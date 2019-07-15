Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte V): Classes e coleções de eventos de negociação, envio de eventos para o programa

Conteúdo

Reorganizando a estrutura da biblioteca

Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na quarta parte, nós testamos o monitoramento de eventos de negociação na conta. Neste artigo, nós vamos desenvolver classes de eventos de negociação e colocá-los nas coleções de eventos. A partir daí, eles serão enviados ao objeto base da biblioteca Engine e ao gráfico do programa de controle.

Mas primeiro, vamos preparar o terreno para o desenvolvimento da estrutura da biblioteca.

Como nós teremos muitas coleções diferentes, e cada coleção terá seus próprios objetos inerentes apenas a essa coleção, parece razoável armazenar objetos para cada coleção em subpastas separadas.

Para fazer isso, vamos criar as pastas Orders e Events na subpasta Objetcs do diretório raíz da biblioteca DoEasy.

Mova todas as classes criadas anteriormente da pasta Objects para a de Orders, enquanto a pasta Events é para armazenar as classes de objetos de evento que nós vamos desenvolver neste artigo.

Além disso, realoque o arquivo Select.mqh de Collections para Services, já que nós vamos incluir ainda outra classe de serviço nele. A classe apresenta os métodos para o acesso rápido a quaisquer propriedades de qualquer objeto das coleções existentes e futuras, o que significa que ela deve estar localizada na pasta service das classes.



Depois de realocar o arquivo da classe CSelect e mover as classes de objeto order para o novo diretório, os endereços relativos dos arquivos necessários para sua compilação também são alterados. Portanto, vamos percorrer as listagens das classes movidas e substituir os endereços dos arquivos incluídos nelas:

No arquivo Order.mqh, substitua o caminho para incluir o arquivo de funções de serviço



#include "..\Services\DELib.mqh"

para

#include "..\..\Services\DELib.mqh"

No arquivo HistoryCollection.mqh, substitua os caminhos

#include "Select.mqh" #include "..\Objects\HistoryOrder.mqh" #include "..\Objects\HistoryPending.mqh" #include "..\Objects\HistoryDeal.mqh"

para

#include "..\Services\Select.mqh" #include "..\Objects\Orders\HistoryOrder.mqh" #include "..\Objects\Orders\HistoryPending.mqh" #include "..\Objects\Orders\HistoryDeal.mqh"

No arquivo MarketCollection.mqh, substitua os caminhos

#include "Select.mqh" #include "..\Objects\MarketOrder.mqh" #include "..\Objects\MarketPending.mqh" #include "..\Objects\MarketPosition.mqh"

para



#include "..\Services\Select.mqh" #include "..\Objects\Orders\MarketOrder.mqh" #include "..\Objects\Orders\MarketPending.mqh" #include "..\Objects\Orders\MarketPosition.mqh"

Agora tudo deve ser compilado sem erros.

Como o número de coleções futuras é enorme, seria bom distinguir a propriedade da lista de coleção com base na CArrayObj para identificar a lista. Cada coleção apresenta um método que retorna o ponteiro para a lista completa de coleções. Se em algum lugar houver um método que receba uma determinada lista de uma determinada coleção, então, dentro desse método, nós precisamos identificar com precisão a lista passada ao método se ela pertence a uma coleção ou outra para evitar passar um sinalizador adicional indicando o tipo da lista passada para o método.

Felizmente, a biblioteca padrão já fornece a ferramenta necessária para isso na forma do método virtual Type() retornando o ID do objeto.

Por exemplo, para a CObject, o ID retornado é 0, enquanto que para a CArrayObj, o ID é 0x7778. Como o método é virtual, isso permite que os descendentes das classes tenham seus próprios métodos retornando IDs específicos.

Todas as nossas listas de coleções são baseadas na classe CArrayObj. Nós criaremos nossa própria classe CListObj que é um descendente da classe CArrayObj e o ID da lista é retornado em seu método virtual Type(). O ID em si é definido como uma constante no construtor da classe. Assim, nós continuaremos obtendo acesso às nossas coleções quanto ao objeto CArrayObj, mas agora cada lista terá seu próprio ID específico.

Primeiro, vamos definir as listas de coleção de IDs no arquivo Defines.mqh e adicionar a macro descrevendo a função com o número da linha de erro para exibir mensagens de depuração contendo uma string da qual esta mensagem é enviada para localizar o problema no código durante a depuração:

#define DFUN_ERR_LINE ( __FUNCTION__ +( TerminalInfoString ( TERMINAL_LANGUAGE )== "Russian" ? ", Page " : ", Line " )+( string ) __LINE__ + ": " ) #define DFUN ( __FUNCTION__ + ": " ) #define COUNTRY_LANG ( "Russian" ) #define END_TIME ( D'31.12.3000 23:59:59' ) #define TIMER_FREQUENCY ( 16 ) #define COLLECTION_PAUSE ( 250 ) #define COLLECTION_COUNTER_STEP ( 16 ) #define COLLECTION_COUNTER_ID ( 1 ) #define COLLECTION_HISTORY_ID ( 0x7778 + 1 ) #define COLLECTION_MARKET_ID ( 0x7778 + 2 ) #define COLLECTION_EVENTS_ID ( 0x7778 + 3 )

Agora crie a classe CListObj no arquivo ListObj.mqh dentro da pasta Collections. A classe base para isso é a CArrayObj:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> class CListObj : public CArrayObj { private : int m_type; public : void Type( const int type) { this .m_type=type; } virtual int Type( void ) const { return ( this .m_type); } CListObj() { this .m_type= 0x7778 ; } };

Tudo o que temos a fazer aqui é declarar um membro da classe que contém o tipo lista, adicionar o método para definir o tipo lista e o método virtual para retorna-lo.

No construtor da classe, defina o tipo lista padrão igual ao da lista CArrajObj. Ele pode ser redefinido a partir do programa que realizou a chamada usando o método Type().



Agora nós precisamos herdar todas as listas de coleções da classe para poder atribuir um ID de busca separada a cada lista. Esse ID nos permitirá monitorar a propriedade da lista em qualquer método para o qual a lista será passada.

Abra o arquivo HistoryCollection.mqh, adicione a inclusão da classe CListObj e herde a classe CHistoryCollection de CListObj.



#include "ListObj.mqh" #include "..\Services\Select.mqh" #include "..\Objects\Orders\HistoryOrder.mqh" #include "..\Objects\Orders\HistoryPending.mqh" #include "..\Objects\Orders\HistoryDeal.mqh" class CHistoryCollection : public CListObj {

No construtor da classe, defina o tipo lista de coleção do histórico, que nós especificamos como COLLECTION_HISTORY_ID no arquivo Defines.mqh:

CHistoryCollection::CHistoryCollection( void ) : m_index_deal( 0 ),m_delta_deal( 0 ),m_index_order( 0 ),m_delta_order( 0 ),m_is_trade_event( false ) { this .m_list_all_orders.Sort( #ifdef __MQL5__ SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN #else SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE #endif ); this .m_list_all_orders.Clear(); this .m_list_all_orders.Type ( COLLECTION_HISTORY_ID ); }

Faça o mesmo para a classe CMarketCollection no arquivo MarketCollection.mqh:

#include "ListObj.mqh" #include "..\Services\Select.mqh" #include "..\Objects\Orders\MarketOrder.mqh" #include "..\Objects\Orders\MarketPending.mqh" #include "..\Objects\Orders\MarketPosition.mqh" class CMarketCollection : public CListObj {

No construtor de classe, defina o tipo coleção à mercado, que nós especificamos no arquivo Defines.mqh como COLLECTION_MARKET_ID:

CMarketCollection::CMarketCollection( void ) : m_is_trade_event( false ),m_is_change_volume( false ),m_change_volume_value( 0 ) { this .m_list_all_orders.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN); this .m_list_all_orders.Clear(); :: ZeroMemory ( this .m_struct_prev_market); this .m_struct_prev_market.hash_sum_acc= WRONG_VALUE ; this .m_list_all_orders.Type ( COLLECTION_MARKET_ID ); }

Agora, cada uma das listas de coleção tem seu ID simplificando a identificação das listas pelos seus tipos.





Como nós devemos adicionar novas coleções para trabalhar com os novos tipos de dados (incluindo a coleção de eventos da conta no presente artigo), nós usaremos as novas enumerações. Para evitar conflitos de nomes, nós precisamos substituir os nomes de algumas substituições de macro criadas anteriormente:

#define FIRST_ORD_DBL_PROP (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL) #define FIRST_ORD_STR_PROP (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL+ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL) enum ENUM_SORT_ORDERS_MODE { SORT_BY_ORDER_TICKET = 0 , SORT_BY_ORDER_MAGIC = 1 , SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN = 2 , SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE = 3 , SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC = 4 , SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE_MSC = 5 , SORT_BY_ORDER_TIME_EXP = 6 , SORT_BY_ORDER_STATUS = 7 , SORT_BY_ORDER_TYPE = 8 , SORT_BY_ORDER_REASON = 10 , SORT_BY_ORDER_STATE = 11 , SORT_BY_ORDER_POSITION_ID = 12 , SORT_BY_ORDER_POSITION_BY_ID = 13 , SORT_BY_ORDER_DEAL_ORDER = 14 , SORT_BY_ORDER_DEAL_ENTRY = 15 , SORT_BY_ORDER_TIME_UPDATE = 16 , SORT_BY_ORDER_TIME_UPDATE_MSC = 17 , SORT_BY_ORDER_TICKET_FROM = 18 , SORT_BY_ORDER_TICKET_TO = 19 , SORT_BY_ORDER_PROFIT_PT = 20 , SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_SL = 21 , SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_TP = 22 , SORT_BY_ORDER_PRICE_OPEN = FIRST_ORD_DBL_PROP, SORT_BY_ORDER_PRICE_CLOSE = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 1 , SORT_BY_ORDER_SL = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 2 , SORT_BY_ORDER_TP = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 3 , SORT_BY_ORDER_PROFIT = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 4 , SORT_BY_ORDER_COMMISSION = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 5 , SORT_BY_ORDER_SWAP = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 6 , SORT_BY_ORDER_VOLUME = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 7 , SORT_BY_ORDER_VOLUME_CURRENT = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 8 , SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 9 , SORT_BY_ORDER_PRICE_STOP_LIMIT= FIRST_ORD_DBL_PROP+ 10 , SORT_BY_ORDER_SYMBOL = FIRST_ORD_STR_PROP, SORT_BY_ORDER_COMMENT = FIRST_ORD_STR_PROP+ 1 , SORT_BY_ORDER_EXT_ID = FIRST_ORD_STR_PROP+ 2 };

Já que atualmente nós estamos editando os arquivos Defines.mqh, vamos adicionar todas as enumerações necessárias para as classes de eventos e coleção de eventos da conta:

enum ENUM_EVENT_STATUS { EVENT_STATUS_MARKET_POSITION, EVENT_STATUS_MARKET_PENDING, EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING, EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION, EVENT_STATUS_BALANCE, }; enum ENUM_EVENT_REASON { EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING = 0 , EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY = 1 , EVENT_REASON_CANCEL = 2 , EVENT_REASON_EXPIRED = 3 , EVENT_REASON_DONE = 4 , EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY = 5 , EVENT_REASON_DONE_SL = 6 , EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY = 7 , EVENT_REASON_DONE_TP = 8 , EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY = 9 , EVENT_REASON_DONE_BY_POS = 10 , EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS = 11 , EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY = 12 , EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY = 13 , EVENT_REASON_BALANCE_REFILL = 14 , EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL = 15 , EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT = 16 , EVENT_REASON_ACCOUNT_CHARGE = 17 , EVENT_REASON_ACCOUNT_CORRECTION = 18 , EVENT_REASON_ACCOUNT_BONUS = 19 , EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION = 20 , EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_DAILY = 21 , EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY = 22 , EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY = 23 , EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY = 24 , EVENT_REASON_ACCOUNT_INTEREST = 25 , EVENT_REASON_BUY_CANCELLED = 26 , EVENT_REASON_SELL_CANCELLED = 27 , EVENT_REASON_DIVIDENT = 28 , EVENT_REASON_DIVIDENT_FRANKED = 29 , EVENT_REASON_TAX = 30 }; #define REASON_EVENT_SHIFT (EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT- 3 ) enum ENUM_EVENT_PROP_INTEGER { EVENT_PROP_TYPE_EVENT = 0 , EVENT_PROP_TIME_EVENT, EVENT_PROP_STATUS_EVENT, EVENT_PROP_REASON_EVENT, EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT, EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT, EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT, EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT, EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION, EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION, EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION, EVENT_PROP_POSITION_ID, EVENT_PROP_POSITION_BY_ID, EVENT_PROP_MAGIC_ORDER, }; #define EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL ( 14 ) enum ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE { EVENT_PROP_PRICE_EVENT = (EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL), EVENT_PROP_PRICE_OPEN, EVENT_PROP_PRICE_CLOSE, EVENT_PROP_PRICE_SL, EVENT_PROP_PRICE_TP, EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL, EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED, EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT, EVENT_PROP_PROFIT }; #define EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL ( 9 ) enum ENUM_EVENT_PROP_STRING { EVENT_PROP_SYMBOL = (EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL+EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL), }; #define EVENT_PROP_STRING_TOTAL ( 1 ) #define FIRST_EVN_DBL_PROP (EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL) #define FIRST_EVN_STR_PROP (EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL+EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL) enum ENUM_SORT_EVENTS_MODE { SORT_BY_EVENT_TYPE_EVENT = 0 , SORT_BY_EVENT_TIME_EVENT = 1 , SORT_BY_EVENT_STATUS_EVENT = 2 , SORT_BY_EVENT_REASON_EVENT = 3 , SORT_BY_EVENT_TYPE_DEAL_EVENT = 4 , SORT_BY_EVENT_TICKET_DEAL_EVENT = 5 , SORT_BY_EVENT_TYPE_ORDER_EVENT = 6 , SORT_BY_EVENT_TYPE_ORDER_POSITION = 7 , SORT_BY_EVENT_TICKET_ORDER_EVENT = 8 , SORT_BY_EVENT_TICKET_ORDER_POSITION = 9 , SORT_BY_EVENT_POSITION_ID = 10 , SORT_BY_EVENT_POSITION_BY_ID = 11 , SORT_BY_EVENT_MAGIC_ORDER = 12 , SORT_BY_EVENT_TIME_ORDER_POSITION = 13 , SORT_BY_EVENT_PRICE_EVENT = FIRST_EVN_DBL_PROP, SORT_BY_EVENT_PRICE_OPEN = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 1 , SORT_BY_EVENT_PRICE_CLOSE = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 2 , SORT_BY_EVENT_PRICE_SL = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 3 , SORT_BY_EVENT_PRICE_TP = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 4 , SORT_BY_EVENT_VOLUME_INITIAL = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 5 , SORT_BY_EVENT_VOLUME = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 6 , SORT_BY_EVENT_VOLUME_CURRENT = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 7 , SORT_BY_EVENT_PROFIT = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 8 , SORT_BY_EVENT_SYMBOL = FIRST_EVN_STR_PROP };

Aqui, nós temos todos os possíveis estados do objeto de evento (semelhante aos estados de ordem descritos no primeiro artigo), motivos de ocorrência de eventos, todas as propriedades de eventos e critérios para ordenar os eventos para a busca pelas propriedades. Tudo isso já é familiar dos artigos anteriores. Nós sempre podemos voltar ao começo e refrescar a memória para esclarecimento.



Além do estado do evento fornecendo um dado geral do evento, o motivo do evento (ENUM_EVENT_REASON) já contém todos os detalhes sobre a origem específica do evento.

Por exemplo, se um evento tiver um estado de posição no mercado (EVENT_STATUS_MARKET_POSITION), o motivo da ocorrência do evento será especificado no campo do objeto EVENT_PROP_REASON_EVENT. Pode ser a execução de uma ordem pendente (EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING) ou a abertura de uma posição por uma ordem à mercado (EVENT_REASON_DONE). Além disso, as seguintes nuances também são consideradas: se uma posição for aberta parcialmente (nem todo o volume da ordem pendente ou à mercado foi executado), o motivo do evento é EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY ou EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY etc.

Assim, um objeto do evento contém os dados inteiros do evento e uma ordem que o acionou. Além disso, os eventos históricos fornecem os dados sobre as duas ordens — a primeira ordem da posição e a ordem de encerramento da posição.

Assim, os dados sobre as ordens, negócios e posição no objeto de evento nos permitem monitorar toda a cadeia de eventos da posição dentro de toda o histórico de sua existência — da abertura ao encerramento.

As constantes de enumeração ENUM_EVENT_REASON estão localizadas e numeradas para que, quando o estado do evento for "deal", o tipo de negócio caia na enumeração ENUM_DEAL_TYPE no caso do tipo de negócio exceder o DEAL_TYPE_SELL. Assim, nós acabamos com os tipos de operações de saldo. A descrição da operação de saldo é enviada ao evento de motivo ao definir o tipo de negócio na classe preparada para a criação.

O mudança a ser adicionada ao tipo de negócio é calculado na substituição de macro #define REASON_EVENT_SHIFT. É necessário definir o tipo de operação de saldo na enumeração ENUM_EVENT_REASON.

Vamos adicionar as funções que retornam as descrições dos tipos de ordem, posição e negócio, bem como a função retornando o nome da posição dependendo do tipo da ordem que abriu ela. Todas as funções são adicionadas ao arquivo DELib.mqh localizado na biblioteca Services. Isso permite a saída conveniente das ordens, posições e ofertas.

string OrderTypeDescription ( const ENUM_ORDER_TYPE type) { string pref=( #ifdef __MQL5__ "Market order" #else "Position" #endif ); return ( type== ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ? "Buy Limit" : type== ORDER_TYPE_BUY_STOP ? "Buy Stop" : type== ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ? "Sell Limit" : type== ORDER_TYPE_SELL_STOP ? "Sell Stop" : #ifdef __MQL5__ type== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ? "Buy Stop Limit" : type== ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ? "Sell Stop Limit" : type== ORDER_TYPE_CLOSE_BY ? TextByLanguage( "Закрывающий ордер" , "Order for closing by" ) : #else type==ORDER_TYPE_BALANCE ? TextByLanguage( "Балансовая операция" , "Balance operation" ) : type==ORDER_TYPE_CREDIT ? TextByLanguage( "Кредитная операция" , "Credit operation" ) : #endif type== ORDER_TYPE_BUY ? pref+ " Buy" : type== ORDER_TYPE_SELL ? pref+ " Sell" : TextByLanguage( "Неизвестный тип ордера" , "Unknown order type" ) ); } string PositionTypeDescription ( const ENUM_POSITION_TYPE type) { return ( type== POSITION_TYPE_BUY ? "Buy" : type== POSITION_TYPE_SELL ? "Sell" : TextByLanguage( "Неизвестный тип позиции" , "Unknown position type" ) ); } string DealTypeDescription ( const ENUM_DEAL_TYPE type) { return ( type== DEAL_TYPE_BUY ? TextByLanguage( "Сделка на покупку" , "Buy deal" ) : type== DEAL_TYPE_SELL ? TextByLanguage( "Сделка на продажу" , "Sell deal" ) : type== DEAL_TYPE_BALANCE ? TextByLanguage( "Балансовая операция" , "Balance operation" ) : type== DEAL_TYPE_CREDIT ? TextByLanguage( "Начисление кредита" , "Credit" ) : type== DEAL_TYPE_CHARGE ? TextByLanguage( "Дополнительные сборы" , "Additional charge" ) : type== DEAL_TYPE_CORRECTION ? TextByLanguage( "Корректирующая запись" , "Correction" ) : type== DEAL_TYPE_BONUS ? TextByLanguage( "Перечисление бонусов" , "Bonus" ) : type== DEAL_TYPE_COMMISSION ? TextByLanguage( "Дополнительные комиссии" , "Additional comissions" ) : type== DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily commission" ) : type== DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly commission" ) : type== DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily agent commission" ) : type== DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly agent commission" ) : type== DEAL_TYPE_INTEREST ? TextByLanguage( "Начисления процентов на свободные средства" , "Agency commission charged at the end of month" ) : type== DEAL_TYPE_BUY_CANCELED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка покупки" , "Canceled buy transaction" ) : type== DEAL_TYPE_SELL_CANCELED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка продажи" , "Canceled sell transaction" ) : type== DEAL_DIVIDEND ? TextByLanguage( "Начисление дивиденда" , "Dividend operations" ) : type== DEAL_DIVIDEND_FRANKED ? TextByLanguage( "Начисление франкированного дивиденда" , "Franked (non-taxable) dividend operations" ) : type== DEAL_TAX ? TextByLanguage( "Начисление налога" , "Tax charges" ) : TextByLanguage( "Неизвестный тип сделки" , "Unknown deal type" ) ); } ENUM_POSITION_TYPE PositionTypeByOrderType ( ENUM_ORDER_TYPE type_order) { if ( type_order== ORDER_TYPE_BUY || type_order== ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || type_order== ORDER_TYPE_BUY_STOP #ifdef __MQL5__ || type_order== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT #endif ) return POSITION_TYPE_BUY ; else if ( type_order== ORDER_TYPE_SELL || type_order== ORDER_TYPE_SELL_LIMIT || type_order== ORDER_TYPE_SELL_STOP #ifdef __MQL5__ || type_order== ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT #endif ) return POSITION_TYPE_SELL ; return WRONG_VALUE ; }

Ao testar a classe de coleta de eventos, um problema muito desagradável foi descoberto: ao criar as listas de ordens e negócios no terminal usando a HistorySelect() e o acesso subsequente aos novos elementos das listas, eu descobri que as ordens não são listados pela ordem de ocorrência do evento, mas pelo tempo de colocação delas. Deixe-me explicar:

abrir uma posição,

colocar uma ordem pendente imediatamente

encerrar parte de uma posição, aguardar até que uma ordem pendente seja ativada

Espera-se que a sequência dos eventos no histórico seja a seguinte:

abrir uma posição, colocar uma ordem, encerramento parcial, ativação da ordem — na ordem de conduzir as operações ao longo do tempo. Mas a sequência de eventos na ordem comum e no histórico de negócios é a seguinte:

abrir uma posição colocar uma ordem ativação da ordem encerramento parcial

Em outras palavras, os históricos de ordens e negócios vivem suas próprias vidas dentro do terminal e não se correlacionam entre si, o que também é razoável, já que são duas listas com seus próprias históricos. A classe de coleções de ordens e negócios é feita de tal forma que ao alterar qualquer uma das listas (ordens ou negócios), o último evento da conta é lido para não escanear constantemente o histórico, que é muito caro. Mas, considerando o que foi exposto acima e ao conduzir as operações de negociação, nós não monitoramos a sequência de ações. Nós simplesmente colocamos uma ordem e esperamos pela sua ativação. Depois de abrir uma posição, nós trabalhamos exclusivamente com ela. Nesse caso, todos os eventos devem estar localizados na ordem necessária, permitindo o seu monitoramento. No entanto, isso é insuficiente. Nós precisamos trabalhar em qualquer sequência, e o programa deve ser capaz de encontrar o evento certo e apontá-lo com precisão. Com base no exposto acima, eu melhorei a classe de coleções do histórico de ordens e eventos. Agora, se um evento fora de ordem for exibido, a classe localizará a ordem necessária, criará seu objeto e o colocará na lista para ser o último, de modo que a classe de coleção de eventos sempre possa definir com precisão o último evento ocorrido. Para implementar o recurso, vamos adicionar três novos métodos para a seção privada do histórico de ordens e da classe de coleção de negócios: bool IsPresentOrderInList( const ulong order_ticket, const ENUM_ORDER_TYPE type); ulong OrderSearch( const int start, ENUM_ORDER_TYPE &order_type); bool CreateNewOrder( const ulong order_ticket, const ENUM_ORDER_TYPE order_type);

e sua implementação além do corpo da classe também.

O método retornando a flag da presença do objeto de ordem na lista pelo seu ticket e tipo:

bool CHistoryCollection::IsPresentOrderInList( const ulong order_ticket , const ENUM_ORDER_TYPE type ) { CArrayObj* list= dynamic_cast <CListObj*>(& this .m_list_all_orders); list=CSelect::ByOrderProperty (list, ORDER_PROP_TYPE,type,EQUAL ); list=CSelect::ByOrderProperty (list, ORDER_PROP_TICKET,order_ticket,EQUAL ); return ( list.Total()> 0 ); }

Cria o ponteiro para a lista usando o typecasting dinâmico (envia a lista CArrayObj para a classe CSelect, enquanto as listas de coleções são do tipo CListObj e são herdadas da CArrayObj)

Deixar apenas as ordens tendo o tipo passado para o método pela entrada.

Deixar apenas as ordens tendo o ticket passado para o método pela entrada.

Se tal ordem existir (a lista é maior que zero), retorne true.

O método retornando um tipo e um método de uma ordem, que não é o último da lista de terminais, mas não está na lista de coleções:

ulong CHistoryCollection::OrderSearch( const int start , ENUM_ORDER_TYPE &order_type ) { ulong order_ticket= 0 ; for ( int i= start- 1 ;i> =0 ;i--) { ulong ticket=:: HistoryOrderGetTicket (i); if (ticket== 0 ) continue ; ENUM_ORDER_TYPE type=( ENUM_ORDER_TYPE ):: HistoryOrderGetInteger (ticket, ORDER_TYPE ); if ( this .IsPresentOrderInList(ticket,type)) continue ; order_ticket=ticket; order_type=type; } return order_ticket ; }

O índice da última ordem é passado para a lista de ordens do terminal. Como o índice especifica a ordem já presente na coleção, o o loop de busca deve ser iniciado a partir da ordem anterior na lista (start-1).

Como a ordem necessária geralmente está localizada próximo ao final da lista, procura-se por uma ordem com um ticket e um tipo ausente na coleção no loop do final da lista usando o método IsPresentOrderInList(). Se a ordem estiver presente na coleção, verifica a próxima. Assim que houver uma ordem faltando na coleção, escrevemos o seu ticket e o tipo e devolvemos ao programa que realizou a chamada. O ticket é retornado pelo resultado do método, enquanto o tipo é retornado na variável através do link.



Já que agora nós precisamos criar os objetos de ordem em vários lugares dentro da classe (ao definir uma nova ordem e ao procurar por uma "perdida"), vamos fazer um método separado da criação de um objeto de ordem e colocá-lo na lista de coleções:

bool CHistoryCollection::CreateNewOrder( const ulong order_ticket, const ENUM_ORDER_TYPE order_type) { COrder* order= NULL ; if (order_type== ORDER_TYPE_BUY ) { order= new CHistoryOrder(order_ticket); if (order== NULL ) return false ; } else if (order_type== ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ) { order= new CHistoryPending(order_ticket); if (order== NULL ) return false ; } else if (order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP ) { order= new CHistoryPending(order_ticket); if (order== NULL ) return false ; } else if (order_type== ORDER_TYPE_SELL ) { order= new CHistoryOrder(order_ticket); if (order== NULL ) return false ; } else if (order_type== ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ) { order= new CHistoryPending(order_ticket); if (order== NULL ) return false ; } else if (order_type== ORDER_TYPE_SELL_STOP ) { order= new CHistoryPending(order_ticket); if (order== NULL ) return false ; } #ifdef __MQL5__ else if (order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ) { order= new CHistoryPending(order_ticket); if (order== NULL ) return false ; } else if (order_type== ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ) { order= new CHistoryPending(order_ticket); if (order== NULL ) return false ; } else if (order_type== ORDER_TYPE_CLOSE_BY ) { order= new CHistoryOrder(order_ticket); if (order== NULL ) return false ; } #endif if ( this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) return true ; else { delete order; return false ; } return false ; }

Aqui tudo é simples e claro: o método recebe o ticket da ordem e o seu tipo, e um novo objeto de ordem é criado dependendo do tipo da ordem. Se o objeto não puder ser criado, é retornado false. Se o objeto for criado com sucesso, ele é colocado na coleção e é retornado true. Se ele não puder ser colocado na coleção, um objeto recém-criado será removido e é retornando false.

Vamos mudar o método Refresh() da classe de coleção, já que deve-se processar a "perda" de uma ordem necessária:

void CHistoryCollection::Refresh( void ) { #ifdef __MQL4__ int total=::OrdersHistoryTotal(),i=m_index_order; for (; i<total; i++) { if (!:: OrderSelect (i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)) continue ; ENUM_ORDER_TYPE order_type=( ENUM_ORDER_TYPE )::OrderType(); if (order_type< ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || order_type> ORDER_TYPE_SELL_STOP ) { CHistoryOrder *order= new CHistoryOrder(::OrderTicket()); if (order== NULL ) continue ; if (! this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить ордер в список" , "Failed to add order to list" )); delete order; } } else { CHistoryPending *order= new CHistoryPending(::OrderTicket()); if (order== NULL ) continue ; if (! this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) this .m_list_all_orders.Type() { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить ордер в список" , "Failed to add order to list" )); delete order; } } } int delta_order=i-m_index_order; this .m_index_order=i; this .m_delta_order=delta_order; this .m_is_trade_event=( this .m_delta_order!= 0 ? true : false ); #else if (!:: HistorySelect ( 0 ,END_TIME)) return ; int total_orders=:: HistoryOrdersTotal (),i=m_index_order; for (; i<total_orders; i++) { ulong order_ticket=:: HistoryOrderGetTicket (i); if (order_ticket== 0 ) continue ; ENUM_ORDER_TYPE type=( ENUM_ORDER_TYPE ):: HistoryOrderGetInteger (order_ticket, ORDER_TYPE ); if (type== ORDER_TYPE_BUY || type== ORDER_TYPE_SELL || type== ORDER_TYPE_CLOSE_BY ) { if (! this .IsPresentOrderInList(order_ticket,type)) { if (! this .CreateNewOrder(order_ticket,type)) :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить ордер в список" , "Could not add order to list" )); } else { ENUM_ORDER_TYPE type_lost= WRONG_VALUE ; ulong ticket_lost= this .OrderSearch(i,type_lost); if (ticket_lost> 0 && ! this .CreateNewOrder(ticket_lost,type_lost)) :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить ордер в список" , "Could not add order to list" )); } } else { if (! this .IsPresentOrderInList(order_ticket,type)) { if (! this .CreateNewOrder(order_ticket,type)) :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить ордер в список" , "Could not add order to list" )); } else { ENUM_ORDER_TYPE type_lost= WRONG_VALUE ; ulong ticket_lost= this .OrderSearch(i,type_lost); if (ticket_lost> 0 && ! this .CreateNewOrder(ticket_lost,type_lost)) :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить ордер в список" , "Could not add order to list" )); } } } int delta_order=i- this .m_index_order; this .m_index_order=i; this .m_delta_order=delta_order; int total_deals=:: HistoryDealsTotal (),j=m_index_deal; for (; j<total_deals; j++) { ulong deal_ticket=:: HistoryDealGetTicket (j); if (deal_ticket== 0 ) continue ; CHistoryDeal *deal= new CHistoryDeal(deal_ticket); if (deal== NULL ) continue ; if (! this .m_list_all_orders.InsertSort(deal)) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить сделку в список" , "Could not add deal to list" )); delete deal; } } int delta_deal=j- this .m_index_deal; this .m_index_deal=j; this .m_delta_deal=delta_deal; this .m_is_trade_event=( this .m_delta_order+ this .m_delta_deal); #endif }

O bloco de tratamento de novas ordens para a MQL5 foi alterado no método. Todas as mudanças implementadas são descritas por comentários e destacados no texto da listagem.

Vamos adicionar a definição do método para procurar por ordens semelhantes na seção pública da classe COrder:

bool IsEqual(COrder* compared_order) const ;

e sua implementação além do corpo da classe também:

bool COrder::IsEqual( COrder *compared_order ) const { int beg= 0 , end=ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_ORDER_PROP_INTEGER prop=(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_order.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_order.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=ORDER_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_ORDER_PROP_STRING prop=(ENUM_ORDER_PROP_STRING)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_order.GetProperty(prop)) return false ; } return true ; }

O método passa por todas as propriedades do objeto de ordem atual e pela ordem comparada passada para o método pelo ponteiro em um loop.

Assim que qualquer uma das propriedades da ordem atual não for igual à mesma propriedade da ordem comparada, é retornado false significando que as ordens não são iguais.



Classes de eventos

O estágio preparatório está completo. Vamos começar a criar as classes de objetos de eventos.

Nós faremos exatamente o mesmo que ao criar classes de ordens. Nós vamos desenvolver uma classe básica de eventos e cinco classes descendentes descritas por seus estados:

evento de abertura de posição,



evento de encerramento da posição,



evento de colocação da ordem pendente,



evento de remoção da ordem pendente,



evento de operação de saldo

Criamos uma nova classe CEvent, herdada da classe base CObject, na pasta Events que foi criada anteriormente no diretório da biblioteca Objects. No modelo de classe recém-criado, defina as inclusões necessárias do arquivo de funções de serviço, ordene as classes de coleção, bem como os membros e métodos privados e protegidos da classe:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include <Object.mqh> #include "\..\..\Services\DELib.mqh" #include "..\..\Collections\HistoryCollection.mqh" #include "..\..\Collections\MarketCollection.mqh" class CEvent : public CObject { private : int m_event_code; int IndexProp(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) const { return ( int )property-EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL-EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; } protected : ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event; long m_chart_id; int m_digits_acc; long m_long_prop[EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[EVENT_PROP_STRING_TOTAL]; bool IsPresentEventFlag( const int event_code) const { return ( this .m_event_code & event_code)==event_code; } CEvent( const ENUM_EVENT_STATUS event_status, const int event_code, const ulong ticket); public : CEvent( void ){;} void SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property, long value) { this .m_long_prop[property]=value; } void SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property, double value){ this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } void SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property, string value){ this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } long GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]; } virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) { return true ; } void SetChartID( const long id) { this .m_chart_id=id; } void SetTypeEvent( void ); ENUM_TRADE_EVENT TradeEvent( void ) const { return this .m_trade_event; } virtual void SendEvent( void ) {;} virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CEvent* compared_event) const ; ENUM_TRADE_EVENT TypeEvent( void ) const { return (ENUM_TRADE_EVENT) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT); } long TimeEvent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT); } ENUM_EVENT_STATUS Status( void ) const { return (ENUM_EVENT_STATUS) this .GetProperty(EVENT_PROP_STATUS_EVENT); } ENUM_EVENT_REASON Reason( void ) const { return (ENUM_EVENT_REASON) this .GetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT); } long TypeDeal( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT); } long TicketDeal( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT); } long TypeOrderEvent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT); } long TypeOrderPosition( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION); } long TicketOrderEvent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT); } long TicketOrderPosition( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION); } long PositionID( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID); } long PositionByID( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID); } long Magic( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER); } long TimePosition( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION); } double PriceEvent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT); } double PriceOpen( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN); } double PriceClose( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE); } double PriceStopLoss( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL); } double PriceTakeProfit( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP); } double Profit( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT); } double VolumeInitial( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL); } double VolumeExecuted( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED); } double VolumeCurrent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT); } string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL); } string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_STRING property); string StatusDescription( void ) const ; string TypeEventDescription( void ) const ; string TypeOrderDescription( void ) const ; string TypeOrderBasedDescription( void ) const ; string TypePositionDescription( void ) const ; string ReasonDescription( void ) const ; void Print ( const bool full_prop= false ); virtual void PrintShort( void ) {;} }; CEvent::CEvent ( const ENUM_EVENT_STATUS event_status , const int event_code , const ulong ticket ) : m_event_code(event_code) { this .m_long_prop[EVENT_PROP_STATUS_EVENT] = event_status; this .m_long_prop[EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT] = ( long )ticket; this .m_digits_acc=( int ):: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS ); this .m_chart_id=:: ChartID (); }

O construtor recebe o estado do evento, código de evento de negociação e o ticket da ordem ou negócio que desencadeou o evento.



Aqui, quase tudo é semelhante a um construtor protegido da classe COrder considerada anteriormente na primeira parte da descrição da biblioteca.

A diferença é que apenas duas propriedades do evento são preenchidas no construtor protegido da classe. Estes são o estado do evento e o ticket de uma ordem/negócio que acionou o evento. O tipo de evento é detectado e salvo no método da classe SetTypeEvent() com base no código de evento passado para o construtor. Todas as outras propriedades de evento são detectadas a partir do estado de ordens e negócios envolvidas no evento e definidas pelos métodos de classe correspondentes separadamente. Isso é feito porque os eventos devem ser detectados na classe de coleção de eventos, com o método definindo todas as propriedades para um evento recém-criado.



Nós consideramos o código do evento (m_event_code), bem como seu preenchimento e interpretação na quarta parte da descrição da biblioteca. Nós o movemos da classe CEngine já que ele foi colocado na classe base da biblioteca temporariamente para verificar o funcionamento dos eventos. Agora ele será calculado na classe de coleção de eventos e passado para o construtor da classe ao criar um objeto de evento.

O evento de negociação em si (m_trade_event) é compilado decodificando o código do evento no método SetTypeEvent(), nós já descrevemos o método de decodificação do código de evento no quarto artigo.

Nós precisamos do ID do gráfico do programa de controle ( m_chart_id) para enviar as mensagens personalizadas sobre os eventos para ele.

O número de casas decimais da moeda da conta ( m_digits_acc) é necessário para a exibição correta das mensagens sobre os eventos para o diário.



Os métodos de comparação Compare() e IsEqual() das propriedades de evento do objeto são bastante simples e transparentes. Nós consideramos o método Compare() na primeira parte da descrição da biblioteca. Ele foi semelhante ao método do objeto COrder. Em comparação com o primeiro método que compara dois objetos apenas por uma das propriedades, IsEqual() compara esses dois objetos por todos os campos. Se todos os campos dos dois objetos forem semelhantes (cada propriedade do objeto atual é igual à propriedade apropriada da comparação), os dois objetos são idênticos. O método verifica todas as propriedades dos dois objetos em um loop e retorna false assim que uma discrepância é detectada. Não há sentido em outras verificações, pois uma das propriedades do objeto não é mais igual à mesma propriedade do objeto comparado.

int CEvent::Compare ( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CEvent *event_compared=node; if (mode<EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL) { long value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)mode); long value_current= this .GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } if (mode<EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL+EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL) { double value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)mode); double value_current= this .GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } else if (mode<EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL+EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL+EVENT_PROP_STRING_TOTAL) { string value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_STRING)mode); string value_current= this .GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_STRING)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } return 0 ; } bool CEvent::IsEqual (CEvent *compared_event) const { int beg= 0 , end=EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_INTEGER prop=(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=EVENT_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_STRING prop=(ENUM_EVENT_PROP_STRING)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false ; } return true ; }

Vamos dar uma olhada mais de perto no método SetTypeEvent()

Todas as verificações e ações necessárias são definidas diretamente nos comentários do código:



void CEvent::SetTypeEvent( void ) { if ( this .m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED; this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } if ( this .m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED; this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED)) { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED : TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_OPENED : TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED)) { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_SL)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_TP)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } } if ( this .m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; ENUM_DEAL_TYPE deal_type=( ENUM_DEAL_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT); if (deal_type== DEAL_TYPE_BALANCE ) { this .m_trade_event=( this .GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT)> 0 ? TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL : TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL); } else if (deal_type> DEAL_TYPE_BALANCE ) { this .m_trade_event=(ENUM_TRADE_EVENT)deal_type; } this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } }

Aqui tudo é simples: um código de evento é passado para o método e os sinalizadores de código de evento são verificados. Se o código tiver a flag marcada, o evento de negociação apropriado é definido. Como o código do evento pode ter várias flags, todos as flags possíveis para o evento são verificadas e o tipo de evento é definido a partir de sua combinação. Em seguida, o tipo de evento é adicionado à variável da classe apropriada e é inserido na propriedade do objeto de evento (EVENT_PROP_TYPE_EVENT).

Vamos dar uma olhada nos métodos de classe restantes:

string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { return ( property==EVENT_PROP_TYPE_EVENT ? TextByLanguage( "Тип события" , "Event type" )+ ": " + this .TypeEventDescription() : property==EVENT_PROP_TIME_EVENT ? TextByLanguage( "Время события" , "Time of event" )+ ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_STATUS_EVENT ? TextByLanguage( "Статус события" , "Status of event" )+ ": \"" + this .StatusDescription()+ "\"" : property==EVENT_PROP_REASON_EVENT ? TextByLanguage( "Причина события" , "Reason of event" )+ ": " + this .ReasonDescription() : property==EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT ? TextByLanguage( "Тип сделки" , "Deal's type" )+ ": " +DealTypeDescription((ENUM_DEAL_TYPE) this .GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT ? TextByLanguage( "Тикет сделки" , "Deal's ticket" )+ " #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT ? TextByLanguage( "Тип ордера события" , "Event's order type" )+ ": " +OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE) this .GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION ? TextByLanguage( "Тип ордера позиции" , "Position's order type" )+ ": " +OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE) this .GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION ? TextByLanguage( "Тикет первого ордера позиции" , "Position's first order ticket" )+ " #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT ? TextByLanguage( "Тикет ордера события" , "Event's order ticket" )+ " #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_POSITION_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор позиции" , "Position ID" )+ " #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_POSITION_BY_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор встречной позиции" , "Opposite position ID" )+ " #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_MAGIC_ORDER ? TextByLanguage( "Магический номер" , "Magic number" )+ ": " +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION ? TextByLanguage( "Время открытия позиции" , "Position open time" )+ ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property)) : "" ); } string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { int dg=( int )::SymbolInfoInteger( this .GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL),SYMBOL_DIGITS); int dgl=( int )DigitsLots( this .GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL)); return ( property==EVENT_PROP_PRICE_EVENT ? TextByLanguage( "Цена события" , "Price at the time of event" )+ ": " +::DoubleToString( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_OPEN ? TextByLanguage( "Цена открытия" , "Open price" )+ ": " +::DoubleToString( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_CLOSE ? TextByLanguage( "Цена закрытия" , "Close price" )+ ": " +::DoubleToString( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_SL ? TextByLanguage( "Цена StopLoss" , "StopLoss price" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_TP ? TextByLanguage( "Цена TakeProfit" , "TakeProfit price" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL ? TextByLanguage( "Начальный объём" , "Initial volume" )+ ": " +::DoubleToString( this .GetProperty(property),dgl) : property==EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED ? TextByLanguage( "Исполненный объём" , "Executed volume" )+ ": " +::DoubleToString( this .GetProperty(property),dgl) : property==EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT ? TextByLanguage( "Оставшийся объём" , "Remaining volume" )+ ": " +::DoubleToString( this .GetProperty(property),dgl) : property==EVENT_PROP_PROFIT ? TextByLanguage( "Профит" , "Profit" )+ ": " +::DoubleToString( this .GetProperty(property), this .m_digits_acc) : "" ); } string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) { return TextByLanguage( "Символ" , "Symbol" )+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" ; } string CEvent::StatusDescription( void ) const { ENUM_EVENT_STATUS status=(ENUM_EVENT_STATUS) this .GetProperty(EVENT_PROP_STATUS_EVENT); return ( status==EVENT_STATUS_MARKET_PENDING ? TextByLanguage( "Установлен отложенный ордер" , "Pending order placed" ) : status==EVENT_STATUS_MARKET_POSITION ? TextByLanguage( "Открыта позиция" , "Position opened" ) : status==EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING ? TextByLanguage( "Удален отложенный ордер" , "Pending order removed" ) : status==EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION ? TextByLanguage( "Закрыта позиция" , "Position closed" ) : status==EVENT_STATUS_BALANCE ? TextByLanguage( "Балансная операция" , "Balance operation" ) : "" ); } string CEvent::TypeEventDescription( void ) const { ENUM_TRADE_EVENT event = this .TypeEvent(); return ( event ==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED ? TextByLanguage( "Отложенный ордер установлен" , "Pending order placed" ) : event ==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED ? TextByLanguage( "Отложенный ордер удалён" , "Pending order removed" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT ? TextByLanguage( "Начисление кредита" , "Credit" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CHARGE ? TextByLanguage( "Дополнительные сборы" , "Additional charge" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CORRECTION ? TextByLanguage( "Корректирующая запись" , "Correction" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BONUS ? TextByLanguage( "Перечисление бонусов" , "Bonus" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION ? TextByLanguage( "Дополнительные комиссии" , "Additional commission" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_DAILY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily commission" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly commission" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily agent commission" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly agent commission" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_INTEREST ? TextByLanguage( "Начисления процентов на свободные средства" , "Interest rate" ) : event ==TRADE_EVENT_BUY_CANCELLED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка покупки" , "Canceled buy deal" ) : event ==TRADE_EVENT_SELL_CANCELLED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка продажи" , "Canceled sell deal" ) : event ==TRADE_EVENT_DIVIDENT ? TextByLanguage( "Начисление дивиденда" , "Dividend operations" ) : event ==TRADE_EVENT_DIVIDENT_FRANKED ? TextByLanguage( "Начисление франкированного дивиденда" , "Franked (non-taxable) dividend operations" ) : event ==TRADE_EVENT_TAX ? TextByLanguage( "Начисление налога" , "Tax charges" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL ? TextByLanguage( "Пополнение средств на балансе" , "Balance refill" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL ? TextByLanguage( "Снятие средств с баланса" , "Withdrawals" ) : event ==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED ? TextByLanguage( "Отложенный ордер активирован ценой" , "Pending order activated" ) : event ==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL ? TextByLanguage( "Отложенный ордер активирован ценой частично" , "Pending order activated partially" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED ? TextByLanguage( "Позиция открыта" , "Position opened" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL ? TextByLanguage( "Позиция открыта частично" , "Position opened partially" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED ? TextByLanguage( "Позиция закрыта" , "Position closed" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL ? TextByLanguage( "Позиция закрыта частично" , "Position closed partially" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS ? TextByLanguage( "Позиция закрыта встречной" , "Position closed by opposite position" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS ? TextByLanguage( "Позиция закрыта встречной частично" , "Position closed partially by opposite position" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL ? TextByLanguage( "Позиция закрыта по StopLoss" , "Position closed by StopLoss" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP ? TextByLanguage( "Позиция закрыта по TakeProfit" , "Position closed by TakeProfit" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL ? TextByLanguage( "Позиция закрыта частично по StopLoss" , "Position closed partially by StopLoss" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP ? TextByLanguage( "Позиция закрыта частично по TakeProfit" , "Position closed partially by TakeProfit" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED ? TextByLanguage( "Разворот позиции" , "Position reversal" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции" , "Added volume to position" ) : TextByLanguage( "Нет торгового события" , "No trade event" ) ); } string CEvent::TypeOrderDescription( void ) const { ENUM_EVENT_STATUS status= this .Status(); return ( status==EVENT_STATUS_MARKET_PENDING || status==EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING ? OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT)) : status==EVENT_STATUS_MARKET_POSITION || status==EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION ? PositionTypeDescription((ENUM_POSITION_TYPE) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT)) : status==EVENT_STATUS_BALANCE ? DealTypeDescription((ENUM_DEAL_TYPE) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT)) : "Unknown" ); } string CEvent::TypeOrderBasedDescription( void ) const { return OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION)); } string CEvent::TypePositionDescription( void ) const { ENUM_POSITION_TYPE type=PositionTypeByOrderType((ENUM_ORDER_TYPE) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION)); return PositionTypeDescription(type); } string CEvent::ReasonDescription( void ) const { ENUM_EVENT_REASON reason= this .Reason(); return ( reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING ? TextByLanguage( "Активирован отложенный ордер" , "Pending order activated" ) : reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное срабатывание отложенного ордера" , "Pending order partially triggered" ) : reason==EVENT_REASON_CANCEL ? TextByLanguage( "Отмена" , "Canceled" ) : reason==EVENT_REASON_EXPIRED ? TextByLanguage( "Истёк срок действия" , "Expired" ) : reason==EVENT_REASON_DONE ? TextByLanguage( "Запрос выполнен полностью" , "Request fully executed" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Запрос выполнен частично" , "Request partially executed" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_SL ? TextByLanguage( "закрытие по StopLoss" , "Close by StopLoss triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное закрытие по StopLoss" , "Partial close by StopLoss triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_TP ? TextByLanguage( "закрытие по TakeProfit" , "Close by TakeProfit triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное закрытие по TakeProfit" , "Partial close by TakeProfit triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS ? TextByLanguage( "Закрытие встречной позицией" , "Closed by opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS ? TextByLanguage( "Частичное закрытие встречной позицией" , "Closed partially by opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Закрытие частью объёма встречной позиции" , "Closed by incomplete volume of opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное закрытие частью объёма встречной позиции" , "Closed partially by incomplete volume of opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_BALANCE_REFILL ? TextByLanguage( "Пополнение баланса" , "Balance refill" ) : reason==EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL ? TextByLanguage( "Снятие средств с баланса" , "Withdrawals from balance" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT ? TextByLanguage( "Начисление кредита" , "Credit" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CHARGE ? TextByLanguage( "Дополнительные сборы" , "Additional charge" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CORRECTION ? TextByLanguage( "Корректирующая запись" , "Correction" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_BONUS ? TextByLanguage( "Перечисление бонусов" , "Bonus" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION ? TextByLanguage( "Дополнительные комиссии" , "Additional commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_DAILY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily agent commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly agent commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_INTEREST ? TextByLanguage( "Начисления процентов на свободные средства" , "Interest rate" ) : reason==EVENT_REASON_BUY_CANCELLED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка покупки" , "Canceled buy deal" ) : reason==EVENT_REASON_SELL_CANCELLED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка продажи" , "Canceled sell deal" ) : reason==EVENT_REASON_DIVIDENT ? TextByLanguage( "Начисление дивиденда" , "Dividend operations" ) : reason==EVENT_REASON_DIVIDENT_FRANKED ? TextByLanguage( "Начисление франкированного дивиденда" , "Franked (non-taxable) dividend operations" ) : reason==EVENT_REASON_TAX ? TextByLanguage( "Начисление налога" , "Tax charges" ) : EnumToString(reason) ); } void CEvent::Print( const bool full_prop= false ) { ::Print( "============= " ,TextByLanguage( "Начало списка параметров события: \"" , "Beginning of event parameter list: \"" ), this .StatusDescription(), "\" =============" ); int beg= 0 , end=EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_INTEGER prop=(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; ::Print( this .GetPropertyDescription(prop)); } ::Print( "------" ); beg=end; end+=EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; ::Print( this .GetPropertyDescription(prop)); } ::Print( "------" ); beg=end; end+=EVENT_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_STRING prop=(ENUM_EVENT_PROP_STRING)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; ::Print( this .GetPropertyDescription(prop)); } ::Print( "================== " ,TextByLanguage( "Конец списка параметров: \"" , "End of parameter list: \"" ), this .StatusDescription(), "\" ==================

" ); }

A lógica de todos esses métodos é semelhante à dos métodos de saída de dados de ordem já descritos. Portanto, nós não nos concentraremos neles, pois tudo é bem simples e visualmente compreensível aqui.

A listagem completa da classe de eventos:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include <Object.mqh> #include "\..\..\Services\DELib.mqh" #include "..\..\Collections\HistoryCollection.mqh" #include "..\..\Collections\MarketCollection.mqh" class CEvent : public CObject { private : int m_event_code; int IndexProp(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) const { return ( int )property-EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL-EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; } protected : ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event; long m_chart_id; int m_digits_acc; long m_long_prop[EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[EVENT_PROP_STRING_TOTAL]; bool IsPresentEventFlag( const int event_code) const { return ( this .m_event_code & event_code)==event_code; } CEvent( const ENUM_EVENT_STATUS event_status, const int event_code, const ulong ticket); public : CEvent( void ){;} void SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property, long value) { this .m_long_prop[property]=value; } void SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property, double value){ this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } void SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property, string value){ this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } long GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]; } virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) { return true ; } void SetChartID( const long id) { this .m_chart_id=id; } void SetTypeEvent( void ); ENUM_TRADE_EVENT TradeEvent( void ) const { return this .m_trade_event; } virtual void SendEvent( void ) {;} virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CEvent* compared_event); ENUM_TRADE_EVENT TypeEvent( void ) const { return (ENUM_TRADE_EVENT) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT); } long TimeEvent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT); } ENUM_EVENT_STATUS Status( void ) const { return (ENUM_EVENT_STATUS) this .GetProperty(EVENT_PROP_STATUS_EVENT); } ENUM_EVENT_REASON Reason( void ) const { return (ENUM_EVENT_REASON) this .GetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT); } long TypeDeal( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT); } long TicketDeal( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT); } long TypeOrderEvent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT); } long TypeOrderPosition( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION); } long TicketOrderEvent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT); } long TicketOrderPosition( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION); } long PositionID( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID); } long PositionByID( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID); } long Magic( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER); } long TimePosition( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION); } double PriceEvent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT); } double PriceOpen( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN); } double PriceClose( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE); } double PriceStopLoss( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL); } double PriceTakeProfit( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP); } double Profit( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT); } double VolumeInitial( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL); } double VolumeExecuted( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED); } double VolumeCurrent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT); } string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL); } string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_STRING property); string StatusDescription( void ) const ; string TypeEventDescription( void ) const ; string TypeOrderDescription( void ) const ; string TypeOrderBasedDescription( void ) const ; string TypePositionDescription( void ) const ; string ReasonDescription( void ) const ; void Print ( const bool full_prop= false ); virtual void PrintShort( void ) {;} }; CEvent::CEvent( const ENUM_EVENT_STATUS event_status, const int event_code, const ulong ticket) : m_event_code(event_code) { this .m_long_prop[EVENT_PROP_STATUS_EVENT] = event_status; this .m_long_prop[EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT] = ( long )ticket; this .m_digits_acc=( int ):: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS ); this .m_chart_id=:: ChartID (); } int CEvent::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CEvent *event_compared=node; if (mode<EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL) { long value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)mode); long value_current= this .GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } if (mode<EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL+EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL) { double value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)mode); double value_current= this .GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } else if (mode<EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL+EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL+EVENT_PROP_STRING_TOTAL) { string value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_STRING)mode); string value_current= this .GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_STRING)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } return 0 ; } bool CEvent::IsEqual(CEvent *compared_event) { int beg= 0 , end=EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_INTEGER prop=(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=EVENT_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_STRING prop=(ENUM_EVENT_PROP_STRING)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false ; } return true ; } void CEvent::SetTypeEvent( void ) { if ( this .m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED; this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } if ( this .m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED; this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED)) { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED : TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_OPENED : TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED)) { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_SL)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_TP)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } } if ( this .m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; ENUM_DEAL_TYPE deal_type=( ENUM_DEAL_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT); if (deal_type== DEAL_TYPE_BALANCE ) { this .m_trade_event=( this .GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT)> 0 ? TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL : TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL); } else if (deal_type> DEAL_TYPE_BALANCE ) { this .m_trade_event=(ENUM_TRADE_EVENT)deal_type; } this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } } string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { return ( property==EVENT_PROP_TYPE_EVENT ? TextByLanguage( "Тип события" , "Event type" )+ ": " + this .TypeEventDescription() : property==EVENT_PROP_TIME_EVENT ? TextByLanguage( "Время события" , "Time of event" )+ ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_STATUS_EVENT ? TextByLanguage( "Статус события" , "Status of event" )+ ": \"" + this .StatusDescription()+ "\"" : property==EVENT_PROP_REASON_EVENT ? TextByLanguage( "Причина события" , "Reason of event" )+ ": " + this .ReasonDescription() : property==EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT ? TextByLanguage( "Тип сделки" , "Deal's type" )+ ": " +DealTypeDescription(( ENUM_DEAL_TYPE ) this .GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT ? TextByLanguage( "Тикет сделки" , "Deal's ticket" )+ " #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT ? TextByLanguage( "Тип ордера события" , "Event's order type" )+ ": " +OrderTypeDescription(( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION ? TextByLanguage( "Тип ордера позиции" , "Position's order type" )+ ": " +OrderTypeDescription(( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION ? TextByLanguage( "Тикет первого ордера позиции" , "Position's first order ticket" )+ " #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT ? TextByLanguage( "Тикет ордера события" , "Event's order ticket" )+ " #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_POSITION_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор позиции" , "Position ID" )+ " #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_POSITION_BY_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор встречной позиции" , "Opposite position's ID" )+ " #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_MAGIC_ORDER ? TextByLanguage( "Магический номер" , "Magic number" )+ ": " +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION ? TextByLanguage( "Время открытия позиции" , "Position's opened time" )+ ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property)) : "" ); } string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { int dg=( int ):: SymbolInfoInteger ( this .GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL), SYMBOL_DIGITS ); int dgl=( int )DigitsLots( this .GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL)); return ( property==EVENT_PROP_PRICE_EVENT ? TextByLanguage( "Цена события" , "Price at the time of event" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_OPEN ? TextByLanguage( "Цена открытия" , "Open price" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_CLOSE ? TextByLanguage( "Цена закрытия" , "Close price" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_SL ? TextByLanguage( "Цена StopLoss" , "StopLoss price" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_TP ? TextByLanguage( "Цена TakeProfit" , "TakeProfit price" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL ? TextByLanguage( "Начальный объём" , "Initial volume" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dgl) : property==EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED ? TextByLanguage( "Исполненный объём" , "Executed volume" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dgl) : property==EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT ? TextByLanguage( "Оставшийся объём" , "Remaining volume" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dgl) : property==EVENT_PROP_PROFIT ? TextByLanguage( "Профит" , "Profit" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), this .m_digits_acc) : "" ); } string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) { return TextByLanguage( "Символ" , "Symbol" )+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" ; } string CEvent::StatusDescription( void ) const { ENUM_EVENT_STATUS status=(ENUM_EVENT_STATUS) this .GetProperty(EVENT_PROP_STATUS_EVENT); return ( status==EVENT_STATUS_MARKET_PENDING ? TextByLanguage( "Установлен отложенный ордер" , "Pending order placed" ) : status==EVENT_STATUS_MARKET_POSITION ? TextByLanguage( "Открыта позиция" , "Position opened" ) : status==EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING ? TextByLanguage( "Удален отложенный ордер" , "Pending order removed" ) : status==EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION ? TextByLanguage( "Закрыта позиция" , "Position closed" ) : status==EVENT_STATUS_BALANCE ? TextByLanguage( "Балансная операция" , "Balance operation" ) : "" ); } string CEvent::TypeEventDescription( void ) const { ENUM_TRADE_EVENT event= this .TypeEvent(); return ( event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED ? TextByLanguage( "Отложенный ордер установлен" , "Pending order placed" ) : event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED ? TextByLanguage( "Отложенный ордер удалён" , "Pending order removed" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT ? TextByLanguage( "Начисление кредита" , "Credit" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CHARGE ? TextByLanguage( "Дополнительные сборы" , "Additional charge" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CORRECTION ? TextByLanguage( "Корректирующая запись" , "Correction" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BONUS ? TextByLanguage( "Перечисление бонусов" , "Bonus" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION ? TextByLanguage( "Дополнительные комиссии" , "Additional commission" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_DAILY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily commission" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly commission" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily agent commission" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly agent commission" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_INTEREST ? TextByLanguage( "Начисления процентов на свободные средства" , "Interest rate" ) : event==TRADE_EVENT_BUY_CANCELLED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка покупки" , "Canceled buy deal" ) : event==TRADE_EVENT_SELL_CANCELLED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка продажи" , "Canceled sell deal" ) : event==TRADE_EVENT_DIVIDENT ? TextByLanguage( "Начисление дивиденда" , "Dividend operations" ) : event==TRADE_EVENT_DIVIDENT_FRANKED ? TextByLanguage( "Начисление франкированного дивиденда" , "Franked (non-taxable) dividend operations" ) : event==TRADE_EVENT_TAX ? TextByLanguage( "Начисление налога" , "Tax charges" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL ? TextByLanguage( "Пополнение средств на балансе" , "Balance refill" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL ? TextByLanguage( "Снятие средств с баланса" , "Withdrawals" ) : event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED ? TextByLanguage( "Отложенный ордер активирован ценой" , "Pending order activated" ) : event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL ? TextByLanguage( "Отложенный ордер активирован ценой частично" , "Pending order activated partially" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED ? TextByLanguage( "Позиция открыта" , "Position opened" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL ? TextByLanguage( "Позиция открыта частично" , "Position opened partially" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED ? TextByLanguage( "Позиция закрыта" , "Position closed" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL ? TextByLanguage( "Позиция закрыта частично" , "Position closed partially" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS ? TextByLanguage( "Позиция закрыта встречной" , "Position closed by opposite position" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS ? TextByLanguage( "Позиция закрыта встречной частично" , "Position closed partially by opposite position" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL ? TextByLanguage( "Позиция закрыта по StopLoss" , "Position closed by StopLoss" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP ? TextByLanguage( "Позиция закрыта по TakeProfit" , "Position closed by TakeProfit" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL ? TextByLanguage( "Позиция закрыта частично по StopLoss" , "Position closed partially by StopLoss" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP ? TextByLanguage( "Позиция закрыта частично по TakeProfit" , "Position closed partially by TakeProfit" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED ? TextByLanguage( "Разворот позиции" , "Position reversal" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции" , "Added volume to position" ) : TextByLanguage( "Нет торгового события" , "No trade event" ) ); } string CEvent::TypeOrderDescription( void ) const { ENUM_EVENT_STATUS status= this .Status(); return ( status==EVENT_STATUS_MARKET_PENDING || status==EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING ? OrderTypeDescription(( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT)) : status==EVENT_STATUS_MARKET_POSITION || status==EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION ? PositionTypeDescription(( ENUM_POSITION_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT)) : status==EVENT_STATUS_BALANCE ? DealTypeDescription(( ENUM_DEAL_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT)) : "Unknown" ); } string CEvent::TypeOrderBasedDescription( void ) const { return OrderTypeDescription(( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION)); } string CEvent::TypePositionDescription( void ) const { ENUM_POSITION_TYPE type=PositionTypeByOrderType(( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION)); return PositionTypeDescription(type); } string CEvent::ReasonDescription( void ) const { ENUM_EVENT_REASON reason= this .Reason(); return ( reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING ? TextByLanguage( "Активирован отложенный ордер" , "Pending order activated" ) : reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное срабатывание отложенного ордера" , "Pending order partially triggered" ) : reason==EVENT_REASON_CANCEL ? TextByLanguage( "Отмена" , "Canceled" ) : reason==EVENT_REASON_EXPIRED ? TextByLanguage( "Истёк срок действия" , "Expired" ) : reason==EVENT_REASON_DONE ? TextByLanguage( "Запрос выполнен полностью" , "Request fully executed" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Запрос выполнен частично" , "Request partially executed" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_SL ? TextByLanguage( "закрытие по StopLoss" , "Close by StopLoss triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное закрытие по StopLoss" , "Partial close by StopLoss triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_TP ? TextByLanguage( "закрытие по TakeProfit" , "Close by TakeProfit triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное закрытие по TakeProfit" , "Partial close by TakeProfit triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS ? TextByLanguage( "Закрытие встречной позицией" , "Closed by opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS ? TextByLanguage( "Частичное закрытие встречной позицией" , "Closed partially by opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Закрытие частью объёма встречной позиции" , "Closed by incomplete volume of opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное закрытие частью объёма встречной позиции" , "Closed partially by incomplete volume of opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_BALANCE_REFILL ? TextByLanguage( "Пополнение баланса" , "Balance refill" ) : reason==EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL ? TextByLanguage( "Снятие средств с баланса" , "Withdrawals from balance" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT ? TextByLanguage( "Начисление кредита" , "Credit" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CHARGE ? TextByLanguage( "Дополнительные сборы" , "Additional charge" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CORRECTION ? TextByLanguage( "Корректирующая запись" , "Correction" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_BONUS ? TextByLanguage( "Перечисление бонусов" , "Bonus" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION ? TextByLanguage( "Дополнительные комиссии" , "Additional commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_DAILY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily agent commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly agent commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_INTEREST ? TextByLanguage( "Начисления процентов на свободные средства" , "Interest rate" ) : reason==EVENT_REASON_BUY_CANCELLED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка покупки" , "Canceled buy deal" ) : reason==EVENT_REASON_SELL_CANCELLED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка продажи" , "Canceled sell deal" ) : reason==EVENT_REASON_DIVIDENT ? TextByLanguage( "Начисление дивиденда" , "Dividend operations" ) : reason==EVENT_REASON_DIVIDENT_FRANKED ? TextByLanguage( "Начисление франкированного дивиденда" , "Franked (non-taxable) dividend operations" ) : reason==EVENT_REASON_TAX ? TextByLanguage( "Начисление налога" , "Tax charges" ) : EnumToString (reason) ); } void CEvent:: Print ( const bool full_prop= false ) { :: Print ( "============= " ,TextByLanguage( "Начало списка параметров события: \"" , "Beginning of event parameter list: \"" ), this .StatusDescription(), "\" =============" ); int beg= 0 , end=EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_INTEGER prop=(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=EVENT_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_STRING prop=(ENUM_EVENT_PROP_STRING)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "================== " ,TextByLanguage( "Конец списка параметров: \"" , "End of parameter list: \"" ), this .StatusDescription(), "\" ==================

" ); }

A classe do evento base abstrato está pronta. Agora nós precisamos criar cinco classes descendentes que serão um evento indicando seu tipo: colocando uma ordem pendente, excluindo uma ordem pendente, abrindo uma posição, encerrando uma posição e uma operação de saldo.

Crie uma classe descendente com o estado de evento "Colocando uma ordem pendente".



Na pasta Events da biblioteca, crie um novo arquivo da classe CEventOrderPlased chamado de EventOrderPlased.mqh com a classe base CEvent e adicione todo as inclusões e métodos necessários para isso:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Event.mqh" class CEventOrderPlased : public CEvent { public : CEventOrderPlased( const int event_code, const ulong ticket= 0 ) : CEvent(EVENT_STATUS_MARKET_PENDING,event_code,ticket) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); virtual void PrintShort( void ); virtual void SendEvent( void ); };

Passa o código do evento e o ticket de uma ordem ou negócio que acionou o evento para o construtor da classe e enviou o estado do evento "Colocando uma ordem pendente" EVENT_STATUS_MARKET_PENDING), o código do evento e o ticket de uma ordem ou negócio para a classe pai na lista de inicialização:

CEventOrderPlased( const int event_code , const ulong ticket = 0 ) : CEvent( EVENT_STATUS_MARKET_PENDING , event_code , ticket ) {}

Nós já descrevemos os métodos que retornam as flags de um objeto que suportam certas propriedades - SupportProperty() na primeira parte da descrição da biblioteca. Tudo é o mesmo aqui:

bool CEventOrderPlased::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { if (property==EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT || property==EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT || property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION || property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION || property==EVENT_PROP_POSITION_ID || property==EVENT_PROP_POSITION_BY_ID || property==EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION ) return false ; return true ; } bool CEventOrderPlased::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { if (property==EVENT_PROP_PRICE_CLOSE || property==EVENT_PROP_PROFIT ) return false ; return true ; }

O objeto de evento pai CEvent apresenta o método Print() que exibe os dados completos em todas as propriedades do objeto de evento suportado e o método virtual PrintShort(), permitindo exibir os dados necessários sobre evento no diário do terminal em duas linhas.

A implementação do método PrintShort() em cada classe descendente do objeto base do evento será individual, pois os eventos também são diferentes em suas origens:

void CEventOrderPlased::PrintShort( void ) { string head= "- " + this .TypeEventDescription()+ ": " +TimeMSCtoString( this .TimePosition())+ " -

" ; string sl=( this .PriceStopLoss()> 0 ? ", sl " +:: DoubleToString ( this .PriceStopLoss(),( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS )) : "" ); string tp=( this .PriceTakeProfit()> 0 ? ", tp " +:: DoubleToString ( this .PriceTakeProfit(),( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS )) : "" ); string vol=:: DoubleToString ( this .VolumeInitial(),DigitsLots( this . Symbol ())); string magic=( this .Magic()!= 0 ? TextByLanguage( ", магик " , ", magic " )+( string ) this .Magic() : "" ); string type= this .TypeOrderDescription()+ " #" +( string ) this .TicketOrderEvent(); string price=TextByLanguage( " по цене " , " at price " )+:: DoubleToString ( this .PriceOpen(),( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS )); string txt=head+ this . Symbol ()+ " " +vol+ " " +type+price+sl+tp+magic; :: Print (txt); }

Aqui nós fazemos o seguinte:

Criamos um cabeçalho de mensagem que consiste na descrição e hora do tipo de evento

Se a ordem tiver StopLoss, é criado uma linha com sua descrição, caso contrário, a string permanecerá vazia



Se a ordem tiver TakeProfit, é criado uma linha com sua descrição, caso contrário, a string permanecerá vazia

Criamos uma linha indicando o volume da ordem

Se a ordem tiver um número mágico, é criado uma linha com sua descrição, caso contrário, a string permanecerá vazia

Criamos uma linha especificando o tipo de ordem e o ticket

Criamos uma linha especificando o preço da ordem e o símbolo na qual a ordem é colocada

Criamos uma linha completa de todas as descrições acima

Exibimos a linha criada no diário

O método de envio de um evento personalizado para o gráfico é bem simples: void CEventOrderPlased::SendEvent( void ) { this .PrintShort(); :: EventChartCustom ( this .m_chart_id , ( ushort ) this .m_trade_event , this .TicketOrderEvent() , this .PriceOpen() , this . Symbol () ); }

Primeiro, uma breve mensagem sobre o evento é exibida no diário, então o evento personalizado EventChartCustom() é enviado para o gráfico especificado no ID do gráfico m_chart_id da classe de evento base CEvent.

Envia o evento m_trade_event para o ID do evento,

ticket da ordem — para o parâmetro do tipo long,

preço da ordem — para o parâmetro do tipo double,

símbolo da ordem — para o parâmetro do tipo string.

A classe para exibir as mensagens permitindo que os usuários definam os níveis de mensagem para exibir apenas os dados necessários no diário deve ser desenvolvida no futuro. No atual estágio de desenvolvimento da biblioteca, todas as mensagens são exibidas por padrão.

Vamos considerar as listagem completa de outras classes de eventos.

Classe do evento "Remoção de ordem pendente":

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Event.mqh" class CEventOrderRemoved : public CEvent { public : CEventOrderRemoved( const int event_code, const ulong ticket= 0 ) : CEvent(EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING,event_code,ticket) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); virtual void PrintShort( void ); virtual void SendEvent( void ); }; bool CEventOrderRemoved::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { if (property==EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT || property==EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT || property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION || property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION || property==EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION ) return false ; return true ; } bool CEventOrderRemoved::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { return (property==EVENT_PROP_PROFIT ? false : true ); } void CEventOrderRemoved::PrintShort( void ) { string head= "- " + this .TypeEventDescription()+ ": " +TimeMSCtoString( this .TimePosition())+ " -

" ; string sl=( this .PriceStopLoss()> 0 ? ", sl " +:: DoubleToString ( this .PriceStopLoss(),( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS )) : "" ); string tp=( this .PriceTakeProfit()> 0 ? ", tp " +:: DoubleToString ( this .PriceTakeProfit(),( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS )) : "" ); string vol=:: DoubleToString ( this .VolumeInitial(),DigitsLots( this . Symbol ())); string magic=( this .Magic()!= 0 ? TextByLanguage( ", магик " , ", magic " )+( string ) this .Magic() : "" ); string type= this .TypeOrderDescription()+ " #" +( string ) this .TicketOrderEvent(); string price=TextByLanguage( " по цене " , " at price " )+:: DoubleToString ( this .PriceOpen(),( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS )); string txt=head+ this . Symbol ()+ " " +vol+ " " +type+price+sl+tp+magic; :: Print (txt); } void CEventOrderRemoved::SendEvent( void ) { this .PrintShort(); :: EventChartCustom ( this .m_chart_id,( ushort ) this .m_trade_event, this .TicketOrderEvent(), this .PriceOpen(), this . Symbol ()); }

Classe de evento "Abertura de posição":

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Event.mqh" class CEventPositionOpen : public CEvent { public : CEventPositionOpen( const int event_code, const ulong ticket= 0 ) : CEvent(EVENT_STATUS_MARKET_POSITION,event_code,ticket) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); virtual void PrintShort( void ); virtual void SendEvent( void ); }; bool CEventPositionOpen::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { return (property==EVENT_PROP_POSITION_BY_ID ? false : true ); } bool CEventPositionOpen::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { if (property==EVENT_PROP_PRICE_CLOSE || property==EVENT_PROP_PROFIT ) return false ; return true ; } void CEventPositionOpen::PrintShort( void ) { string head= "- " + this .TypeEventDescription()+ ": " +TimeMSCtoString( this .TimePosition())+ " -

" ; string order=( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED) ? " #" +( string ) this .TicketOrderPosition() : "" ); string activated=( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED) ? TextByLanguage( " активацией ордера " , " by " )+ this .TypeOrderBasedDescription() : "" ); string sl=( this .PriceStopLoss()> 0 ? ", sl " +:: DoubleToString ( this .PriceStopLoss(),( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS )) : "" ); string tp=( this .PriceTakeProfit()> 0 ? ", tp " +:: DoubleToString ( this .PriceTakeProfit(),( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS )) : "" ); string vol=:: DoubleToString ( this .VolumeInitial(),DigitsLots( this . Symbol ())); string magic=( this .Magic()!= 0 ? TextByLanguage( ", магик " , ", magic " )+( string ) this .Magic() : "" ); string type= this .TypePositionDescription()+ " #" +( string ) this .PositionID(); string price=TextByLanguage( " по цене " , " at price " )+:: DoubleToString ( this .PriceOpen(),( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS )); string txt=head+ this . Symbol ()+ " " +vol+ " " +type+activated+order+price+sl+tp+magic; :: Print (txt); } void CEventPositionOpen::SendEvent( void ) { this .PrintShort(); :: EventChartCustom ( this .m_chart_id,( ushort ) this .m_trade_event, this .PositionID(), this .PriceOpen(), this . Symbol ()); }

Classe de evento "Encerramento da posição":

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Event.mqh" class CEventPositionClose : public CEvent { public : CEventPositionClose( const int event_code, const ulong ticket= 0 ) : CEvent(EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION,event_code,ticket) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); virtual void PrintShort( void ); virtual void SendEvent( void ); }; bool CEventPositionClose::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { return true ; } bool CEventPositionClose::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { return true ; } void CEventPositionClose::PrintShort( void ) { string head= "- " + this .TypeEventDescription()+ ": " +TimeMSCtoString( this .TimePosition())+ " -

" ; string opposite=( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS) ? " by " + this .TypeOrderDescription()+ " #" +( string ) this .PositionByID() : "" ); string vol=:: DoubleToString ( this .VolumeExecuted(),DigitsLots( this . Symbol ())); string magic=( this .Magic()!= 0 ? TextByLanguage( ", магик " , ", magic " )+( string ) this .Magic() : "" ); string type= this .TypePositionDescription()+ " #" +( string ) this .PositionID()+opposite; string price=TextByLanguage( " по цене " , " at price " )+:: DoubleToString ( this .PriceClose(),( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS )); string profit=TextByLanguage( ", профит: " , ", profit: " )+:: DoubleToString ( this .Profit(), this .m_digits_acc)+ " " +:: AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ); string txt=head+ this . Symbol ()+ " " +vol+ " " +type+price+magic+profit; :: Print (txt); } void CEventPositionClose::SendEvent( void ) { this .PrintShort(); :: EventChartCustom ( this .m_chart_id,( ushort ) this .m_trade_event, this .PositionID(), this .PriceClose(), this . Symbol ()); }

Classe de evento "Operação de saldo":

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Event.mqh" class CEventBalanceOperation : public CEvent { public : CEventBalanceOperation( const int event_code, const ulong ticket= 0 ) : CEvent(EVENT_STATUS_BALANCE,event_code,ticket) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property); virtual void PrintShort( void ); virtual void SendEvent( void ); }; bool CEventBalanceOperation::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { if (property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT || property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION || property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT || property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION || property==EVENT_PROP_POSITION_ID || property==EVENT_PROP_POSITION_BY_ID || property==EVENT_PROP_POSITION_ID || property==EVENT_PROP_MAGIC_ORDER || property==EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION ) return false ; return true ; } bool CEventBalanceOperation::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { return (property==EVENT_PROP_PROFIT ? true : false ); } bool CEventBalanceOperation::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) { return false ; } void CEventBalanceOperation::PrintShort( void ) { string head= "- " + this .StatusDescription()+ ": " +TimeMSCtoString( this .TimePosition())+ " -

" ; :: Print (head+ this .TypeEventDescription()+ ": " +:: DoubleToString ( this .Profit(), this .m_digits_acc)+ " " +:: AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY )); } void CEventBalanceOperation::SendEvent( void ) { this .PrintShort(); :: EventChartCustom ( this .m_chart_id,( ushort ) this .m_trade_event, this .TypeEvent(), this .Profit(),:: AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY )); }

Como nós podemos ver nas listagens, as classes são diferentes apenas pelo número de propriedades suportadas, o estado enviado ao construtor da classe pai e os métodos PrintShort(), já que cada evento tem seus próprios recursos que devem ser refletidos no diário. Tudo isso pode ser entendido a partir das listagens dos métodos, e você pode analisá-las por conta própria, portanto, não faz sentido insistir nelas. Vamos passar para o desenvolvimento da classe de coleção de eventos.

Coleção de eventos de negociação

Na quarta parte da descrição da biblioteca, nós testamos os eventos de conta definidos e sua exibição no diário e no EA. No entanto, nós conseguimos acompanhar apenas o evento mais recente. Além disso, toda a funcionalidade estava localizada na classe base da biblioteca CEngine.

A decisão correta é colocar tudo em uma classe separada e processar todos os eventos que ocorrem nela.

Para conseguir isso, eu desenvolvi os objetos de evento. Agora nós precisamos fazer com que a classe manipule qualquer número de eventos ocorridos simultaneamente. Afinal, pode haver uma situação em que as ordens pendentes são removidas ou colocadas, ou várias posições são encerradas simultaneamente em um único loop.

O princípio que nós já testamos em tais situações nos daria apenas o evento mais recente dos vários realizados de uma só vez. Eu acho que isso é incorreto. Portanto, vamos criar a classe que salva todos os eventos que ocorreram de uma só vez na lista de coleções de eventos. Além disso, no futuro, será possível usar os métodos dessas classes para percorrer o histórico da conta e recriar tudo o que aconteceu nela desde que ela foi aberta.

Na DoEasy\Collections, crie o novo arquivo da classe CEventsCollection chamado de EventsCollection.mqh. A classe CListObj deve ser criada como sendo a base.

Em seguida, preencha o modelo de classe recém-criado com todas as inclusões, membros e métodos necessários:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "ListObj.mqh" #include "..\Services\Select.mqh" #include "..\Objects\Orders\Order.mqh" #include "..\Objects\Events\EventBalanceOperation.mqh" #include "..\Objects\Events\EventOrderPlaced.mqh" #include "..\Objects\Events\EventOrderRemoved.mqh" #include "..\Objects\Events\EventPositionOpen.mqh" #include "..\Objects\Events\EventPositionClose.mqh" class CEventsCollection : public CListObj { private : CListObj m_list_events; bool m_is_hedge; long m_chart_id; ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event; CEvent m_event_instance; void CreateNewEvent(COrder* order,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market); CArrayObj* GetListMarketPendings(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListHistoryPendings(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListDeals(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListCloseByOrders(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListAllOrdersByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsInByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsOutByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); double SummaryVolumeDealsInByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); double SummaryVolumeDealsOutByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetFirstOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetLastOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetCloseByOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetOrderByTicket(CArrayObj* list, const ulong order_ticket); bool IsPresentEventInList(CEvent* compared_event); public : CArrayObj *GetListByTime( const datetime begin_time= 0 , const datetime end_time= 0 ); CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list_events; } CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty( this .GetList(),property,value,mode); } void Refresh(CArrayObj* list_history, CArrayObj* list_market, const bool is_history_event, const bool is_market_event, const int new_history_orders, const int new_market_pendings, const int new_market_positions, const int new_deals); void SetChartID( const long id) { this .m_chart_id=id; } ENUM_TRADE_EVENT GetLastTradeEvent( void ) const { return this .m_trade_event; } void ResetLastTradeEvent( void ) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; } CEventsCollection( void ); }; CEventsCollection::CEventsCollection( void ) : m_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT) { this .m_list_events.Clear(); this .m_list_events.Sort(SORT_BY_EVENT_TIME_EVENT); this .m_list_events.Type(COLLECTION_EVENTS_ID); this .m_is_hedge= bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ); this .m_chart_id=:: ChartID (); }

Redefine o evento de negociação na lista de inicialização do construtor da classe,

limpa a lista de coleções no corpo do construtor,

define sua classificação pelo horário do evento,

define o ID da lista de coleções de eventos,

define a flag da conta hedge e

define o ID do gráfico do programa de controle como o gráfico atual.



Vamos considerar os métodos necessários para a classe funcionar.

Os seguintes membros da classe são declarados na seção privada da classe:

CListObj m_list_events; bool m_is_hedge; long m_chart_id; ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event; CEvent m_event_instance;

A lista de eventos m_list_events é baseada na CListObj. Ele armazenará os eventos que ocorrem na conta desde o lançamento do programa. Além disso, nós vamos usá-la para receber o número necessário de vários eventos que ocorreram de uma só vez.

A flag da conta hedge m_is_hedge é usada para salvar e receber o tipo da conta. O valor da flag (tipo de conta) define o bloco de manipulação dos eventos que ocorrem no gráfico

O ID do gráfico do programa de controle m_chart_id recebe os eventos personalizados que ocorrem na conta. O ID é enviado para os objetos de evento e volta ao gráfico. O ID pode ser definido no programa de controle usando o método criado para essa finalidade.

O evento de negociação m_trade_event armazena o último evento ocorrido na conta.

O objeto de evento m_event_instance para busca por uma propriedade — um objeto de amostra especial para uso interno no método que retorna a lista de eventos com as datas especificadas no intervalo de busca de start até end. Nós já analisamos um método similar na terceira parte da descrição da biblioteca ao discutir como organizar a busca nas listas por diferentes critérios.



Aqui na seção privada, você pode ver os métodos necessários para a operação da classe:

void CreateNewEvent(COrder* order,CArrayObj* list_history); CArrayObj* GetListMarketPendings(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListHistoryOrders(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListHistoryPendings(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListDeals(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListAllOrdersByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsInByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsOutByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllCloseByOrders(CArrayObj* list); double SummaryVolumeDealsInByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); double SummaryVolumeDealsOutByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetFirstOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetLastOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetCloseByOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetOrderByTicket(CArrayObj* list, const ulong order_ticket); bool IsPresentEventInList(CEvent* compared_event);

O método CreateNewEvent() que cria um evento de negociação dependendo do estado da ordem é usado no método Refresh() da classe principal. Nós vamos considerá-lo ao discutir o método Refresh().



Os métodos para receber as listas de vários tipos de ordens são bem simples — a seleção por uma propriedade especificada foi discutida na terceira parte da descrição da biblioteca. Aqui nós mencionaremos brevemente alguns métodos que consistem de várias iterações de seleção pelas propriedades necessárias.

O método de receber a lista de ordens pendentes do mercado:

CArrayObj* CEventsCollection::GetListMarketPendings(CArrayObj* list) { if (list.Type()!=COLLECTION_MARKET_ID) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Список не является списком рыночной коллекции" , "Error. List is not a list of market collection" )); return NULL ; } CArrayObj* list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_MARKET_PENDING,EQUAL); return list_orders; }

O tipo da lista passada para o método é verificado primeiro. Se não for uma lista de coleção de mercado, a mensagem de erro é exibida e a lista vazia é retornada.



Em seguida, as ordens com o estado "Ordem pendente de mercado" são selecionadas da lista passada para o método e a lista obtida é retornada.

Os métodos para receber as listas de ordens pendentes removidas, negócios e ordens de encerramento colocadas ao encerrar uma posição por uma oposta:



CArrayObj* CEventsCollection::GetListHistoryPendings (CArrayObj* list) { if (list.Type()!=COLLECTION_HISTORY_ID) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Список не является списком исторической коллекции" , "Error. The list is not a list of the history collection" )); return NULL ; } CArrayObj* list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING,EQUAL); return list_orders; } CArrayObj* CEventsCollection::GetListDeals (CArrayObj* list) { if (list.Type()!=COLLECTION_HISTORY_ID) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Список не является списком исторической коллекции" , "Error. The list is not a list of the history collection" )); return NULL ; } CArrayObj* list_deals=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_DEAL,EQUAL); return list_deals; } CArrayObj* CEventsCollection::GetListCloseByOrders (CArrayObj *list) { if (list.Type()!=COLLECTION_HISTORY_ID) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Список не является списком исторической коллекции" , "Error. The list is not a list of the history collection" )); return NULL ; } CArrayObj* list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, ORDER_TYPE_CLOSE_BY ,EQUAL); return list_orders; }

Assim como ao retornar a lista de ordens pendentes ativas:

O tipo da lista é verificado e, se não for a coleção do histórico, a mensagem é exibida e NULL é retornado.

Em seguida, as ordens com os estados "Ordem pendente removida" e "Negócio" são selecionados da lista passada para o método ou as ordens são selecionadas pelo tipo ORDER_TYPE_CLOSE_BY, dependendo do método, e a lista obtida é retornada.

O método para obter uma lista de todas as ordens pertencentes a uma posição pelo seu ID:

CArrayObj* CEventsCollection::GetListAllOrdersByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id) { CArrayObj* list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_POSITION_ID,position_id,EQUAL ); list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list_orders ,ORDER_PROP_STATUS, ORDER_STATUS_DEAL,NO_EQUAL ); return list_orders; }

Primeiro, usando a lista passada para o método, forma-se uma lista separada de todos os objetos com um ponteiro para o ID da posição passado para o método pelo seu parâmetro.

Em seguida, todos os negócios são removidos da lista obtida, e a lista final é retornada ao programa de chamada. O resultado retornado pelo método pode ser NULL, portanto, nós devemos verificar o que o método retornou no programa de chamada.

O método para obter uma lista de todas os negócios pertencentes a uma posição pelo seu ID:

CArrayObj* CEventsCollection::GetListAllDealsByPosID(CArrayObj *list, const ulong position_id) { if (list.Type()!=COLLECTION_HISTORY_ID) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Список не является списком исторической коллекции" , "Error. The list is not a list of the history collection" )); return NULL ; } CArrayObj* list_deals=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_POSITION_ID,position_id,EQUAL ); list_deals=CSelect::ByOrderProperty(list_deals ,ORDER_PROP_STATUS, ORDER_STATUS_DEAL,EQUAL ); return list_deals; }

O tipo da lista é verificado primeiro e, se não for o a coleção do histórico, a mensagem é exibida e NULL é retornado.

Em seguida, usando a lista passada para o método, é formado uma lista separada de todos os objetos com um ponteiro para o ID da posição passada para o método pelo seu parâmetro.

Depois disso, apenas os negócios são deixados na lista obtida, e a lista final é retornada ao programa de chamada. O resultado retornado pelo método pode ser NULL, portanto, nós devemos verificar o que o método retornou no programa de chamada.

O método para obter uma lista de todos os negócios de entrada no mercado pertencentes a uma posição pelo seu ID:

CArrayObj* CEventsCollection::GetListAllDealsInByPosID(CArrayObj *list, const ulong position_id) { CArrayObj* list_deals= this .GetListAllDealsByPosID(list,position_id); list_deals=CSelect::ByOrderProperty(list_deals ,ORDER_PROP_DEAL_ENTRY, DEAL_ENTRY_IN ,EQUAL ); return list_deals; }

Primeiro, usando a lista passada para o método, forma-se uma lista separada de todos os negócios com um ponteiro para o ID da posição passado para o método pelo seu parâmetro.

Em seguida, apenas os negócios do tipo DEAL_ENTRY_IN são deixados na lista obtida, e a lista final é retornada ao programa de chamada. O resultado retornado pelo método pode ser NULL, portanto, nós devemos verificar o que o método retornou no programa de chamada.

O método para obter uma lista de todos os negócios de saída de mercado pertencentes a uma posição pelo seu ID:

CArrayObj* CEventsCollection::GetListAllDealsOutByPosID(CArrayObj *list, const ulong position_id) { CArrayObj* list_deals= this .GetListAllDealsByPosID(list,position_id); list_deals=CSelect::ByOrderProperty(list_deals ,ORDER_PROP_DEAL_ENTRY, DEAL_ENTRY_OUT ,EQUAL ); return list_deals; }

Primeiro, usando a lista passada para o método, forma-se uma lista separada de todos os negócios com um ponteiro para o ID da posição passado para o método pelo seu parâmetro.

Em seguida, apenas os negócios do tipo DEAL_ENTRY_OUT são deixados na lista obtida, e a lista final é retornada ao programa de chamada. O resultado retornado pelo método pode ser NULL, portanto, nós devemos verificar o que o método retornou no programa de chamada.

O método retornando o volume total de todos os negócios de uma posição de entrada no mercado pelo seu ID:

double CEventsCollection::SummaryVolumeDealsInByPosID(CArrayObj *list, const ulong position_id) { double vol= 0.0 ; CArrayObj* list_in= this .GetListAllDealsInByPosID(list,position_id); if (list_in== NULL ) return 0 ; for ( int i= 0 ;i<list_in.Total();i++) { COrder* deal=list_in.At(i); if (deal== NULL ) continue ; vol+=deal.Volume(); } return vol; }

Primeiro, receber a lista de todas os negócios de entrada da posição, então soma-se os volumes de todas os negócios em um loop. O volume resultante é retornado para o programa de chamada. Se a lista passada para o método estiver vazia ou não for uma lista de coleção do histórico, o método retornará zero.

O método retornando o volume total de todos os negócios de saída da posição pelo seu ID:

double CEventsCollection::SummaryVolumeDealsOutByPosID(CArrayObj *list, const ulong position_id) { double vol= 0.0 ; CArrayObj* list_out= this .GetListAllDealsOutByPosID(list,position_id); if (list_out!= NULL ) { for ( int i= 0 ;i<list_out.Total();i++) { COrder* deal=list_out.At(i); if (deal== NULL ) continue ; vol+=deal.Volume(); } } CArrayObj* list_by= this .GetListCloseByOrders(list); if (list_by!= NULL ) { for ( int i= 0 ;i<list_by.Total();i++) { COrder* order=list_by.At(i); if (order== NULL ) continue ; if (order.PositionID()==position_id || order.PositionByID()==position_id) { vol+=order.Volume(); } } } return vol; }

Se parte de uma posição, cujo ID foi passado para o método, participou no fechamento de outra posição (como uma posição oposta), ou parte da posição foi fechada por uma posição oposta, isso não é considerado nos negócios da posição. Em vez disso, ele é considerado no campo de propriedade ORDER_PROP_POSITION_BY_ID da última ordem de encerramento da posição. Portanto, esse método tem duas buscas para o volume de encerramento — por negócios e por ordens de encerramento.

Primeiro, recebemos a lista de todos os negócios da posição de saída do mercado, então soma-se os volumes de todos os negócios em um loop.

Em seguida, recebemos a lista de todos as ordens de encerramento presente na lista do histórico, usamos o loop para verificar o pertencimento da ordem selecionada para a posição cujo ID foi passado para o método. Se a ordem selecionada participou do fechamento de uma posição, seu volume é adicionado ao total.

O volume resultante é retornado para o programa de chamada. Se a lista passada para o método estiver vazia ou não for uma lista de coleção do histórico, o método retornará zero.

O método retornando a primeira ordem de abertura pelo seu ID:

COrder* CEventsCollection::GetFirstOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id) { CArrayObj* list_orders= this .GetListAllOrdersByPosID(list,position_id); if (list_orders== NULL || list_orders.Total()== 0 ) return NULL ; list_orders.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list_orders.At( 0 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); }

Primeiro, recebemos a lista de todos as ordens da posição. A lista obtida é ordenada pelo horário de abertura e seu primeiro elemento é levado em consideração. Ele será usado como a primeira ordem da posição. A ordem obtida é retornada ao programa de chamada. Se as listas estiverem vazias, o método retornará NULL.

O método retornando a última ordem da posição pelo seu ID:

COrder* CEventsCollection::GetLastOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id) { CArrayObj* list_orders= this .GetListAllOrdersByPosID(list,position_id); if (list_orders== NULL || list_orders.Total()== 0 ) return NULL ; list_orders.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list_orders.At(list_orders.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); }

Primeiro, recebemos a lista de todos as ordens da posição. A lista obtida é ordenada pelo horário de abertura e seu último elemento é levado em consideração. Ele será usado como a última ordem da posição. A ordem obtida é retornada ao programa de chamada. Se as listas estiverem vazias, o método retornará NULL.

O método que retorna a última ordem de encerramento pelo seu ID (ordem do tipo ORDER_TYPE_CLOSE_BY):

COrder* CEventsCollection::GetCloseByOrderFromList(CArrayObj *list, const ulong position_id) { CArrayObj* list_orders= this .GetListAllOrdersByPosID(list,position_id); list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list_orders,ORDER_PROP_TYPE, ORDER_TYPE_CLOSE_BY ,EQUAL); if (list_orders== NULL || list_orders.Total()== 0 ) return NULL ; list_orders.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list_orders.At(list_orders.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); }

Uma vez que os encerramentos parciais são possíveis ao encerrar uma posição pela sua oposta, e os volumes das duas posições opostas podem ser desiguais, a ordem de fechamento pode não ser a única dentro das ordens de posição. Portanto, o método procura por tais ordens e retorna a última delas — é a última ordem que acionou um evento.



Primeiro, recebemos a lista de todos as ordens da posição. Então, da lista obtida, recebemos a lista contendo apenas as ordens de encerramento (do tipo ORDER_TYPE_CLOSE_BY). A lista obtida de tal maneira é ordenada pelo horário de abertura e seu último elemento é levado em consideração. Ela será usada como a última ordem de encerramento. A ordem obtida é retornada ao programa de chamada. Se as listas estiverem vazias, o método retornará NULL.

Ao encerrar por uma posição oposta, pode haver situações em que a biblioteca vê dois eventos idênticos: duas posições são encerradas e apenas uma delas tem uma ordem de encerramento, além disso, temos dois negócios. Portanto, para não duplicar o mesmo evento na coleção, nós devemos primeiro verificar a presença do mesmo evento na lista de coleção de eventos e, se não estiver lá, adicionamos o evento à lista.



O método retornando uma ordem pelo ticket:

COrder* CEventsCollection::GetOrderByTicket(CArrayObj *list, const ulong order_ticket ) { CArrayObj* list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_DEAL,NO_EQUAL); list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list_orders,ORDER_PROP_TICKET,order_ticket,EQUAL); if (list_orders== NULL || list_orders.Total()== 0 ) return NULL ; COrder* order=list_orders.At( 0 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); }

Primeiro, criamos apenas a lista de ordens, então ordenamos a lista pelo ticket passado pelo parâmetro do método. Como resultado, nós retornamos NULL (quando não há nenhuma ordem com tal ticket), ou o número do ticket.



O método que retorna a presença do evento na lista é usado para verificar se o evento está na lista:

bool CEventsCollection::IsPresentEventInList( CEvent *compared_event ) { int total= this .m_list_events.Total(); if (total== 0 ) return false ; for ( int i=total- 1 ;i>= 0 ;i--) { CEvent* event = this .m_list_events.At(i); if ( event ==NULL) continue ; if ( event .IsEqual( compared_event )) return true ; } return false ; }

O ponteiro para o objeto de evento comparado é passado para o método. Se a lista de coleção estiver vazia, é retornado 'false' imediatamente o que significa que não existe tal evento na lista. Depois disso, o próximo evento é retirado da lista em um loop e é comparado com o evento passado para o método usando o método IsEqual() da clase abstrata CEvent. Se o método retornar 'true', esse objeto de evento estará presente na lista de coleções de eventos. Tendo completado o loop ou atingido o último método de string, significa que não há evento na lista, retornando 'false'.

Declare os métodos na seção pública da classe:

public : CArrayObj *GetListByTime ( const datetime begin_time= 0 , const datetime end_time= 0 ); CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list_events; } CArrayObj *GetList (ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList (ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList (ENUM_EVENT_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } void Refresh(CArrayObj* list_history, CArrayObj* list_market, const bool is_history_event, const bool is_market_event, const int new_history_orders, const int new_market_pendings, const int new_market_positions, const int new_deals); void SetChartID( const long id) { this .m_chart_id=id; } ENUM_TRADE_EVENT GetLastTradeEvent( void ) const { return this .m_trade_event; } CEventsCollection( void );

Eu descrevi os métodos para receber a lista completa, as listas por um intervalo de datas e por propriedades inteiras, reais e de string selecionadas na terceira parte da descrição da biblioteca. Aqui, eu vou mostrar apenas a listagem desses métodos para que você possa analisá-los por conta própria.

O método para receber a lista de eventos no intervalo de datas especificado:



CArrayObj *CEventsCollection::GetListByTime( const datetime begin_time= 0 , const datetime end_time= 0 ) { CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) { :: Print (DFUN+TextByLanguage( "Ошибка создания временного списка" , "Error creating temporary list" )); return NULL ; } datetime begin=begin_time,end=(end_time== 0 ? END_TIME : end_time); if (begin_time>end_time) begin= 0 ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); this .m_event_instance.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,begin); int index_begin= this .m_list_events.SearchGreatOrEqual(&m_event_instance); if (index_begin== WRONG_VALUE ) return list; this .m_event_instance.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,end); int index_end= this .m_list_events.SearchLessOrEqual(&m_event_instance); if (index_end== WRONG_VALUE ) return list; for ( int i=index_begin; i<=index_end; i++) list.Add( this .m_list_events.At(i)); return list; }

O método principal a ser chamado a partir do objeto da biblioteca base quando qualquer um dos eventos ocorre é o Refresh().

Atualmente, o método funciona em contas hedge para a MQL5.



O método recebe os ponteiros para as listas de coleções do histórico e de ordens de mercado, negócios e posições, bem como os dados sobre o número de ordens recém-criadas ou removidas, posições abertas e encerradas e novos negócios.

Dependendo da lista alterada, o número necessário de ordens ou negócios é feito de acordo com o número de ordens/posições/negócios em um loop, e é chamado para cada um deles o método CreateNewEvent() para criar os eventos e colocá-los na lista de coleções.

Assim, o novo método de criação do evento é chamado para qualquer evento ocorrido, enquanto o evento é colocado na lista de coleções e o programa de chamada é notificado de todos os eventos enviando uma mensagem personalizada para o gráfico do programa de chamada.

A variável membro de classe m_trade_event recebe o valor do último evento ocorrido. O método público GetLastTradeEvent() retorna o valor do último evento de negociação. Há também o método para redefinir o último evento de negociação (semelhante a GetLastError() e ResetLastError()).

Além disso, há métodos que retornam a lista de coleções de eventos total, por um intervalo de horário e por critérios especificados. O programa de chamada sempre sabe que um evento ou vários eventos ocorreram, e é possível solicitar a lista de todos esses eventos em uma quantidade necessária e manipulá-lo de acordo com a lógica do programa interno.

Vamos considerar as listagens dos métodos Refresh() e CreateNewEvent().

O método de atualizar a lista de coleta de eventos:

void CEventsCollection::Refresh(CArrayObj* list_history, CArrayObj* list_market, const bool is_history_event, const bool is_market_event, const int new_history_orders, const int new_market_pendings, const int new_market_positions, const int new_deals) { if (list_history== NULL || list_market== NULL ) return ; if ( this .m_is_hedge) { if (is_market_event) { if (new_market_pendings> 0 ) { CArrayObj* list= this .GetListMarketPendings(list_market); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); int total=list.Total(), n=new_market_pendings; for ( int i=total- 1 ; i>= 0 && n> 0 ; i--,n--) { COrder* order=list.At(i); if (order!= NULL && order.Status()==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING) this .CreateNewEvent(order,list_history,list_market); } } } } if (is_history_event) { if (new_history_orders> 0 ) { CArrayObj* list= this .GetListHistoryPendings(list_history); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE_MSC); int total=list.Total(), n=new_history_orders; for ( int i=total- 1 ; i>= 0 && n> 0 ; i--,n--) { COrder* order=list.At(i); if (order!= NULL && order.Status()==ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING) this .CreateNewEvent(order,list_history,list_market); } } } if (new_deals> 0 ) { CArrayObj* list= this .GetListDeals(list_history); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); int total=list.Total(), n=new_deals; for ( int i=total- 1 ; i>= 0 && n> 0 ; i--,n--) { COrder* order=list.At(i); if (order!= NULL ) this .CreateNewEvent(order,list_history,list_market); } } } } } else { } }

A listagem dos métodos simples contém todas as condições e ações necessárias quando essas condições são atendidas. Eu acredito que tudo esteja bem transparente aqui. Atualmente, os eventos são tratados apenas em conta hedge.



Vamos considerar o método para criar um novo evento:

void CEventsCollection::CreateNewEvent(COrder* order,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market) { int trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT; ENUM_ORDER_STATUS status=order.Status(); if (status==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING) { trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED; CEvent* event = new CEventOrderPlased(trade_event_code,order.Ticket()); if ( event !=NULL) { event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,EVENT_REASON_DONE); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order.PositionByID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED,order.Volume()-order.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT,order.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.Profit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event already in the list." )); delete event ; } } } if (status==ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING) { trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED; CEvent* event = new CEventOrderRemoved(trade_event_code,order.Ticket()); if ( event !=NULL) { ENUM_EVENT_REASON reason= ( order.State()==ORDER_STATE_CANCELED ? EVENT_REASON_CANCEL : order.State()==ORDER_STATE_EXPIRED ? EVENT_REASON_EXPIRED : EVENT_REASON_DONE ); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeCloseMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order.PositionByID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED,order.Volume()-order.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT,order.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.Profit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event already in the list." )); delete event ; } } } if (status==ORDER_STATUS_MARKET_POSITION) { trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED; CEvent* event = new CEventPositionOpen(trade_event_code,order.Ticket()); if ( event !=NULL) { event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,EVENT_REASON_DONE); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order.PositionByID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimeOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT,order.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.Profit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event already in the list." )); delete event ; } } } if (status==ORDER_STATUS_DEAL) { if ((ENUM_DEAL_TYPE)order.TypeOrder()>DEAL_TYPE_SELL) { trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE; CEvent* event = new CEventBalanceOperation(trade_event_code,order.Ticket()); if ( event !=NULL) { ENUM_EVENT_REASON reason= ( (ENUM_DEAL_TYPE)order.TypeOrder()==DEAL_TYPE_BALANCE ? (order.Profit()> 0 ? EVENT_REASON_BALANCE_REFILL : EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL) : (ENUM_EVENT_REASON)(order.TypeOrder()+REASON_EVENT_SHIFT) ); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order.PositionByID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT,order.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.Profit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event already in the list." )); delete event ; } } } else { if (order.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_IN) { trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED; int reason=EVENT_REASON_DONE; double volume_in= this .SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,order.PositionID()); ulong order_ticket=order.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER); COrder* order_first= this .GetOrderByTicket(list_history,order_ticket); COrder* order_last= this .GetLastOrderFromList(list_history,order.PositionID()); if (order_last==NULL) order_last=order_first; if (order_first!=NULL) { if ( this .SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,order.PositionID())<order_first.Volume()) { trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; reason=EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY; } if (order_first.TypeOrder()>ORDER_TYPE_SELL && order_first.TypeOrder()<ORDER_TYPE_CLOSE_BY) { trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED; reason= ( this .SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,order.PositionID())<order_first.Volume() ? EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY : EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING ); } CEvent* event = new CEventPositionOpen(trade_event_code,order.PositionID()); if ( event !=NULL) { event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order_first.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order_first.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order_last.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order_last.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_last.PositionByID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order_last.PriceClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL,order_first.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED,volume_in); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT,order_first.Volume()-volume_in); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.ProfitFull()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event already in the list." )); delete event ; } } } } else if (order.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_OUT) { trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED; int reason=EVENT_REASON_DONE; COrder* order_first= this .GetFirstOrderFromList(list_history,order.PositionID()); COrder* order_last= this .GetLastOrderFromList(list_history,order.PositionID()); if (order_first!=NULL && order_last!=NULL) { double volume_in= this .SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,order.PositionID()); double volume_out= this .SummaryVolumeDealsOutByPosID(list_history,order.PositionID()); int dgl=( int )DigitsLots(order.Symbol()); double volume_current=::NormalizeDouble(volume_in-volume_out,dgl); if (volume_current> 0 ) { trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; } if (order_last.VolumeCurrent()> 0 ) { reason=EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY; } if (order_last.IsCloseByStopLoss()) { trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_SL; reason=(order_last.VolumeCurrent()> 0 ? EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY : EVENT_REASON_DONE_SL); } else if (order_last.IsCloseByTakeProfit()) { trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_TP; reason=(order_last.VolumeCurrent()> 0 ? EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY : EVENT_REASON_DONE_TP); } CEvent* event = new CEventPositionClose(trade_event_code,order.PositionID()); if ( event !=NULL) { event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order_first.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order_last.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order_first.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order_last.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_last.PositionByID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order_last.PriceClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL,volume_in); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT,volume_in-volume_out); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.ProfitFull()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event already in the list." )); delete event ; } } } } else if (order.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_OUT_BY) { trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED; int reason=EVENT_REASON_DONE_BY_POS; COrder* order_first= this .GetFirstOrderFromList(list_history,order.PositionID()); COrder* order_close= this .GetCloseByOrderFromList(list_history,order.PositionID()); if (order_first!=NULL && order_close!=NULL) { trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS; double volume_in= this .SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,order.PositionID()); double volume_out= this .SummaryVolumeDealsOutByPosID(list_history,order.PositionID()); int dgl=( int )DigitsLots(order.Symbol()); double volume_current=::NormalizeDouble(volume_in-volume_out,dgl); double volume_opp_in= this .SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,order_close.PositionByID()); double volume_opp_out= this .SummaryVolumeDealsOutByPosID(list_history,order_close.PositionByID()); double volume_opp_current=::NormalizeDouble(volume_opp_in-volume_opp_out,dgl); if (volume_current> 0 || order_close.VolumeCurrent()> 0 ) { trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; reason=(volume_opp_current> 0 ? EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY : EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS); } else { if (volume_opp_current> 0 ) { reason=EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY; } } CEvent* event = new CEventPositionClose(trade_event_code,order.PositionID()); if ( event !=NULL) { event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order_close.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order_close.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order_first.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order_first.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_close.PositionByID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL,::NormalizeDouble(volume_in,dgl)); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT,volume_current); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.ProfitFull()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event already in the list." )); delete event ; } } } } else if (order.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_INOUT) { Print(DFUN, "Position reversal" ); order.Print(); } } } }

O método acabou por ser bastante extenso. Portanto, todas as descrições das verificações necessárias e ações correspondentes são fornecidas diretamente na listagem.

O método verifica o estado de uma ordem passada e todos os componentes necessários do evento ocorrido, dependendo de seu tipo (ordem pendente colocada, ordem pendente removida, negócio). Um novo evento é criado e preenchido com os dados correspondentes à ordem e ao tipo de evento, enquanto o evento é colocado na coleção de eventos e, finalmente, uma mensagem sobre esse evento é enviada ao gráfico do programa de controle e a variável que armazena o tipo do último evento que ocorreu é preenchida.

A classe de coleção de eventos está pronta. Agora nós precisamos incluí-lo no objeto base da biblioteca.



Depois de criar a classe de coleção de eventos, algumas coisas que nós fizemos na quarta parte da classe de objeto base CEngine para monitorar os eventos são redundantes, portanto, o objeto base deve ser revisado.

Remova a variável privada m_trade_event_code da classe armazenando o código de estado do evento de negociação. Remova os métodos privados:

método SetTradeEvent() para decodificar o código do evento,

método IsTradeEventFlag() retornando a presença da flag em um evento de negociação,

os métodos WorkWithHedgeCollections() e WorkWithNettoCollections() para trabalhar com as coleções de hedging e netting

e o método TradeEventCode() para retornar o código de evento de negociação

Adicione a inclusão do arquivo da classe de coleção de eventos de negociação para o corpo da classe, declare o objeto da coleção de eventos, adicione o método TradeEventsControl() para trabalhar com os eventos para a seção privada da classe, altere o nome do método GetListHistoryDeals() para GetListDeals() na seção pública. Os negócios estão sempre localizadas na coleção do histórico, portanto, não é necessário mencionar explicitamente a coleção no nome do método. Vamos mudar a implementação do método para redefinir o último evento de negociação: já que agora nós recebemos o último evento da classe de coleção de eventos e o método de redefinir o último evento está presente dentro da classe, nós simplesmente precisamos chamar o método de mesmo nome da classe de coleção do evento no método ResetLastTradeEvent() da classe.

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Collections\HistoryCollection.mqh" #include "Collections\MarketCollection.mqh" #include "Collections\EventsCollection.mqh" #include "Services\TimerCounter.mqh" class CEngine : public CObject { private : CHistoryCollection m_history; CMarketCollection m_market; CEventsCollection m_events; CArrayObj m_list_counters; bool m_first_start; bool m_is_hedge; bool m_is_market_trade_event; bool m_is_history_trade_event; ENUM_TRADE_EVENT m_acc_trade_event; int CounterIndex( const int id) const ; bool IsFirstStart( void ); void TradeEventsControl( void ); COrder* GetLastMarketPending( void ); COrder* GetLastMarketOrder( void ); COrder* GetLastPosition( void ); COrder* GetPosition( const ulong ticket); COrder* GetLastHistoryPending( void ); COrder* GetLastHistoryOrder( void ); COrder* GetHistoryOrder( const ulong ticket); COrder* GetFirstOrderPosition( const ulong position_id); COrder* GetLastOrderPosition( const ulong position_id); COrder* GetLastDeal( void ); public : CArrayObj* GetListMarketPosition( void ); CArrayObj* GetListMarketPendings( void ); CArrayObj* GetListMarketOrders( void ); CArrayObj* GetListHistoryOrders( void ); CArrayObj* GetListHistoryPendings( void ); CArrayObj* GetListDeals( void ); CArrayObj* GetListAllOrdersByPosID( const ulong position_id); void ResetLastTradeEvent( void ) { this .m_events.ResetLastTradeEvent(); } ENUM_TRADE_EVENT LastTradeEvent( void ) const { return this .m_acc_trade_event; } bool IsHedge( void ) const { return this .m_is_hedge; } void CreateCounter( const int id, const ulong frequency, const ulong pause); void OnTimer ( void ); CEngine(); ~CEngine(); };

No construtor da classe CEngine, adicione a manipulação do resultado do desenvolvimento do timer em milissegundos. Se ele não for criado, exiba uma mensagem apropriada no diário. Em seguida, nós vamos desenvolver a classe para manipular certos erros, definir as flags visíveis por um programa baseado na biblioteca e processar as situações de erro.



CEngine::CEngine() : m_first_start( true ),m_acc_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT) { :: ResetLastError (); if (!:: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY)) Print (DFUN, "Не удалось создать таймер. Ошибка: " , "Could not create timer. Error: " ,( string ):: GetLastError ()); this .m_list_counters.Sort(); this .m_list_counters.Clear(); this .CreateCounter(COLLECTION_COUNTER_ID,COLLECTION_COUNTER_STEP,COLLECTION_PAUSE); this .m_is_hedge= bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ); }

No timer da classe, chame o método TradeEventsControl() após o timer da coleção de ordens, negócios e posições "despausar".



void CEngine:: OnTimer ( void ) { int index= this .CounterIndex(COLLECTION_COUNTER_ID); if (index> WRONG_VALUE ) { CTimerCounter* counter= this .m_list_counters.At(index); if (counter!= NULL && counter.IsTimeDone()) { this .TradeEventsControl(); } } }

Vamos melhorar o método retornando uma ordem do histórico pelo ticket. Como a lista de coleções do histórico pode conter ordens pendentes, ordens à mercado ativadas e ordens agindo como encerradas ao ser encerrada por uma posição oposta, nós precisamos considerar todos os tipos de ordens.

Para fazer isso, primeiro, busque por uma ordem pelo ticket na lista de ordens de mercado e de encerramento. Se a lista estiver vazia, busque por uma ordem pendente removida com o mesmo ticket. Se a lista não contiver a ordem, será retornado NULL. Caso contrário, o programa retorna o primeiro elemento da lista onde a ordem foi encontrada. Se não conseguir receber a ordem da lista, será retornado NULL.



COrder* CEngine::GetHistoryOrder( const ulong ticket) { CArrayObj* list= this .GetListHistoryOrders(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TICKET,( long )ticket,EQUAL); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) { list= this .GetListHistoryPendings(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TICKET,( long )ticket,EQUAL); if (list== NULL ) return NULL ; } COrder* order=list.At( 0 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); }

Vamos implementar o método TradeEventsControl() para trabalhar com eventos da conta:

void CEngine::TradeEventsControl( void ) { this .m_is_market_trade_event= false ; this .m_is_history_trade_event= false ; this .m_market.Refresh(); this .m_history.Refresh(); if ( this .IsFirstStart()) { this .m_acc_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; return ; } this .m_is_market_trade_event= this .m_market.IsTradeEvent(); this .m_is_history_trade_event= this .m_history.IsTradeEvent(); if ( this .m_is_history_trade_event || this .m_is_market_trade_event) { this .m_events.Refresh( this .m_history.GetList(), this .m_market.GetList(), this .m_is_history_trade_event, this .m_is_market_trade_event, this .m_history.NewOrders(), this .m_market.NewPendingOrders(), this .m_market.NewMarketOrders(), this .m_history.NewDeals()); this .m_acc_trade_event= this .m_events.GetLastTradeEvent(); } }

Esse método é muito menor em comparação com o seu predecessor WorkWithHedgeCollections() da quarta parte da descrição da biblioteca.

O método é simples e não requer explicações. O código contém todos os comentários, permitindo que você entenda sua lógica simples.

Aqui está uma lista completa da classe CEngine atualizada:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Collections\HistoryCollection.mqh" #include "Collections\MarketCollection.mqh" #include "Collections\EventsCollection.mqh" #include "Services\TimerCounter.mqh" class CEngine : public CObject { private : CHistoryCollection m_history; CMarketCollection m_market; CEventsCollection m_events; CArrayObj m_list_counters; bool m_first_start; bool m_is_hedge; bool m_is_market_trade_event; bool m_is_history_trade_event; ENUM_TRADE_EVENT m_acc_trade_event; int CounterIndex( const int id) const ; bool IsFirstStart( void ); void TradeEventsControl( void ); COrder* GetLastMarketPending( void ); COrder* GetLastMarketOrder( void ); COrder* GetLastPosition( void ); COrder* GetPosition( const ulong ticket); COrder* GetLastHistoryPending( void ); COrder* GetLastHistoryOrder( void ); COrder* GetHistoryOrder( const ulong ticket); COrder* GetFirstOrderPosition( const ulong position_id); COrder* GetLastOrderPosition( const ulong position_id); COrder* GetLastDeal( void ); public : CArrayObj* GetListMarketPosition( void ); CArrayObj* GetListMarketPendings( void ); CArrayObj* GetListMarketOrders( void ); CArrayObj* GetListHistoryOrders( void ); CArrayObj* GetListHistoryPendings( void ); CArrayObj* GetListDeals( void ); CArrayObj* GetListAllOrdersByPosID( const ulong position_id); void ResetLastTradeEvent( void ) { this .m_events.ResetLastTradeEvent(); } ENUM_TRADE_EVENT LastTradeEvent( void ) const { return this .m_acc_trade_event; } bool IsHedge( void ) const { return this .m_is_hedge; } void CreateCounter( const int id, const ulong frequency, const ulong pause); void OnTimer ( void ); CEngine(); ~CEngine(); }; CEngine::CEngine() : m_first_start( true ),m_acc_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT) { :: ResetLastError (); if (!:: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY)) Print (DFUN, "Не удалось создать таймер. Ошибка: " , "Could not create timer. Error: " ,( string ):: GetLastError ()); this .m_list_counters.Sort(); this .m_list_counters.Clear(); this .CreateCounter(COLLECTION_COUNTER_ID,COLLECTION_COUNTER_STEP,COLLECTION_PAUSE); this .m_is_hedge= bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ); } CEngine::~CEngine() { :: EventKillTimer (); } void CEngine:: OnTimer ( void ) { int index= this .CounterIndex(COLLECTION_COUNTER_ID); if (index> WRONG_VALUE ) { CTimerCounter* counter= this .m_list_counters.At(index); if (counter!= NULL && counter.IsTimeDone()) { this .TradeEventsControl(); } } } void CEngine::CreateCounter( const int id, const ulong step, const ulong pause) { if ( this .CounterIndex(id)> WRONG_VALUE ) { :: Print (TextByLanguage( "Ошибка. Уже создан счётчик с идентификатором " , "Error. Already created counter with id " ),( string )id); return ; } m_list_counters.Sort(); CTimerCounter* counter= new CTimerCounter(id); if (counter== NULL ) :: Print (TextByLanguage( "Не удалось создать счётчик таймера " , "Failed to create timer counter " ),( string )id); counter.SetParams(step,pause); if ( this .m_list_counters.Search(counter)== WRONG_VALUE ) this .m_list_counters.Add(counter); else { string t1=TextByLanguage( "Ошибка. Счётчик с идентификатором " , "Error. Counter with ID " )+( string )id; string t2=TextByLanguage( ", шагом " , ", step " )+( string )step; string t3=TextByLanguage( " и паузой " , " and pause " )+( string )pause; :: Print (t1+t2+t3+TextByLanguage( " уже существует" , " already exists" )); delete counter; } } int CEngine::CounterIndex( const int id) const { int total= this .m_list_counters.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CTimerCounter* counter= this .m_list_counters.At(i); if (counter== NULL ) continue ; if (counter.Type()==id) return i; } return WRONG_VALUE ; } bool CEngine::IsFirstStart( void ) { if ( this .m_first_start) { this .m_first_start= false ; return true ; } return false ; } void CEngine::TradeEventsControl( void ) { this .m_is_market_trade_event= false ; this .m_is_history_trade_event= false ; this .m_market.Refresh(); this .m_history.Refresh(); if ( this .IsFirstStart()) { this .m_acc_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; return ; } this .m_is_market_trade_event= this .m_market.IsTradeEvent(); this .m_is_history_trade_event= this .m_history.IsTradeEvent(); if ( this .m_is_history_trade_event || this .m_is_market_trade_event) { this .m_events.Refresh( this .m_history.GetList(), this .m_market.GetList(), this .m_is_history_trade_event, this .m_is_market_trade_event, this .m_history.NewOrders(), this .m_market.NewPendingOrders(), this .m_market.NewMarketOrders(), this .m_history.NewDeals()); this .m_acc_trade_event= this .m_events.GetLastTradeEvent(); } } CArrayObj* CEngine::GetListMarketPosition( void ) { CArrayObj* list= this .m_market.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_MARKET_POSITION,EQUAL); return list; } CArrayObj* CEngine::GetListMarketPendings( void ) { CArrayObj* list= this .m_market.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_MARKET_PENDING,EQUAL); return list; } CArrayObj* CEngine::GetListMarketOrders( void ) { CArrayObj* list= this .m_market.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_MARKET_ORDER,EQUAL); return list; } CArrayObj* CEngine::GetListHistoryOrders( void ) { CArrayObj* list= this .m_history.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER,EQUAL); return list; } CArrayObj* CEngine::GetListHistoryPendings( void ) { CArrayObj* list= this .m_history.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING,EQUAL); return list; } CArrayObj* CEngine::GetListDeals( void ) { CArrayObj* list= this .m_history.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_DEAL,EQUAL); return list; } CArrayObj* CEngine::GetListAllOrdersByPosID( const ulong position_id) { CArrayObj* list= this .GetListHistoryOrders(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_POSITION_ID,position_id,EQUAL); return list; } COrder* CEngine::GetLastPosition( void ) { CArrayObj* list= this .GetListMarketPosition(); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetPosition( const ulong ticket) { CArrayObj* list= this .GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TICKET,ticket,EQUAL); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TICKET); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetLastDeal( void ) { CArrayObj* list= this .GetListDeals(); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetLastMarketPending( void ) { CArrayObj* list= this .GetListMarketPendings(); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetLastHistoryPending( void ) { CArrayObj* list= this .GetListHistoryPendings(); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort( #ifdef __MQL5__ SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC #else SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE_MSC #endif); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetLastMarketOrder( void ) { CArrayObj* list= this .GetListMarketOrders(); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetLastHistoryOrder( void ) { CArrayObj* list= this .GetListHistoryOrders(); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetHistoryOrder( const ulong ticket) { CArrayObj* list= this .GetListHistoryOrders(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TICKET,( long )ticket,EQUAL); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) { list= this .GetListHistoryPendings(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TICKET,( long )ticket,EQUAL); if (list== NULL ) return NULL ; } COrder* order=list.At( 0 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetFirstOrderPosition( const ulong position_id) { CArrayObj* list= this .GetListAllOrdersByPosID(position_id); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN); COrder* order=list.At( 0 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetLastOrderPosition( const ulong position_id) { CArrayObj* list= this .GetListAllOrdersByPosID(position_id); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); }

Testando os processos de definição, manipulação e recebimento de eventos

Agora nós estamos prontos para trabalhar com os eventos. É hora de preparar o EA para testar e lidar com as descrições de eventos e enviá-las para o programa de controle.

Na pasta do terminal \MQL5\Experts\TestDoEasy, crie a pasta Part05 e copie o EA TestDoEasyPart04.mq5 da parte anterior para um novo nome: TestDoEasyPart05.mq5

Altere o seu manipulador de eventos OnChartEvent() para receber os eventos personalizados:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) return ; if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, "BUTT_" )> 0 ) { PressButtonEvents(sparam); } if (id>= CHARTEVENT_CUSTOM ) { ushort event= ushort (id- CHARTEVENT_CUSTOM ); Print (DFUN, "id=" ,id, ", event=" , EnumToString ((ENUM_TRADE_EVENT)event), ", lparam=" ,lparam, ", dparam=" , DoubleToString (dparam, Digits ()), ", sparam=" ,sparam); } }

Aqui, se o ID do evento exceder ou for igual ao ID do evento personalizado, recebemos o código do evento passado da biblioteca pelos descendentes da classe CEvent. Ao enviar um evento personalizado pela função EventChartCustom() especificada no parâmetro da função custom_event_id (aquele em que nós escrevemos nosso evento), o valor da constante CHARTEVENT_CUSTOM (igual a 1000) da enumeração ENUM_CHART_EVENT é adicionada ao valor do evento. Portanto, para recuperar o valor do evento, basta subtrair o valor CHARTEVENT_CUSTOM do ID do evento. Depois disso, nós exibimos os dados do evento no diário do terminal.

Os seguintes dados são exibidos: o ID, descrição do evento na forma do valor da enumeração ENUM_TRADE_EVENT, valor lparam armazenando a ordem ou o ticket da posição, o valor dparam armazenando o preço do evento e o valor sparam — símbolo de uma ordem ou uma posição participando do evento ou nome da moeda da conta, caso o evento seja uma operação de saldo.

Por exemplo:

2019.04 . 06 03 : 19 : 54.442 OnChartEvent : id= 1001 , event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED, lparam= 375419507 , dparam= 1.14562 , sparam=EURUSD

Além disso, nós precisamos corrigir o lote calculado para o encerramento parcial. Ele estava incorreto nas versões anteriores dos EAs de teste, uma vez que o valor do volume da posição não executado (VolumeCurrent()) foi usado para o cálculo do lote. Ele é sempre igual a zero no testador ao abrir uma posição, pois o testador não simula aberturas parciais. Assim, o valor mínimo do lote foi tomado para o encerramento, uma vez que a função de cálculo do lote sempre ajustou para zero o valor do lote menos aceitável.

Vamos encontrar as strings onde o lote para encerramento parcial é calculado e substituir VolumeCurrent() por Volume():

trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position. Symbol (),position.Volume()/ 2.0 )); trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position. Symbol (),position.Volume()/ 2.0 ));

Apenas dois lugares no código — encerrando a metade da posição de Compra e encerrando a metade da posição de Venda.

Além disso, adicione o deslocamento do botão pelos eixos X e Y às entradas do EA para a localização mais conveniente dos conjuntos de botões no gráfico do testador visual (eu desloquei os botões para a direita para ver os tickets da ordem e posição no visualizador, pois eles poderiam estar ocultos pelos botões):

input ulong InpMagic = 123 ; input double InpLots = 0.1 ; input uint InpStopLoss = 50 ; input uint InpTakeProfit = 50 ; input uint InpDistance = 50 ; input uint InpDistanceSL = 50 ; input uint InpSlippage = 0 ; input double InpWithdrawal = 10 ; input uint InpButtShiftX = 40 ; input uint InpButtShiftY = 10 ;

Vamos mudar um pouco o código da função de criação do botão:

bool CreateButtons( const int shift_x= 30 , const int shift_y= 0 ) { int h= 18 ,w= 84 ,offset= 2 ; int cx=offset +shift_x ,cy=offset +shift_y +(h+ 1 )*(TOTAL_BUTT/ 2 )+ 2 *h+ 1 ; int x=cx,y=cy; int shift= 0 ; for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { x=x+(i== 7 ? w+ 2 : 0 ); if (i==TOTAL_BUTT- 3 ) x=cx; y=(cy-(i-(i> 6 ? 7 : 0 ))*(h+ 1 )); if (!ButtonCreate(butt_data[i].name,x,y,(i<TOTAL_BUTT- 3 ? w : w* 2 + 2 ),h,butt_data[i].text,(i< 4 ? clrGreen : i> 6 && i< 11 ? clrRed : clrBlue ))) { Alert (TextByLanguage( "Не удалось создать кнопку \"" , "Could not create button \"" ),butt_data[i].text); return false ; } } ChartRedraw ( 0 ); return true ; }

e implementar a chamada da função no manipulador OnInit() do EA:

if (!CreateButtons( InpButtShiftX,InpButtShiftY )) return INIT_FAILED ;

O código completo do EA de teste é fornecido abaixo:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #include <Trade\Trade.mqh> enum ENUM_BUTTONS { BUTT_BUY, BUTT_BUY_LIMIT, BUTT_BUY_STOP, BUTT_BUY_STOP_LIMIT, BUTT_CLOSE_BUY, BUTT_CLOSE_BUY2, BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL, BUTT_SELL, BUTT_SELL_LIMIT, BUTT_SELL_STOP, BUTT_SELL_STOP_LIMIT, BUTT_CLOSE_SELL, BUTT_CLOSE_SELL2, BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY, BUTT_DELETE_PENDING, BUTT_CLOSE_ALL, BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL }; #define TOTAL_BUTT ( 17 ) struct SDataButt { string name; string text; }; input ulong InpMagic = 123 ; input double InpLots = 0.1 ; input uint InpStopLoss = 50 ; input uint InpTakeProfit = 50 ; input uint InpDistance = 50 ; input uint InpDistanceSL = 50 ; input uint InpSlippage = 0 ; input double InpWithdrawal = 10 ; input uint InpButtShiftX = 40 ; input uint InpButtShiftY = 10 ; CEngine engine; CTrade trade; SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT]; string prefix; double lot; double withdrawal=(InpWithdrawal< 0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal); ulong magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint distance_pending; uint distance_stoplimit; uint slippage; int OnInit () { if (!engine.IsHedge()) { Alert (TextByLanguage( "Ошибка. Счёт должен быть хеджевым" , "Error. Account must be hedge" )); return INIT_FAILED ; } prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ; for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { butt_data[i].name=prefix+ EnumToString ((ENUM_BUTTONS)i); butt_data[i].text=EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i); } lot=NormalizeLot( Symbol (), fmax (InpLots,MinimumLots( Symbol ())* 2.0 )); magic_number=InpMagic; stoploss=InpStopLoss; takeprofit=InpTakeProfit; distance_pending=InpDistance; distance_stoplimit=InpDistanceSL; slippage=InpSlippage; if (!CreateButtons(InpButtShiftX,InpButtShiftY)) return INIT_FAILED ; trade.SetDeviationInPoints(slippage); trade.SetExpertMagicNumber(magic_number); trade.SetTypeFillingBySymbol( Symbol ()); trade.SetMarginMode(); trade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); Comment ( "" ); } void OnTick () { static ENUM_TRADE_EVENT last_event= WRONG_VALUE ; if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (); int total= ObjectsTotal ( 0 ); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { string obj_name= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (obj_name,prefix+ "BUTT_" )< 0 ) continue ; PressButtonEvents(obj_name); } } if (engine.LastTradeEvent()!=last_event) { Comment ( "

Last trade event: " , EnumToString (engine.LastTradeEvent())); last_event=engine.LastTradeEvent(); } } void OnTimer () { if (! MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) engine. OnTimer (); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) return ; if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, "BUTT_" )> 0 ) { PressButtonEvents(sparam); } if (id>= CHARTEVENT_CUSTOM ) { ushort event= ushort (id- CHARTEVENT_CUSTOM ); Print (DFUN, "id=" ,id, ", event=" , EnumToString ((ENUM_TRADE_EVENT)event), ", lparam=" ,lparam, ", dparam=" , DoubleToString (dparam, Digits ()), ", sparam=" ,sparam); } } bool CreateButtons( const int shift_x= 30 , const int shift_y= 0 ) { int h= 18 ,w= 84 ,offset= 2 ; int cx=offset+shift_x,cy=offset+shift_y+(h+ 1 )*(TOTAL_BUTT/ 2 )+ 2 *h+ 1 ; int x=cx,y=cy; int shift= 0 ; for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { x=x+(i== 7 ? w+ 2 : 0 ); if (i==TOTAL_BUTT- 3 ) x=cx; y=(cy-(i-(i> 6 ? 7 : 0 ))*(h+ 1 )); if (!ButtonCreate(butt_data[i].name,x,y,(i<TOTAL_BUTT- 3 ? w : w* 2 + 2 ),h,butt_data[i].text,(i< 4 ? clrGreen : i> 6 && i< 11 ? clrRed : clrBlue ))) { Alert (TextByLanguage( "Не удалось создать кнопку \"" , "Could not create button \"" ),butt_data[i].text); return false ; } } ChartRedraw ( 0 ); return true ; } bool ButtonCreate( const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const string text, const color clr, const string font= "Calibri" , const int font_size= 8 ) { if ( ObjectFind ( 0 ,name)< 0 ) { if (! ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 )) { Print (DFUN,TextByLanguage( "не удалось создать кнопку! Код ошибки=" , "Could not create button! Error code=" ), GetLastError ()); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_HIDDEN , true ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE ,x); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE ,y); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XSIZE ,w); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YSIZE ,h); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE ,font_size); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT ,font); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ,text); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,clr); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BORDER_COLOR , clrGray ); return true ; } return false ; } bool ButtonState( const string name) { return ( bool ) ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE ); } void ButtonState( const string name, const bool state) { ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE ,state); } string EnumToButtText( const ENUM_BUTTONS member) { string txt= StringSubstr ( EnumToString (member), 5 ); StringToLower (txt); StringReplace (txt, "buy" , "Buy" ); StringReplace (txt, "sell" , "Sell" ); StringReplace (txt, "_limit" , " Limit" ); StringReplace (txt, "_stop" , " Stop" ); StringReplace (txt, "close_" , "Close " ); StringReplace (txt, "2" , " 1/2" ); StringReplace (txt, "_by_" , " by " ); StringReplace (txt, "profit_" , "Profit " ); StringReplace (txt, "delete_" , "Delete " ); return txt; } void PressButtonEvents( const string button_name) { string button= StringSubstr (button_name, StringLen (prefix)); if (ButtonState(button_name)) { if (button== EnumToString (BUTT_BUY)) { double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , 0 ,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , 0 ,takeprofit); trade.Buy(NormalizeLot( Symbol (),lot), Symbol (), 0 ,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_LIMIT)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,price_set,takeprofit); trade.BuyLimit(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set,takeprofit); trade.BuyStop(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP_LIMIT)) { double price_set_stop=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,distance_pending); double price_set_limit=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,distance_stoplimit,price_set_stop); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set_limit,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set_limit,takeprofit); trade.OrderOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ,lot,price_set_limit,price_set_stop,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL)) { double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , 0 ,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , 0 ,takeprofit); trade.Sell(lot, Symbol (), 0 ,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_LIMIT)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,price_set,takeprofit); trade.SellLimit(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set,takeprofit); trade.SellStop(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP_LIMIT)) { double price_set_stop=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,distance_pending); double price_set_limit=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,distance_stoplimit,price_set_stop); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set_limit,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set_limit,takeprofit); trade.OrderOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ,lot,price_set_limit,price_set_stop,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY2)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position. Symbol (),position.Volume()/ 2.0 )); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL)) { CArrayObj* list_buy=engine.GetListMarketPosition(); list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list_buy,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); CArrayObj* list_sell=engine.GetListMarketPosition(); list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list_sell,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index_buy> WRONG_VALUE && index_sell> WRONG_VALUE ) { COrder* position_buy=list_buy.At(index_buy); COrder* position_sell=list_sell.At(index_sell); if (position_buy!= NULL && position_sell!= NULL ) { trade.PositionCloseBy(position_buy.Ticket(),position_sell.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL2)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position. Symbol (),position.Volume()/ 2.0 )); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY)) { CArrayObj* list_sell=engine.GetListMarketPosition(); list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list_sell,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); CArrayObj* list_buy=engine.GetListMarketPosition(); list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list_buy,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index_sell> WRONG_VALUE && index_buy> WRONG_VALUE ) { COrder* position_sell=list_sell.At(index_sell); COrder* position_buy=list_buy.At(index_buy); if (position_sell!= NULL && position_buy!= NULL ) { trade.PositionCloseBy(position_sell.Ticket(),position_buy.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_ALL)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { COrder* position=list.At(i); if (position== NULL ) continue ; trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_DELETE_PENDING)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPendings(); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); int total=list.Total(); for ( int i=total- 1 ;i>= 0 ;i--) { COrder* order=list.At(i); if (order== NULL ) continue ; trade.OrderDelete(order.Ticket()); } } } if (button== EnumToString (BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL)) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { TesterWithdrawal (withdrawal); } } Sleep ( 100 ); ButtonState(button_name, false ); ChartRedraw (); } }

Agora nós podemos compilar o EA e lançá-lo no testador. Ao clicar nos botões, são exibidas no diário do testador duas linhas de mensagens curtas sobre os eventos da conta que ocorrem.





As entradas do manipulador de eventos do EA não são exibidas no diário, pois elas funcionam fora do testador. Se clicar nos botões do EA em uma conta demo, três linhas serão exibidas no diário do terminal: duas linhas do método para exibir as mensagens curtas da classe CEvent e outra — do manipulador OnChartEvent() do EA.

Abaixo está uma amostra exibindo uma mensagem no diário quando uma ordem pendente é colocada e removida:

- Pending order placed: 2019.04 . 05 23 : 19 : 55.248 - EURUSD 0.10 Sell Limit # 375419507 at price 1.14562 OnChartEvent : id= 1001 , event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED, lparam= 375419507 , dparam= 1.14562 , sparam=EURUSD - Pending order removed: 2019.04 . 05 23 : 19 : 55.248 - EURUSD 0.10 Sell Limit # 375419507 at price 1.14562 OnChartEvent : id= 1002 , event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED, lparam= 375419507 , dparam= 1.14562 , sparam=EURUSD

Qual é o próximo?

No próximo artigo, nós vamos começar a adicionar a funcionalidade para trabalhar com as contas netting da MetaTrader 5.

Todos os arquivos da versão atual da biblioteca estão anexados abaixo, juntamente com os arquivos do EA de teste para você testar e fazer o download.

Deixe suas perguntas, comentários e sugestões nos comentários.

