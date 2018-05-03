Wie erstellt man ein grafisches Panel beliebiger Komplexität?

Inhaltsverzeichnis

Auch heute noch nutzen die meisten Programmierer, die Indikatoren und Expert Advisors für die MetaTrader 5 Plattform entwickeln, nicht die verfügbaren Möglichkeiten zur Erstellung von grafischen Oberflächen in ihren Anwendungen. Ich glaube, das liegt daran, dass die Klassen Panels und Dialogs der Standardbibliothek nur eine kurze technische Beschreibung der Methoden liefern. Die Referenz der Programmiersprache enthält Code-Beispiele mit Kommentaren für viele grafische Steuerelemente. Aber Sie können nicht anfangen, Ihre eigenen Panels zu erstellen, ohne deren Struktur und Idee vollständig zu verstehen.

Ich habe versucht zu verstehen, wie die Panels angeordnet sind. Nun möchte ich das erworbene Wissen mit anderen Entwicklern teilen. Ich begann mit einer einfachen Anwendung, die ein grafisches Panel basierend auf der Klasse CAppDialog erstellt. Dann modifizierte ich es in Schritten und analysierte die erzielten Ergebnisse.



Der Artikel enthält alle notwendigen Details zur Bedienung der CAppDialog-Klasse: wie man ein Panel erstellt, welche Funktionen mindestens benötigt werden und wie man zusätzliche Elemente (z.B. Schaltflächen) hinzufügt. Wir analysieren die Objekte, aus denen das Panel besteht, und die Reihenfolge, in der sie erstellt werden sollen. Ich werde auch zeigen, welche Konstanten bei der Erstellung eines Panels verwendet werden und wie man sie ändert.



Erstellen einer Panel-Basis mit CAppDialog

Beginnen wir mit ein wenig Hintergrundinformationen.

CAppDialog ist eine Klasse des Steuerelementes des kombinierten "Application Dialog" Controls. Die Klasse CAppDialog vereint visuell Gruppen von funktional zusammenhängenden unähnlichen Elementen innerhalb einer MQL5-Anwendung.

Der Mindestcode, der ein Panel erzeugt, wird unten gezeigt:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Controls\Dialog.mqh> CAppDialog AppWindow; int OnInit () { if (!AppWindow.Create( 0 , "AppWindow" , 0 , 20 , 20 , 360 , 324 )) return ( INIT_FAILED ); AppWindow.Run(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { AppWindow.Destroy(reason); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { AppWindow.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

Das Ergebnis der Ausführung des Expert Advisors LearnCAppDialogs.mq5 ist das erstellte Panel der Steuerelemente:





Der Expert Advisor LearnCAppDialog.mq5 enthält ein Minimum an Befehlen, die für die Erstellung eines Panels und dessen Bedienung erforderlich sind. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

Deklaration einer Instanz der CAppDialog-Klasse auf der globalen Programmebene :

#include <Controls\Dialog.mqh> CAppDialog AppWindow;

Erstellen des Panels AppWindow und der Start des Panels :

int OnInit () { if (!AppWindow.Create( 0 , "AppWindow" , 0 , 20 , 20 , 360 , 324 )) return ( INIT_FAILED ); AppWindow.Run(); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Übergabe der Ereignisse ChartEvent an AppWindow Panel :

void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { AppWindow.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

Und der letzte, ganz besonders wichtige Schritt:

Löschen des Steuerelementes durch den Aufruf der Methode Destroy

void OnDeinit ( const int reason) { AppWindow.Destroy(reason); }

Falls die Panele nicht gelöscht werden, würde bei jedem Wechsel des Zeitrahmens oder des Symbols ein neues zusätzliches Element über den bereits existierenden erstellt werden.

Was AppWindow tun kann

Ein Panel auf Basis von CAppDialog kann theoretisch folgende Ereignisse bearbeiten:

#define ON_CLICK ( 0 ) #define ON_DBL_CLICK ( 1 ) #define ON_SHOW ( 2 ) #define ON_HIDE ( 3 ) #define ON_CHANGE ( 4 ) #define ON_START_EDIT ( 5 ) #define ON_END_EDIT ( 6 ) #define ON_SCROLL_INC ( 7 ) #define ON_SCROLL_DEC ( 8 ) #define ON_MOUSE_FOCUS_SET ( 9 ) #define ON_MOUSE_FOCUS_KILL ( 10 ) #define ON_DRAG_START ( 11 ) #define ON_DRAG_PROCESS ( 12 ) #define ON_DRAG_END ( 13 ) #define ON_BRING_TO_TOP ( 14 ) #define ON_APP_CLOSE ( 100 )

Diese Ereignisse sind Teil des Blocks Events in der Datei [Datenordner]\MQL5\Include\Controls\Definiert.mqh. Damit verfügen die Ereignisse den Klick, Doppelklick, Start und Ende der Bearbeitung, Fokussierung, Ziehen (Anfang, Prozess und Ende), Ein- und Ausblenden des Panels. Beispiele für das Arbeiten mit diesen Ereignissen finden Sie in den Beispielen im Abschnitt Panels und Dialogs. Das Ereignis ON_CHANGE wird im Beispiel CRadioGroup behandelt, ON_SCROLL_INC und ON_SCROLL_DEC werden in CScrollV behandelt.

Die Struktur des CAppDialog-Objekts

Launch the LearnCAppDialog.mq5 Expert Advisor on an empty chart, press Ctrl+B and click "All" to see all objects the panel consists of:





Objekte aus dem Abschnitt Panels und Dialogs der Standardbibliothek werden in der folgenden Reihenfolge angelegt und angewendet. Zuerst wird ein "Border"-Objekt erstellt, darin wird der Panelhintergrund als "Back"-Objekt eingefügt. Dann wird der Client-Area "ClientBack" über den Hintergrund gelegt. Untergeordnete Steuerelemente können innerhalb der Client-Area hinzugefügt werden. Das Caption-Objekt mit dem Namen des Panels und zwei Steuertasten werden dem oberen Teil des Panels hinzugefügt.



Der Prozess kann schematisch dargestellt werden, um die Reihenfolge der Erstellung dieser Objekte zu sehen:

Das Objekt Border ist OBJ_RECTANGLE_LABEL mit einem weißen Rahmen (der Standard für alle Panele). Das Objekt Border wird also für rein ästhetische Zwecke verwendet: es zeigt einen weißen Rand, während der Körper des Objekts Border hinter dem Objekt Back verborgen ist.





Das Schema der Vererbung von Objekten

Es mag den Anschein haben, dass der Abschnitt Panels und Dialogs zu viele Klassen mit umfangreichen Beziehungen und Vererbungsstrukturen hat. Aber die Hierarchie ist sehr einfach. Wenn Sie also verstehen, woraus CAppDialog besteht und wie er erstellt wird, ist es auch einfach, die andere Klassen zu verstehen. Hier ist das Vererbungsschema aller Klassen aus der Standardbibliothek:





Das Fenster AppWindow im Expert Advisor LearnCAppDialog.mq5 besteht aus sechs Objekten, von denen jedes seine spezifische Aufgabe erfüllt.







Ein CAppDialog-basiertes Panel kann aus einem Expert Advisor oder aus einem Indikator erstellt werden. Die Erstellung des Panels kann jedoch je nach Art des Programms (Expert Advisor oder Indikator), das das Panel und das Unterfenster, in dem das Programm läuft, erstellt, unterschiedlich sein:

Wenn ein Programm ein Expert Advisor ist (der Typ des laufenden Programms ist PROGRAM_EXPERT), dann wird das Panel NUR im Hauptfenster erstellt (der Fensterindex ist "0") und nur mit der Methode CAppDialog::CreateExpert .

. Ist ein Programm ein Indikator (der Typ des laufenden Programms ist PROGRAM_INDICATOR), dann wird die Nummer des Fensters, in dem das Programm läuft , geprüft:

, geprüft: Wenn es das Hauptfenster ist (die Fensternummer ist 0), wird das Panel mit der Methode CAppDialog:: CreateIndicator erstellt

erstellt

Wenn es sich um ein Subfenster handelt, wird das Panel mit der Methode CAppDialog::CreateExpert erstellt.

Die Besonderheit der Methode CAppDialogs::CreateIndicator st, dass das Panel während der Erstellung automatisch folgendes macht:

Anpassen an die Fensterbreite

an die Fensterbreite Anpassen an die Fensterhöhe des Panels



Ein Beispiel für ein Panel eines Indikators [Datenordner]\MQL5\Indikatoren\Beispiele\Panels\SimplePanel\SimplePanel.mq5 nach der Erstellung und Minimierung:





CreateExpert erstellt ein Panel im Hauptfenster (die Fensternummer ist 0) und impliziert, dass das Programm, das das Panel erstellt, ein Expert Advisor ist.

Es gibt eine Ausnahme von diesen Regeln: Im Hauptfenster eines Indikators kann ein Panel erstellt werden. In diesem Fall wird die Methode CreateIndicator zur Panelerstellung angewendet.

Wo finde ich die wichtigsten Konstanten zum Erstellen von Objekten und wie man sie mit #undef neu definiert?

Der Code wird im Expert Advisor AppWindowEditDefine.mq5 implementiert werden.

Die grundlegenden Konstanten des Panels und seiner Steuerelemente befinden sich in der Datei [Datenordner]\MQL5\Include\Controls\Defines.mqh, die in der Klasse CWnd eingebunden ist:

#include "Rect.mqh" #include "Defines.mqh" #include <Object.mqh> class CDragWnd;

Die Hierarchie der Vererbung ist wie folgt:

CWnd

CWndContainer



CDialog





CAppDialog

Speziell interessiert uns die folgende Gruppe von Konstanten:

#define CONTROLS_FONT_NAME "Trebuchet MS" #define CONTROLS_FONT_SIZE ( 10 ) #define CONTROLS_COLOR_TEXT C'0x3B,0x29,0x28' #define CONTROLS_COLOR_TEXT_SEL White #define CONTROLS_COLOR_BG White #define CONTROLS_COLOR_BG_SEL C'0x33,0x99,0xFF' #define CONTROLS_BUTTON_COLOR C'0x3B,0x29,0x28' #define CONTROLS_BUTTON_COLOR_BG C'0xDD,0xE2,0xEB' #define CONTROLS_BUTTON_COLOR_BORDER C'0xB2,0xC3,0xCF' #define CONTROLS_LABEL_COLOR C'0x3B,0x29,0x28' #define CONTROLS_EDIT_COLOR C'0x3B,0x29,0x28' #define CONTROLS_EDIT_COLOR_BG White #define CONTROLS_EDIT_COLOR_BORDER C'0xB2,0xC3,0xCF' #define CONTROLS_SCROLL_COLOR_BG C'0xEC,0xEC,0xEC' #define CONTROLS_SCROLL_COLOR_BORDER C'0xD3,0xD3,0xD3' #define CONTROLS_CLIENT_COLOR_BG C'0xDE,0xDE,0xDE' #define CONTROLS_CLIENT_COLOR_BORDER C'0x2C,0x2C,0x2C' #define CONTROLS_LISTITEM_COLOR_TEXT C'0x3B,0x29,0x28' #define CONTROLS_LISTITEM_COLOR_TEXT_SEL White #define CONTROLS_LISTITEM_COLOR_BG White #define CONTROLS_LISTITEM_COLOR_BG_SEL C'0x33,0x99,0xFF' #define CONTROLS_LIST_COLOR_BG White #define CONTROLS_LIST_COLOR_BORDER C'0xB2,0xC3,0xCF' #define CONTROLS_CHECKGROUP_COLOR_BG C'0xF7,0xF7,0xF7' #define CONTROLS_CHECKGROUP_COLOR_BORDER C'0xB2,0xC3,0xCF' #define CONTROLS_RADIOGROUP_COLOR_BG C'0xF7,0xF7,0xF7' #define CONTROLS_RADIOGROUP_COLOR_BORDER C'0xB2,0xC3,0xCF' #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_LIGHT White #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_DARK C'0xB6,0xB6,0xB6' #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG C'0xF0,0xF0,0xF0' #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_CAPTION_TEXT C'0x28,0x29,0x3B' #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BG C'0xF7,0xF7,0xF7' #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BORDER C'0xC8,0xC8,0xC8'

Um diese Makro-Substitutionen zu ändern, verwenden wir die Direktive #undef:

Die #undef-Direktive wird verwendet, um ein zuvor deklariertes Makro zu löschen.



Wir haben also folgenden Algorithmus: das zuvor deklarierte Makro abbrechen; dann das Makro mit einem geänderten Parameter neu deklarieren. Dafür sollten wir den folgenden Trick anwenden: binden wir die Datei Defines.mqh VOR Dialog.mqh ein:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.001" #property description "Control Panels and Dialogs. Demonstration class CBmpButton" #include <Controls\Defines.mqh>

Löschen des Macros nach dem Einbinden von "Defines.mqh":

#undef CONTROLS_FONT_NAME #undef CONTROLS_FONT_SIZE #undef CONTROLS_BUTTON_COLOR #undef CONTROLS_BUTTON_COLOR_BG #undef CONTROLS_BUTTON_COLOR_BORDER #undef CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_LIGHT #undef CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_DARK #undef CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG #undef CONTROLS_DIALOG_COLOR_CAPTION_TEXT #undef CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BG #undef CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BORDER

Schreiben der Eingabeparameter:

input string font_name = "Trebuchet MS" ; input int font_size = 10 ; input color button_color = C'0x3B,0x29,0x28' ; input color button_color_bg = C'0xDD,0xE2,0xEB' ; input color button_color_border = C'0xB2,0xC3,0xCF' ; input color dialog_color_border_light = White; input color dialog_color_border_dark = C'0xB6,0xB6,0xB6' ; input color dialog_color_bg = C'0xF0,0xF0,0xF0' ; input color dialog_color_caption_text = C'0x28,0x29,0x3B' ; input color dialog_color_client_bg = C'0xF7,0xF7,0xF7' ; input color dialog_color_client_border = C'0xC8,0xC8,0xC8' ;

Der interessanteste Teil: Wir deklarieren die Macros erneut, aber diesmal mit den Eingabeparameter als deren Werte:

#define CONTROLS_FONT_NAME font_name #define CONTROLS_FONT_SIZE font_size #define CONTROLS_BUTTON_COLOR button_color #define CONTROLS_BUTTON_COLOR_BG button_color_bg #define CONTROLS_BUTTON_COLOR_BORDER button_color_border #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_LIGHT dialog_color_border_light #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_DARK dialog_color_border_dark #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG dialog_color_bg #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_CAPTION_TEXT dialog_color_caption_text #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BG dialog_color_client_bg #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BORDER dialog_color_client_border #include <Controls\Dialog.mqh> #include <Controls\BmpButton.mqh>

Beispiel:









Zusammenfassung von CAppDialog

Unser Panel ist das Objekt der Klasse CAppDialog. Es hat die Methode ControlsTotal (die Anzahl der Controls im Container) von der Klasse CWndContainer geerbt. Daher können wir alle Steuerelemente des Panels durchgehen und einige Aktionen auf sie anwenden. Diese Elemente werden im Bereich private der Elternklasse CDialog deklariert:

class CDialog : public CWndContainer { private : CPanel m_white_border; CPanel m_background; CEdit m_caption; CBmpButton m_button_close; CWndClient m_client_area; protected :

Der Debugger erlaubt einen Blick auf das Erstellen der Objekte:

bool CDialog::Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2) { if (!CWndContainer::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!m_panel_flag && !CreateWhiteBorder()) return ( false ); if (!CreateBackground()) return ( false ); if (!CreateCaption()) return ( false ); if (!CreateButtonClose()) return ( false ); if (!CreateClientArea()) return ( false );

sowie auf die Namensvergabe: m_white_border -> "29437Border", m_background -> "29437Back", m_caption -> "29437Caption", m_button_close -> "29437Close", m_client_area -> "29437Client". In diesen Namen ist die Nummer "29437" die Kennung des Panels für seine Lebensdauer.

So können wir einige Eigenschaften der Elemente der Panele ändern. Zum Beispiel können wir die Farbe des m_client_area und m_background objects ändern:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Controls\Dialog.mqh> CAppDialog AppWindow; int OnInit () { if (!AppWindow.Create( 0 , "AppWindow" , 0 , 20 , 20 , 360 , 324 )) return ( INIT_FAILED ); int total=AppWindow.ControlsTotal(); CWndClient*myclient; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=AppWindow.Control(i); string name=obj.Name(); PrintFormat ( "%d is %s" ,i,name); if ( StringFind (name, "Client" )> 0 ) { CWndClient *client=(CWndClient*)obj; client.ColorBackground( clrRed ); myclient=client; Print ( "client.ColorBackground(clrRed);" ); ChartRedraw (); } if ( StringFind (name, "Back" )> 0 ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground( clrGreen ); Print ( "panel.ColorBackground(clrGreen);" ); ChartRedraw (); } } AppWindow.Delete(myclient); AppWindow.Run(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { AppWindow.Destroy(reason); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { AppWindow.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

Achten wir auf die Zeile: Sie enthält den Aufruf der Methode CWndContainer::Delete, die ein Element aus der Gruppe (Container) löscht. Nachdem das Element m_client_area aus der Gruppe gelöscht wurde, wird kein entsprechender Befehl an das Objekt m_client_area übergeben, falls Sie versuchen, das Panel zu verschieben. Diese m_client_area bleibt in gleicher Stelle:





Wenn Sie das Panel schließen, wird das Element m_client_area zusammen mit anderen Elementen aus dem Chart gelöscht.

Im folgenden Beispiel verwenden wir statt CWndContainer::Delete die Methode CWndContainer::Destroy, um das Objekt m_client_area zu löschen:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Controls\Dialog.mqh> CAppDialog AppWindow; int OnInit () { if (!AppWindow.Create( 0 , "AppWindow" , 0 , 20 , 20 , 360 , 324 )) return ( INIT_FAILED ); int total=AppWindow.ControlsTotal(); CWndClient*myclient; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=AppWindow.Control(i); string name=obj.Name(); PrintFormat ( "%d is %s" ,i,name); if ( StringFind (name, "Client" )> 0 ) { CWndClient *client=(CWndClient*)obj; client.ColorBackground( clrRed ); myclient=client; Print ( "client.ColorBackground(clrRed);" ); ChartRedraw (); } if ( StringFind (name, "Back" )> 0 ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground( clrGreen ); Print ( "panel.ColorBackground(clrGreen);" ); ChartRedraw (); } } Sleep ( 5000 ); myclient.Destroy(); AppWindow.Run(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { AppWindow.Destroy(reason); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { AppWindow.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

Und so funktioniert es: Eine Pause von 5 Sekunden nach dem Erstellen des Panels und dann wird Client-Area gelöscht:









So werden neue Steuerelemente hinzugefügt: zwei Schaltflächen

Ändern wir den EA aus dem Abschnitt "Erstellen eines Panels basierend auf CAppDialog", indem wir dem Panel zwei Schaltflächen basierend auf der Klasse CButton hinzufügen und als AppWindowTwoButtons.mq5 speichern. Bevor Sie die Schaltflächen hinzufügen (ähnlich wie bei der Gestaltung von Panels), müssen Sie zuerst über deren Größe und Lage nachdenken. Angenommen, das Bild unten zeigt das Panel mit den Schaltflächen, die wir erstellen wollen:





Wobei:

TOP ist der Abstand vom oberen Rand der Client-Area (festgelegt durch die Konstante INDENT_TOP)

ist der Abstand vom oberen Rand der Client-Area (festgelegt durch die Konstante INDENT_TOP) LEFT ist der Abstand vom linken Rand der Client-Area (gesetzt durch die Konstante INDENT_LEFT)

ist der Abstand vom linken Rand der Client-Area (gesetzt durch die Konstante INDENT_LEFT) HEIGHT ist die Höhe der Schaltfläche (wird durch die Konstante BUTTON_HEIGHT gesetzt).

ist die Höhe der Schaltfläche (wird durch die Konstante BUTTON_HEIGHT gesetzt). WIDTH ist die Breite der Schaltfläche (wird durch die Konstante BUTTON_WIDTH gesetzt).

Eine weitere Konstante, die wir brauchen, ist der minimale horizontale Einzug zwischen den Steuerelementen. Nennen wir es "CONTROLS_GAP_X".

Um die Klasse CButton zu verwenden, müssen wir sie zuerst einbinden:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.001" #property description "Control Panels and Dialogs. Demonstration class CButton" #include <Controls\Dialog.mqh> #include <Controls\Button.mqh>

Als nächstes ergänzen wir die Konstanten der Größe und des Ortes der Schaltfläche:

#define INDENT_LEFT ( 11 ) #define INDENT_TOP ( 11 ) #define CONTROLS_GAP_X ( 5 ) #define BUTTON_WIDTH ( 100 ) #define BUTTON_HEIGHT ( 20 )

Deklaration von zwei Instanzen der Klasse von CButton im globalen Teil des Programms:

#define BUTTON_HEIGHT ( 20 ) CAppDialog AppWindow; CButton m_button1; CButton m_button2; int OnInit ()

Die Deklaration von Schaltflächen auf globaler Ebene ist ein schlechter Stil, da diese Instanzen (und damit ihre Methoden) von überall im Expert Advisor zu sehen sind. Allerdings habe ich es hier bewusst getan, um den Umfang des Codes zu reduzieren.

OnInit() ist leicht zu ändern: wir fügen Aufrufe hinzu und überprüfen die Ergebnisse der Erstellung der Schaltflächen:

int OnInit () { if (!AppWindow.Create( 0 , "AppWindow with Two Buttons" , 0 , 40 , 40 , 380 , 344 )) return ( INIT_FAILED ); if (!CreateButton1()) return ( false ); if (!CreateButton2()) return ( false ); AppWindow.Run(); return ( INIT_SUCCEEDED ); }





Analysieren wir einmal CreateButton1(), um den Prozess der Erstellung der Schaltflächen und der Verknüpfung mit einem Panel im Detail zu betrachten.

Wir verwenden die folgenden Methoden der KLasse CButton: Create zum Erstellen der Schaltfläche:





und Text zum Hinzufügen eines Textes zur Schaltfläche (die Methode Text wird von der Klasse CWndObj abgeleitet):





Die Schaltfläche wird in diesem Stadium erstellt, existiert aber getrennt vom Panel. Um sie zu binden, müssen wir die Methode CDialog::Add ausführen, die die Schaltfläche zur Client-Area des Panels hinzufügt:

if (!AppWindow.Add(m_button1)) return ( false ); return ( true ); }

Hier ist der ganze Code zum Erstellen einer Schaltfläche:

bool CreateButton1( void ) { int x1=INDENT_LEFT; int y1=INDENT_TOP; int x2=x1+BUTTON_WIDTH; int y2=y1+BUTTON_HEIGHT; if (!m_button1.Create( 0 , "Button1" , 0 ,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!m_button1.Text( "Button1" )) return ( false ); if (!AppWindow.Add(m_button1)) return ( false ); return ( true ); }

Vergessen wir nicht, dass wir das Panel in OnDeinit() löschen müssen, und dass wir alle Ereignisse an OnChartEvent() übergeben müssen:

void OnDeinit ( const int reason) { Comment ( "" ); AppWindow.Destroy(reason); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { AppWindow.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

Geschachtelte Steuerelemente werden verschoben und gezeichnet

Denken wir daran, dass das Panel AppWindow ein Objekt der Klasse CAppDialog ist, die wiederum ein Kind von CDialog ist. CDialog selbst ist abgeleitet von CWndContainer:

CWndContainer ist eine Basisklasse für eine Gruppe von Steuerelementen der Standardbibliothek.



Die übergeordnete Klasse CWndContainer steuert also die Bewegung der gesamten Gruppe von Steuerelementen, die im Panel enthalten sind.

Die Bewegung aller Steuerelemente des Panels wird in einer Schleife in CWndContainer::Shift durchgeführt.

bool CWndContainer::Shift( const int dx, const int dy) { if (!CWnd::Shift(dx,dy)) return ( false ); int total=m_controls.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd *control=Control(i); if (control== NULL ) continue ; control.Shift(dx,dy); } return ( true ); }

Wir verwendeten ein Beispiel aus der Referenz - CBmpButton (befindet sich in \MQL5\Experts\MyExp\Help\With the Panel. EN\ControlsBmpButton.mq5).

Accessing the CWndContainer::Shift method:









Hinzufügen von CAppDialog zur Gruppe der Steuerelemente mittels CDialog

Oben sehen Sie ein Beispiel für ein Panel mit zwei Schaltflächen. Erinnern wir uns, ich erwähnte, dass die Deklaration von Schaltflächen auf globaler Ebene kein gutes Beispiel ist? Hier ist ein korrekteres Beispiel: Der gesamte Code für die Erstellung des Panels und der Schaltflächen wird in der Klasse CAppDialog platziert. Ein Beispiel für die Panelerstellung ist in AppWindowTwoButtonsClass.mq5 dargestellt.

CAppWindowTwoButtons ist ein Kind von CAppDialog und enthält die folgenden Methoden:

Creation

Create Erstellen des Hauptsteuerelementes: das Panel CreateButton1 Erstellen eines abhängigen Steuerelementes: Schaltfläche #1 CreateButton2 Erstellen eines abhängigen Steuerelementes: Schaltfläche #2

Der Code von AppWindowTwoButtonsClass.mq5: der Teil des Codes der sich jetzt in der Klasse befindet, ist farbig hervorgehoben:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.000" #property description "Control Panels and Dialogs. Demonstration class CButton" #include <Controls\Dialog.mqh> #include <Controls\Button.mqh> #define INDENT_LEFT ( 11 ) #define INDENT_TOP ( 11 ) #define CONTROLS_GAP_X ( 5 ) #define BUTTON_WIDTH ( 100 ) #define BUTTON_HEIGHT ( 20 ) class CAppWindowTwoButtons : public CAppDialog { private : CButton m_button1; CButton m_button2; public : CAppWindowTwoButtons( void ); ~CAppWindowTwoButtons( void ); virtual bool Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2); protected : bool CreateButton1( void ); bool CreateButton2( void ); }; CAppWindowTwoButtons::CAppWindowTwoButtons( void ) { } CAppWindowTwoButtons::~CAppWindowTwoButtons( void ) { } bool CAppWindowTwoButtons::Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2) { if (!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!CreateButton1()) return ( false ); if (!CreateButton2()) return ( false ); return ( true ); } CAppWindowTwoButtons ExtDialog; int OnInit () { if (!ExtDialog.Create( 0 , "AppWindowClass with Two Buttons" , 0 , 40 , 40 , 380 , 344 )) return ( INIT_FAILED ); ExtDialog.Run(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { Comment ( "" ); ExtDialog.Destroy(reason); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { ExtDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); } bool CAppWindowTwoButtons::CreateButton1( void ) { int x1=INDENT_LEFT; int y1=INDENT_TOP; int x2=x1+BUTTON_WIDTH; int y2=y1+BUTTON_HEIGHT; if (!m_button1.Create( 0 , "Button1" , 0 ,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!m_button1.Text( "Button1" )) return ( false ); if (!Add(m_button1)) return ( false ); return ( true ); } bool CAppWindowTwoButtons::CreateButton2( void ) { int x1=INDENT_LEFT+ 2 *(BUTTON_WIDTH+CONTROLS_GAP_X); int y1=INDENT_TOP; int x2=x1+BUTTON_WIDTH; int y2=y1+BUTTON_HEIGHT; if (!m_button2.Create( 0 , "Button2" , 0 ,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!m_button2.Text( "Button2" )) return ( false ); if (!Add(m_button2)) return ( false ); return ( true ); }

Betrachten wir den Algorithmus, der auf Basis des Beispiels AppWindowTwoButtonsClass.mq5 ein Panel und die Steuerelemente erstellt. Alles passiert in CAppWindowTwoButtons::Create.

Erstellen des Panels:



if (!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false );

Erstellen des abhängigen Steuerelementes:



if (!CreateButton1()) return ( false ); if (!CreateButton2()) return ( false );

Der wichtigste Moment ist, dass die Schaltfläche, wenn sie erstellt wurde, kein abhängiges Element unseres Panels ist, sondern aus sich selbst existiert. Um es zu einem der abhängigen Elemente des Panels zu machen, sollten wir die Methode Add aufrufen (CDialog:Add fügt der Client-Area ein Steuerelement an dem angegebenen Zeiger/Referenz hinzu. ... if (! Add (m_button1)) return ( false ); ... if (! Add (m_button2)) return ( false ); ... Danach wird das Steuerelement zu einem abhängigen Element des Panels: Alle Ereignisse werden zentral vom Panel auf die abhängigen Steuerelemente verteilt.

So überschreiben wird das Verhalten von standardmäßigen Steuerelementen überschrieben

Wenn Sie das Panel minimieren, wird es auf die Koordinate (10;10) positioniert. Das minimierte Panel wird teilweise mit dem Ein-Klick-Handelspanel überlagert:

Lassen Sie uns eine solche Positionierung korrigieren und eine Überprüfung hinzufügen, ob das Ein-Klick-Handelspanel maximiert ist. Dazu müssen wir die übergeordnete Methode CAppDialog::Minimize überschreiben. Lassen Sie uns ein weiteres Beispiel schaffen: AppWindowCorrectMinimization.mq5 basierend auf dem Code von AppWindowTwoButtons.mq5 aus dem Abschnitt "CAppDialog zur Gruppe der Controls über CDialog hinzufügen".

Änderungen: Deklaration der Methode Minimize:

protected : bool CreateButton1( void ); bool CreateButton2( void ); virtual void Minimize( void ); };

und im Hauptteil der Methode:

void CAppWindowCorrectMinimization::Minimize( void ) { long one_click_visible=- 1 ; if (! ChartGetInteger (m_chart_id, CHART_SHOW_ONE_CLICK , 0 ,one_click_visible)) { Print ( __FUNCTION__ + ", Error Code = " , GetLastError ()); } int min_y_indent= 28 ; if (one_click_visible) min_y_indent= 100 ; int current_y_top=m_min_rect.top; int current_y_bottom=m_min_rect.bottom; int height=current_y_bottom-current_y_top; if (m_min_rect.top!=min_y_indent) { m_min_rect.top=min_y_indent; m_min_rect.bottom=m_min_rect.top+height; } CAppDialog::Minimize(); }

Wie integrierte Makros vom Typ Ereignisverarbeitung gelesen werden

Das Panel kann mit folgenden Ereignissen umgehen (aus [Datenordner]\MQL5\Include\Controls\Defines.mqh" in"Events") #define ON_CLICK ( 0 ) #define ON_DBL_CLICK ( 1 ) #define ON_SHOW ( 2 ) #define ON_HIDE ( 3 ) #define ON_CHANGE ( 4 ) #define ON_START_EDIT ( 5 ) #define ON_END_EDIT ( 6 ) #define ON_SCROLL_INC ( 7 ) #define ON_SCROLL_DEC ( 8 ) #define ON_MOUSE_FOCUS_SET ( 9 ) #define ON_MOUSE_FOCUS_KILL ( 10 ) #define ON_DRAG_START ( 11 ) #define ON_DRAG_PROCESS ( 12 ) #define ON_DRAG_END ( 13 ) #define ON_BRING_TO_TOP ( 14 ) #define ON_APP_CLOSE ( 100 ) Diese Ereignisse werden in der Methode CAppDialog::OnEvent behandelt. Für eine bessere Darstellung der verschiedenen Arten von Ereignissen werden mehrere Makros in [Datenordner]\MQL5\Include\Controls\Defines.mqh" im Block "Makro der Ereignisbehandlung map" beschrieben: #define INTERNAL_EVENT (- 1 ) #define EVENT_MAP_BEGIN (class_name) bool class_name::OnEvent( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { #define EVENT_MAP_END (parent_class_name) return (parent_class_name::OnEvent(id,lparam,dparam,sparam)); } #define ON_EVENT (event,control,handler) if (id==(event+ CHARTEVENT_CUSTOM ) && lparam==control.Id()) { handler(); return ( true ); } #define ON_EVENT_PTR (event,control,handler) if (control!= NULL && id==(event+ CHARTEVENT_CUSTOM ) && lparam==control.Id()) { handler(); return ( true ); } #define ON_NO_ID_EVENT (event,handler) if (id==(event+ CHARTEVENT_CUSTOM )) { return (handler()); } #define ON_NAMED_EVENT (event,control,handler) if (id==(event+ CHARTEVENT_CUSTOM ) && sparam==control.Name()) { handler(); return ( true ); } #define ON_INDEXED_EVENT (event,controls,handler) { int total= ArraySize (controls); for ( int i= 0 ;i<total;i++) if (id==(event+ CHARTEVENT_CUSTOM ) && lparam==controls[i].Id()) return (handler(i)); } #define ON_EXTERNAL_EVENT (event,handler) if (id==(event+ CHARTEVENT_CUSTOM )) { handler(lparam,dparam,sparam); return ( true ); } Macros aus "Events" und "Macro of event handling map" lassen die Methode OnEvent wie folgt ausschauen: EVENT_MAP_BEGIN (CControlsDialog) ON_EVENT ( ON_CLICK ,m_bmpbutton1,OnClickBmpButton1) ON_EVENT ( ON_CLICK ,m_bmpbutton2,OnClickBmpButton2) EVENT_MAP_END (CAppDialog) Dies ist der Code aus der Referenz von CBmpButton und CControlsDialog hier ist es die Instanz der Klasse CAppDialog, die ein Panel in Form einer Klasse ist. Unter Berücksichtigung der Makros aus "Macro of event handling map" sieht das OnEvent jetzt wie folgt aus:

bool CControlsDialog::OnEvent( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (id==( ON_CLICK + CHARTEVENT_CUSTOM ) && lparam==m_bmpbutton1.Id()) { OnClickBmpButton1(); return ( true ); } if (id==( ON_CLICK + CHARTEVENT_CUSTOM ) && lparam==m_bmpbutton2.Id()) { OnClickBmpButton2(); return ( true ); } return (CAppDialog::OnEvent(id,lparam,dparam,sparam)); } und nach dem Styler so: bool CControlsDialog::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id==( ON_CLICK + CHARTEVENT_CUSTOM ) && lparam==m_bmpbutton1.Id()) { OnClickBmpButton1(); return ( true ); } if (id==( ON_CLICK + CHARTEVENT_CUSTOM ) && lparam==m_bmpbutton2.Id()) { OnClickBmpButton2(); return ( true ); } return (CAppDialog::OnEvent(id,lparam,dparam,sparam)); } Der resultierende Code kann wie folgt gelesen werden: Wenn ein benutzerdefiniertes Ereignis eines Klicks auf das Element m_bmpbutton1 empfangen wird, wird die Methode OnClickBmpButton1() aufgerufen. Wenn ein benutzerdefiniertes Ereignis eines Klicks auf m_bmpbutton2 empfangen wird, wird OnClickBmpButton2() aufgerufen. Beispiel einer Ereignisbehandlung Wir verwenden AppWindowTwoButtonsClass.mq5 als Basis und erstellen AppWindowTwoButtonsClasssEvents.mq5 durch Hinzufügen der Ereignisbehandlung durch eine Schaltfläche. Der erste Schritt besteht darin, OnEvent, sowie OnClickButton1 und OnClickButton2. zu deklarieren. class CAppWindowTwoButtons : public CAppDialog { private : CButton m_button1; CButton m_button2; public : CAppWindowTwoButtons( void ); ~CAppWindowTwoButtons( void ); virtual bool Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2); virtual bool OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); protected : bool CreateButton1( void ); bool CreateButton2( void ); void OnClickButton1( void ); void OnClickButton2( void ); }; Schritt 2: die Methode OnEvent, die aufgrund der Verwendung von Makros aus "Events" und "Macro of event handling map" der Datei [Datenordner]\MQL5\Include\Controls\Defines.mqh: protected : bool CreateButton1( void ); bool CreateButton2( void ); void OnClickButton1( void ); void OnClickButton2( void ); }; EVENT_MAP_BEGIN(CAppWindowTwoButtons) ON_EVENT(ON_CLICK,m_button1,OnClickButton1) ON_EVENT(ON_CLICK,m_button2,OnClickButton2) EVENT_MAP_END(CAppDialog) Jetzt müssen wir den Hauptteil von OnClickButton1 und OnClickButton2 schreiben. Ein Klick auf die Schaltfläche 1 öffnet eine Kaufposition und ein Klick auf Schaltfläche 2 schließt die Position wieder. Ändern wir also zuerst den Text auf den Schaltflächen (Änderungen sind in CreateButton1 und CreateButton2 implementiert): if (!m_button1.Text( "Open BUY" )) return ( false ); if (!m_button2.Text( "Close" )) return ( false ); Nun bestimmen wir die Klassen, die wir einbinden müssen: die Klasse CTrade wird für den Handel benötigt, CPositionInfo wird für die Arbeit mit Positionen und der Typ des Handelskontos wird von CAccountInfo bearbeitet: #property description "Control Panels and Dialogs. Demonstration class CButton" #include <Controls\Dialog.mqh> #include <Controls\Button.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> #include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\AccountInfo.mqh> Um mit diesen Klassen arbeiten zu können, müssen wir sie im Bereich 'proteted' der Klasse des Panels deklarieren: class CAppWindowTwoButtons : public CAppDialog { protected : CPositionInfo m_position; CTrade m_trade; CAccountInfo m_account; private : CButton m_button1; Die Methoden für die Klicks void CAppWindowTwoButtons::OnClickButton1( void ) { if (m_account.TradeMode()== ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO ) m_trade.Buy( 1.0 ); } void CAppWindowTwoButtons::OnClickButton2( void ) { if (m_account.TradeMode()== ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO ) for ( int i= PositionsTotal ()- 1 ;i>= 0 ;i--) if (m_position.SelectByIndex(i)) if (m_position. Symbol ()== Symbol ()) m_trade.PositionClose(m_position.Ticket()); } Das Panel eines Demokontos fungiert nun als Handelspanel: Ein Klick auf die erste Schaltfläche öffnet eine Kaufposition und ein Klick auf die zweite schließt alle Positionen.

Erstellen Sie Ihr eigenes Panel - es ist ganz einfach!



Der Artikel enthält ein allgemeines Schema der Vererbung von Klassen aus dem Abschnitt Panels und Dialogs. Die Erstellung und Verwaltung eines beliebigen grafischen Panels auf Basis der Standardbibliothek wird am Beispiel der Klasse CAppDialog gezeigt. Das Beispiel zeigt auch, wie man auf die Eigenschaften aller grafischen Objekte in einem Panel, das auf CAppDialog basiert, zugreifen kann. Ebenso können Sie mit jedem Kind der Klasse CWnd arbeiten.

Außerdem bietet der Artikel einige nicht standardmäßige Methoden zur Änderung der Eigenschaften von internen Panel-Steuerelementen, die auf CAppDialog basieren. Diese Methoden helfen zu verstehen, wie grafische Objekte funktionieren:

Ich hoffe, dass diese Beispiele Ihnen helfen werden, Ihre eigenen Panels auf Basis von CAppDialog zu erstellen. Außerdem empfehle ich, einige Beispiele für die Erstellung von Steuerelemente aus dem Abschnitt Panels und Dialogs zu studieren.

Dateiname Kommentar LearnCAppDialog.mq5 Der Mindestcode eines Panels auf Basis von CAppDialog AppWindowEditDefine.mq5 Das Panel eines Expert Advisors, das die Konstanten aus Defines.mqh neu definiert. LearnCAppDialog_1.mq5 Farbänderung der Objekte von "m_client_area" und "m_background" LearnCAppDialog_2.mq5 Statt CWndContainer::Delete verwenden wir CWndContainer::Destroy, um das Objekt "m_client_area" zu löschen AppWindowTwoButtons.mq5 Ein Panel mit zwei Schaltflächen AppWindowTwoButtonsClass.mq5 Ein Panel mit zwei Schaltflächen als Klasse AppWindowCorrectMinimization.mq5 Ein Beispiel der Standardposition eines Panels AppWindowTwoButtonsClasssEvents.mq5 Ein Panel mit zwei Schaltflächen als Klasse. Ereignisbehandlung der Schaltflächen



