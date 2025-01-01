DocumentaçãoSeções
Tipos Inteiros

Em MQL5, os inteiros são representados por onze tipos. Alguns tipos podem ser utilizados em conjunto com outros tipos, se exigido pela lógica do programa, mas neste caso é necessário lembrar as regras de conversão de tipos.

A tabela abaixo lista as características de cada tipo. Além disso, a última coluna apresenta o tipo correspondente em C++ para cada tipo.

Tipo

Tamanho em Bytes

Valor Mínimo

Valor Máximo

C++ Análogo

char

1

-128

127

char

uchar

1

0

255

unsigned char, BYTE

bool

1

0(false)

1(true)

bool

short

2

-32 768

32 767

short, wchar_t

ushort

2

0

65 535

unsigned short, WORD

int

4

- 2 147 483 648

2 147 483 647

int

uint

4

0

4 294 967 295

unsigned int, DWORD

color

4

-1

16 777 215

int, COLORREF

long

8

-9 223 372 036 854 775 808

9 223 372 036 854 775 807

__int64

ulong

8

0

18 446 744 073 709 551 615

unsigned __int64

datetime

8

0 (1970.01.01 0:00:00)

32 535 244 799 (3000.12.31 23:59:59)

__time64_t

Valores do tipo integer podem ser apresentados como constantes numéricas, literais de cor, literais de data-hora, constantes de caractere e enumeradores.

 

Pseudônimos adicionais para tipos inteiros (para compatibilidade com C/C++)

Para facilitar a portabilidade de código de outras linguagens, como C e C++, para a linguagem MQL5, foram adicionados pseudônimos (aliases) para os tipos inteiros padrão. Esses aliases não criam novos tipos, apenas são nomes alternativos para os tipos já existentes em MQL5. Eles podem ser usados em todos os contextos onde os tipos básicos são aplicáveis.

Tipo

Em conformidade com o tipo MQL5

Tamanho (bits)

Знак

Valor mínimo

Valor máximo

int8_t

char

8

com sinal

-128

127

uint8_t

uchar

8

sem sinal

0

255

int16_t

short

16

com sinal

-32 768

32 767

uint16_t

ushort

16

sem sinal

0

65 535

int32_t

int

32

com sinal

- 2 147 483 648

2 147 483 647

uint32_t

uint

32

sem sinal

0

4 294 967 295

int64_t

long

64

com sinal

-9 223 372 036 854 775 808

9 223 372 036 854 775 807

uint64_t

ulong

64

sem sinal

0

18 446 744 073 709 551 615

O uso desses pseudônimos é útil ao portar bibliotecas e algoritmos existentes de C/C++ para MQL5, especialmente em projetos com alto nível de compatibilidade entre plataformas. Todos os novos nomes estão disponíveis tanto em scripts quanto em EAs e indicadores.

 

