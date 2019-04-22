Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte I). Conceito, gerenciamento de dados e primeiros resultados

Conteúdo

Introdução

Ao analisar um grande número de estratégias de negociação, pedidos de desenvolvimento de aplicativos para os terminais MetaTrader 5 e MetaTrader 4 e vários sites sobre scripts, indicadores e robôs para MetaTrader, eu cheguei à conclusão de que toda essa diversidade é baseada principalmente nas mesmas funções elementares, ações e valores que aparecem regularmente em diferentes programas.

De fato, a lógica de qualquer programa pode ser dividida em muitas ações idênticas. Os resultados dessas ações são usados para construir a lógica dos aplicativos. Isso foi repetidamente confirmado pela uniformidade das perguntas feitas nos fóruns de MQL4/MQL5. Diferentes usuários fazem essencialmente as mesmas perguntas sobre os algoritmos e tarefas que eles resolvem.



Considerando tudo isso, eu decidi desenvolver uma grande biblioteca com funções integradas para solicitar e obter os dados necessários. Para usar o conjunto de dados da biblioteca proposta, os usuários só precisam recorrer ao método de requisição e resposta para obter uma quantidade enorme de dados completamente diferentes (em diferentes combinações e parâmetros de classificação) que a biblioteca coleta e armazena em seu banco de dados.



Conceito

Qualquer tipo de dado pode ser representado como um conjunto de objetos com as mesmas propriedades.

Por exemplo, uma série temporal pode ser representada como uma longa lista ordenada, cada célula subsequente, que armazena um objeto contendo um conjunto de propriedades do mesmo tipo que todos os outros conjuntos pertencentes à objetos semelhantes dentro da série temporal. Os dados desse objeto são representados pela estrutura MqlRates:

Estrutura para armazenar as informações sobre preços, volumes e spread. struct MqlRates { datetime time; double open; double high; double low; double close; long tick_volume; int spread; long real_volume; }; Um conjunto de dados de ticks também pode ser retratado como uma lista ordenada em que um tick representado pela estrutura MqlTick é um objeto com um conjunto fixo de propriedades: Estrutura para armazenar os últimos preços pelo símbolo. A estrutura é projetada para obter os dados mais requisitados sobre o preço atual em tempo hábil. struct MqlTick { datetime time; double bid; double ask; double last; ulong volume; long time_msc; uint flags; double volume_real; }; Quaisquer outros dados necessários para analisar e preparar a lógica do programa também são organizados como listas de objetos simples. Todos os objetos em uma lista terão o mesmo tipo de dados específico para esse tipo de objeto, independentemente de se tratar de uma lista de ordens, negócios ou ordens pendentes. Para cada objeto específico, nós desenvolveremos uma classe com o mínimo necessário de funcionalidades para armazenar, classificar e exibir dados.



Estrutura de dados da biblioteca



Como já mencionado, a biblioteca deve consistir da lista de objetos e fornecer a capacidade de selecionar qualquer um dos itens da lista por qualquer critério personalizado ou propriedade suportada por esse objeto. A biblioteca coletará os dados necessários para o seu próprio armazenamento e manuseio. Nenhuma intervenção humana é necessária. Os usuários só aplicarão os resultados de suas consultas à biblioteca.

Eu vou descrever todas as etapas do desenvolvimento da biblioteca, iniciando com os tópicos mais simples e adicionando gradualmente novas funcionalidades e dados à biblioteca já existente. A biblioteca deve ser desenvolvida no modo "ao vivo". As alterações e adições necessárias devem ser implementadas em cada artigo. Eu acredito que este estilo de apresentação é mais útil, pois envolve os leitores no desenvolvimento.



A estrutura mínima dos dados da biblioteca é um conjunto de objetos diferentes para descrever as propriedades dos dados necessários, enquanto as coletas de dados são listas que armazenam os objetos correspondentes.

Nós vamos usar a classe do array dinâmico de ponteiros para instâncias da classe CObject e suas classes derivadas da coleção de dados da biblioteca padrão para organizar as listas. Já que os objetos da classe base da biblioteca padrão CObject são necessários para armazenar em tal lista, nós iremos simplesmente herdar cada classe de nossos objetos da classe base CObject.



Primeira implementação

Primeiro, nós vamos desenvolver a biblioteca para contas hedge do terminal MetaTrader 5. Após preparar a funcionalidade mínima, nós ajustaremos sua operação para o MetaTrader 4. Em seguida, após implementar o histórico da conta, as posições atuais no mercado e o processamento de ordens pendentes, nós vamos adicionar a capacidade de trabalhar com as contas hedge do MetaTrader 5. Finalmente, nós vamos preencher a biblioteca com uma variedade de funções.



Vamos começar com o histórico da conta. Muitas estratégias aplicam os resultados dos negócios anteriores de uma forma ou de outra, por exemplo, resultados de negócios anteriores, os métodos de fechamento (stop loss, take profit), preço etc. Além disso, os resultados do último dia podem ser usados como ponto de partida para o trabalho atual. Os tipos de estratégias de negociação são ilimitados e nossa tarefa é fornecer acesso rápido a toda a diversidade.

Primeiro, vamos definir a terminologia para trabalhar com as coleções do histórico de ordens, negócios, ordens à mercado e posições. O sistema de ordens do MetaTrader 4 é diferente do MetaTrader 5. Enquanto o MetaTrader 4 possui ordens à mercado e pendentes, no MetaTrader 5, uma ordem é basicamente uma solicitação de negociação (ordem à mercado) gerando um negócio, enquanto o negócio, por sua vez, gera uma posição. Além disso, existem as ordens pendentes. Em outras palavras, nós temos pelo menos três objetos — uma ordem, um negócio e uma posição. Para evitar ser distraído por nomes e definições, vamos chamar a classe para armazenar os dados das ordens, negócios e posições de Order, sendo uma simples classe abstrata. Além disso, tudo deve ser classificado por tipos (ordens, negócios, etc.) em nossa lista (coleção do histórico de ordens mencionados no início do artigo).

A classe abstrata Order deve conter uma ordem ou um ticket de negociação, bem como todos os dados sobre os parâmetros da ordem ou do negócio e seu estado. O estado mostra exatamente o que o objeto é — uma ordem, um negócio ou uma posição.



Na <pasta de dados>\MQL5\Include, crie a pasta DoEasy onde os arquivos da biblioteca serão armazenados. Nesta fase, nós precisaremos de mais duas pastas na pasta DoEasy: a pasta Objects armazenará as classes de objetos, enquanto a Collections conterá as coleções de dados (listas de objetos).

Para encontrar a pasta de dados do terminal, vá para Arquivo -> Abrir pasta de dados (Ctrl + Shift + D).

Agora nós podemos criar a primeira classe (classe abstrata Order). Crie uma nova classe na pasta Objects e nomeie-a como COrder (1). Certifique-se de definir a classe CObject (2) da biblioteca padrão como base. Nesse caso, nossa nova classe de objeto é herdada da classe CObject e pode ser colocada na lista de objetos CArrayObj da biblioteca padrão.





Depois de clicar em Concluir, o arquivo Order.mqh (3) aparece na pasta Objects do diretório da biblioteca. Por enquanto, este é apenas uma parte do trabalho da classe:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" class COrder : public CObject { private : public : COrder(); ~COrder(); }; COrder::COrder() { } COrder::~COrder() { }

Ao tentar compilar o código, nós recebemos cinco erros. Eles indicam a ausência da classe CObject da qual a classe COrder é derivada. Inclua o arquivo de classe CObject no código e compile-o novamente. Agora tudo está bem.

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Object.mqh> class COrder : public CObject { private : public : COrder(); ~COrder(); }; COrder::COrder() { } COrder::~COrder() { }

O objeto da classe é criado em um loop por ordens, negócios ou posições quando a próxima ordem, negócio ou posição é selecionada. Para inicializar imediatamente os campos do objeto, nós criaremos um construtor privado, os objetos do tipo status e ticket são passados para a identificação subsequente. Mas primeiro, vamos colocar o novo arquivo de inclusão Defines.mqh na pasta raiz do projeto, que armazena todas as enumerações necessárias para a biblioteca, bem como substituições de macro, constantes e estruturas.

Atualmente, nós precisamos de enumerações descrevendo o estado da ordem e enumerações descrevendo todos os parâmetros das ordens, negócios ou posições. Haverá três enumerações com os parâmetros da ordem: inteiro, real e string.

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" enum ENUM_ORDER_STATUS { ORDER_STATUS_MARKET_PENDING, ORDER_STATUS_MARKET_ACTIVE, ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER, ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING, ORDER_STATUS_BALANCE, ORDER_STATUS_CREDIT, ORDER_STATUS_DEAL, ORDER_STATUS_UNKNOWN }; enum ENUM_ORDER_PROP_INTEGER { ORDER_PROP_TICKET = 0 , ORDER_PROP_MAGIC, ORDER_PROP_TIME_OPEN, ORDER_PROP_TIME_CLOSE, ORDER_PROP_TIME_EXP, ORDER_PROP_TYPE, ORDER_PROP_STATUS, ORDER_PROP_REASON, ORDER_PROP_POSITION_ID, ORDER_PROP_POSITION_BY_ID, ORDER_PROP_DEAL_ORDER, ORDER_PROP_DEAL_ENTRY, ORDER_PROP_TIME_OPEN_MSC, ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC, ORDER_PROP_TIME_UPDATE, ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC, ORDER_PROP_TICKET_FROM, ORDER_PROP_TICKET_TO, ORDER_PROP_PROFIT_PT, ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL, ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP, ORDER_PROP_DIRECTION, }; #define ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL ( 22 ) enum ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE { ORDER_PROP_PRICE_OPEN = ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL, ORDER_PROP_PRICE_CLOSE, ORDER_PROP_PROFIT, ORDER_PROP_COMMISSION, ORDER_PROP_SWAP, ORDER_PROP_VOLUME, ORDER_PROP_VOLUME_CURRENT, ORDER_PROP_SL, ORDER_PROP_TP, ORDER_PROP_PROFIT_FULL, ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT, }; #define ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL ( 11 ) enum ENUM_ORDER_PROP_STRING { ORDER_PROP_SYMBOL = (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL+ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL), ORDER_PROP_COMMENT, ORDER_PROP_EXT_ID }; #define ORDER_PROP_STRING_TOTAL ( 3 )

Algumas propriedades foram colocadas adicionalmente nas enumerações: ticket de ordem pai, ticket da ordem derivada, lucro em pontos, propriedades de fechamento por stop loss ou take profit, direção e lucro total — considerando comissão e swap. Esses dados são frequentemente usados na lógica da estratégia de negociação, portanto, eles devem ser armazenados nos campos da classe abstrata Order, bem como atualizados e recebidos em programas personalizados de maneira imediata.



Para unir todas as propriedades da ordem (inteiro, real e string), crie as substituições de macro contendo o número de parâmetros em cada uma das três enumerações para cada tipo de propriedade.

A numeração das enumerações de propriedades do tipo inteiro começa a partir de zero, enquanto a numeração de enumerações de outras propriedades começa com o número total de propriedades anteriores. Assim, nós sempre podemos obter o índice da propriedade que precisamos como uma diferença entre o número de uma propriedade solicitada e o número da propriedade inicial dessa enumeração.



Depois de criar o arquivo Defines.mqh, conecte-o ao arquivo atual da classe COrder e crie na seção private a variável membro da classe para armazenar o ticket da ordem e três arrays para armazenar as propriedades da ordem do tipo inteiro, real e string:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Object.mqh> #include "..\Defines.mqh" class COrder : public CObject { private : ulong m_ticket; long m_long_prop[ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[ORDER_PROP_STRING_TOTAL]; public : COrder(); ~COrder(); }; COrder::COrder() { } COrder::~COrder() { }

Para incluir o arquivo Defines.mqh, nós definimos um caminho relativo para o arquivo entre aspas, em vez de aplicar colchetes angulares (<>) que usamos ao incluir o CObject. Isso é feito para que, ao transferir a biblioteca para qualquer outro diretório, a conexão entre os arquivos não seja perdida e sempre se refira ao local do arquivo Defines.mqh relativo ao diretório atual.

Agora, vamos criar dois métodos na mesma seção private. O primeiro é retornar o local exato da propriedade necessária nos arrays de propriedade, enquanto o segundo é retornar um construtor protegido na seção protected correspondente. Deixe o construtor padrão para criar um objeto de ordem vazia sem inicializar suas propriedades e remover o destruidor (nós não precisamos dele, e ele será criado automaticamente durante a compilação):

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Object.mqh> #include "..\Defines.mqh" class COrder : public CObject { private : ulong m_ticket; long m_long_prop[ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[ORDER_PROP_STRING_TOTAL]; int IndexProp(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_ORDER_PROP_STRING property) const { return ( int )property-ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL-ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL;} public : COrder( void ){;} protected : COrder(ENUM_ORDER_STATUS order_status, const ulong ticket); }; COrder::COrder(ENUM_ORDER_STATUS order_status, const ulong ticket) { }

Até agora, o construtor protegido não faz nada. Ele será usado para inicializar imediatamente todas as propriedades da ordem, cujo ticket é passado para o construtor da classe, ao criar um objeto. Já que a ordem já foi selecionada, nós podemos obter as propriedades necessárias de uma ordem selecionada e gravá-las nos arrays de propriedades do objeto. Nós faremos isso um pouco depois, após a criação dos métodos para receber e retornar os dados da ordem.

Como essa é uma biblioteca multi-plataforma, será mais conveniente criar métodos separados para a obtenção das propriedades da ordem.

Na seção protected, adicione as descrições dos métodos para receber as propriedades do tipo inteiro, real e string de uma ordem selecionada.



#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Object.mqh> #include "..\Defines.mqh" class COrder : public CObject { private : ulong m_ticket; long m_long_prop[ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[ORDER_PROP_STRING_TOTAL]; int IndexProp(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_ORDER_PROP_STRING property) const { return ( int )property-ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL-ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL;} public : COrder( void ){;} protected : COrder(ENUM_ORDER_STATUS order_status, const ulong ticket); long OrderMagicNumber ( void ) const ; long OrderTicket ( void ) const ; long OrderTicketFrom( void ) const ; long OrderTicketTo( void ) const ; long OrderPositionID( void ) const ; long OrderPositionByID( void ) const ; long OrderOpenTimeMSC( void ) const ; long OrderCloseTimeMSC( void ) const ; long OrderType ( void ) const ; long OrderTypeByDirection( void ) const ; long OrderTypeFilling( void ) const ; long OrderTypeTime( void ) const ; long OrderReason( void ) const ; long DealOrder( void ) const ; long DealEntry( void ) const ; bool OrderCloseByStopLoss( void ) const ; bool OrderCloseByTakeProfit( void ) const ; datetime OrderOpenTime ( void ) const ; datetime OrderCloseTime ( void ) const ; datetime OrderExpiration ( void ) const ; datetime PositionTimeUpdate( void ) const ; datetime PositionTimeUpdateMSC( void ) const ; double OrderOpenPrice ( void ) const ; double OrderClosePrice ( void ) const ; double OrderProfit ( void ) const ; double OrderCommission ( void ) const ; double OrderSwap ( void ) const ; double OrderVolume( void ) const ; double OrderVolumeCurrent( void ) const ; double OrderStopLoss ( void ) const ; double OrderTakeProfit ( void ) const ; double OrderPriceStopLimit( void ) const ; string OrderSymbol ( void ) const ; string OrderComment ( void ) const ; string OrderExternalID( void ) const ; }; COrder::COrder(ENUM_ORDER_STATUS order_status, const ulong ticket) { }

Atualmente, foram declarados apenas os métodos para receber as propriedades. Elas ainda não estão implementados, embora a classe seja compilada sem erros. Os arratas de propriedade da ordem serão preenchidas no construtor de classe usando os métodos que acabamos de adicionar. Quando tudo estiver pronto, esses arrays nos permitirão obter no programa qualquer propriedade mediante solicitação.

O método virtual de comparação de objetos por propriedades especificadas é declarado na classe CObject da biblioteca padrão. No entanto, o método deve ser implementado nas subclasses. Portanto, vamos adicionar à classe de ordem abstrata o método para comparar objetos de acordo com qualquer uma de suas propriedades, assim como vários métodos públicos para acessar as propriedades da ordem e os métodos virtuais retornando as flags para suportar a propriedade específica do objeto order. Esses métodos devem ser implementados nos objetos descendentes da classe COrder. Isso será necessário posteriormente para selecionar as ordens da lista de coleções por qualquer uma de suas propriedades. Por padrão, se algum desses métodos não for implementado na classe descendente, será retornada a flag que indica o suporte da ordem para essa propriedade.



#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Object.mqh> #include "..\Defines.mqh" class COrder : public CObject { private : ulong m_ticket; long m_long_prop[ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[ORDER_PROP_STRING_TOTAL]; int IndexProp(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_ORDER_PROP_STRING property) const { return ( int )property-ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL-ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL;} public : COrder( void ){;} protected : COrder(ENUM_ORDER_STATUS order_status, const ulong ticket); long OrderMagicNumber ( void ) const ; long OrderTicket ( void ) const ; long OrderTicketFrom( void ) const ; long OrderTicketTo( void ) const ; long OrderPositionID( void ) const ; long OrderPositionByID( void ) const ; long OrderOpenTimeMSC( void ) const ; long OrderCloseTimeMSC( void ) const ; long OrderType ( void ) const ; long OrderTypeByDirection( void ) const ; long OrderTypeFilling( void ) const ; long OrderTypeTime( void ) const ; long OrderReason( void ) const ; long DealOrder( void ) const ; long DealEntry( void ) const ; bool OrderCloseByStopLoss( void ) const ; bool OrderCloseByTakeProfit( void ) const ; datetime OrderOpenTime ( void ) const ; datetime OrderCloseTime ( void ) const ; datetime OrderExpiration ( void ) const ; datetime PositionTimeUpdate( void ) const ; datetime PositionTimeUpdateMSC( void ) const ; double OrderOpenPrice ( void ) const ; double OrderClosePrice ( void ) const ; double OrderProfit ( void ) const ; double OrderCommission ( void ) const ; double OrderSwap ( void ) const ; double OrderVolume( void ) const ; double OrderVolumeCurrent( void ) const ; double OrderStopLoss ( void ) const ; double OrderTakeProfit ( void ) const ; double OrderPriceStopLimit( void ) const ; string OrderSymbol ( void ) const ; string OrderComment ( void ) const ; string OrderExternalID( void ) const ; public : long GetProperty(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property) const { return m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property) const { return m_double_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_ORDER_PROP_STRING property) const { return m_string_prop[ this .IndexProp(property)]; } virtual bool SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_STRING property) { return true ; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; }; COrder::COrder(ENUM_ORDER_STATUS order_status, const ulong ticket) { }

Implementando o método para comparar duas ordens por uma propriedade especificada:

int COrder::Compare( const CObject *node , const int mode = 0 ) const { const COrder *order_compared=node; if (mode<ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL) { long value_compared=order_compared.GetProperty((ENUM_ORDER_PROP_INTEGER)mode); long value_current= this .GetProperty((ENUM_ORDER_PROP_INTEGER)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } else if (mode<ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL+ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL) { double value_compared=order_compared.GetProperty((ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE)mode); double value_current= this .GetProperty((ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } else if (mode<ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL+ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL+ORDER_PROP_STRING_TOTAL) { string value_compared=order_compared.GetProperty((ENUM_ORDER_PROP_STRING)mode); string value_current= this .GetProperty((ENUM_ORDER_PROP_STRING)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } return 0 ; }

O método passa o ponteiro para o objeto order cuja propriedade deve ser comparada com um determinado valor dado, bem como o próprio valor da enumeração de propriedades da ordem.

Se o valor da ordem exceder o valor comparado, o sistema retornará 1, se for menor que o valor comparado, o sistema retornará -1, caso contrário - 0. A lista de ordens em que a comparação é realizada deve ser classificada preliminarmente pela propriedade comparada.



Agora, vamos implementar os métodos para receber as propriedades da ordem e gravá-las nos arrays de propriedade. Estes são os métodos que foram previamente declarados na seção private. Como os métodos para receber as propriedades da ordem são multi-plataforma, vamos analisá-los usando o número mágico do EA como exemplo:

long COrder:: OrderMagicNumber () const { #ifdef __MQL4__ return :: OrderMagicNumber (); #else long res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_ACTIVE : res=:: PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); break ; case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : res=:: OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ); break ; case ORDER_STATUS_DEAL : res=:: HistoryDealGetInteger (m_ticket, DEAL_MAGIC ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=:: HistoryOrderGetInteger (m_ticket, ORDER_MAGIC ); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif }

Se este é um código para MQL4, o número mágico é retornado pela função em MQL5 OrderMagicNumber(). De outra forma, verifica o estado da ordem. Dependendo do que nós estamos lidando, ele retorne uma posição, uma ordem ou um número mágico do negócio.

Os métodos de leitura e escrita restantes das propriedades de uma ordem/negócio/posição destacada são feitos da mesma maneira. Você pode analisá-los por conta própria.

long COrder:: OrderTicket ( void ) const { #ifdef __MQL4__ return :: OrderTicket (); #else long res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_ACTIVE : case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : case ORDER_STATUS_DEAL : res=( long )m_ticket; break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif } long COrder::OrderTicketFrom( void ) const { long ticket= 0 ; #ifdef __MQL4__ string order_comment=:: OrderComment (); if (:: StringFind (order_comment, "from #" )> WRONG_VALUE ) ticket=:: StringToInteger (:: StringSubstr (order_comment, 6 )); #endif return ticket; } long COrder::OrderTicketTo( void ) const { long ticket= 0 ; #ifdef __MQL4__ string order_comment=:: OrderComment (); if (:: StringFind (order_comment, "to #" )> WRONG_VALUE ) ticket=:: StringToInteger (:: StringSubstr (order_comment, 4 )); #endif return ticket; } long COrder::OrderPositionID( void ) const { #ifdef __MQL4__ return :: OrderMagicNumber (); #else long res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_ACTIVE : res=:: PositionGetInteger ( POSITION_IDENTIFIER ); break ; case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : res=:: OrderGetInteger ( ORDER_POSITION_ID ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=:: HistoryOrderGetInteger (m_ticket, ORDER_POSITION_ID ); break ; case ORDER_STATUS_DEAL : res=:: HistoryDealGetInteger (m_ticket, DEAL_POSITION_ID ); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif } long COrder::OrderPositionByID( void ) const { #ifdef __MQL4__ return 0 ; #else long res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : res=:: OrderGetInteger ( ORDER_POSITION_BY_ID ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=:: HistoryOrderGetInteger (m_ticket, ORDER_POSITION_BY_ID ); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif } long COrder::OrderOpenTimeMSC( void ) const { #ifdef __MQL4__ return ( long ):: OrderOpenTime (); #else long res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_ACTIVE : res=:: PositionGetInteger ( POSITION_TIME_MSC ); break ; case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : res=:: OrderGetInteger ( ORDER_TIME_SETUP_MSC ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=:: HistoryOrderGetInteger (m_ticket, ORDER_TIME_SETUP_MSC ); break ; case ORDER_STATUS_DEAL : res=:: HistoryDealGetInteger (m_ticket, DEAL_TIME_MSC ); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif } long COrder::OrderCloseTimeMSC( void ) const { #ifdef __MQL4__ return ( long ):: OrderCloseTime (); #else long res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=:: HistoryOrderGetInteger (m_ticket, ORDER_TIME_DONE_MSC ); break ; case ORDER_STATUS_DEAL : res=( datetime ):: HistoryDealGetInteger (m_ticket, DEAL_TIME_MSC ); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif } long COrder:: OrderType ( void ) const { #ifdef __MQL4__ return ( long ):: OrderType (); #else long res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_ACTIVE : res=:: PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); break ; case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : res=:: OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=:: HistoryOrderGetInteger (m_ticket, ORDER_TYPE ); break ; case ORDER_STATUS_DEAL : res=:: HistoryDealGetInteger (m_ticket, DEAL_TYPE ); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif } long COrder::OrderTypeByDirection( void ) const { ENUM_ORDER_STATUS status=(ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS); if (status==ORDER_STATUS_MARKET_ACTIVE) { return ( this . OrderType ()== POSITION_TYPE_BUY ? ORDER_TYPE_BUY : ORDER_TYPE_SELL ); } if (status==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING || status==ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING) { return ( this . OrderType ()== ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || this . OrderType ()== ORDER_TYPE_BUY_STOP #ifdef __MQL5__ || this . OrderType ()== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT #endif ? ORDER_TYPE_BUY : ORDER_TYPE_SELL ); } if (status==ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER) { return this . OrderType (); } return WRONG_VALUE ; } long COrder::OrderTypeFilling( void ) const { #ifdef __MQL4__ return ( long ) ORDER_FILLING_RETURN ; #else long res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : res=:: OrderGetInteger ( ORDER_TYPE_FILLING ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=:: HistoryOrderGetInteger (m_ticket, ORDER_TYPE_FILLING ); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif } long COrder::OrderTypeTime( void ) const { #ifdef __MQL4__ return ( long ) ORDER_TIME_GTC ; #else long res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : res=:: OrderGetInteger ( ORDER_TYPE_TIME ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=:: HistoryOrderGetInteger (m_ticket, ORDER_TYPE_TIME ); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif } long COrder::OrderReason( void ) const { #ifdef __MQL4__ return ( this .OrderCloseByStopLoss() ? ORDER_REASON_SL : this .OrderCloseByTakeProfit() ? ORDER_REASON_TP : this . OrderMagicNumber ()!= 0 ? ORDER_REASON_EXPERT : WRONG_VALUE ); #else long res= WRONG_VALUE ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_ACTIVE : res=:: PositionGetInteger ( POSITION_REASON ); break ; case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : res=:: OrderGetInteger ( ORDER_REASON ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=:: HistoryOrderGetInteger (m_ticket, ORDER_REASON ); break ; case ORDER_STATUS_DEAL : res=:: HistoryDealGetInteger (m_ticket, DEAL_REASON ); break ; default : res= WRONG_VALUE ; break ; } return res; #endif } long COrder::DealOrder( void ) const { #ifdef __MQL4__ return :: OrderTicket (); #else long res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_ACTIVE : res=:: PositionGetInteger ( POSITION_IDENTIFIER ); break ; case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : res=:: OrderGetInteger ( ORDER_POSITION_ID ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=:: HistoryOrderGetInteger (m_ticket, ORDER_POSITION_ID ); break ; case ORDER_STATUS_DEAL : res=:: HistoryDealGetInteger (m_ticket, DEAL_ORDER ); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif } long COrder::DealEntry( void ) const { #ifdef __MQL4__ return :: OrderType (); #else long res= WRONG_VALUE ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_DEAL : res=:: HistoryDealGetInteger (m_ticket, DEAL_ENTRY ); break ; default : res= WRONG_VALUE ; break ; } return res; #endif } bool COrder::OrderCloseByStopLoss( void ) const { #ifdef __MQL4__ return (:: StringFind (:: OrderComment (), "[sl" )> WRONG_VALUE ); #else return ( this .Status()==ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER ? this .OrderReason()== ORDER_REASON_SL : this .Status()==ORDER_STATUS_DEAL ? this .OrderReason()== DEAL_REASON_SL : false ); #endif } bool COrder::OrderCloseByTakeProfit( void ) const { #ifdef __MQL4__ return (:: StringFind (:: OrderComment (), "[tp" )> WRONG_VALUE ); #else return ( this .Status()==ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER ? this .OrderReason()== ORDER_REASON_TP : this .Status()==ORDER_STATUS_DEAL ? this .OrderReason()== DEAL_REASON_TP : false ); #endif } datetime COrder:: OrderOpenTime ( void ) const { #ifdef __MQL4__ return :: OrderOpenTime (); #else datetime res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_ACTIVE : res=( datetime ):: PositionGetInteger ( POSITION_TIME ); break ; case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : res=( datetime ):: OrderGetInteger ( ORDER_TIME_SETUP ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=( datetime ):: HistoryOrderGetInteger (m_ticket, ORDER_TIME_SETUP ); break ; case ORDER_STATUS_DEAL : res=( datetime ):: HistoryDealGetInteger (m_ticket, DEAL_TIME ); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif } datetime COrder:: OrderCloseTime ( void ) const { #ifdef __MQL4__ return :: OrderCloseTime (); #else datetime res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=( datetime ):: HistoryOrderGetInteger (m_ticket, ORDER_TIME_DONE ); break ; case ORDER_STATUS_DEAL : res=( datetime ):: HistoryDealGetInteger (m_ticket, DEAL_TIME ); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif } datetime COrder:: OrderExpiration ( void ) const { #ifdef __MQL4__ return :: OrderExpiration (); #else datetime res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : res=( datetime ):: OrderGetInteger ( ORDER_TIME_EXPIRATION ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : res=( datetime ):: HistoryOrderGetInteger (m_ticket, ORDER_TIME_EXPIRATION ); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif } datetime COrder::PositionTimeUpdate( void ) const { #ifdef __MQL4__ return 0 ; #else datetime res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_ACTIVE : res=( datetime ):: PositionGetInteger ( POSITION_TIME_UPDATE ); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif } datetime COrder::PositionTimeUpdateMSC( void ) const { #ifdef __MQL4__ return 0 ; #else datetime res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_ACTIVE : res=( datetime ):: PositionGetInteger ( POSITION_TIME_UPDATE_MSC ); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif }

Métodos para a obtenção das propriedades do tipo real da ordem/negócio/posição:

double COrder:: OrderOpenPrice ( void ) const { #ifdef __MQL4__ return :: OrderOpenPrice (); #else double res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_ACTIVE : res=:: PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); break ; case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : res=:: OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=:: HistoryOrderGetDouble (m_ticket, ORDER_PRICE_OPEN ); break ; case ORDER_STATUS_DEAL : res=:: HistoryDealGetDouble (m_ticket, DEAL_PRICE ); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif } double COrder:: OrderClosePrice ( void ) const { #ifdef __MQL4__ return :: OrderClosePrice (); #else double res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=:: HistoryOrderGetDouble (m_ticket, ORDER_PRICE_OPEN ); break ; case ORDER_STATUS_DEAL : res=:: HistoryDealGetDouble (m_ticket, DEAL_PRICE ); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif } double COrder:: OrderProfit ( void ) const { #ifdef __MQL4__ return :: OrderProfit (); #else double res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_ACTIVE : res=:: PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); break ; case ORDER_STATUS_DEAL : res=:: HistoryDealGetDouble (m_ticket, DEAL_PROFIT ); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif } double COrder:: OrderCommission ( void ) const { #ifdef __MQL4__ return :: OrderCommission (); #else double res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_DEAL : res=:: HistoryDealGetDouble (m_ticket, DEAL_COMMISSION ); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif } double COrder:: OrderSwap ( void ) const { #ifdef __MQL4__ return :: OrderSwap (); #else double res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_ACTIVE : res=:: PositionGetDouble ( POSITION_SWAP ); break ; case ORDER_STATUS_DEAL : res=:: HistoryDealGetDouble (m_ticket, DEAL_SWAP ); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif } double COrder::OrderVolume( void ) const { #ifdef __MQL4__ return :: OrderLots (); #else double res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_ACTIVE : res=:: PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); break ; case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : res=:: OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_INITIAL ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=:: HistoryOrderGetDouble (m_ticket, ORDER_VOLUME_INITIAL ); break ; case ORDER_STATUS_DEAL : res=:: HistoryDealGetDouble (m_ticket, DEAL_VOLUME ); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif } double COrder::OrderVolumeCurrent( void ) const { #ifdef __MQL4__ return :: OrderLots (); #else double res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : res=:: OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_CURRENT ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=:: HistoryOrderGetDouble (m_ticket, ORDER_VOLUME_CURRENT ); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif } double COrder:: OrderStopLoss ( void ) const { #ifdef __MQL4__ return :: OrderStopLoss (); #else double res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_ACTIVE : res=:: PositionGetDouble ( POSITION_SL ); break ; case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : res=:: OrderGetDouble ( ORDER_SL ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=:: HistoryOrderGetDouble (m_ticket, ORDER_SL ); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif } double COrder:: OrderTakeProfit ( void ) const { #ifdef __MQL4__ return :: OrderTakeProfit (); #else double res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_ACTIVE : res=:: PositionGetDouble ( POSITION_TP ); break ; case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : res=:: OrderGetDouble ( ORDER_TP ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=:: HistoryOrderGetDouble (m_ticket, ORDER_TP ); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif } double COrder::OrderPriceStopLimit( void ) const { #ifdef __MQL4__ return 0 ; #else double res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : res=:: OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_STOPLIMIT ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=:: HistoryOrderGetDouble (m_ticket, ORDER_PRICE_STOPLIMIT ); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif }

Métodos para a obtenção das propriedades do tipo string da ordem/negócio/posição:

string COrder:: OrderSymbol ( void ) const { #ifdef __MQL4__ return :: OrderSymbol (); #else string res= "" ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_ACTIVE : res=:: PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); break ; case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : res=:: OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=:: HistoryOrderGetString (m_ticket, ORDER_SYMBOL ); break ; case ORDER_STATUS_DEAL : res=:: HistoryDealGetString (m_ticket, DEAL_SYMBOL ); break ; default : res= "" ; break ; } return res; #endif } string COrder:: OrderComment ( void ) const { #ifdef __MQL4__ return :: OrderComment (); #else string res= "" ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_ACTIVE : res=:: PositionGetString ( POSITION_COMMENT ); break ; case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : res=:: OrderGetString ( ORDER_COMMENT ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=:: HistoryOrderGetString (m_ticket, ORDER_COMMENT ); break ; case ORDER_STATUS_DEAL : res=:: HistoryDealGetString (m_ticket, DEAL_COMMENT ); break ; default : res= "" ; break ; } return res; #endif } string COrder::OrderExternalID( void ) const { #ifdef __MQL4__ return "" ; #else string res= "" ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : res=:: OrderGetString ( ORDER_EXTERNAL_ID ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=:: HistoryOrderGetString (m_ticket, ORDER_EXTERNAL_ID ); break ; case ORDER_STATUS_DEAL : res=:: HistoryDealGetString (m_ticket, DEAL_EXTERNAL_ID ); break ; default : res= "" ; break ; } return res; #endif }

Nós declaramos e implementamos os métodos privados para receber as propriedades dos dados da ordem.

Agora está na hora de implementar o construtor da classe protegida, escrevendo nele os métodos que salvam todas as propriedades da ordem cujo ticket foi passado para o construtor.

Implementando o construtor de classe protegida:



COrder::COrder(ENUM_ORDER_STATUS order_status, const ulong ticket) { m_ticket=ticket; m_long_prop[ORDER_PROP_STATUS] = order_status; m_long_prop[ORDER_PROP_MAGIC] = this . OrderMagicNumber (); m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET] = this . OrderTicket (); m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_OPEN] = ( long )( ulong ) this . OrderOpenTime (); m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_CLOSE] = ( long )( ulong ) this . OrderCloseTime (); m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_EXP] = ( long )( ulong ) this . OrderExpiration (); m_long_prop[ORDER_PROP_TYPE] = this . OrderType (); m_long_prop[ORDER_PROP_DIRECTION] = this .OrderTypeByDirection(); m_long_prop[ORDER_PROP_POSITION_ID] = this .OrderPositionID(); m_long_prop[ORDER_PROP_REASON] = this .OrderReason(); m_long_prop[ORDER_PROP_DEAL_ORDER] = this .DealOrder(); m_long_prop[ORDER_PROP_DEAL_ENTRY] = this .DealEntry(); m_long_prop[ORDER_PROP_POSITION_BY_ID] = this .OrderPositionByID(); m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_OPEN_MSC] = this .OrderOpenTimeMSC(); m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC] = this .OrderCloseTimeMSC(); m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_UPDATE] = ( long )( ulong ) this .PositionTimeUpdate(); m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC] = ( long )( ulong ) this .PositionTimeUpdateMSC(); m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_OPEN)] = this . OrderOpenPrice (); m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_CLOSE)] = this . OrderClosePrice (); m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PROFIT)] = this . OrderProfit (); m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_COMMISSION)] = this . OrderCommission (); m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_SWAP)] = this . OrderSwap (); m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_VOLUME)] = this .OrderVolume(); m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_SL)] = this . OrderStopLoss (); m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_TP)] = this . OrderTakeProfit (); m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_VOLUME_CURRENT)] = this .OrderVolumeCurrent(); m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT)] = this .OrderPriceStopLimit(); m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_SYMBOL)] = this . OrderSymbol (); m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_COMMENT)] = this . OrderComment (); m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_EXT_ID)] = this .OrderExternalID(); m_long_prop[ORDER_PROP_PROFIT_PT] = this .ProfitInPoints(); m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET_FROM] = this .OrderTicketFrom(); m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET_TO] = this .OrderTicketTo(); m_long_prop[ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL] = this .OrderCloseByStopLoss(); m_long_prop[ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP] = this .OrderCloseByTakeProfit(); m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PROFIT_FULL)] = this .ProfitFull(); }

Quando nós percorremos ao longo do histórico ou ordens/negócios/posições do mercado em um loop ou selecionamos uma nova ordem/negócio/posição, um novo objeto derivado da classe COrder é criado. O construtor da classe que apresenta o estado da ordem e o ticket é chamado no construtor da classe, recebendo apenas o ticket da ordem. Em seguida, os arrays da propriedade order são simplesmente preenchidos no construtor da classe COrder usando os métodos descritos acima.

Nesta fase, a funcionalidade básica da classe abstrata COrder foi implementada. Esta é uma classe básica para armazenar vários tipos de ordens, negócios e posições. Todos os outros serão derivados para criar objetos divididos por tipos de ordens, negócios e posições.



Assim, cada nova ordem/negócio/posição deve ter sua propriedade exclusiva. Todos eles devem ser armazenados nas listas, enquanto o trabalho com essas listas é a principal atividade da biblioteca. As listas podem ser classificadas por qualquer uma das propriedades de ordem/negócio/posição. Além disso, é possível gerar novas listas a partir daqueles selecionados.

A biblioteca foi criada para o acesso simplificado aos dados e fácil desenvolvimento de programas.

No estado atual, nós temos três métodos públicos para acessar as propriedades da ordem abstrata GetProperty(XXX). Você pode usá-los, mas isso não é muito conveniente, pois é necessário lembrar os nomes dos membros das enumerações que descrevem uma propriedade da ordem específica. Portanto, nós adicionaremos vários métodos públicos para obter os dados necessários. Esses métodos terão nomes razoáveis para que fique imediatamente claro qual propriedade pode ser obtida usando um método específico.

long Ticket( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TICKET); } long TicketFrom( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TICKET_FROM); } long TicketTo( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TICKET_TO); } long Magic( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_MAGIC); } long Reason( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_REASON); } long PositionID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_POSITION_ID); } long PositionByID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_POSITION_BY_ID); } bool IsCloseByStopLoss( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL); } bool IsCloseByTakeProfit( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP); } datetime TimeOpen( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_OPEN); } datetime TimeClose( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_CLOSE); } datetime TimeOpenMSC( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_OPEN_MSC); } datetime TimeCloseMSC( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC); } datetime TimeExpiration( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_EXP); } ENUM_ORDER_TYPE TypeOrder( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(ORDER_PROP_TYPE); } ENUM_ORDER_STATUS Status( void ) const { return (ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS); } ENUM_ORDER_TYPE TypeByDirection( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(ORDER_PROP_DIRECTION); } double PriceOpen( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_PRICE_OPEN); } double PriceClose( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_PRICE_CLOSE); } double Profit( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_PROFIT); } double Comission( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_COMMISSION); } double Swap( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_SWAP); } double Volume ( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_VOLUME); } double VolumeCurrent( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_VOLUME_CURRENT); } double StopLoss( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_SL); } double TakeProfit( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TP); } double PriceStopLimit( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT); } string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_SYMBOL); } string Comment ( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_COMMENT); } string ExternalID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_EXT_ID); } double ProfitFull( void ) const { return this .Profit()+ this .Comission()+ this .Swap(); } int ProfitInPoints( void ) const ;

Estes métodos podem ser usados em programas personalizados para a leitura de propriedades de uma ordem, negócio ou posição selecionada

Implementando o método de recebimento do lucro em pontos:

int COrder::ProfitInPoints( void ) const { ENUM_ORDER_TYPE type= this .TypeOrder(); string symbol= this . Symbol (); double point=:: SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ); if (type> ORDER_TYPE_SELL || point== 0 ) return 0 ; if ( this .Status()==ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER) return int (type== ORDER_TYPE_BUY ? ( this .PriceClose()- this .PriceOpen())/point : type== ORDER_TYPE_SELL ? ( this .PriceOpen()- this .PriceClose())/point : 0 ); else if ( this .Status()==ORDER_STATUS_MARKET_ACTIVE) { if (type== ORDER_TYPE_BUY ) return int ((:: SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_BID )- this .PriceOpen())/point); else if (type== ORDER_TYPE_SELL ) return int (( this .PriceOpen()-:: SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK ))/point); } return 0 ; }

E vamos adicionar os métodos públicos para descrever algumas propriedades do objeto da ordem para que você possa exibi-las sob demanda de uma maneira conveniente:

string GetPropertyDescription(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_ORDER_PROP_STRING property); string StatusDescription( void ) const ; string TypeDescription( void ) const ; string DealEntryDescription( void ) const ; string DirectionDescription( void ) const ; void Print ( const bool full_prop= false );

Antes de nós implementarmos esses métodos, vamos resolver ainda outro problema: a biblioteca e os programas baseados nela requerem várias funções de serviço. Por exemplo, para este caso, nós precisamos da função para exibir o horário em milissegundos e a função de receber mensagens em um dos dois idiomas. O idioma das mensagens depende do idioma do terminal.

Crie um novo arquivo de inclusão no diretório-raiz da biblioteca





e chame-o de DELib. Este será o arquivo da biblioteca de funções de serviço disponível para uso pelas próprias classes da biblioteca e pelos programas baseados na biblioteca.





Clique em Concluir para criar um arquivo de modelo:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70"

Inclua o arquivo Defines.mqh nele e modifique o modelo de acordo com as nossas necessidades:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property strict #include "Defines.mqh"

Como nós incluímos o Defines.mqh nesse arquivo, nós podemos incluir esse novo arquivo (em vez do Defines.mqh) no arquivo da classe COrder, de modo que ambos estejam disponíveis na biblioteca. Além disso, nós faremos isso em uma string, não em duas.

Substitua a diretiva include no arquivo Order.mqh:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Object.mqh> #include "..\DELib.mqh"

Vamos adicionar também a definição do idioma do país do usuário como uma substituição de macro no arquivo Defines.mqh:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #define COUNTRY_LANG "Russian"

Assim, o usuário poderá definir seu idioma nativo para as mensagens exibidas se o idioma do terminal não for o inglês. No entanto, para conseguir isso, nós teremos que substituir todas as futuras mensagens que devemos inserir aqui com as exigidas pelo usuário.

Adicione a função para retornar as mensagens em um dos dois idiomas no arquivo DELIB.mqh:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property strict #include "Defines.mqh" string TextByLanguage ( const string text_country_lang , const string text_en ) { return ( TerminalInfoString ( TERMINAL_LANGUAGE )==COUNTRY_LANG ? text_country_lang : text_en); }

A função verifica o idioma do terminal e, se corresponder aos idiomas especificados na substituição de macro COUNTRY_LANG, é exibido o texto transmitido no primeiro parâmetro da função. Caso contrário, o texto contido no segundo parâmetro da função (Inglês) é exibido.



Vamos também adicionar a função de exibir o horário com os milissegundos:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property strict #include "Defines.mqh" string TextByLanguage( const string text_country_lang, const string text_en) { return ( TerminalInfoString ( TERMINAL_LANGUAGE )==COUNTRY_LANG ? text_country_lang : text_en); } string TimeMSCtoString ( const long time_msc ) { return TimeToString ( time_msc/ 1000 , TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )+ "." + IntegerToString ( time_msc% 1000 , 3 , '0' ); }

Aqui tudo é simples: o horário definido em milissegundos é passado para a função. Para calcular o horário em segundos, nós precisamos dividir o valor passado para a função por 1000. Para calcular os milissegundos, pegue o resto desta divisão. Todos os valores recebidos são formatados como strings e retornados ao programa que realizou a chamada.

Às vezes, você pode querer obter o número de casas decimais em um lote de símbolos. Vamos inserir essa função em nosso arquivo de funções de serviço:

uint DigitsLots( const string symbol_name) { return ( int ) ceil ( fabs ( log ( SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_VOLUME_STEP ))/ log ( 10 ))); }

Além das funções de serviço, nós precisaremos de três métodos para retornar a razão da ordem, direção e tipo de negócio para exibir as mensagens no diário. Adiciona os três métodos à seção protegida da classe COrder:

string GetReasonDescription( const long reason) const ; string GetEntryDescription( const long deal_entry) const ; string GetTypeDealDescription( const long type_deal) const ;

E sua implementação:

string COrder::GetReasonDescription( const long reason) const { #ifdef __MQL4__ return ( this .IsCloseByStopLoss() ? TextByLanguage( "Срабатывание StopLoss" , "Due to StopLoss" ) : this .IsCloseByTakeProfit() ? TextByLanguage( "Срабатывание TakeProfit" , "Due to TakeProfit" ) : this .Reason()== ORDER_REASON_EXPERT ? TextByLanguage( "Выставлен из mql4-программы" , "Placed from mql4 program" ) : TextByLanguage( "Свойство не поддерживается в MQL4" , "Property not supported in MQL4" ) ); #else string res= "" ; switch ( this .Status()) { case ORDER_STATUS_MARKET_ACTIVE : res= ( reason== POSITION_REASON_CLIENT ? TextByLanguage( "Позиция открыта из десктопного терминала" , "Position opened from desktop terminal" ) : reason== POSITION_REASON_MOBILE ? TextByLanguage( "Позиция открыта из мобильного приложения" , "Position opened from mobile app" ) : reason== POSITION_REASON_WEB ? TextByLanguage( "Позиция открыта из веб-платформы" , "Position opened from web platform" ) : reason== POSITION_REASON_EXPERT ? TextByLanguage( "Позиция открыта из советника или скрипта" , "Position opened from EA or script" ) : "" ); break ; case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res= ( reason== ORDER_REASON_CLIENT ? TextByLanguage( "Ордер выставлен из десктопного терминала" , "Order set from desktop terminal" ) : reason== ORDER_REASON_MOBILE ? TextByLanguage( "Ордер выставлен из мобильного приложения" , "Order set from mobile app" ) : reason== ORDER_REASON_WEB ? TextByLanguage( "Ордер выставлен из веб-платформы" , "Oder set from web platform" ) : reason== ORDER_REASON_EXPERT ? TextByLanguage( "Ордер выставлен советником или скриптом" , "Order set from EA or script" ) : reason== ORDER_REASON_SL ? TextByLanguage( "Срабатывание StopLoss" , "Due to StopLoss" ) : reason== ORDER_REASON_TP ? TextByLanguage( "Срабатывание TakeProfit" , "Due to TakeProfit" ) : reason== ORDER_REASON_SO ? TextByLanguage( "Ордер выставлен в результате наступления Stop Out" , "Due to Stop Out" ) : "" ); break ; case ORDER_STATUS_DEAL : res= ( reason== DEAL_REASON_CLIENT ? TextByLanguage( "Сделка проведена из десктопного терминала" , "Deal carried out from desktop terminal" ) : reason== DEAL_REASON_MOBILE ? TextByLanguage( "Сделка проведена из мобильного приложения" , "Deal carried out from mobile app" ) : reason== DEAL_REASON_WEB ? TextByLanguage( "Сделка проведена из веб-платформы" , "Deal carried out from web platform" ) : reason== DEAL_REASON_EXPERT ? TextByLanguage( "Сделка проведена из советника или скрипта" , "Deal carried out from EA or script" ) : reason== DEAL_REASON_SL ? TextByLanguage( "Срабатывание StopLoss" , "Due to StopLoss" ) : reason== DEAL_REASON_TP ? TextByLanguage( "Срабатывание TakeProfit" , "Due to TakeProfit" ) : reason== DEAL_REASON_SO ? TextByLanguage( "Сделка проведена в результате наступления Stop Out" , "Due to Stop Out" ) : reason== DEAL_REASON_ROLLOVER ? TextByLanguage( "Сделка проведена по причине переноса позиции" , "Due to position rollover" ) : reason== DEAL_REASON_VMARGIN ? TextByLanguage( "Сделка проведена по причине начисления/списания вариационной маржи" , "Due to variation margin" ) : reason== DEAL_REASON_SPLIT ? TextByLanguage( "Сделка проведена по причине сплита (понижения цены) инструмента" , "Due to split" ) : "" ); break ; default : res= "" ; break ; } return res; #endif }

A afiliação para MQL4 ou MQL5 foi verificada, a razão da ordem passada nas entradas é verificada de acordo com o estado da ordem e sua descrição é retornada.



string COrder::GetEntryDescription( const long deal_entry) const { #ifdef __MQL4__ return TextByLanguage( "Свойство не поддерживается в MQL4" , "Property not supported in MQL4" ); #else string res= "" ; switch ( this .Status()) { case ORDER_STATUS_MARKET_ACTIVE : res=TextByLanguage( "Свойство не поддерживается у позиции" , "Property not supported for position" ); break ; case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : res=TextByLanguage( "Свойство не поддерживается у отложенного ордера" , "Property not supported for pending order" ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=TextByLanguage( "Свойство не поддерживается у исторического ордера" , "Property not supported for history order" ); break ; case ORDER_STATUS_DEAL : res= ( deal_entry== DEAL_ENTRY_IN ? TextByLanguage( "Вход в рынок" , "Entry to the market" ) : deal_entry== DEAL_ENTRY_OUT ? TextByLanguage( "Выход из рынка" , "Out from the market" ) : deal_entry== DEAL_ENTRY_INOUT ? TextByLanguage( "Разворот" , "Reversal" ) : deal_entry== DEAL_ENTRY_OUT_BY ? TextByLanguage( "Закрытие встречной позицией" , "Closing by opposite position" ) : "" ); break ; default : res= "" ; break ; } return res; #endif }

A afiliação para MQL4 ou MQL5 é verificada, a direção do negócio passado nas entradas é verificada de acordo com o estado da ordem e sua descrição é retornada.

string COrder::GetTypeDealDescription( const long deal_type) const { #ifdef __MQL4__ return TextByLanguage( "Свойство не поддерживается в MQL4" , "Property not supported in MQL4" ); #else string res= "" ; switch ( this .Status()) { case ORDER_STATUS_MARKET_ACTIVE : res=TextByLanguage( "Свойство не поддерживается у позиции" , "Property not supported for position" ); break ; case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : res=TextByLanguage( "Свойство не поддерживается у отложенного ордера" , "Property not supported for pending order" ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=TextByLanguage( "Свойство не поддерживается у исторического ордера" , "Property not supported for history order" ); break ; case ORDER_STATUS_DEAL : res= ( deal_type== DEAL_TYPE_BUY ? TextByLanguage( "Сделка на покупку" , "Buy deal" ) : deal_type== DEAL_TYPE_SELL ? TextByLanguage( "Сделка на продажу" , "Sell deal" ) : deal_type== DEAL_TYPE_BALANCE ? TextByLanguage( "Начисление баланса" , "Balance accrual" ) : deal_type== DEAL_TYPE_CREDIT ? TextByLanguage( "Начисление кредита" , "Credit accrual" ) : deal_type== DEAL_TYPE_CHARGE ? TextByLanguage( "Дополнительные сборы" , "Extra charges" ) : deal_type== DEAL_TYPE_CORRECTION ? TextByLanguage( "Корректирующая запись" , "Corrective entry" ) : deal_type== DEAL_TYPE_BONUS ? TextByLanguage( "Перечисление бонусов" , "Bonuses" ) : deal_type== DEAL_TYPE_COMMISSION ? TextByLanguage( "Дополнительные комиссии" , "Additional comissions" ) : deal_type== DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Commission accrued at the end of a trading day" ) : deal_type== DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Commission accrued at the end of a month" ) : deal_type== DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Agency commission charged at the end of a trading day" ) : deal_type== DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Agency commission charged at the end of a month" ) : deal_type== DEAL_TYPE_INTEREST ? TextByLanguage( "Начисления процентов на свободные средства" , "Accrued interest on free funds" ) : deal_type== DEAL_TYPE_BUY_CANCELED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка покупки" , "Canceled buy transaction" ) : deal_type== DEAL_TYPE_SELL_CANCELED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка продажи" , "Canceled sell transaction" ) : deal_type== DEAL_DIVIDEND ? TextByLanguage( "Начисление дивиденда" , "Accrued dividends" ) : deal_type== DEAL_DIVIDEND_FRANKED ? TextByLanguage( "Начисление франкированного дивиденда" , "Accrual of franked dividend" ) : deal_type== DEAL_TAX ? TextByLanguage( "Начисление налога" , "Tax accrual" ) : "" ); break ; default : res= "" ; break ; } return res; #endif }

A afiliação para MQL4 ou MQL5 é verificada, o tipo de negócio transmitido nas entradas é verificado de acordo com o estado da ordem e sua descrição é retornada.

Implementando os métodos que descrevem as propriedades da ordem:

string COrder::GetPropertyDescription(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property) { return ( property==ORDER_PROP_MAGIC ? TextByLanguage( "Магик" , "Magic" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TICKET ? TextByLanguage( "Тикет" , "Ticket" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : " #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TICKET_FROM ? TextByLanguage( "Тикет родительского ордера" , "Ticket of parent order" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : " #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TICKET_TO ? TextByLanguage( "Тикет наследуемого ордера" , "Inherited order ticket" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : " #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TIME_OPEN ? TextByLanguage( "Время открытия" , "Open time" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) ) : property==ORDER_PROP_TIME_CLOSE ? TextByLanguage( "Время закрытия" , "Close time" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) ) : property==ORDER_PROP_TIME_EXP ? TextByLanguage( "Дата экспирации" , "Expiration date" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ( this .GetProperty(property)== 0 ? TextByLanguage( ": Не задана" , ": Not set" ) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )) ) : property==ORDER_PROP_TYPE ? TextByLanguage( "Тип" , "Type" )+ ": " + this .TypeDescription() : property==ORDER_PROP_DIRECTION ? TextByLanguage( "Тип по направлению" , "Type by direction" )+ ": " + this .DirectionDescription() : property==ORDER_PROP_REASON ? TextByLanguage( "Причина" , "Reason" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " + this .GetReasonDescription( this .GetProperty(property)) ) : property==ORDER_PROP_POSITION_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор позиции" , "Position ID" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_DEAL_ORDER ? TextByLanguage( "Сделка на основании ордера" , "Deal by order" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_DEAL_ENTRY ? TextByLanguage( "Направление сделки" , "Deal direction" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " + this .GetEntryDescription( this .GetProperty(property)) ) : property==ORDER_PROP_POSITION_BY_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор встречной позиции" , "Opposite position ID" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TIME_OPEN_MSC ? TextByLanguage( "Время открытия в милисекундах" , "Open time in milliseconds" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property)+ " > " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property)) ) : property==ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC ? TextByLanguage( "Время закрытия в милисекундах" , "Close time in milliseconds" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property)+ " > " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property)) ) : property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE ? TextByLanguage( "Время изменения позиции" , "Position change time" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +( this .GetProperty(property)!= 0 ? :: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) : "0" ) ) : property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC ? TextByLanguage( "Время изменения позиции в милисекундах" , "Position change time in milliseconds" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +( this .GetProperty(property)!= 0 ? ( string ) this .GetProperty(property)+ " > " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property)) : "0" ) ) : property==ORDER_PROP_STATUS ? TextByLanguage( "Статус" , "Status" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": \"" + this .StatusDescription()+ "\"" ) : property==ORDER_PROP_PROFIT_PT ? TextByLanguage( "Прибыль в пунктах" , "Profit in points" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL ? TextByLanguage( "Закрытие по StopLoss" , "Close by StopLoss" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +( this .GetProperty(property) ? TextByLanguage( "Да" , "Yes" ) : TextByLanguage( "Нет" , "No" )) ) : property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP ? TextByLanguage( "Закрытие по TakeProfit" , "Close by TakeProfit" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +( this .GetProperty(property) ? TextByLanguage( "Да" , "Yes" ) : TextByLanguage( "Нет" , "No" )) ) : "" ); } string COrder::GetPropertyDescription(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property) { int dg=( int ):: SymbolInfoInteger ( this .GetProperty(ORDER_PROP_SYMBOL), SYMBOL_DIGITS ); int dgl=( int )DigitsLots( this .GetProperty(ORDER_PROP_SYMBOL)); return ( property==ORDER_PROP_PRICE_CLOSE ? TextByLanguage( "Цена закрытия" , "Close price" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==ORDER_PROP_PRICE_OPEN ? TextByLanguage( "Цена открытия" , "Open price" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==ORDER_PROP_SL ? TextByLanguage( "Цена StopLoss" , "StopLoss price" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ( this .GetProperty(property)== 0 ? TextByLanguage( ": Отсутствует" , ": Not set" ): ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg)) ) : property==ORDER_PROP_TP ? TextByLanguage( "Цена TakeProfit" , "TakeProfit price" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ( this .GetProperty(property)== 0 ? TextByLanguage( ": Отсутствует" , ": Not set" ): ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg)) ) : property==ORDER_PROP_PROFIT ? TextByLanguage( "Прибыль" , "Profit" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 ) ) : property==ORDER_PROP_COMMISSION ? TextByLanguage( "Комиссия" , "Comission" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 ) ) : property==ORDER_PROP_SWAP ? TextByLanguage( "Своп" , "Swap" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 ) ) : property==ORDER_PROP_VOLUME ? TextByLanguage( "Объём" , "Volume" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dgl) ) : property==ORDER_PROP_VOLUME_CURRENT ? TextByLanguage( "Невыполненный объём" , "Unfulfilled volume" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dgl) ) : property==ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT ? TextByLanguage( "Цена постановки Limit ордера при активации StopLimit ордера" , "Price of placing Limit order when StopLimit order activated" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==ORDER_PROP_PROFIT_FULL ? TextByLanguage( "Прибыль+комиссия+своп" , "Profit+Comission+Swap" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 ) ) : "" ); } string COrder::GetPropertyDescription(ENUM_ORDER_PROP_STRING property) { return ( property==ORDER_PROP_SYMBOL ? TextByLanguage( "Символ" , "Symbol" )+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : property==ORDER_PROP_COMMENT ? TextByLanguage( "Комментарий" , "Comment" )+ ( this .GetProperty(property)== "" ? TextByLanguage( ": Отсутствует" , ": Not set" ): ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" ) : property==ORDER_PROP_EXT_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор на бирже" , "ID on exchange" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ( this .GetProperty(property)== "" ? TextByLanguage( ": Отсутствует" , ": Not set" ): ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" )): "" ); }

Implementação dos métodos para retornar o nome do estado da ordem, nome da ordem ou posição, nome da direção do negócio, descrição do tipo de direção da ordem/posição e o método de exibição conveniente das propriedades da ordem no diário.

Primeiro, adicione outra substituição de macro para o arquivo Defines.mqh para a exibição conveniente do nome da função/método no diário:

#define COUNTRY_LANG "Russian" #define DFUN ( __FUNCTION__ + ": " )

Agora, em vez de escrever as strings totalmente, nós podemos simplesmente escrever DFUN, e o compilador altera a descrição para as strings definidas na macro.

string COrder::StatusDescription( void ) const { ENUM_ORDER_STATUS status= this .Status(); ENUM_ORDER_TYPE type=( ENUM_ORDER_TYPE ) this .TypeOrder(); return ( status==ORDER_STATUS_BALANCE ? TextByLanguage( "Балансная операция" , "Balance operation" ) : status==ORDER_STATUS_CREDIT ? TextByLanguage( "Кредитная операция" , "Credits operation" ) : status==ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER || status==ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING ? ( type> ORDER_TYPE_SELL ? TextByLanguage( "Отложенный ордер" , "Pending order" ) : TextByLanguage( "Ордер на " , "The order to " )+(type== ORDER_TYPE_BUY ? TextByLanguage( "покупку" , "buy" ) : TextByLanguage( "продажу" , "sell" )) ) : status==ORDER_STATUS_DEAL ? TextByLanguage( "Сделка" , "Deal" ) : status==ORDER_STATUS_MARKET_ACTIVE ? TextByLanguage( "Позиция" , "Active position" ) : status==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING ? TextByLanguage( "Установленный отложенный ордер" , "Active pending order" ) : "" ); } string COrder::TypeDescription( void ) const { if ( this .Status()==ORDER_STATUS_DEAL) return this .GetTypeDealDescription( this .TypeOrder()); else switch ( this .TypeOrder()) { case ORDER_TYPE_BUY : return "Buy" ; case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : return "Buy Limit" ; case ORDER_TYPE_BUY_STOP : return "Buy Stop" ; case ORDER_TYPE_SELL : return "Sell" ; case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : return "Sell Limit" ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP : return "Sell Stop" ; #ifdef __MQL4__ case ORDER_TYPE_BALANCE : return TextByLanguage( "Балансовая операция" , "Balance operation" ); case ORDER_TYPE_CREDIT : return TextByLanguage( "Кредитная операция" , "Credit operation" ); #else case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : return "Buy Stop Limit" ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : return "Sell Stop Limit" ; #endif default : return TextByLanguage( "Неизвестный тип" , "Unknown type" ); } } string COrder::DealEntryDescription( void ) const { return ( this .Status()==ORDER_STATUS_DEAL ? this .GetEntryDescription( this .GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)) : "" ); } string COrder::DirectionDescription( void ) const { if ( this .Status()==ORDER_STATUS_DEAL) return this .TypeDescription(); switch ( this .TypeByDirection()) { case ORDER_TYPE_BUY : return "Buy" ; case ORDER_TYPE_SELL : return "Sell" ; default : return TextByLanguage( "Неизвестный тип" , "Unknown type" ); } } void COrder:: Print ( const bool full_prop= false ) { :: Print ( "============= " ,TextByLanguage( "Начало списка параметров: \"" , "Beginning of the parameter list: \"" ), this .StatusDescription(), "\" =============" ); int beg= 0 , end=ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_ORDER_PROP_INTEGER prop=(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=ORDER_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_ORDER_PROP_STRING prop=(ENUM_ORDER_PROP_STRING)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "================== " ,TextByLanguage( "Конец списка параметров: \"" , "End of the parameter list: \"" ), this .StatusDescription(), "\" ==================

" ); }

Agora que todos os métodos da classe abstrata COrder foram implementados, nós podemos ver o que realmente nós temos neste estágio.

Teste da classe abstrata COrder



Vamos testar e ver como os objetos base da COrder são criados e preenchidos com os dados. Mais adiante, nós vamos desenvolver os objetos por tipos baseados nele e armazená-los em coleções.



No diretório Experts ou subdiretório, crie uma nova pasta e chame-a de TestDoEasy. Em seguida, crie outra pasta dentro da recém criada: Part01. O arquivo de teste do EA está localizado nela.

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { }

Clique com o botão direito do mouse em Part01 no navegador do editor e selecione "Novo arquivo" no menu pop-up ou pressione Ctrl+N com a pasta Part01 destacada. A janela do Assistente MQL é aberta com a opção "Expert Advisor (template)" já selecionada, clique em Avançar e adicione o nome do novo arquivo TestDoEasyPart01 ao caminho do arquivo já especificado no campo de entrada do nome. Clique em Avançar até chegar ao final da operação do assistente. Nós não precisaremos de manipuladores de eventos adicionais para o teste, portanto, você poderá deixar todas as caixas de seleção vazias. Clique em Concluir para criar o novo modelo do EA:

O teste é o mais simples possível, portanto não há necessidade de reinventar a roda. Então, nós simplesmente incluímos a classe abstrata COrder e a classe CArrayObj da biblioteca padrão e criamos a lista de objetos:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Objects\Order.mqh> #include <Arrays\ArrayObj.mqh> CArrayObj list_all_orders;

Em seguida, defina flag da lista ordenada para a lista de objetos em OnInit() e preencha com todo o histórico negócios e ordens em dois loops.

Em seguida, exiba os dados em cada um dos objetos da lista preenchida na aba Experts do terminal no loop:

int OnInit () { list_all_orders.Sort(); list_all_orders.Clear(); if (! HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ())) { Print (DFUN,TextByLanguage( ": Не удалось получить историю сделок и ордеров" , ": Failed to get history of deals and orders" )); return INIT_FAILED ; } int total_deals= HistoryDealsTotal (); for ( int i= 0 ; i<total_deals; i++) { ulong deal_ticket=:: HistoryDealGetTicket (i); if (deal_ticket== 0 ) continue ; COrder *deal= new COrder(ORDER_STATUS_DEAL,deal_ticket); if (deal== NULL ) continue ; list_all_orders.InsertSort(deal); } int total_orders= HistoryOrdersTotal (); for ( int i= 0 ; i<total_orders; i++) { ulong order_ticket=:: HistoryOrderGetTicket (i); if (order_ticket== 0 ) continue ; ENUM_ORDER_TYPE type=( ENUM_ORDER_TYPE ):: HistoryOrderGetInteger (order_ticket, ORDER_TYPE ); if (type== ORDER_TYPE_BUY || type== ORDER_TYPE_SELL ) { COrder *order= new COrder(ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER,order_ticket); if (order== NULL ) continue ; list_all_orders.InsertSort(order); } else { COrder *order= new COrder(ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING,order_ticket); if (order== NULL ) continue ; list_all_orders.InsertSort(order); } } int total=list_all_orders.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { COrder *order=list_all_orders.At(i); if (order== NULL ) continue ; order. Print (); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Se agora nós tentarmos compilar o EA, nós obtemos três erros:





Os erros indicam que nós não podemos acessar os métodos protegidos da classe a partir do lado externo. Afinal de contas, nós fizemos o construtor COrder na seção protegida da classe. Quando nós usamos a classe como base para desenvolver os objetos por tipos, tudo ficará bem, pois eles terão construtores abertos. Agora, a fim de realizar o teste, vamos simplesmente mover o construtor para a seção pública da classe COrder:





Agora tudo é compilado sem erros, e os dados de todas as ordens e negócios no histórico da conta de negociação são exibidos no diário do terminal.





Todas as propriedades de cada ordem/negócio, incluindo as não suportadas, são exibidas.



O fato é que nós desenvolvemos os métodos que retornam as flags para suportar as propriedades específicas por essa ordem para serem virtuais, para que sejam redefinidos nas classes derivadas. Essas classes derivadas são usadas para exibir os dados no diário. Nesse caso, todos devem ser exibidos corretamente. Se houver uma propriedade não suportada pela ordem, ela não será exibida no diário, uma vez que o método da classe COrder Print(const bool full_prop=false) tem a flag padrão para desativar a exibição das propriedades não suportadas no diário, enquanto os métodos virtuais SupportProperty() da classe simplesmente retornam 'true' para qualquer propriedade.



Qual é o próximo?

A primeira (e a menor) parte está pronta. Nós desenvolvemos um objeto básico para a coleta do histórico de ordens e negócios, bem como para a coleta de ordens e posições do mercado. Até agora não há valor prático, mas este é apenas o começo. Esse único objeto básico é tornar-se um elemento fundamental para o sistema armazenar e exibir os dados no sistema de ordens. Nosso próximo passo é desenvolver outros objetos e coleções necessárias usando os mesmos princípios. Eu também vou automatizar a coleta dos dados necessários de maneira constante.



Na próxima parte, eu vou desenvolver várias classes com base nessa classe abstrata. As classes descreverão os tipos específicos das ordens, negócios e posições. Eu desenvolverei a primeira coleção (coleção do histórico de ordens e negócios), bem como o objeto base e o principal da biblioteca — Engine. Eu também vou me livrar dos erros ao tentar compilar a biblioteca em MQL4 nas partes subsequentes da descrição do desenvolvimento da biblioteca.



Abaixo está um arquivo com todos os arquivos discutidos na primeira parte. Você pode baixar e analisá-los em detalhes. Deixe suas perguntas, comentários e sugestões nos comentários. Por favor, note que a biblioteca está sendo desenvolvida em paralelo com a redação dos artigos. Portanto, as revisões necessárias são feitas para os métodos e variáveis da biblioteca, de artigo para artigo. A este respeito, pode haver pequenas inconsistências no conteúdo dos arquivos anexados e as descrições do artigo. Por exemplo, pode haver edições nos comentários, rearranjos dos membros da enumeração, etc. Isso não afeta o desempenho dos exemplos anexados.



Voltar ao conteúdo.





