Tipos Inteiros
Em MQL5, os inteiros são representados por onze tipos. Alguns tipos podem ser utilizados em conjunto com outros tipos, se exigido pela lógica do programa, mas neste caso é necessário lembrar as regras de conversão de tipos.
A tabela abaixo lista as características de cada tipo. Além disso, a última coluna apresenta o tipo correspondente em C++ para cada tipo.
|
Tipo
|
Tamanho em Bytes
|
Valor Mínimo
|
Valor Máximo
|
C++ Análogo
|
1
|
-128
|
127
|
char
|
1
|
0
|
255
|
unsigned char, BYTE
|
1
|
0(false)
|
1(true)
|
bool
|
2
|
-32 768
|
32 767
|
short, wchar_t
|
2
|
0
|
65 535
|
unsigned short, WORD
|
4
|
- 2 147 483 648
|
2 147 483 647
|
int
|
4
|
0
|
4 294 967 295
|
unsigned int, DWORD
|
4
|
-1
|
16 777 215
|
int, COLORREF
|
8
|
-9 223 372 036 854 775 808
|
9 223 372 036 854 775 807
|
__int64
|
8
|
0
|
18 446 744 073 709 551 615
|
unsigned __int64
|
8
|
0 (1970.01.01 0:00:00)
|
32 535 244 799 (3000.12.31 23:59:59)
|
__time64_t
Valores do tipo integer podem ser apresentados como constantes numéricas, literais de cor, literais de data-hora, constantes de caractere e enumeradores.
Pseudônimos adicionais para tipos inteiros (para compatibilidade com C/C++)
Para facilitar a portabilidade de código de outras linguagens, como C e C++, para a linguagem MQL5, foram adicionados pseudônimos (aliases) para os tipos inteiros padrão. Esses aliases não criam novos tipos, apenas são nomes alternativos para os tipos já existentes em MQL5. Eles podem ser usados em todos os contextos onde os tipos básicos são aplicáveis.
|
Tipo
|
Em conformidade com o tipo MQL5
|
Tamanho (bits)
|
Знак
|
Valor mínimo
|
Valor máximo
|
int8_t
|
8
|
com sinal
|
-128
|
127
|
uint8_t
|
8
|
sem sinal
|
0
|
255
|
int16_t
|
16
|
com sinal
|
-32 768
|
32 767
|
uint16_t
|
16
|
sem sinal
|
0
|
65 535
|
int32_t
|
32
|
com sinal
|
- 2 147 483 648
|
2 147 483 647
|
uint32_t
|
32
|
sem sinal
|
0
|
4 294 967 295
|
int64_t
|
64
|
com sinal
|
-9 223 372 036 854 775 808
|
9 223 372 036 854 775 807
|
uint64_t
|
64
|
sem sinal
|
0
|
18 446 744 073 709 551 615
O uso desses pseudônimos é útil ao portar bibliotecas e algoritmos existentes de C/C++ para MQL5, especialmente em projetos com alto nível de compatibilidade entre plataformas. Todos os novos nomes estão disponíveis tanto em scripts quanto em EAs e indicadores.
Também Veja