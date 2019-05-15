Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte III). Coleção de ordens e posições de mercado, busca e ordenação

Conteúdo

Organizando a busca

O objeto base Engine como o núcleo da biblioteca

Objetos de ordens e posições de mercado ativas

Coleção de ordens e posições de mercado ativas

Qual é o próximo



Na primeira parte da série de artigos, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4.

Na segunda parte, nós retomamos o desenvolvimento da biblioteca e implementamos a coleção do histórico de ordens e negócios.



Aqui, nós vamos criar uma classe para uma seleção e ordenação de maneira conveniente das ordens, negócios e posições em forma de listas de coleções, implementar o objeto base da biblioteca chamado Engine e adicionar uma coleção de ordens e posições de mercado para a biblioteca.



No momento, uma certa estrutura de armazenamento de dados já está surgindo. Nós vamos aderir a ela ao criar as coleções de vários tipos de objetos:



Um único objeto Engine será criado para armazenar e gerenciar as coleções, bem como para a troca de dados entre o programa e a biblioteca. O engine deve se tornar o objeto base de toda a biblioteca. Os programas baseados na biblioteca se referem a ele para a obtenção dos dados. Além disso, ele server para acumular toda a automação da biblioteca.

Organizando a busca

Para o uso fácil e conveniente de dados das coleções da biblioteca, nós vamos implementar de maneira adequada a busca de dados, ordenação e exibição mediante solicitação. Para conseguir isso, vamos criar uma classe especial e nomeá-la de CSelect.

Todas as solicitações de dados devem passar por ela.

Na pasta da biblioteca Collections, crie a nova classe CSelect. Não há necessidade para definir a classe base. Após a conclusão da operação do Assistente MQL, o novo arquivo Select.mqh é gerado na pasta Collections:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" class CSelect { private : public : CSelect(); ~CSelect(); }; CSelect::CSelect() { } CSelect::~CSelect() { }

Para realizar a busca, defina todos os seus modos. Para fazer isso, crie a enumeração descrevendo os modos de comparação dos objetos durante a busca. A enumeração deve ser criada no arquivo Defines.mqh:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #define COUNTRY_LANG ( "Russian" ) #define DFUN ( __FUNCTION__ + ": " ) #define END_TIME ( D'31.12.3000 23:59:59' ) enum ENUM_COMPARER_TYPE { EQUAL, MORE, LESS, NO_EQUAL, EQUAL_OR_MORE, EQUAL_OR_LESS };

No arquivo da classe CSelect, da biblioteca padrão, inclua a classe da lista de ponteiros dinâmicos para as instâncias de objetos, a classe COrder e a biblioteca de funções de serviço DELib.mqh (junto com o arquivo Defines.mqh). Além disso, declare um objeto de armazenamento especial disponível para toda a biblioteca à nível global. Ela serve para armazenar as cópias das listas criadas durante a ordenação. Se as listas recém-criadas não estiverem anexadas a um objeto de armazenamento, elas deverão ser excluídas após não haver mais necessidade delas. Isso significa que nós precisamos alocar recursos extras no monitoramento onde, quando e por que precisamos de uma determinada lista que pode causar uma perda de uma cadeia lógica e vazamentos de memória devido aos objetos não excluídos. Se nós anexarmos à lista, o monitoramento é realizado pelo subsistema do terminal, que sempre exclui a lista de armazenamento e seu conteúdo em tempo de execução.

Vamos declarar um método estático do modelo para a comparação dos dois valores

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include "..\Objects\Order.mqh" CArrayObj ListStorage; class CSelect { private : template < typename T> static bool CompareValues(T value1,T value2,ENUM_COMPARER_TYPE mode); public : };

Para realizarmos uma comparação, nós precisamos criar esse método.

Implementação do método de comparação:

template < typename T> bool CSelect::CompareValues( T value1 , T value2 , ENUM_COMPARER_TYPE mode ) { return ( mode==EQUAL && value1==value2 ? true : mode==NO_EQUAL && value1!=value2 ? true : mode==MORE && value1>value2 ? true : mode==LESS && value1<value2 ? true : mode==EQUAL_OR_MORE && value1>=value2 ? true : mode==EQUAL_OR_LESS && value1<=value2 ? true : false ); }

Dois valores do mesmo tipo e o modo da comparação são passados para o método.

Em seguida, é feita uma comparação simples, dependendo do método aplicado (igual/diferente/maior/menor/maior ou igual/menor ou igual) e o resultado é retornado.



Agora vamos criar vários métodos para a busca da lista. Na seção pública da classe CSelect, declare três métodos estáticos para a busca de uma ordem por um determinado critério:

class CSelect { private : template<typename T> static bool CompareValues(T value1,T value2,ENUM_COMPARER_TYPE mode); public : static CArrayObj *ByOrderProperty (CArrayObj *list_source,ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByOrderProperty (CArrayObj *list_source,ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByOrderProperty (CArrayObj *list_source,ENUM_ORDER_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); };

Vamos implementá-los imediatamente fora do corpo da classe:

CArrayObj *CSelect::ByOrderProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); int total=list_source.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { COrder *order=list_source.At(i); if (!order.SupportProperty(property)) continue ; long order_prop=order.GetProperty(property); if (CompareValues(order_prop,value,mode)) list.Add(order); } return list; } CArrayObj *CSelect::ByOrderProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); for ( int i= 0 ; i<list_source.Total(); i++) { COrder *order=list_source.At(i); if (!order.SupportProperty(property)) continue ; double order_prop=order.GetProperty(property); if (CompareValues(order_prop,value,mode)) list.Add(order); } return list; } CArrayObj *CSelect::ByOrderProperty( CArrayObj *list_source , ENUM_ORDER_PROP_STRING property , string value, ENUM_COMPARER_TYPE mode ) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); for ( int i= 0 ; i<list_source.Total(); i++) { COrder *order=list_source.At(i); if (!order.SupportProperty(property)) continue ; string order_prop=order.GetProperty(property); if ( CompareValues ( order_prop , value , mode )) list.Add(order) ; } return list; }

Vamos dar uma olhada mais de perto usando a busca por critérios de string como exemplo:



O método recebe o ponteiro para a lista de coleções , uma propriedade que a nova lista deve se basear e o modo de comparação . A propriedade deve atender ao critério de busca.

, e o . A propriedade deve atender ao critério de busca. Após isso, a lista é verificada quanto a sua validade e, é retornado NULL caso ela seja inválida.

caso ela seja inválida. Se a verificação é aceita, é criado um novo objeto de lista e definido a flag de gerenciamento da memória manual para ela . Se isso não for feito, quando esse objeto da lista for excluído, todos os ponteiros para os objetos de ordem armazenados na coleção também serão excluídos, o que é inaceitável. Você pode encontrar os detalhes na seção de ajuda da lista dinâmica de ponteiros, em particular, este método.

e . Se isso não for feito, quando esse objeto da lista for excluído, todos os ponteiros para os objetos de ordem armazenados na coleção também serão excluídos, o que é inaceitável. Você pode encontrar os detalhes na seção de ajuda da lista dinâmica de ponteiros, em particular, este método. Em seguida, adicione a lista recém-criada à lista de armazenamento e comece a ordenar os objetos em um loop:

e comece a ordenar os objetos em um loop: obtenha uma ordem da lista . Se ela não suportar uma propriedade especificada na busca, pule-a e selecione a próxima .

. .

Em seguida, a propriedade da ordem é comparada com a propriedade passada para comparação de acordo com o modo especificado (maior/menor/igual, etc.) Se o critério de comparação for atendido, esta ordem é adicionada a uma lista recém criada .

é com de acordo com o especificado (maior/menor/igual, etc.) Se o critério de comparação for atendido, esta ordem é .

No final do loop, a lista é retornada para o programa que fez a chamada .

Adicione outros seis métodos para busca e retorno do índice de ordens com o valor máximo e mínimo propriedade especificada:

class CSelect { private : template<typename T> static bool CompareValues(T value1,T value2,ENUM_COMPARER_TYPE mode); public : static CArrayObj *ByOrderProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByOrderProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByOrderProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_ORDER_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static int FindOrderMax(CArrayObj* list_source,ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property); static int FindOrderMax(CArrayObj* list_source,ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property); static int FindOrderMax(CArrayObj* list_source,ENUM_ORDER_PROP_STRING property); static int FindOrderMin(CArrayObj* list_source,ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property); static int FindOrderMin(CArrayObj* list_source,ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property); static int FindOrderMin(CArrayObj* list_source,ENUM_ORDER_PROP_STRING property); };

e sua implementação:

int CSelect::FindOrderMax(CArrayObj *list_source,ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; COrder *max_order= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { COrder *order=list_source.At(i); long order1_prop=order.GetProperty(property); max_order=list_source.At(index); long order2_prop=max_order.GetProperty(property); if (CompareValues(order1_prop,order2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindOrderMax(CArrayObj *list_source,ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; COrder *max_order= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { COrder *order=list_source.At(i); double order1_prop=order.GetProperty(property); max_order=list_source.At(index); double order2_prop=max_order.GetProperty(property); if (CompareValues(order1_prop,order2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindOrderMax( CArrayObj *list_source ,ENUM_ORDER_PROP_STRING property ) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; COrder *max_order= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { COrder *order=list_source.At(i); string order1_prop=order.GetProperty(property); max_order=list_source.At(index); string order2_prop=max_order.GetProperty(property); if ( CompareValues (order1_prop,order2_prop,MORE)) index=i; } return index; }

Vamos dar uma olhada mais de perto usando a busca pelo índice de ordens com o valor máximo da string:



O método recebe o ponteiro para a lista de coleções e a propriedade para a busca por uma ordem com o valor máximo dessa propriedade.

e a para a busca por uma ordem com o valor máximo dessa propriedade. Após isso, a lista é verificada quanto a sua validade , e WRONG_VALUE (-1) é retornado caso ela seja inválida.

, e (-1) é retornado caso ela seja inválida. Declare o índice da ordem com o valor máximo , inicialize-o com zero e crie um objeto de ordem vazio para armazenar os valores para comparação.

, inicialize-o com zero e para armazenar os valores para comparação. Em seguida, se desloque ao longo da lista de coleções a partir da segunda ordem em um loop:

em um loop: Obtenha o valor objetivo com o índice do loop da ordem , obtenha o valor objetivo com o índice 'index' da ordem e compare os dois valores obtidos . Se o valor alvo da primeira ordem (com o índice do loop) exceder o da segunda ordem (com o índice 'index'), atribua o índice da ordem que contém o valor maior para a variável 'index' .

, e . Se o valor alvo da primeira ordem (com o índice do loop) exceder o da segunda ordem (com o índice 'index'), .

Após a conclusão do loop, a variável 'index' terá o índice da ordem com o valor objetivo mais alto. Retorna para o programa que fez a chamada .

Os métodos que retornam o índice das ordens com o menor valor da propriedade especificada são organizados de maneira semelhante:

int CSelect::FindOrderMin(CArrayObj* list_source,ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property) { int index= 0 ; COrder* min_order= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++){ COrder* order=list_source.At(i); long order1_prop=order.GetProperty(property); min_order=list_source.At(index); long order2_prop=min_order.GetProperty(property); if (CompareValues(order1_prop,order2_prop,LESS)) index=i; } return index; } int CSelect::FindOrderMin(CArrayObj* list_source,ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property) { int index= 0 ; COrder* min_order= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++){ COrder* order=list_source.At(i); double order1_prop=order.GetProperty(property); min_order=list_source.At(index); double order2_prop=min_order.GetProperty(property); if (CompareValues(order1_prop,order2_prop,LESS)) index=i; } return index; } int CSelect::FindOrderMin(CArrayObj* list_source,ENUM_ORDER_PROP_STRING property) { int index= 0 ; COrder* min_order= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++){ COrder* order=list_source.At(i); string order1_prop=order.GetProperty(property); min_order=list_source.At(index); string order2_prop=min_order.GetProperty(property); if (CompareValues(order1_prop,order2_prop,LESS)) index=i; } return index; }

Agora nós podemos adicionar a ordenação da lista de coleções por horário e critérios especificados à classe da coleção do histórico de ordens.



Primeiro, adicione as opções de ordenação por hora para o arquivo Defines.mqh:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #define COUNTRY_LANG ( "Russian" ) #define DFUN ( __FUNCTION__ + ": " ) #define END_TIME ( D'31.12.3000 23:59:59' ) enum ENUM_COMPARER_TYPE { EQUAL, MORE, LESS, NO_EQUAL, EQUAL_OR_MORE, EQUAL_OR_LESS }; enum ENUM_SELECT_BY_TIME { SELECT_BY_TIME_OPEN, SELECT_BY_TIME_CLOSE, SELECT_BY_TIME_OPEN_MSC, SELECT_BY_TIME_CLOSE_MSC, };

Inclua a classe CSelect no arquivo HistoryCollection.mqh. Para fazer isso, substitua a linha de inclusão das funções de serviço com a inclusão do arquivo da classe CSelect 1:

#include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include "..\DELib.mqh" #include "..\Objects\HistoryOrder.mqh" #include "..\Objects\HistoryPending.mqh" #include "..\Objects\HistoryDeal.mqh" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include "Select.mqh" #include "..\Objects\HistoryOrder.mqh" #include "..\Objects\HistoryPending.mqh" #include "..\Objects\HistoryDeal.mqh"

Agora, nós incluímos o arquivo da classe CSelect em vez do arquivo de funções de serviço. Nós incluímos o arquivo Order.mqh para Select.mqh, enquanto o arquivo de funções de serviço já está incluído no arquivo Order.mqh.

, declare o método de seleção de ordens da coleção pelo horário especificado no intervalo de datas

classe abstrata COrder

class CHistoryCollection { private : CArrayObj m_list_all_orders; COrder m_order_instance; bool m_is_trade_event; int m_index_order; int m_index_deal; int m_delta_order; int m_delta_deal; public : CArrayObj *GetList( void ) { return &m_list_all_orders; } CArrayObj *GetListByTime ( const datetime begin_time= 0 , const datetime end_time= 0 , const ENUM_SELECT_BY_TIME select_time_mode=SELECT_BY_TIME_CLOSE); CHistoryCollection(); void Refresh( void ); };

Na seção pública da classe CHistoryCollection, enquanto na seção privada, adicione aque serve como uma ordem de exemplo para a busca de valores:

Antes de implementar o método de seleção de ordens da coleção dentro do intervalo de datas, adicione o métodos de colocação de propriedades inteiras, reais e de string para a classe abstrata COrder no arquivo Order.mqh (nesse caso, os métodos de escrita da propriedade inteira são necessários para adicionar os parâmetros de dados de horário da amostra):

public : void SetProperty(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property, long value ) { m_long_prop[property]= value ; } void SetProperty(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property, long value ) { m_long_prop[property]= value ; } void SetProperty(ENUM_ORDER_PROP_STRING property, long value ) { m_long_prop[property]= value ; } long GetProperty(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property) const { return m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property) const { return m_double_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_ORDER_PROP_STRING property) const { return m_string_prop[ this .IndexProp(property)]; } virtual bool SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_STRING property) { return true ; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ;

No arquivo HistoryCollection.mqh, implemente o método de seleção de ordens da coleção dentro do intervalo de datas:

CArrayObj *CHistoryCollection::GetListByTime( const datetime begin_time = 0 , const datetime end_time = 0 , const ENUM_SELECT_BY_TIME select_time_mode=SELECT_BY_TIME_CLOSE) { ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property = ( select_time_mode==SELECT_BY_TIME_CLOSE ? ORDER_PROP_TIME_CLOSE : select_time_mode==SELECT_BY_TIME_OPEN ? ORDER_PROP_TIME_OPEN : select_time_mode==SELECT_BY_TIME_CLOSE_MSC ? ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC : ORDER_PROP_TIME_OPEN_MSC ); CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) { :: Print (DFUN+TextByLanguage( "Ошибка создания временного списка" , "Error creating temporary list" )); return NULL ; } datetime begin=begin_time, end=(end_time== 0 ? END_TIME : end_time); if (begin_time>end_time) begin= 0 ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); m_order_instance.SetProperty(property,begin); int index_begin=m_list_all_orders.SearchGreatOrEqual(&m_order_instance); if (index_begin== WRONG_VALUE ) return list; m_order_instance.SetProperty(property,end); int index_end=m_list_all_orders.SearchLessOrEqual(&m_order_instance); if (index_end== WRONG_VALUE ) return list; for ( int i= index_begin ; i<= index_end ; i++) list.Add(m_list_all_orders.At(i)); return list; }

Então, o que nós temos aqui?



O método recebe intervalo do horário de início , intervalo do horário final e o modo de seleção do intervalo de datas da enumeração ENUM_SELECT_BY_TIME do histórico solicitado.

, e o modo de seleção do intervalo de datas da enumeração ENUM_SELECT_BY_TIME do histórico solicitado. As propriedades necessárias para a busca e comparação nas propriedades da ordem são definidas dependendo do horário em que a lista foi ordenada. Se ele tiver sido ordenado pelo horário de abertura, a propriedade de busca será o horário de abertura. Se ele tiver sido ordenado pela hora de fechamento, o horário de fechamento é comparado nas ordens, etc.

são definidas dependendo do horário em que a lista foi ordenada. Se ele tiver sido ordenado pelo horário de abertura, a propriedade de busca será o horário de abertura. Se ele tiver sido ordenado pela hora de fechamento, o horário de fechamento é comparado nas ordens, etc. A nova lista é criada. Ela conterá as ordens correspondentes ao critério da ordem e, eventualmente, será retornada ao programa que fez a chamada.

é criada. Ela conterá as ordens correspondentes ao critério da ordem e, eventualmente, será retornada ao programa que fez a chamada. As datas de início e término do intervalo são verificadas.

Se zero for passado como a data final do intervalo, defina a data futura máxima e verifique a data de início do intervalo. Se exceder a data de término do intervalo, a data mais antiga será definida como o intervalo de início . Nesse caso, se as datas forem definidas incorretamente, será fornecida a lista do início do histórico da conta até o final do intervalo. Uma data anterior é considerada como o início do intervalo, enquanto uma data mais próxima do horário atual é considerada como o final do intervalo.

e verifique a . Nesse caso, se as datas forem definidas incorretamente, será fornecida a lista do início do histórico da conta até o final do intervalo. Uma data anterior é considerada como o início do intervalo, enquanto uma data mais próxima do horário atual é considerada como o final do intervalo. O flag do gerenciamento de memória manual (discutido acima) é então definido para a lista recém-criada, e a lista é anexada ao objeto de armazenamento .

. Em seguida, a data inicial é definida para a ordem de exemplo para buscar na lista de coleções e a busca do índice da ordem com a data inicial é realizado usando o método SearchGreatOrEqual() herdado pela classe COrder da classe pai CObject.

para a ordem de exemplo para buscar na lista de coleções e a é realizado usando o método SearchGreatOrEqual() herdado pela classe COrder da classe pai CObject. Se o índice não for encontrado , isso significa que não há ordens posteriores à data especificada e lista vazia é retornada .

, isso significa que não há ordens posteriores à data especificada e . Em seguida, o mesmo é feito ao buscar a data final: a data final a ser usada na busca é definida como a amostra e a busca pelo índice da ordem com a data final usando o método SearchLessOrEqual() é executado. Se o índice não for encontrado, isso significa que não há ordens anteriores à data objetivo e a lista vazia é retornada.

Em seguida, todas as ordens localizadas no intervalo são adicionadas à lista no loop , desde o índice da data de início da ordem até a ordem com a data final, então, a lista preenchida é retornada para o programa que fez a chamada.

Na seção pública, declare os métodos retornando a lista pelo método selecionado, as propriedades dos inteiros, reais e de strings que atendem ao critério comparado:

class CHistoryCollection { private : CArrayObj m_list_all_orders; COrder m_order_instance; bool m_is_trade_event; int m_index_order; int m_index_deal; int m_delta_order; int m_delta_deal; public : CArrayObj *GetList( void ) { return &m_list_all_orders; } CArrayObj *GetListByTime( const datetime begin_time= 0 , const datetime end_time= 0 , const ENUM_SELECT_BY_TIME select_time_mode=SELECT_BY_TIME_CLOSE); CArrayObj* GetList(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property , long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode =EQUAL) { return CSelect::ByOrderProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } CArrayObj* GetList(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property , double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode =EQUAL) { return CSelect::ByOrderProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } CArrayObj* GetList(ENUM_ORDER_PROP_STRING property , string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode =EQUAL) { return CSelect::ByOrderProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } CHistoryCollection(); void Refresh( void ); };

O método recebe a propriedade da ordem alvo, o valor para comparar e a comparação do modo (maior/menor/igual/diferente/maior ou igual/ menor ou igual). A lista classificada pelas propriedades, valores e método de comparação necessários é retornada com a ajuda dos métodos da classe CSelect descritos anteriormente.



Vamos testar o recebimento das listas necessárias usando diferentes métodos.

Use o EA de teste TestDoEasyPart02.mq5 da segunda parte e salve-o na nova subpasta Part3 de MQL5\Experts\TestDoEasy sob o nome de TestDoEasyPart03_1.mq5. Adicione a seleção do início e fim do período aos seus parâmetros de entrada e altere o código no manipulador OnInit() onde vamos solicitar o histórico no período:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Collections\HistoryCollection.mqh> enum ENUM_TYPE_ORDERS { TYPE_ORDER_MARKET, TYPE_ORDER_PENDING, TYPE_ORDER_DEAL }; input ENUM_TYPE_ORDERS InpOrderType = TYPE_ORDER_DEAL; input datetime InpTimeBegin = 0 ; input datetime InpTimeEnd = END_TIME; CHistoryCollection history; int OnInit () { history.Refresh(); CArrayObj* list=history.GetListByTime(InpTimeBegin,InpTimeEnd,SELECT_BY_TIME_CLOSE); if (list== NULL ) { Print ( "Could not get collection list" ); return INIT_FAILED ; } int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { COrder* order=list.At(i); if (order== NULL ) continue ; if (order.Status()==ORDER_STATUS_DEAL && InpOrderType==TYPE_ORDER_DEAL) order. Print (); if (order.Status()==ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER && InpOrderType==TYPE_ORDER_MARKET) order. Print (); if (order.Status()==ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING && InpOrderType==TYPE_ORDER_PENDING) order. Print (); } return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { }

Agora, em vez da lista completa, nós obtemos a lista selecionada no intervalo de datas especificadas usando o método GetListByTime(). Compile e inicie o EA com as configurações padrão. Todas as ordens para todo o histórico da conta são exibidas no diário:





Pressione F7 e defina a data final do intervalo necessário nas configurações. Pessoalmente, eu entrei no histórico da conta, determinado quando ocorrer uma reposição, defini a data do próximo negócio (o primeiro negócio que ocorreu após a reposição da conta)





e selecionado o intervalo para que o primeiro negócio fosse fora dele: 22.01.2018 - 01.02.2018.

Como resultado, apenas um negócio (reposição da conta) foi exibida no diário:





Agora vamos salvar o EA TestDoEasyPart03_1.mq5 sob o nome TestDoEasyPart03_2mq5. Remova as entradas e altere a forma como os dados dos negócios são recebidos:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Collections\HistoryCollection.mqh> CHistoryCollection history; int OnInit () { history.Refresh(); CArrayObj* list=history.GetList ( ORDER_PROP_STATUS , ORDER_STATUS_DEAL , EQUAL ); list=CSelect::ByOrderProperty (list, ORDER_PROP_TYPE , DEAL_TYPE_BALANCE , EQUAL ); if (list== NULL ) { Print ( "Could not get collection list" ); return INIT_FAILED ; } int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { COrder* order=list.At(i); if (order== NULL ) continue ; order. Print (); } return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { }

Primeiro, obtenha a lista de todas as ordens (realce os estados da ordem do tipo do negócio da lista) e ordene a lista obtida pelo tipo "operação de saldo". O modo de comparação Igual é usado em ambos os casos.

Como resultado, somente a operação "operação de saldo" é exibido no diário:





Enquanto no exemplo anterior, nós tínhamos que examinar o intervalo de negócios na guia do histórico de contas do terminal para exibir a operação de saldo, aqui nós o obtivemos imediatamente depois de classificar a lista pelos critérios exigidos.

Quaisquer outras formas de obter os dados necessários seguem o mesmo princípio. Por exemplo, para obter o mesmo "operação de saldo", nós podemos encontrar os índices dos negócios mais e menos lucrativos.

Exemplo no EA de teste TestDoEasyPart03_3.mq5:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Collections\HistoryCollection.mqh> CHistoryCollection history; int OnInit () { history.Refresh(); CArrayObj* list=history.GetList(ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_DEAL,EQUAL); if (list== NULL ) { Print (TextByLanguage( "Не удалось получить список" , "Could not get list" )); return INIT_FAILED ; } int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT); if (index!= WRONG_VALUE ) { COrder* order=list.At(index); if (order!= NULL ) order. Print (); } else Print (TextByLanguage( "Не найден индекс ордера с максимальным значением профита" , "Order index with maximum profit value not found" )); index=CSelect::FindOrderMin(list,ORDER_PROP_PROFIT); if (index!= WRONG_VALUE ) { COrder* order=list.At(index); if (order!= NULL ) order. Print (); } else Print (TextByLanguage( "Не найден индекс ордера с минимальным значением профита" , "Order index with minimum profit value not found" )); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { }

Após a conclusão, dois negócios são exibidos no diário — o que tem o maior lucro (operação de saldo) e aquele com o menor lucro.











O objeto base Engine como o núcleo da biblioteca



Um programa personalizado trabalhando em conjunto com a biblioteca deve enviar os dados para a biblioteca e receber os dados dela. Para conseguir isso, é mais conveniente ter uma única classe conectando-se ao programa e acumulando todas as ações possíveis para comunicação entre a biblioteca e o programa. Claro, a classe deve assumir todas as funções de serviço possíveis que funcionarão em segundo plano e não exigirão ações custosas do usuário. Portanto, nós vamos criar uma classe básica como base da biblioteca e nomeá-la de Engine.



Na pasta raiz da biblioteca, crie uma nova classe CEngine com base na classe CObject e inclua a classe de coleção do histórico para ela:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Collections\HistoryCollection.mqh" class CEngine : public CObject { private : CHistoryCollection m_history; public : CEngine(); ~CEngine(); }; CEngine::CEngine() { } CEngine::~CEngine() { }

Todas as ações que nós realizamos enquanto trabalhamos na coleção do histórico de ordens nos EAs de testes que foram realizadas no bloco OnInit(). Em outras palavras, eles foram executados apenas uma vez ao iniciar o EA, recompile-o ou altere seus parâmetros. Isso é suficiente para uma verificação rápida, mas não é aceitável o funcionamento do programa. Então, vamos começar a colocar tudo em ordem.

manipulador OnTimer()

sua implementação

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Collections\HistoryCollection.mqh" class CEngine : public CObject { private : CHistoryCollection m_history; public : void OnTimer ( void ); CEngine(); ~CEngine(); }; CEngine::CEngine() { } CEngine::~CEngine() { } void CEngine:: OnTimer ( void ) { }

Primeiro, crie ona seção pública da classe, bem comofora do corpo da classe para atualizar todas as coleções:

Vamos fazer a classe de serviço (contador do timer), pois é bem provável que diferentes atrasos no timer serão necessários para diferentes eventos. A classe deve contar o tempo de atraso necessário e uma instância do contador separada deve ser declarada para cada um dos contadores do timer.

a frequência do temporizador da biblioteca

o a pausa do contador do timer de coleções em milissegundos

incremento do contador do timer das coleções

ID do histórico de ordens e o contador do timer atualizado dos negócios

#define COUNTRY_LANG ( "Russian" ) #define DFUN ( __FUNCTION__ + ": " ) #define END_TIME ( D'31.12.3000 23:59:59' ) #define TIMER_FREQUENCY ( 16 ) #define COLLECTION_PAUSE ( 250 ) #define COLLECTION_COUNTER_STEP ( 16 ) #define COLLECTION_COUNTER_ID ( 1 )

Primeiro, adicione novas substituições de macro ao arquivo. Especificamose oneles (ao desenvolver a biblioteca, você pode precisar de vários contadores que exigem IDs individuais)

Na pasta raiz da biblioteca, crie a nova pasta Services, bem como a nova classe CTimerCounter nela. Mova o arquivo de funções de serviço DELib.mqh para esta pasta imediatamente. Este é o lugar certo para isso.



Depois de mover a DELib.mqh para a nova pasta, altere o caminho do arquivo de funções de serviço no arquivo Order.mqh:

substitua o caminho



#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include <Object.mqh> #include "..\DELib.mqh"

com o caminho:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include <Object.mqh> #include "..\Services\DELib.mqh"

Agora vamos considerar a classe do contador do timer. A classe é simples. Então, vamos analisá-lo e nos concentrar em sua operação:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Object.mqh> #include "DELib.mqh" class CTimerCounter : public CObject { private : int m_counter_id; ulong m_counter; ulong m_counter_step; ulong m_counter_pause; public : bool IsTimeDone( void ); void SetParams( const ulong step , const ulong pause ) { this .m_counter_step=step ; this .m_counter_pause=pause ; } virtual int Type( void ) const { return this .m_counter_id; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; CTimerCounter( const int id); }; CTimerCounter::CTimerCounter( const int id ) : m_counter( 0 ) , m_counter_step( 16 ) , m_counter_pause( 16 ) { this .m_counter_id = id ; } bool CTimerCounter::IsTimeDone( void ) { if ( this .m_counter>= ULONG_MAX ) this .m_counter= 0 ; if ( this .m_counter< this .m_counter_pause) { this .m_counter+= this .m_counter_step; return false ; } this .m_counter= 0 ; return true ; } int CTimerCounter::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CTimerCounter *counter_compared=node; int value_compared=counter_compared.Type(); int value_current= this .Type(); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); return 0 ; }

Como nós movemos o DELib.mqh para a mesma pasta em que a classe do contador está localizada, nós devemos incluí-lo diretamente da mesma pasta. Defines.mqh está incluído no DELib.mqh, o que significa que a classe verá todas as substituições de macro.

Quatro variáveis membros da classe são declaradas na seção privada: ID do timer, contador do timer , incremento do timer e pausa .

do timer, , e . O método de configuração dos parâmetros necessários do contador está localizado na seção pública. O método passa o passo do timer e pausa . Os valores transmitidos são imediatamente atribuídos a variáveis membros da classe.

está localizado na seção pública. O método passa o do timer e . Os valores transmitidos são imediatamente atribuídos a variáveis membros da classe. No construtor da classe , os parâmetros padrão do contador do timer (0) , passo do timer (16) e a pausa do timer (16) são especificados na lista de inicialização. Os parâmetros de passo e pausa permitem que o temporizador funcione sem atraso, enquanto aguarda que a duração da pausa seja atingida.

, os parâmetros padrão do , e a são especificados na lista de inicialização. Os parâmetros de passo e pausa permitem que o temporizador funcione sem atraso, enquanto aguarda que a duração da pausa seja atingida. O valor passado pela entrada é atribuída para o ID do contador no corpo do construtor da classe.

O método que retorna a flag de conclusão da pausa é organizado de uma maneira simples:



Primeiro, o sistema verifica o estouro do contador de variáveis . Se o valor exceder o máximo possível, o contador é redefinido para zero.

. Se o valor exceder o máximo possível, o contador é redefinido para zero. Em seguida, o sistema compara os valores do contador do timer e da pausa . Se o valor do contador for menor que o da pausa, o incremento é adicionado ao contador e é retornado 'falso'.

. Se o valor do contador for menor que o da pausa, o incremento é adicionado ao contador e é retornado 'falso'. Se o valor do contador exceder ou for igual à pausa, o contador é redefinido e o evento de conclusão do tempo de espera do contador é retornado .

O método retornando o ID do contador Type() é do tipo virtual. Na classe CObject, há um método virtual retornando o tipo do objeto:

virtual int Type( void ) const { return ( 0 ); }

Supõe-se que esse método deve ser redefinido nas classes descendentes e retornar o ID do objeto da classe descendente CObject (o tipo = 0 é retornado para a próprio CObject). Vamos usar essa oportunidade e retornar o ID do contador redefinindo o método virtual:

virtual int Type( void ) const { return this .m_counter_id; }

O método virtual de comparação de dois objetos contadores é simples:

int CTimerCounter::Compare( const CObject *node , const int mode= 0 ) const { const CTimerCounter *counter_compared=node; int value_compared=counter_compared.Type(); int value_current= this .Type(); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); return 0 ; }

Obtenha uma ligação para o objeto de origem, pegue seu ID e pegue o ID do contador atual. Em seguida, retorne o resultado de uma simples comparação por maior/menor/igual.



Vamos continuar a preencher a classe CEngine. Inclua a classe do contador do temporizador no arquivo Engine.mqh:

#include "Collections\HistoryCollection.mqh" #include "Services\TimerCounter.mqh"

Adicione o objeto de lista dos contadores do timer, assim como o método retornando o índice do contador na lista por seu ID para a seção privada, e o método de criação do contador para o público (para que o método seja acessível a partir do exterior, e é possível criar contadores personalizados nos programas).

inicialize o timer em milissegundos

defina o flag da lista ordenada

crie o contador do timer de atualização da coleção do histórico de ordens e negócios

destruição do timer

class CEngine : public CObject { private : CArrayObj m_list_counters; CHistoryCollection m_history; int CounterIndex( const int id) const ; public : void CreateCounter( const int counter_id, const ulong frequency, const ulong pause); void OnTimer ( void ); CEngine(); ~CEngine(); }; CEngine::CEngine() { :: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY); this .m_list_counters.Sort(); this .CreateCounter(COLLECTION_COUNTER_ID,COLLECTION_COUNTER_STEP,COLLECTION_MIN_PAUSE); } CEngine::~CEngine() { :: EventKillTimer (); }

No construtor da classe,. Defina ano destrutor da classe:

Implementando o método retornando o índice do contador pelo seu ID:

int CEngine::CounterIndex( const int id) const { int total= this .m_list_counters.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CTimerCounter* counter= this .m_list_counters.At(i); if (counter== NULL ) continue ; if (counter.Type()==id) return i; } return WRONG_VALUE ; }

Como dificilmente haverá inúmeros contadores, eu organizei a enumeração mais simples com a busca e comparação dos valores. Se o contador com este ID for encontrado na lista, o sistema retornará seu índice na lista, caso contrário, o sistema retornará -1.



Vamos considerar o método de criação do contador do timer:

void CEngine::CreateCounter( const int id, const ulong step, const ulong pause) { if ( this .CounterIndex(id)> WRONG_VALUE ) { :: Print (TextByLanguage( "Ошибка. Уже создан счётчик с идентификатором " , "Error. Already created counter with id " ),( string )id); return ; } m_list_counters.Sort(); CTimerCounter* counter= new CTimerCounter(id); if (counter== NULL ) :: Print (TextByLanguage( "Не удалось создать счётчик таймера " , "Failed to create timer counter " ),( string )id); counter.SetParams(step,pause); if ( this .m_list_counters.Search(counter)== WRONG_VALUE ) this .m_list_counters.Add(counter); else { string t1=TextByLanguage( "Ошибка. Счётчик с идентификатором " , "Error. Counter with ID " )+( string )id; string t2=TextByLanguage( ", шагом " , ", step " )+( string )step; string t3=TextByLanguage( " и паузой " , " and pause " )+( string )pause; :: Print (t1+t2+t3+TextByLanguage( " уже существует" , " already exists" )); delete counter; } }

Primeiro, verifique o ID do contador passado para o método. Se esse ID já estiver presente, exiba a mensagem apropriada no diário e saia do método — o contador com esse ID já existe.

Já que a busca só pode ser conduzida numa lista ordenada, a flag de ordenação está definida para a lista, um novo objeto do contador é criado, é verificado se a sua criação foi bem sucedida e as propriedades requeridas do contador estão definidas.

a busca pelo mesmo contador é realizada na lista

novo contador é adicionado à lista

Depois disso,. Se não for encontrado, o

Caso contrário, a mensagem contendo todos os parâmetros é formada e exibida no diário. Então o o objeto contador é removido desde que nós já temos um semelhante.

A última verificação para todos os parâmetros do contador recém-criado que corresponde àquele já existente é atualmente redundante — a verificação do ID no início do método impede a criação de um objeto com um ID já presente na lista. Eu deixei para possíveis mudanças futuras.



Para permitir que a classe CEngine saiba quando lidar com a situação de negociação, ela deve estar ciente das mudanças ocorridas no número do histórico de ordens e negócios. Para fazer isso, adicione os métodos que retornam o número de novas ordens e negócios que apareceram na lista para a classe CHistoryCollection:

class CHistoryCollection { private : CArrayObj m_list_all_orders; COrder m_order_instance; bool m_is_trade_event; int m_index_order; int m_index_deal; int m_delta_order; int m_delta_deal; public : CArrayObj *GetListByTime( const datetime begin_time= 0 , const datetime end_time= 0 , const ENUM_SELECT_BY_TIME select_time_mode=SELECT_BY_TIME_CLOSE); CArrayObj *GetList( void ) { return &m_list_all_orders; } CArrayObj *GetList(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByOrderProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByOrderProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_ORDER_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByOrderProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } int NewOrders( void ) { return m_delta_order; } int NewDeals( void ) { return m_delta_deal; } CHistoryCollection(); void Refresh( void ); };

Os métodos simplesmente retornam os valores das variáveis membro da classe apropriada.

Agora na CEngine, nós podemos verificar o seu estado na classe timer:

void CEngine:: OnTimer ( void ) { int index= this .CounterIndex(COLLECTION_COUNTER_ID); if (index> WRONG_VALUE ) { CTimerCounter* counter= this .m_list_counters.At(index); if (counter.IsTimeDone()) { this .m_history.Refresh(); if ( this .m_history.NewOrders()> 0 ) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Изменилось количество исторических ордеров: NewOrders=" , "Number of historical orders changed: NewOrders=" ), this .m_history.NewOrders()); } if ( this .m_history.NewDeals()> 0 ) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Изменилось количество сделок: NewDeals=" , "Number of deals changed: NewDeals=" ), this .m_history.NewOrders()); } } } }

Obtenha o índice do contador do timer da coleção do histórico de ordens e negócios, obtenha o ponteiro para o contador do timer pelo seu índice, verifique a conclusão do tempo de atraso do timer e atualize a coleção (somente a última ordem ou negócio adicionado, se houver).

Se o número do histórico de ordens foi alterado, exiba a mensagem no diário

O mesmo vale para os negócios

Vamos fazer um EA simples para verificação. Em Experts\TestDoEasy\Part3, crie o EA com o timer chamado TestDoEasyPart03_4.mq5. Para criar o modelo do EA com o timer, marque a OnTimer na segunda página do Assistente MQL:





Clique em Avançar até a conclusão da operação do Assistente. Como resultado, um modelo do EA vazio é criado. Inclua o arquivo da biblioteca principal a ele, crie o objeto da classe da biblioteca e chame o timer da biblioteca no EA.

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> CEngine engine; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { } void OnTimer () { engine. OnTimer (); }

Isso é tudo o que é necessário a ser feito no EA para obter dados sobre as alterações no histórico da conta.

Se nós lançarmos o EA agora, coloque uma ordem pendente e exclua-o, uma entrada referente à alteração do número do histórico de ordens aparecerá no diário.

Se nós abrirmos uma posição, duas entradas aparecerão no diário:

uma relativa à alteração do número de ordens (a ordem à mercado aberta foi enviada) e

outra relativa a mudança no número de negócios (a ordem à mercado foi ativada e gerou o negócio "Market Entry").

Se nós fecharmos uma posição, duas entradas aparecerão no diário novamente: sobre a aparência da ordem de encerramento à mercado sobre o surgimento do novo negócio (a ordem de encerramento à mercado foi ativada e gerou o acordo "Market exit")



Durante a primeira execução, as mensagens sobre as alterações de ordens e negócios no histórico da conta são exibidas no diário. Isso acontece porque a biblioteca lê todo o histórico durante a primeira execução, portanto, a diferença entre o número zero de ordens e negócios (a biblioteca não sabe nada sobre elas durante a primeira execução) e o número de todos as ordens e negócios calculados durante o loop completo do histórico da conta será igual ao seu número completo. Isso é inconveniente e desnecessário. Portanto, nós precisamos eliminar essas mensagens falsas de alteração do número. Nós podemos fazer isso de duas maneiras:

exibir nada no diário durante a primeira execução

exibir as mensagens do estado da conta durante a primeira execução

Como nós vamos implementar a coleta e a exibição das estatísticas necessárias nas partes subsequentes da descrição, vamos usar a primeira opção por enquanto (não exibindo nada no diário durante a primeira execução) e apenas fazer um esboço para a primeira execução:

Na seção privada da classe CEngine, adicione a flag da primeira execução e o método que verifica e redefine a flag:

class CEngine : public CObject { private : CHistoryCollection m_history; CArrayObj m_list_counters; bool m_first_start; int CounterIndex( const int id) const ; bool IsFirstStart( void ); public : void CreateCounter( const int id, const ulong frequency, const ulong pause); void OnTimer ( void ); CEngine(); ~CEngine(); };

e adicione a implementação do método de verificação e redefina a flag da primeira execução além do corpo da classe:

bool CEngine::IsFirstStart( void ) { if ( this .m_first_start) { this .m_first_start= false ; return true ; } return false ; }

Tudo é muito simples aqui: se a flag estiver definida, redefina-o e retorne 'true', caso contrário retorne 'false'.

Agora nós precisamos definir a flag na lista de inicialização, para que permaneça sempre pronto para ser ativado.

CEngine::CEngine() : m_first_start( true ) { :: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY); this .m_list_counters.Sort(); this .CreateCounter(COLLECTION_COUNTER_ID,COLLECTION_COUNTER_STEP,COLLECTION_PAUSE); }

Tudo está definido. De agora em diante, nenhum evento desnecessário do histórico da conta relacionado ao primeiro cálculo do histórico aparecerá durante a execução do primeiro programa.

Nós podemos verificar isso iniciando o teste do EA em MQL5\Experts\TestDoEasy\Part2\TestDoEasyPart03_4.mq5 e garantindo que nenhuma mensagem sobre a adição de ordens e negócios ao histórico da conta apareça no diário Experts durante a primeira execução.

Objetos de ordens e posições de mercado ativas

Acredito que agora é hora de parar temporariamente de adicionar a funcionalidade à classe CEngine e começar a implementaros objetos e a coleção de ordens e posições de mercado. Após a conclusão da implementação, nós continuaremos desenvolvendo a funcionalidade do objeto base de Engine, já que essa funcionalidade afeta o histórico da conta e seu estado atual.

Na pasta Objects da biblioteca, crie a nova classe CMarketPosition com base na classe abstrata COrder da biblioteca — este é um objeto da posição de mercado:





Depois de clicar em Concluir, um modelo da classe chamado MarketPosition.mqh é criado. Vamos adicionar a inclusão da classe COrder para ele imediatamente:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Order.mqh" class CMarketPosition : public COrder { private : public : CMarketPosition(); ~CMarketPosition(); }; CMarketPosition::CMarketPosition() { } CMarketPosition::~CMarketPosition() { }

Altere o construtor para que o ticket da posição seja passado para ele, defina o estado da "posição no mercado" para a classe pai (COrder) na sua lista de inicialização e envie o ticket para ele. Declare três métodos virtuais retornando a flag suportando as propriedades inteiras, reais e de string pela posição:



class CMarketPosition : public COrder { CMarketPosition( const ulong ticket= 0 ) : COrder( ORDER_STATUS_MARKET_POSITION , ticket ) {} virtual bool SupportProperty (ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty (ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty (ENUM_ORDER_PROP_STRING property); };

e adicione a implementação desses métodos fora do corpo da classe:

bool CMarketPosition::SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property) { if (property==ORDER_PROP_TIME_CLOSE || property==ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC || property==ORDER_PROP_TIME_EXP || property==ORDER_PROP_POSITION_BY_ID || property==ORDER_PROP_DEAL_ORDER || property==ORDER_PROP_DEAL_ENTRY || property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL || property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP #ifdef __MQL5__ || property==ORDER_PROP_TICKET_FROM || property==ORDER_PROP_TICKET_TO #endif ) return false ; return true ; } bool CMarketPosition::SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property) { if (property==ORDER_PROP_PRICE_CLOSE || property==ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT) return false ; return true ; } bool CMarketPosition::SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_STRING property) { if (property==ORDER_PROP_EXT_ID) return false ; return true ; }

Tudo aqui é semelhante a criação de objetos do histórico de ordens e negócios discutido na segunda parte da descrição da biblioteca.



Agora vamos criar um objeto de ordem pendente de maneira semelhante. Vamos criar uma nova classe CMarketPending com base na ordem abstrata da biblioteca COrder na pasta Objects e inserir as mudanças já familiares do modelo de classe criado pelo Assistente MQL para ela:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Order.mqh" class CMarketPending : public COrder { CMarketPending( const ulong ticket= 0 ) : COrder( ORDER_STATUS_MARKET_PENDING ,ticket) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property); }; bool CMarketPending::SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property) { if (property==ORDER_PROP_PROFIT_PT || property==ORDER_PROP_DEAL_ORDER || property==ORDER_PROP_DEAL_ENTRY || property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE || property==ORDER_PROP_TIME_CLOSE || property==ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC || property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC || property==ORDER_PROP_TICKET_FROM || property==ORDER_PROP_TICKET_TO || property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL || property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP ) return false ; return true ; } bool CMarketPending::SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property) { if (property==ORDER_PROP_COMMISSION || property==ORDER_PROP_SWAP || property==ORDER_PROP_PROFIT || property==ORDER_PROP_PROFIT_FULL || property==ORDER_PROP_PRICE_CLOSE ) return false ; return true ; }

Passe o estado da "ordem pendente" para a COrder base na lista de inicialização do construtor da classe.

Nós completamos o desenvolvimento dos objetos necessários para criar a coleção de ordens e posições de mercado.



Coleção de ordens e posições de mercado ativas

Ao criar a coleção do histórico de ordens e negócios, nós seguimos a regra de que não há sentido em verificar constantemente todo o histórico. Então, nós adicionamos novas ordens e negócios à lista única criada anteriormente somente quando os números forem alterados. Ao usar a lista de posições, uma regra completamente diferente deve ser mantida em mente — a lista de cada tick deve ser relevante.



Para alcançar isto:

acompanhe as alterações no número de ordens pendentes, no número de posições ativas para contas hedge (já que existe apenas uma posição nas contas netting) e no volume da posição (aumento ou diminuição do volume na posição da conta netting, encerramento parcial de uma das posições da conta hedging), certifique-se de atualizar os dados em cada posição existente da conta hedging ou de uma netting a cada tick para sempre ter dados do estado da posição relevantes.

Lembre-se dos valores especificados no último tick para compará-los com os mesmos dados no atual e atualizar a posição ou recriar a lista inteira novamente se houver alterações. Felizmente, a lista não é grande e sua recriação não leva muito tempo.

Vamos começar. Na pasta Collections da biblioteca, crie a nova classe CMarketCollection. Para fazer isso, clique com o botão direito do mouse na pasta Collection e selecione "Novo arquivo". No Assistente MQL recém-aberto, selecione "Nova classe" e clique em Avançar.

Digite o nome da classe CMarketCollection e clique em Concluir. O modelo de classe MarketCollection.mqh é criado: #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" class CMarketCollection { private : public : CMarketCollection(); ~CMarketCollection(); }; CMarketCollection::CMarketCollection() { } CMarketCollection::~CMarketCollection() { } Vamos preenchê-lo. Primeiro, inclua todas as classes preparadas, bem como as que são necessárias para implementar a coleção de ordens e posições de mercado e de busca: #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include "Select.mqh" #include "..\Objects\MarketPending.mqh" #include "..\Objects\MarketPosition.mqh" Na seção privada da classe, crie a estrutura, especifique as variáveis para armazenar todos os valores rastreados mencionados anteriormente (número de ordens e posições, etc.) e crie duas variáveis membro de classe com este tipo de estrutura para armazenar os dados atuais e anterior: #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include "Select.mqh" #include "..\Objects\MarketPending.mqh" #include "..\Objects\MarketPosition.mqh" class CMarketCollection { private : struct MqlDataCollection { long hash_sum_acc; int total_pending; int total_positions; double total_volumes; }; MqlDataCollection m_struct_curr_market ; MqlDataCollection m_struct_prev_market; public : CMarketCollection(); ~CMarketCollection(); }; CMarketCollection::CMarketCollection() { } CMarketCollection::~CMarketCollection() { } Vamos nos debruçar sobre a soma hash na estrutura.

O número de ordens e posições é insuficiente se quisermos definir com precisão um evento da conta ocorrido. Uma ordem pendente pode ser removida alterando o número total de ordens e posições na conta. Por outro lado, uma ordem pendente pode ser ativada e se tornar uma posição. Nesse caso, a soma total de ordens e posições permanece inalterada (para contas hedge e MQL4) — o número de posições aumenta, mas o número de ordens diminui. Como resultado, o número total permanece o mesmo. Isso não é adequado para nós. Vamos considerar o ticket. Adicionar/remover uma ordem pendente altera a soma total de tickets na conta, enquanto a ativação de uma ordem pendente não altera a soma total de tickets na conta.

Vamos considerar o ticket. Adicionar/remover uma ordem pendente altera a soma total de tickets na conta, enquanto a ativação de uma ordem pendente não altera a soma total de tickets na conta. Vamos considerar o volume total. Colocar/remover uma ordem pendente — o volume total da conta foi alterado, abrindo, fechando ou modificando uma posição — o volume total da conta foi alterado. Essa opção parece se ajustar, mas a ativação de ordens pendentes não altera o volume total. Então, vamos dar uma olhada em outra propriedade da posição — tempo de sua mudança em milissegundos: a abertura de uma nova posição altera o tempo total de alteração da posição, o fechamento parcial altera o tempo de alteração da posição e a adição do volume em uma conta hedging altera o tempo total de alteração da posição. Quais são as opções mais adequadas para a definição precisa de uma alteração da conta ocorrida? TIcket + tempo de alteração da posição. Vamos verificar: Abertura de uma posição — soma dos tickets mudou + a soma do horário de alteração da posição mudou — há uma mudança



soma dos tickets + a soma do horário de alteração da posição — Encerramento de uma posição — a soma dos ticket mudou + a soma do horário de alteração da posição mudou — há uma mudança

a soma dos ticket + a soma do horário de alteração da posição — Colocação de uma ordem pendente — a soma dos tickets mudou + a soma do horário de alteração da posição não mudou — há uma mudança

a soma dos tickets + a soma do horário de alteração da posição — Remoção de uma ordem pendente — a soma dos tickets mudou + a soma do horário de alteração da posição não mudou — há uma mudança

a soma dos tickets + a soma do horário de alteração da posição — Acionamento de uma ordem pendente — a soma dos tickets não mudou + a soma do horário de alteração da posição mudou — há uma mudança

a soma dos tickets + a soma do horário de alteração da posição — Encerramento parcial de uma posição — a soma dos tickets mudou + a soma do horário de alteração da posição mudou — há uma mudança

a soma dos tickets + a soma do horário de alteração da posição — Aumento do volume de uma posição — a soma dos tickets não mudou + a soma do horário de alteração da posição mudou — há uma mudança Assim, nós usaremos o ticket + ao horário de alteração da posição em milissegundos para a soma hash. Na seção privada da classe, crie a lista dinâmica de ponteiros para os objetos para ser usado como uma lista de coleção de ordens pendentes e posições. Além disso, crie duas flags: flag do evento de negociação na conta e a flag indicando a ocorrência de uma alteração no volume da posição para a identificação simplificada de um evento de negociação na classe CEngine, bem como três variáveis membro da classe para definir o valor do volume alterado, número de novas posições e ordens pendentes.

Na seção pública, declare o método para atualizar a lista de coleções e escreva a implementação do construtor de classe fora do corpo da classe:

class CMarketCollection { private : struct MqlDataCollection { long hash_sum_acc; int total_pending; int total_positions; double total_volumes; }; MqlDataCollection m_struct_curr_market; MqlDataCollection m_struct_prev_market; CArrayObj m_list_all_orders; bool m_is_trade_event; bool m_is_change_volume; double m_change_volume_value; int m_new_positions; int m_new_pendings; public : CMarketCollection( void ); void Refresh( void ); }; CMarketCollection::CMarketCollection( void ) : m_is_trade_event( false ) , m_is_change_volume( false ) , m_change_volume_value( 0 ) { m_list_all_orders.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN); :: ZeroMemory ( this .m_struct_prev_market); this .m_struct_prev_market.hash_sum_acc= WRONG_VALUE ; } Redefina as flags do evento de negociação e da alteração do volume da posição e redefina o valor da alteração do volume na lista de inicialização do construtor de classe.

No corpo do construtor, defina a ordenação da lista de posições e ordens à mercado pelo horário de abertura, redefina todas as estruturas de variáveis do estado anterior da conta exceto para a soma hash anterior — defina -1 para ela (para identificar o primeiro lançamento). Adicione o método para salvar os dados da conta atualmente coletados na estrutura de dados anterior para a seção privada da classe para a verificação subseqüente de alterações no número de ordens e posições na conta. Adicione os três métodos retornando o número de novas ordens pendentes, o número de novas posições e o método que retorna a flag da ocorrência de um evento de negociação na conta para a seção pública da classe: class CMarketCollection { private : struct MqlDataCollection { long hash_sum_acc; int total_pending; int total_positions; double total_volumes; }; MqlDataCollection m_struct_curr_market; MqlDataCollection m_struct_prev_market; CArrayObj m_list_all_orders; bool m_is_trade_event; bool m_is_change_volume; double m_change_volume_value; int m_new_positions; int m_new_pendings; void SavePrevValues( void ) { this .m_struct_prev_market= this .m_struct_curr_market; } public : int NewOrders( void ) const { return this .m_new_pendings; } int NewPosition( void ) const { return this .m_new_positions; } bool IsTradeEvent( void ) const { return this .m_is_trade_event; } CMarketCollection( void ); void Refresh( void ); }; Vamos implementar o método de atualização do estado atual do mercado: void CMarketCollection::Refresh( void ) { :: ZeroMemory ( this .m_struct_curr_market); this .m_is_trade_event= false ; this .m_is_change_volume= false ; this .m_new_pendings= 0 ; this .m_new_positions= 0 ; this .m_change_volume_value= 0 ; m_list_all_orders.Clear(); #ifdef __MQL4__ int total=:: OrdersTotal (); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { if (!:: OrderSelect (i, SELECT_BY_POS )) continue ; long ticket=:: OrderTicket (); ENUM_ORDER_TYPE type=( ENUM_ORDER_TYPE ):: OrderType (); if (type== ORDER_TYPE_BUY || type== ORDER_TYPE_SELL ) { CMarketPosition *position= new CMarketPosition(ticket); if (position== NULL ) continue ; if ( this .m_list_all_orders.InsertSort(position)) { this .m_struct_market.hash_sum_acc+=ticket; this .m_struct_market.total_volumes+=:: OrderLots (); this .m_struct_market.total_positions++; } else { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить позицию в список" , "Failed to add position to list" )); delete position; } } else { CMarketPending *order= new CMarketPending(ticket); if (order== NULL ) continue ; if ( this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) { this .m_struct_market.hash_sum_acc+=ticket; this .m_struct_market.total_volumes+=:: OrderLots (); this .m_struct_market.total_pending++; } else { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить ордер в список" , "Failed to add order to list" )); delete order; } } } #else int total_positions=:: PositionsTotal (); for ( int i= 0 ; i<total_positions; i++) { ulong ticket=:: PositionGetTicket (i); if (ticket== 0 ) continue ; CMarketPosition *position= new CMarketPosition(ticket); if (position== NULL ) continue ; if ( this .m_list_all_orders.InsertSort(position) ) { this .m_struct_curr_market.hash_sum_acc+=( long ):: PositionGetInteger ( POSITION_TIME_UPDATE_MSC ); this .m_struct_curr_market.total_volumes+=:: PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); this .m_struct_curr_market.total_positions++; } else { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить позицию в список" , "Failed to add position to list" )); delete position; } } int total_orders=:: OrdersTotal (); for ( int i= 0 ; i<total_orders; i++) { ulong ticket=:: OrderGetTicket (i); if (ticket== 0 ) continue ; CMarketPending *order= new CMarketPending(ticket); if (order== NULL ) continue ; if ( this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) { this .m_struct_curr_market.hash_sum_acc+=( long )ticket; this .m_struct_curr_market.total_volumes+=:: OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_INITIAL ); this .m_struct_curr_market.total_pending++; } else { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить ордер в список" , "Failed to add order to list" )); delete order; } } #endif if ( this .m_struct_prev_market.hash_sum_acc== WRONG_VALUE ) { this .SavePrevValues(); } if ( this .m_struct_curr_market.hash_sum_acc!= this .m_struct_prev_market.hash_sum_acc) { this .m_new_pendings= this .m_struct_curr_market.total_pending- this .m_struct_prev_market.total_pending; this .m_new_positions= this .m_struct_curr_market.total_positions- this .m_struct_prev_market.total_positions; this .m_change_volume_value=:: NormalizeDouble ( this .m_struct_curr_market.total_volumes- this .m_struct_prev_market.total_volumes, 4 ); this .m_is_change_volume=( this .m_change_volume_value!= 0 ? true : false ); this .m_is_trade_event= true ; this .SavePrevValues(); } } Antes de analisar o método, vamos fazer uma pequena digressão: uma vez que nós precisamos constantemente de dados relevantes em todas as ordens e posições de mercado, nós podemos limpar a lista a cada tick e preenchê-la com os dados do ambiente de mercado. Alternativamente, nós podemos preencher a lista uma vez e alterar apenas os dados que podem ser alterados. À primeira vista, parece que seria mais rápido alterar apenas os dados alterados. Mas para fazer isso, nós precisamos: percorrer a lista de ordens e posições do terminal, e preencher a lista de bibliotecas com eles,

a cada tick, percorrer a lista de ordens e posições do terminal, obter os dados em modificação, procurar as ordens e posições com o mesmo ticket na lista da biblioteca e atualizar os dados existentes, Se uma ordem for removida ou uma posição for encerrada, remova-a da lista da biblioteca. Isso parece mais caro do que simplesmente limpar a lista da biblioteca e preenchê-la por ordens e posições de mercado do terminal em um loop. Portanto, vamos seguir uma maneira mais simples: limpar a lista e preenchê-la novamente. Naturalmente, nada nos impede de tentar o método que envolve a busca e a atualização dos dados na lista da biblioteca já existente. Vamos experimentá-lo ao trabalhar com a biblioteca e melhorar sua velocidade de execução de (maneira "simples à complexa").

Agora vamos ver como o método de atualização da lista de coleções de ordens e posições de mercado é organizado. No início do método, a estrutura dos dados de mercado atuais, flags de eventos, valor do volume alterado, bem como todas as variáveis relativas ao número de ordens e posições são redefinidas e a lista de coleções é limpa.

Então, é conduzido a verificação para a referência à MQL4 ou MQL5.

Como neste estágio nós preparamos o código em MQL5, vamos dar uma olhada na versão MQL5:

Ao contrário do MQL4, em MQL5, as ordens e posições são armazenadas em listas diferentes.

Portanto, obtenha o número total de posições na conta, em seguida, mova ao longo de todas as posições do terminal em um loop, selecione o ticket da próxima posição, crie um objeto da posição e adicione-o à lista de coleções de ordens e posições ativas da biblioteca. Da mesma forma, adicione todas ordens pendentes presentes atualmente na conta. Obtenha o número total de ordens na conta somente para ordens pendentes e mova ao longo da lista de ordens do terminal em um loop recebendo um ticket da ordem e adicionando um objeto da ordem para a lista de coleções das ordens e posições ativas da biblioteca. Após a conclusão dos dois loops, a lista de coleções das ordens e posições ativas da biblioteca conterá os objetos de ordens e posições presentes atualmente na conta. Em seguida, verifique a primeira flag de lançamento (o valor da soma hash "anterior" igual a -1 é usado como flag aqui). Se esse é o primeiro lançamento, os valores de todos os valores "antigos" são copiados para a estrutura que armazena esses valores usando o método SavePrevValues(). Se esta não for a primeira execução, o valor da soma hash anterior será comparada com o valor da soma atual calculada na iteração dos loops da coleta de dados da conta para a lista de coleções. Se a soma hash anterior não for igual à atual, ocorrerá uma alteração na conta Nesse caso, a diferença entre o número atual e a anterior das ordens é definida na variável que armazena o novo número de ordens da conta, enquanto a diferença entre o número atual e o anterior de posições é definida na variável que armazena o novo número de posições da conta. Salve o valor, pelo qual o volume total da conta foi alterado, defina a flag de alteração do volume, assim como a flag da ocorrência de um evento de negociação, e finalmente, adicione os novos valores à estrutura dos valores "anteriores" usando o método SavePrevValues() para uma verificação posterior. O método SavePrevValues() simplesmente copia a estrutura com os valores atuais para a estrutura contendo os anteriores. Para verificar a operação do método de atualização da lista de ordens e posições de mercado e seu trabalho conjunto com o método de atualização da lista do histórico de ordens e de negócios, use o último EA de teste da pasta Part03 chamada TestDoEasyPart03_4.mq5: #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> CEngine engine; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { } void OnTimer () { engine. OnTimer (); } Para ver as alterações implementadas ao adicionar e rastrear as coleções de ordens e posições de mercado, adicione as seguintes sequências ao manipulador de eventos Timer da classe CEngine: void CEngine:: OnTimer ( void ) { int index= this .CounterIndex(COLLECTION_COUNTER_ID); if (index> WRONG_VALUE ) { CTimerCounter* counter= this .m_list_counters.At(index); if (counter!= NULL && counter.IsTimeDone()) { this .m_market.Refresh(); this .m_history.Refresh(); if ( this .IsFirstStart()) { return ; } if ( this .m_market.IsTradeEvent()) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Новое торговое событие на счёте" , "New trading event on account" )); } if ( this .m_history.IsTradeEvent()) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Новое торговое событие в истории счёта" , "New trading event in account history" )); } } } } Tudo é simples aqui. A conclusão da espera no contador do timer da coleção é verificada primeiro. Se a pausa acabou, as listas de ordens e posições de mercado são atualizadas, bem como as do histórico de ordens e negócios. Nenhuma ação é necessária ainda durante o primeiro lançamento. Ao receber uma flag de ocorrência de um evento da conta, exiba o método apropriado no diário. O mesmo é feito ao receber a flag de evento no histórico da conta.

Compile o EA de teste e inicie-o. Agora, se nós abrirmos uma posição, duas entradas aparecerão no diário: 2019.02 . 28 17 : 36 : 24.678 CEngine::OnTimer: New trading event on the account 2019.02 . 28 17 : 36 : 24.678 CEngine::OnTimer: New trading event in the account history A primeira indica que um evento de negociação ocorreu em uma conta, enquanto a segunda informa sobre a adição de um novo evento ao histórico da conta. Nesse caso, um evento de negociação na conta consiste em aumentar o número de posições por 1, enquanto um novo evento no histórico da conta significa o aparecimento de uma nova ordem de abertura à mercado e um novo negócio — "market entry". Se nós fecharmos agora uma posição, as mesmas duas entradas aparecem no diário, mas agora as leituras são diferentes: um evento de negociação na conta está diminuindo o número de posições por 1, enquanto um novo evento no histórico da conta está adicionando uma única nova ordem de encerramento à mercado e um único novo negócio — "market exit". Então, vamos dar uma olhada em outra propriedade da posição —tempo de sua mudança em milissegundos: a abertura de uma nova posição altera o tempo total de alteração da posição, o fechamento parcial altera o tempo de alteração da posição e a adição do volume em uma conta hedging altera o tempo total de alteração da posição.

Qual é o próximo?