter(test,4,d1);

Print(test);

//--- Exemplo de literais de caractere em uma string

test="Rainha\x2660Ás\x2662";

printf("%s",test);

}

A representação internal de um literal de caractere é do tipo ushort. Constantes de caracteres podem aceitar valores de 0 a 65535.

Também Veja

StringSetCharacter(), StringGetCharacter(), ShortToString(), ShortArrayToString(), StringToShortArray()