Guia Prático do MQL5: Teste de estresse de uma estratégia de negociação utilizando os símbolos personalizados
Introdução
Algum tempo atrás, um novo recurso foi adicionado a plataforma MetaTrader 5: a possibilidade de criação dos símbolos personalizados. Agora, os traders algorítmicos podem, em alguns casos, atuar como corretoras, já que não há a necessidade de servidores de negociação e podendo controlar totalmente o ambiente de negociação. No entanto, "alguns casos" aqui referem-se apenas ao modo de teste. Obviamente, as ordens de símbolos personalizados não podem ser executadas por corretoras. No entanto, essa funcionalidade permite que os traders algorítmicos testem suas estratégias de negociação com mais cuidado.
Neste artigo, nós criaremos as condições para esses testes. Vamos começar com a classe de símbolo personalizado.
1. A classe de símbolo personalizado CiCustomSymbol
A Biblioteca padrão fornece uma classe para acesso simplificado às propriedades do símbolo. É a classe CSymbolInfo. De fato, a classe realiza uma função intermediária: mediante solicitação do usuário, a classe se comunica com o servidor e recebe dele uma resposta na forma de um valor da propriedade solicitada.
Nosso objetivo é criar uma classe análoga para lidar com o símbolo personalizado. Além disso, essa funcionalidade da classe será ainda mais ampla, pois nós precisamos adicionar a criação, exclusão e alguns outros métodos. Por outro lado, nós não usaremos os métodos associados a conexão com o servidor. Isso inclui as funções Refresh(), IsSynchronized() etc.
Para criar um ambiente de negociação, esta classe encapsula as funções padrão para trabalhar com os símbolos personalizados.
A estrutura da declaração de classe é exibida abaixo.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Class CiCustomSymbol. | //| Purpose: Base class for a custom symbol. | //+------------------------------------------------------------------+ class CiCustomSymbol : public CObject { //--- === Data members === --- private: string m_name; string m_path; MqlTick m_tick; ulong m_from_msc; ulong m_to_msc; uint m_batch_size; bool m_is_selected; //--- === Methods === --- public: //--- constructor/destructor void CiCustomSymbol(void); void ~CiCustomSymbol(void) {}; //--- create/delete int Create(const string _name,const string _path="",const string _origin_name=NULL, const uint _batch_size=1e6,const bool _is_selected=false); bool Delete(void); //--- methods of access to protected data string Name(void) const { return(m_name); } bool RefreshRates(void); //--- fast access methods to the integer symbol properties bool Select(void) const; bool Select(const bool select); //--- service methods bool Clone(const string _origin_symbol,const ulong _from_msc=0,const ulong _to_msc=0); bool LoadTicks(const string _src_file_name); bool ChangeSpread(const uint _spread_size,const uint _spread_markup=0, const ENUM_SPREAD_BASE _spread_base=SPREAD_BASE_BID); //--- API bool SetProperty(ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE _property,double _val) const; bool SetProperty(ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER _property,long _val) const; bool SetProperty(ENUM_SYMBOL_INFO_STRING _property,string _val) const; double GetProperty(ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE _property) const; long GetProperty(ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER _property) const; string GetProperty(ENUM_SYMBOL_INFO_STRING _property) const; bool SetSessionQuote(const ENUM_DAY_OF_WEEK _day_of_week,const uint _session_index, const datetime _from,const datetime _to); bool SetSessionTrade(const ENUM_DAY_OF_WEEK _day_of_week,const uint _session_index, const datetime _from,const datetime _to); int RatesDelete(const datetime _from,const datetime _to); int RatesReplace(const datetime _from,const datetime _to,const MqlRates &_rates[]); int RatesUpdate(const MqlRates &_rates[]) const; int TicksAdd(const MqlTick &_ticks[]) const; int TicksDelete(const long _from_msc,long _to_msc) const; int TicksReplace(const MqlTick &_ticks[]) const; //--- private: template<typename PT> bool CloneProperty(const string _origin_symbol,const PT _prop_type) const; int CloneTicks(const MqlTick &_ticks[]) const; int CloneTicks(const string _origin_symbol) const; }; //+------------------------------------------------------------------+
Vamos começar com os métodos que criarão um símbolo personalizado com todos os recursos a partir do símbolo selecionado.
1.1 O método CiCustomSymbol::Create()
Para usar todas as possibilidades de símbolos personalizados, nós precisamos criá-lo ou garantir que ele tenha sido criado.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Create a custom symbol | //| Codes: | //| -1 - failed to create; | //| 0 - a symbol exists, no need to create; | //| 1 - successfully created. | //+------------------------------------------------------------------+ int CiCustomSymbol::Create(const string _name,const string _path="",const string _origin_name=NULL, const uint _batch_size=1e6,const bool _is_selected=false) { int res_code=-1; m_name=m_path=NULL; if(_batch_size<1e2) { ::Print(__FUNCTION__+": a batch size must be greater than 100!"); } else { ::ResetLastError(); //--- attempt to create a custom symbol if(!::CustomSymbolCreate(_name,_path,_origin_name)) { if(::SymbolInfoInteger(_name,SYMBOL_CUSTOM)) { ::PrintFormat(__FUNCTION__+": a custom symbol \"%s\" already exists!",_name); res_code=0; } else { ::PrintFormat(__FUNCTION__+": failed to create a custom symbol. Error code: %d",::GetLastError()); } } else res_code=1; if(res_code>=0) { m_name=_name; m_path=_path; m_batch_size=_batch_size; //--- if the custom symbol must be selected in the "Market Watch" if(_is_selected) { if(!this.Select()) if(!this.Select(true)) { ::PrintFormat(__FUNCTION__+": failed to set the \"Market Watch\" symbol flag. Error code: %d",::GetLastError()); return false; } } else { if(this.Select()) if(!this.Select(false)) { ::PrintFormat(__FUNCTION__+": failed to unset the \"Market Watch\" symbol flag. Error code: %d",::GetLastError()); return false; } } m_is_selected=_is_selected; } } //--- return res_code; } //+------------------------------------------------------------------+
O método retornará um valor em formato de código numérico:
- -1 — erro ao criar um símbolo;
- 0 — o símbolo foi criado anteriormente;
- 1 — o símbolo foi criado com sucesso durante a chamada do método atual.
Aqui estão algumas palavras sobre os parâmetros _batch_size e _is_selected.
O primeiro parâmetro (_batch_size) define o tamanho do lote, que será usado para carregar os ticks. Os ticks serão carregados em lotes: os dados são lidos primeiro para um array auxiliar; depois que o array é preenchido, os dados são carregados no banco de dados de ticks do símbolo personalizado (histórico de ticks). Por um lado, com essa abordagem, você não precisa criar um array enorme; por outro lado, não há necessidade de atualizar o banco de dados de ticks com muita frequência. O tamanho padrão do array auxiliar de ticks é de 1 milhão.
O segundo parâmetro (_is_selected) determina se nós iremos escrever os ticks diretamente no banco de dados ou se eles serão adicionados primeiro à janela Observação do Mercado.
Como exemplo, vamos executar o script TestCreation.mql5, que cria um símbolo personalizado.
No Diário nós podemos ver o código de retorno da chamada para este método.
2019.08.11 12:34:08.055 TestCreation (EURUSD,M1) A custom symbol "EURUSD_1" creation has returned the code: 1
Para mais detalhes relacionados à criação de símbolos personalizados, leia a Documentação.
1.2 O método CiCustomSymbol::Delete()
Este método tentará excluir um símbolo personalizado. Antes de excluir o símbolo, o método tentará removê-lo da janela Observação de Mercado. Em caso de falha, o procedimento de exclusão será interrompido.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Delete | //+------------------------------------------------------------------+ bool CiCustomSymbol::Delete(void) { ::ResetLastError(); if(this.Select()) if(!this.Select(false)) { ::PrintFormat(__FUNCTION__+": failed to set the \"Market Watch\" symbol flag. Error code: %d",::GetLastError()); return false; } if(!::CustomSymbolDelete(m_name)) { ::PrintFormat(__FUNCTION__+": failed to delete the custom symbol \"%s\". Error code: %d",m_name,::GetLastError()); return false; } //--- return true; } //+------------------------------------------------------------------+
Como exemplo, vamos começar um script simples TestDeletion.mql5, que exclui um símbolo personalizado. Se for bem-sucedido, o log correspondente será adicionado ao Diário.
2019.08.11 19:13:59.276 TestDeletion (EURUSD,M1) A custom symbol "EURUSD_1" has been successfully deleted.
1.3 O método CiCustomSymbol::Clone()
Este método executa a clonagem: com base no símbolo selecionado, ele determina as propriedades para o símbolo personalizado atual. Simplificando, nós recebemos o valor da propriedade do símbolo original e o copiamos para outro símbolo. O usuário também pode definir a clonagem do histórico de ticks. Para fazer isso, você precisa definir o intervalo de tempo.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Clone a symbol | //+------------------------------------------------------------------+ bool CiCustomSymbol::Clone(const string _origin_symbol,const ulong _from_msc=0,const ulong _to_msc=0) { if(!::StringCompare(m_name,_origin_symbol)) { ::Print(__FUNCTION__+": the origin symbol name must be different!"); return false; } ::ResetLastError(); //--- if to load history if(_to_msc>0) { if(_to_msc<_from_msc) { ::Print(__FUNCTION__+": wrong settings for a time interval!"); return false; } m_from_msc=_from_msc; m_to_msc=_to_msc; } else m_from_msc=m_to_msc=0; //--- double ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE dbl_props[]= { SYMBOL_MARGIN_HEDGED, SYMBOL_MARGIN_INITIAL, SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE, SYMBOL_OPTION_STRIKE, SYMBOL_POINT, SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX, SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN, SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT, SYMBOL_SWAP_LONG, SYMBOL_SWAP_SHORT, SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE, SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE, SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE, SYMBOL_VOLUME_LIMIT, SYMBOL_VOLUME_MAX, SYMBOL_VOLUME_MIN, SYMBOL_VOLUME_STEP }; for(int prop_idx=0; prop_idx<::ArraySize(dbl_props); prop_idx++) { ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE curr_property=dbl_props[prop_idx]; if(!this.CloneProperty(_origin_symbol,curr_property)) return false; } //--- integer ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER int_props[]= { SYMBOL_BACKGROUND_COLOR, SYMBOL_CHART_MODE, SYMBOL_DIGITS, SYMBOL_EXPIRATION_MODE, SYMBOL_EXPIRATION_TIME, SYMBOL_FILLING_MODE, SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG, SYMBOL_OPTION_MODE, SYMBOL_OPTION_RIGHT, SYMBOL_ORDER_GTC_MODE, SYMBOL_ORDER_MODE, SYMBOL_SPREAD, SYMBOL_SPREAD_FLOAT, SYMBOL_START_TIME, SYMBOL_SWAP_MODE, SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS, SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE, SYMBOL_TRADE_EXEMODE, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL, SYMBOL_TRADE_MODE, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL }; for(int prop_idx=0; prop_idx<::ArraySize(int_props); prop_idx++) { ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER curr_property=int_props[prop_idx]; if(!this.CloneProperty(_origin_symbol,curr_property)) return false; } //--- string ENUM_SYMBOL_INFO_STRING str_props[]= { SYMBOL_BASIS, SYMBOL_CURRENCY_BASE, SYMBOL_CURRENCY_MARGIN, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT, SYMBOL_DESCRIPTION, SYMBOL_FORMULA, SYMBOL_ISIN, SYMBOL_PAGE, SYMBOL_PATH }; for(int prop_idx=0; prop_idx<::ArraySize(str_props); prop_idx++) { ENUM_SYMBOL_INFO_STRING curr_property=str_props[prop_idx]; if(!this.CloneProperty(_origin_symbol,curr_property)) return false; } //--- history if(_to_msc>0) { if(this.CloneTicks(_origin_symbol)==-1) return false; } //--- return true; } //+------------------------------------------------------------------+
Observe que nem todas as propriedades podem ser copiadas, porque algumas delas estão definidas no nível da plataforma. Seus valores podem ser recuperados, mas não podem ser controlados (propriedade get).
Uma tentativa de definir a propriedade get para o símbolo personalizado retornará o erro 5307 (ERR_CUSTOM_SYMBOL_PROPERTY_WRONG). Além disso, existe um grupo separado de erros para os símbolos personalizados na seção "Erros em tempo de execução".
Como exemplo, vamos executar o script simples TestClone.mql5, que clona um símbolo simples. Se a tentativa de clonagem for bem-sucedida, o seguinte log aparecerá no Diário.
2019.08.11 19:21:06.402 TestClone (EURUSD,M1) A base symbol "EURUSD" has been successfully cloned.
1.4 O método CiCustomSymbol::LoadTicks()
Este método lê os ticks do arquivo e os carrega-o para uso posterior. Devemos notar que o método exclui anteriormente o banco de dados de ticks existente para esse símbolo personalizado.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Load ticks | //+------------------------------------------------------------------+ bool CiCustomSymbol::LoadTicks(const string _src_file_name) { int symbol_digs=(int)this.GetProperty(SYMBOL_DIGITS);; //--- delete ticks if(this.TicksDelete(0,LONG_MAX)<0) return false; //--- open a file CFile curr_file; ::ResetLastError(); int file_ha=curr_file.Open(_src_file_name,FILE_READ|FILE_CSV,','); if(file_ha==INVALID_HANDLE) { ::PrintFormat(__FUNCTION__+": failed to open a %s file!",_src_file_name); return false; } curr_file.Seek(0,SEEK_SET); //--- read data from a file MqlTick batch_arr[]; if(::ArrayResize(batch_arr,m_batch_size)!=m_batch_size) { ::Print(__FUNCTION__+": failed to allocate memory for a batch array!"); return false; } ::ZeroMemory(batch_arr); uint tick_idx=0; bool is_file_ending=false; uint tick_cnt=0; do { is_file_ending=curr_file.IsEnding(); string dates_str[2]; if(!is_file_ending) { //--- time string time_str=::FileReadString(file_ha); if(::StringLen(time_str)<1) { ::Print(__FUNCTION__+": no datetime string - the current tick skipped!"); ::PrintFormat("The unprocessed string: %s",time_str); continue; } string sep="."; ushort u_sep; string result[]; u_sep=::StringGetCharacter(sep,0); int str_num=::StringSplit(time_str,u_sep,result); if(str_num!=4) { ::Print(__FUNCTION__+": no substrings - the current tick skipped!"); ::PrintFormat("The unprocessed string: %s",time_str); continue; } //--- datetime datetime date_time=::StringToTime(result[0]+"."+result[1]+"."+result[2]); long time_msc=(long)(1e3*date_time+::StringToInteger(result[3])); //--- bid double bid_val=::FileReadNumber(file_ha); if(bid_val<.0) { ::Print(__FUNCTION__+": no bid price - the current tick skipped!"); continue; } //--- ask double ask_val=::FileReadNumber(file_ha); if(ask_val<.0) { ::Print(__FUNCTION__+": no ask price - the current tick skipped!"); continue; } //--- volumes for(int jtx=0; jtx<2; jtx++) ::FileReadNumber(file_ha); //--- fill in the current tick MqlTick curr_tick= {0}; curr_tick.time=date_time; curr_tick.time_msc=(long)(1e3*date_time+::StringToInteger(result[3])); curr_tick.bid=::NormalizeDouble(bid_val,symbol_digs); curr_tick.ask=::NormalizeDouble(ask_val,symbol_digs); //--- flags if(m_tick.bid!=curr_tick.bid) curr_tick.flags|=TICK_FLAG_BID; if(m_tick.ask!=curr_tick.ask) curr_tick.flags|=TICK_FLAG_ASK; if(curr_tick.flags==0) curr_tick.flags=TICK_FLAG_BID|TICK_FLAG_ASK;; if(tick_idx==m_batch_size) { //--- add ticks to the custom symbol if(m_is_selected) { if(this.TicksAdd(batch_arr)!=m_batch_size) return false; } else { if(this.TicksReplace(batch_arr)!=m_batch_size) return false; } tick_cnt+=m_batch_size; //--- log for(uint idx=0,batch_idx=0; idx<::ArraySize(dates_str); idx++,batch_idx+=(m_batch_size-1)) dates_str[idx]=::TimeToString(batch_arr[batch_idx].time,TIME_DATE|TIME_SECONDS); ::PrintFormat("\nTicks loaded from %s to %s.",dates_str[0],dates_str[1]); //--- reset ::ZeroMemory(batch_arr); tick_idx=0; } batch_arr[tick_idx]=curr_tick; m_tick=curr_tick; tick_idx++; } //--- end of file else { uint new_size=tick_idx; if(new_size>0) { MqlTick last_batch_arr[]; if(::ArrayCopy(last_batch_arr,batch_arr,0,0,new_size)!=new_size) { ::Print(__FUNCTION__+": failed to copy a batch array!"); return false; } //--- add ticks to the custom symbol if(m_is_selected) { if(this.TicksAdd(last_batch_arr)!=new_size) return false; } else { if(this.TicksReplace(last_batch_arr)!=new_size) return false; } tick_cnt+=new_size; //--- log for(uint idx=0,batch_idx=0; idx<::ArraySize(dates_str); idx++,batch_idx+=(tick_idx-1)) dates_str[idx]=::TimeToString(batch_arr[batch_idx].time,TIME_DATE|TIME_SECONDS); ::PrintFormat("\nTicks loaded from %s to %s.",dates_str[0],dates_str[1]); } } } while(!is_file_ending && !::IsStopped()); ::PrintFormat("\nLoaded ticks number: %I32u",tick_cnt); curr_file.Close(); //--- MqlTick ticks_arr[]; if(::CopyTicks(m_name,ticks_arr,COPY_TICKS_INFO,1,1)!=1) { ::Print(__FUNCTION__+": failed to copy the first tick!"); return false; } m_from_msc=ticks_arr[0].time_msc; if(::CopyTicks(m_name,ticks_arr,COPY_TICKS_INFO,0,1)!=1) { ::Print(__FUNCTION__+": failed to copy the last tick!"); return false; } m_to_msc=ticks_arr[0].time_msc; //--- return true; } //+------------------------------------------------------------------+
Nesta variante, os seguintes campos da estrutura tick são preenchidos:
struct MqlTick { datetime time; // Last price update time double bid; // Current Bid price double ask; // Current Ask price double last; // Current price of the last trade (Last) ulong volume; // Volume for the current Last price long time_msc; // Last price update time in milliseconds uint flags; // Tick flags double volume_real; // Volume for the current Last price };
O valor TICK_FLAG_BID|TICK_FLAG_ASK é definido para o primeiro flag do tick. Um valor adicional depende de qual preço (bid ou ask) que foi alterado. Se nenhum dos preços tiverem sido alterados, eles serão processados como sendo o primeiro tick.
Começando com a build 2085, o histórico de barras pode ser formado simplesmente pelo carregamento do histórico de ticks. Se o histórico foi carregado, nós podemos solicitar programaticamente o histórico da barra.
Como exemplo, vamos executar o script simples TestLoad.mql5, que carrega os ticks de um arquivo. O arquivo de dados deve estar localizado na pasta % MQL5/Files. Neste exemplo, o arquivo é o EURUSD1_tick.csv. Ele contém os ticks EURUSD de 1 e 2 de agosto de 2019. Além disso, nós consideraremos as fontes de dados do tick.
Depois de executar o script, o número de ticks carregados serão exibidos no diário. Além disso, nós verificaremos novamente o número de ticks disponíveis solicitando os dados do banco de dados de ticks da plataforma. 354,400 ticks foram copiados. Assim, os números são iguais. Nós também recebemos 2.697 barras de 1 minuto.
NO 0 15:52:50.149 TestLoad (EURUSD,H1) LN 0 15:52:50.150 TestLoad (EURUSD,H1) Ticks loaded from 2019.08.01 00:00:00 to 2019.08.02 20:59:56. FM 0 15:52:50.152 TestLoad (EURUSD,H1) RM 0 15:52:50.152 TestLoad (EURUSD,H1) Loaded ticks number: 354400 EJ 0 15:52:50.160 TestLoad (EURUSD,H1) Ticks from the file "EURUSD1_tick.csv" have been successfully loaded. DD 0 15:52:50.170 TestLoad (EURUSD,H1) Copied 1-minute rates number: 2697 GL 0 15:52:50.170 TestLoad (EURUSD,H1) The 1st rate time: 2019.08.01 00:00 EQ 0 15:52:50.170 TestLoad (EURUSD,H1) The last rate time: 2019.08.02 20:56 DJ 0 15:52:50.351 TestLoad (EURUSD,H1) Copied ticks number: 354400
Outros métodos pertencem ao grupo de métodos da API.
2. Dados de ticks. Fontes
Os dados de ticks formam uma série de preços, com uma vida muito ativa, na qual a oferta e a demanda estão lutando entre si.
A natureza da série de preços tem sido objeto de discussões de traders e especialistas. Esta série é objeto de análise, a base subjacente para a tomada de decisões, etc.
As ideias a seguir são aplicáveis no contexto do artigo.
Como você sabe, o mercado de Forex é um mercado de balcão. Portanto, não há cotações de referência. Como resultado, não há arquivos de ticks (histórico de ticks), que podem ser usados como referência. Mas temos os futuros das moedas, a maioria dos quais é negociada na Chicago Mercantile Exchange. Provavelmente, essas cotações podem servir como algum tipo de referência. No entanto, os dados históricos não podem ser obtidos gratuitamente. Em alguns casos, você pode ter um período de teste gratuito. Mas, mesmo nesse caso, você terá que se registrar no site da bolsa e se comunicar com o gerente de vendas. Por outro lado, existe concorrência entre as corretoras. Portanto, as cotações não devem diferir muito entre as corretoras. Mas geralmente as corretoras não armazenam os arquivos de ticks e não os disponibilizam para download.
Uma das fontes gratuitas é website do Banco Dukascopy.
Após um registro simples, é permitido o download dos dados históricos, incluindo os ticks.
As linhas no arquivo consistem em 5 colunas:
- Hora
- Preço de Ask
- Preço de Bid
- Volume comprado
- Volume vendido
Fig.1 Símbolos para download na guia Data do aplicativo Quant Data Manager
O método CiCustomSymbol::LoadTicks() é ajustado para o formato de arquivo csv usado no aplicativo acima.
3 Teste de estresse das estratégias de negociação
O teste da estratégia de negociação é um processo de vários aspectos. Na maioria das vezes, o "teste" refere-se à execução de um algoritmo de negociação usando as cotações históricas (back-testing). Mas existem outros métodos para testar uma estratégia de negociação.
Uma delas é Teste de Estresse.
O teste de Estresse é uma forma de teste deliberadamente intenso ou completo usado para determinar a estabilidade de um determinado sistema ou entidade.
A ideia é simples: nós criamos condições específicas para a operação da estratégia de negociação, o que fornecerá um estresse acelerado para a estratégia. O objetivo final de tais condições é verificar o grau de confiabilidade do sistema de negociação e sua resistência a condições que se tornaram ou podem piorar.
3.1 Alteração do Spread
O fator de spread é extremamente importante para uma estratégia de negociação, pois ela determina a quantidade de custos adicionais. As estratégias que visam negócios de curto prazo são particularmente sensíveis ao tamanho do spread. Em alguns casos, a proporção do spread/retorno pode exceder 100%.
Vamos tentar criar um símbolo personalizado, que será diferente do tamanho padrão do spread. Para esse fim, vamos criar um novo método chamado de CiCustomSymbol::ChangeSpread().
//+------------------------------------------------------------------+ //| Change the initial spread | //| Input parameters: | //| 1) _spread_size - the new fixed value of the spread, pips. | //| If the value > 0 then the spread value is fixed. | //| 2) _spread_markup - a markup for the floating value of the | //| spread, pips. The value is added to the current spread if | //| _spread_size=0. | //| 3) _spread_base - a type of the price to which a markup is | //| added in case of the floating value. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CiCustomSymbol::ChangeSpread(const uint _spread_size,const uint _spread_markup=0, const ENUM_SPREAD_BASE _spread_base=SPREAD_BASE_BID) { if(_spread_size==0) if(_spread_markup==0) { ::PrintFormat(__FUNCTION__+": neither the spread size nor the spread markup are set!", m_name,::GetLastError()); return false; } int symbol_digs=(int)this.GetProperty(SYMBOL_DIGITS); ::ZeroMemory(m_tick); //--- copy ticks int tick_idx=0; uint tick_cnt=0; ulong from=1; double curr_point=this.GetProperty(SYMBOL_POINT); int ticks_copied=0; MqlDateTime t1_time; TimeToStruct((int)(m_from_msc/1e3),t1_time); t1_time.hour=t1_time.min=t1_time.sec=0; datetime start_datetime,stop_datetime; start_datetime=::StructToTime(t1_time); stop_datetime=(int)(m_to_msc/1e3); do { MqlTick custom_symbol_ticks[]; ulong t1,t2; t1=(ulong)1e3*start_datetime; t2=(ulong)1e3*(start_datetime+PeriodSeconds(PERIOD_D1))-1; ::ResetLastError(); ticks_copied=::CopyTicksRange(m_name,custom_symbol_ticks,COPY_TICKS_INFO,t1,t2); if(ticks_copied<0) { ::PrintFormat(__FUNCTION__+": failed to copy ticks for a %s symbol! Error code: %d", m_name,::GetLastError()); return false; } //--- there are some ticks for the current day else if(ticks_copied>0) { for(int t_idx=0; t_idx<ticks_copied; t_idx++) { MqlTick curr_tick=custom_symbol_ticks[t_idx]; double curr_bid_pr=::NormalizeDouble(curr_tick.bid,symbol_digs); double curr_ask_pr=::NormalizeDouble(curr_tick.ask,symbol_digs); double curr_spread_pnt=0.; //--- if the spread is fixed if(_spread_size>0) { if(_spread_size>0) curr_spread_pnt=curr_point*_spread_size; } //--- if the spread is floating else { double spread_markup_pnt=0.; if(_spread_markup>0) spread_markup_pnt=curr_point*_spread_markup; curr_spread_pnt=curr_ask_pr-curr_bid_pr+spread_markup_pnt; } switch(_spread_base) { case SPREAD_BASE_BID: { curr_ask_pr=::NormalizeDouble(curr_bid_pr+curr_spread_pnt,symbol_digs); break; } case SPREAD_BASE_ASK: { curr_bid_pr=::NormalizeDouble(curr_ask_pr-curr_spread_pnt,symbol_digs); break; } case SPREAD_BASE_AVERAGE: { double curr_avg_pr=::NormalizeDouble((curr_bid_pr+curr_ask_pr)/2.,symbol_digs); curr_bid_pr=::NormalizeDouble(curr_avg_pr-curr_spread_pnt/2.,symbol_digs); curr_ask_pr=::NormalizeDouble(curr_bid_pr+curr_spread_pnt,symbol_digs); break; } } //--- new ticks curr_tick.bid=curr_bid_pr; curr_tick.ask=curr_ask_pr; //--- flags curr_tick.flags=0; if(m_tick.bid!=curr_tick.bid) curr_tick.flags|=TICK_FLAG_BID; if(m_tick.ask!=curr_tick.ask) curr_tick.flags|=TICK_FLAG_ASK; if(curr_tick.flags==0) curr_tick.flags=TICK_FLAG_BID|TICK_FLAG_ASK; custom_symbol_ticks[t_idx]=curr_tick; m_tick=curr_tick; } //--- replace ticks int ticks_replaced=0; for(int att=0; att<ATTEMTS; att++) { ticks_replaced=this.TicksReplace(custom_symbol_ticks); if(ticks_replaced==ticks_copied) break; ::Sleep(PAUSE); } if(ticks_replaced!=ticks_copied) { ::Print(__FUNCTION__+": failed to replace the refreshed ticks!"); return false; } tick_cnt+=ticks_replaced; } //--- next datetimes start_datetime=start_datetime+::PeriodSeconds(PERIOD_D1); } while(start_datetime<=stop_datetime && !::IsStopped()); ::PrintFormat("\nReplaced ticks number: %I32u",tick_cnt); //--- return true; } //+------------------------------------------------------------------+
Como alterar o tamanho do spread para um símbolo personalizado?
Primeiramente, o spread fixo pode ser definido. Isso pode ser feito através da especificação de um valor positivo no parâmetro _spread_size. Observe que esta parte funcionará no Testador, apesar das seguinte regra:
No Testador de Estratégia, o spread é sempre considerado flutuante. Ou seja, SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_SPREAD_FLOAT) sempre retorna true.
Em segundo lugar, uma marcação pode ser adicionada ao valor do spread disponível. Isso pode ser feito através da definição do parâmetro _spread_markup.
Além disso, o método permite especificar o preço, que servirá como valor de spread de referência. Isso é feito pela enumeração ENUM_SPREAD_BASE.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Spread calculation base | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_SPREAD_BASE { SPREAD_BASE_BID=0, // bid price SPREAD_BASE_ASK=1, // ask price SPREAD_BASE_AVERAGE=2,// average price }; //+------------------------------------------------------------------+
Se nós usarmos o preço de bid (SPREAD_BASE_BID), então ask = bid + spread calculado. Se nós usarmos o preço de ask (SPREAD_BASE_ASK), então bid = ask - spread calculado. Se nós usarmos o preço médio (SPREAD_BASE_AVERAGE), então bid = preço médio - spread calculado/2.
O método CiCustomSymbol::ChangeSpread() não altera o valor de uma determinada propriedade do símbolo, mas altera o valor do spread em cada tick. Os ticks atualizados são armazenados na base de ticks.
Vamos verificar a operação do método usando o script TestChangeSpread.mq5. Se o script funcionar corretamente, o seguinte log será adicionado no Diário:
2019.08.30 12:49:59.678 TestChangeSpread (EURUSD,M1) Replaced ticks number: 354400
Isso significa que o tamanho do tick foi alterado para todos os ticks carregados anteriormente.
A tabela abaixo mostra meus resultados de testes da estratégia com diferentes valores de spread, usando os dados do EURUSD (Tabela 1).
|Valor
|Spread 1 (12-17 pontos)
|Spread 2 (25 pontos)
|Spread 2 (50 pontos)
|
Total de negociações
|172
|156
|145
|
Lucro Líquido, $
|4 018.27
|3 877.58
|3 574.1
|
Rebaixamento máx. de capital, %
|11.79
|9.65
|8.29
|
Lucro por negociação, $
|23.36
|24.86
|24.65
Tabela 1. Resultados do teste com diferentes valores de spread
A coluna "Spread 1" reflete os resultados com um spread flutuante real (12 a 17 pontos com cinco casas decimais).
Com um spread mais alto, o número de negociações foi menor. Isso resultou em uma diminuição no rebaixamento. Além disso, a lucratividade da negociação aumentou neste caso.
3.2 Alterando os níveis de Stop e de Congelamento
Algumas estratégias podem depender do nível de stop e do nível de congelamento. Muitas corretoras fornecem o nível de stop igual ao spread e o nível de congelamento zero. No entanto, às vezes as corretoras podem aumentar esses níveis. Geralmente isso acontece durante os períodos de maior volatilidade ou baixa liquidez. Esta informação pode ser obtida nas Regras de Negociação da corretora.
Aqui está um exemplo de uma extração dessas Regras de Negociação:
"A distância mínima em que as ordens pendentes ou ordens T/P e S/L podem ser colocadas é igual ao spread do símbolo. 10 minutos antes do lançamento de estatísticas macroeconômicas importantes ou de notícias econômicas, a distância mínima para as ordens S/L pode ser aumentada para 10 pontos de spread. 30 minutos antes do fechamento do pregão, esse nível para as ordens de C / L aumentam para 25 pontos de spread. "
Esses níveis (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL e SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL) podem ser configurados usando o método CiCustomSymbol::SetProperty().
Observe que as propriedades do símbolo não podem ser alteradas dinamicamente no testador. Na versão atual, o Testador opera com parâmetros de símbolos personalizados pré-configurados. Os desenvolvedores da plataforma estão apresentando um grande trabalho. Portanto, esse recurso pode ser adicionado em futuras compilações.
3.3 Alteração dos requisitos de margem
Os requisitos da margem individual também podem ser definidos para um símbolo personalizado. Os valores para os seguintes parâmetros podem ser definidos programaticamente: SYMBOL_MARGIN_INITIAL, SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE, SYMBOL_MARGIN_HEDGED. Assim, nós podemos definir o nível de margem para o instrumento de negociação.
Também existem os identificadores de margem para os tipos separados de posições e volumes (SYMBOL_MARGIN_LONG, SYMBOL_MARGIN_SHORT etc.). Eles são definidos no modo manual.
As variações de alavancagem permitem testar a estratégia de negociação em termos de resistência a rebaixamentos e a capacidade de evitar interrupções.
Conclusão
Este artigo destaca alguns aspectos do teste de estresse de uma estratégia de negociação.
As configurações personalizadas dos símbolos permitem configurar os parâmetros de seus próprios símbolos. Todo trader algorítmico pode selecionar um conjunto específico de parâmetros, necessários para uma estratégia de negociação específica. Uma das opções interessantes descobertas diz respeito à profundidade do mercado de um símbolo personalizado.
O arquivo contém um arquivo com ticks, que foram processados como parte dos exemplos, bem como os arquivos de origem do script e a classe de símbolo personalizado.
Eu gostaria de expressar minha gratidão ao fxsaber, para os moderadores Artyom Trishkin e Slava pelas discussões interessantes no tópico "Símbolos personalizados. Erros, bugs, perguntas & sugestões".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/7166
Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais pertencem à MetaQuotes Ltd. É proibida a reimpressão total ou parcial.
Esse artigo foi escrito por um usuário do site e reflete seu ponto de vista pessoal. A MetaQuotes Ltd. não se responsabiliza pela precisão das informações apresentadas nem pelas possíveis consequências decorrentes do uso das soluções, estratégias ou recomendações descritas.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Por favor, me informe como posso diminuir o valor de compra ou venda em tempos diferentes de cada barra (por exemplo, no período de 30 minutos: A= valor de compra em 10 minutos menos 20 minutos, e o valor A deve ser extraído do gráfico para o arquivo do Excel).
Obrigado e cumprimentos