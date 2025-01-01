- Encapsulamento e Extensibilidade de Tipo
Membros Estáticos de uma Classe/Estrutura
Membros Estáticos
Os membros de uma classe podem ser declarados usando o modificador de classe de armazenamento static. Esses membros de dados são compartilhados por todos as instâncias desta classe e são armazenados em um lugar. Membros de dados não estáticos são criados para cada variável de objeto de classe.
A incapacidade de declarar membros estáticos de uma classe teria levado a necessidade de declarar estes dados no nível global do programa. Isso quebraria a relação entre os dados e a classe deles, e não seria consistente com o paradigma básico da OOP - juntar dados e métodos para manipulá-los em uma classe. O membro estático permite que dados de classe não específicos a uma particular instância existam no escopo da classe.
Desde que um membro de classe estática não dependa de uma particular instância, a referência a ele é como se segue:
class_name::variable
onde class_name é o nome da classe, e variable é o nome do membro da classe.
Como se vê, para acessar o membro estático de uma classe, o operador de resolução de contexto :: é usado. Ao acessar um membro estático de dentro de métodos da classe, o operador de contexto é opcional.
Membro estático de uma classe deve ser explicitamente inicializado com o valor desejado. Para isso, deve ser declarado e inicializado em escopo global. A sequência de inicialização dos membros estáticos corresponderá a sequência de sua declaração em escopo global.
Por exemplo, temos a classe CParser usado para separar o texto, e precisamos contar o número total de palavras e caracteres processados. Nós só precisamos declarar os membros de classe necessários como estáticos e inicializá-los no nível global. Então todas as instâncias da classe usarão um contador comum para palavras e caracteres.
Um membro de classe estático pode ser declarado com a palavra-chave const. Tais constantes estáticas devem ser inicializadas no nível global com a palavra-chave const:
Ponteiro this #
A palavra-chave this denota um ponteiro implicitamente declarado para si mesmo — para uma instância específica da classe, no contexto do qual o método é executado. Pode ser usado somente em métodos não estáticos da classe. O ponteiro this é um membro não estático implícito de qualquer classe.
Em funções estáticas você pode acessar somente membros/métodos estáticos de uma classe.
Métodos Estáticos
Em MQL5, funções membro do tipo estático podem ser usadas. O modificador static deve preceder o tipo do retorno de uma função na declaração dentro de uma classe.
class CStack
Um método com o modificador const é chamado de constante e não pode alterar membros implícitos de sua classe. A declaração de funções constantes de uma classe e parâmetros constantes é chamado de controle const-correção. Através deste controle pode-se assegurar que o compilador garantirá a consistência de valores de objetos e retornará um erro durante a compilação se existir algo errado.
O modificador const é colocado após a lista de argumentos dentro de uma declaração de classe. A definição do lado de fora de uma classe deve também incluir o modificador const:
Um argumento adicional a favor do uso do controle de constância é o fato de que neste caso, o compilador gera uma otimização especial, por exemplo, coloca um objeto constante na memória de somente-leitura.
Uma função estática não pode ser determinada com o modificador const, porque este modificar garante a constância dos membros de instância quando chamar esta função. Mas, como mencionado acima, a função estática não pode acessar membros de classe não estática.
