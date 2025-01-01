Membros Estáticos de uma Classe/Estrutura

Membros Estáticos

Os membros de uma classe podem ser declarados usando o modificador de classe de armazenamento static. Esses membros de dados são compartilhados por todos as instâncias desta classe e são armazenados em um lugar. Membros de dados não estáticos são criados para cada variável de objeto de classe.

A incapacidade de declarar membros estáticos de uma classe teria levado a necessidade de declarar estes dados no nível global do programa. Isso quebraria a relação entre os dados e a classe deles, e não seria consistente com o paradigma básico da OOP - juntar dados e métodos para manipulá-los em uma classe. O membro estático permite que dados de classe não específicos a uma particular instância existam no escopo da classe.

Desde que um membro de classe estática não dependa de uma particular instância, a referência a ele é como se segue:

class_name::variable

onde class_name é o nome da classe, e variable é o nome do membro da classe.

Como se vê, para acessar o membro estático de uma classe, o operador de resolução de contexto :: é usado. Ao acessar um membro estático de dentro de métodos da classe, o operador de contexto é opcional.

Membro estático de uma classe deve ser explicitamente inicializado com o valor desejado. Para isso, deve ser declarado e inicializado em escopo global. A sequência de inicialização dos membros estáticos corresponderá a sequência de sua declaração em escopo global.

Por exemplo, temos a classe CParser usado para separar o texto, e precisamos contar o número total de palavras e caracteres processados. Nós só precisamos declarar os membros de classe necessários como estáticos e inicializá-los no nível global. Então todas as instâncias da classe usarão um contador comum para palavras e caracteres.

//+------------------------------------------------------------------+

//| Classe "Analisador de Texto" |

//+------------------------------------------------------------------+

class CParser

{

public:

static int s_words;

static int s_symbols;

//--- Construtor e destrutor

CParser(void);

~CParser(void){};

};

...

//--- Inicialização de membros estáticos da classe Parser no nível global

int CParser::s_words=0;

int CParser::s_symbols=0;

Um membro de classe estático pode ser declarado com a palavra-chave const. Tais constantes estáticas devem ser inicializadas no nível global com a palavra-chave const:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Classe "Stack" para armazenar dados processados |

//+------------------------------------------------------------------+

class CStack

{

public:

CStack(void);

~CStack(void){};

...

private:

static const int s_max_length; // Capacidade máxima da pilha

};



//--- Inicialização da constante estática da classe CStack

const int CStack::s_max_length=1000;

A palavra-chave this denota um ponteiro implicitamente declarado para si mesmo — para uma instância específica da classe, no contexto do qual o método é executado. Pode ser usado somente em métodos não estáticos da classe. O ponteiro this é um membro não estático implícito de qualquer classe.

Em funções estáticas você pode acessar somente membros/métodos estáticos de uma classe.

Métodos Estáticos

Em MQL5, funções membro do tipo estático podem ser usadas. O modificador static deve preceder o tipo do retorno de uma função na declaração dentro de uma classe.

class CStack

{

public:

//--- Construtor e destrutor

CStack(void){};

~CStack(void){};

//--- Capacidade mбxima da pilha

static int Capacity();

private:

int m_length; // O nъmero de elementos na pilha

static const int s_max_length; // Capacidade mбxima da pilha

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna o nъmero mбximo de elementos armazenados na pilha |

//+------------------------------------------------------------------+

int CStack::Capacity(void)

{

return(s_max_length);

}

//--- Inicializaзгo da constante estбtica da classe CStack

const int CStack::s_max_length=1000;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- declare CStack type variable

CStack stack;

//--- call the object's static method

Print("CStack.s_max_length=",stack.Capacity());

//--- it can also be called the following way, as the method is static and does not require the presence of the object

Print("CStack.s_max_length=",CStack::Capacity());

}

Um método com o modificador const é chamado de constante e não pode alterar membros implícitos de sua classe. A declaração de funções constantes de uma classe e parâmetros constantes é chamado de controle const-correção. Através deste controle pode-se assegurar que o compilador garantirá a consistência de valores de objetos e retornará um erro durante a compilação se existir algo errado.

O modificador const é colocado após a lista de argumentos dentro de uma declaração de classe. A definição do lado de fora de uma classe deve também incluir o modificador const:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Class "Retângulo" |

//+------------------------------------------------------------------+

class CRectangle

{

private:

double m_width; // Largura

double m_height; // Altura

public:

//--- Construtor e destrutor

CRectangle(void):m_width(0),m_height(0){};

CRectangle(const double w,const double h):m_width(w),m_height(h){};

~CRectangle(void){};

//--- Calculando a área

double Square(void) const;

static double Square(const double w,const double h);// { return(w*h); }

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna a área do objeto "Retângulo" |

//+------------------------------------------------------------------+

double CRectangle::Square(void) const

{

return(Square(m_width,m_height));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna o produto de duas variáveis |

//+------------------------------------------------------------------+

static double CRectangle::Square(const double w,const double h)

{

return(w*h);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Criar um retângulo reto com os lados iguais a 5 e 6

CRectangle rect(5,6);

//--- Procurar a área do retângulo usando um método constante

PrintFormat("rect.Square()=%.2f",rect.Square());

//--- Procurar o produto de números usando o método estático da classe CRectangle

PrintFormat("CRectangle::Square(2.0,1.5)=%f",CRectangle::Square(2.0,1.5));

}

Um argumento adicional a favor do uso do controle de constância é o fato de que neste caso, o compilador gera uma otimização especial, por exemplo, coloca um objeto constante na memória de somente-leitura.

Uma função estática não pode ser determinada com o modificador const, porque este modificar garante a constância dos membros de instância quando chamar esta função. Mas, como mencionado acima, a função estática não pode acessar membros de classe não estática.

