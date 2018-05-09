Trabalhemos com os resultados da otimização através da interface gráfica do usuário

Sumário

Introdução

Continuamos a desenvolver o tópico sobre o processamento e análise de resultados de otimização. O artigo anterior mostrava como visualizar os resultados da otimização através da interface gráfica do aplicativo MQL5. Desta vez, complicaremos a tarefa, isto é, devemos escolher os 100 melhores resultados de otimização e exibí-los na tabela da interface gráfica.

Além disso, continuaremos a desenvolver o tópico sobre gráficos de saldo multissímbolos que também foi apresentado num artigo separado. Combinamos as ideias desses dois artigos e fazemos com que o usuário, selecionando uma série na tabela de resultados de otimização, receba um gráfico multissímbolo de saldo e rebaixamento, em gráficos separados. Assim, após otimizar os parâmetros do EA, o trader poderá analisar e selecionar os resultados do seu interesse mais rapidamente.

Desenvolvimento da interface gráfica

A GUI do EA de teste consistirá nos seguintes elementos.

Formulário para controles

Barra de status para mostrar informações adicionais finais

Guias para a distribuição de elementos por grupo:



Frames



Campo de entrada para gerenciar o número de saldos de resultados exibidos durante a rolagem dos resultados após a otimização





Atraso em milissegundos durante a rolagem dos resultados





Botão para iniciar a rolagem dos resultados novamente





Gráfico para exibir o número especificado de saldos de resultados





Gráfico para exibir todos os resultados



Results



Tabela de melhores resultados



Balance



Gráfico para exibir o saldo multissímbolo do resultado selecionado na tabela





Gráfico para exibir os rebaixamento do resultado selecionado na tabela

Indicador para o processo de reprodução de quadros

O código dos métodos para criação dos elementos, apresentados na lista acima, é colocado num arquivo separado e é conectado a um arquivo com a classe de um programa MQL:

class CProgram : public CWndEvents { private : CWindow m_window1; CStatusBar m_status_bar; CTabs m_tabs1; CTextEdit m_curves_total; CTextEdit m_sleep_ms; CButton m_reply_frames; CGraph m_graph1; CGraph m_graph2; CGraph m_graph3; CGraph m_graph4; CTable m_table_param; CProgressBar m_progress_bar; public : bool CreateGUI( void ); private : bool CreateWindow( const string text); bool CreateStatusBar( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateTabs1( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateCurvesTotal( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateSleep( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateReplyFrames( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateGraph1( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateGraph2( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateGraph3( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateGraph4( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateUpdateGraph( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateMainTable( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateProgressBar( const int x_gap, const int y_gap, const string text); }; #include "CreateGUI.mqh"

Na tabela, como eu disse acima, serão exibidos 100 melhores resultados de otimização (no que diz respeito ao maior lucro total). Como a GUI é criada antes do início da otimização, a tabela está inicialmente vazia. Na classe de processamento de quadros de otimização, vamos definir o número de colunas e o texto para os cabeçalhos.

Criamos a tabela com o seguinte conjunto de funções.

Exibição de cabeçalhos

Capacidade de classificação

Alocação de série

Alocação da série selecionada (sem a possibilidade de desmarcar)



Alteração da largura da coluna manualmente

Formato no estilo de "zebra"

O código para criar a tabela é mostrado abaixo. Para a tabela ser atribuída à segunda guia, é preciso transferir o objeto de tabela para o objeto da guia, especificando o índice da guia. Neste caso, para a tabela, a classe principal é o elemento "Guias". Assim, ao alterar o tamanho da área da guia, o tamanho da tabela é alterado em relação ao seu elemento principal, desde que seja especificado nas propriedades do membro "Tabela".

bool CProgram::CreateMainTable( const int x_gap, const int y_gap) { m_table_param.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray( 1 ,m_table_param); m_table_param.TableSize( 1 , 1 ); m_table_param.ShowHeaders( true ); m_table_param.IsSortMode( true ); m_table_param.SelectableRow( true ); m_table_param.IsWithoutDeselect( true ); m_table_param.ColumnResizeMode( true ); m_table_param.IsZebraFormatRows( clrWhiteSmoke ); m_table_param.AutoXResizeMode( true ); m_table_param.AutoYResizeMode( true ); m_table_param.AutoXResizeRightOffset( 2 ); m_table_param.AutoYResizeBottomOffset( 2 ); if (!m_table_param.CreateTable(x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_table_param); return ( true ); }

Salvando resultados de otimização

Para trabalhar com os resultados da otimização, é implementada a classe CFrameGenerator. Nós vamos pegar a versão do artigo Visualizando a otimização da estratégia de negociação na MetaTrader 5, modificamo-la e adicionamos os métodos necessários. Nos quadros, precisaremos armazenar não apenas o saldo geral e as estatísticas finais, mas também o saldo e o rebaixamento do depósito para cada símbolo. Para armazenar os saldos, usaremos uma estrutura de matriz separada, nomeadamente, CSymbolBalance. Ela tem um duplo propósito. Em suas matrizes, serão armazenados os dados que serão transferidos para o quadro, na matriz geral. Em seguida, após a otimização, os dados serão extraídos da matriz de quadro e transferidos de volta para as matrizes desta estrutura, para serem exibidos nos gráficos de saldo multissímbolos.

struct CSymbolBalance { double m_data[]; }; class CFrameGenerator { private : CSymbolBalance m_symbols_balance[]; };

Como parâmetro de string, a enumeração de símbolos será transferida para o quadro através do separador ','. Inicialmente, era suposto armazenar os dados num quadro, como um relatório completo numa matriz de strings. Mas, por enquanto, as matrizes de string não podem ser transferidas para o quadro. Ao tentar transferir uma matriz de tipo string para a função FrameAdd(), durante a compilação, surgirá a mensagem de erro: "matrizes de strings e estruturas contendo objetos não são permitidas."



string arrays and structures containing objects are not allowed

Outra opção é salvar o relatório num arquivo e enviá-lo para o quadro. Mas essa variante também não nos convém, pois teríamos que salvar os resultados com muita frequência num disco rígido.

É por isso que decidi coletar todos os dados necessários numa matriz e, depois, extraí-los, com base nas chaves contidas nos parâmetros do quadro. No início desta matriz, haverá indicadores estatísticos. Depois, os dados do saldo total e, em seguida, o saldo de cada símbolo, separadamente. No final, haverá dados de rebaixamento para os dois eixos, separadamente.

O diagrama abaixo mostra a ordem em que serão empacotados os dados na matriz. Por uma questão de brevidade, é mostrada uma variante de dois símbolos.





Fig. 1. Sequência de disposição de dados na matriz.

Para determinar os índices de cada intervalo, nesta matriz, como mencionado acima, é preciso de chaves. O número de indicadores estatísticos é constante e determinado com antecedência. Nesse caso, exibiremos cinco indicadores e um número de passagem na tabela, para garantir que os dados desse resultado possam ser acessados ​​após a otimização:

#define STAT_TOTAL 6

Número de passagem

Resultado do teste

Lucro (STAT_PROFIT)

Número de transações (STAT_TRADES)

Rebaixamento (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT)

Fator de recuperação (STAT_RECOVERY_FACTOR)

A quantidade de dados de saldo - total e separadamente - será a mesma para cada símbolo. Este valor será enviado para a função FrameAdd(), como parâmetro double. Para determinar quais símbolos participaram do teste, a cada passagem na função OnTester (), vamos determiná-los no histórico de transações. Esta informação será enviada para a função FrameAdd(), como um parâmetro de string.

:: FrameAdd ( m_report_symbols , 1 , data_count ,stat_data);

O sentenciamento dos símbolos especificados no parâmetro de string é o mesmo que a sequência de dados na matriz. Assim, tendo todos esses parâmetros, podem-se extrair todos os dados empacotados na matriz, sem confundir nada.

A listagem de código abaixo mostra o método CFrameGenerator::GetHistorySymbols() que é projetado para determinar os símbolos no histórico de transações:

#include <Trade\DealInfo.mqh> class CFrameGenerator { private : CDealInfo m_deal_info; string m_report_symbols; private : int GetHistorySymbols( void ); }; int CFrameGenerator::GetHistorySymbols( void ) { int deals_total=:: HistoryDealsTotal (); for ( int i= 0 ; i<deals_total; i++) { if (!m_deal_info.SelectByIndex(i)) continue ; if (m_deal_info. Symbol ()== "" ) continue ; if (:: StringFind (m_report_symbols,m_deal_info. Symbol (), 0 )==- 1 ) :: StringAdd (m_report_symbols,(m_report_symbols== "" )? m_deal_info. Symbol () : "," +m_deal_info. Symbol ()); } ushort u_sep=:: StringGetCharacter ( "," , 0 ); int symbols_total=:: StringSplit (m_report_symbols,u_sep,m_symbols_name); return (symbols_total); }

Se houver mais de um símbolo no histórico de transações, o tamanho da matriz será definido acrescentando mais um elemento. O primeiro elemento é reservado para o saldo total.

:: ArrayResize (m_symbols_balance,(m_symbols_total> 1 )? m_symbols_total+ 1 : 1 );

Depois que os dados do histórico de transações são armazenados em matrizes separadas, eles precisam ser colocados numa matriz comum. Para fazer isso, é usado o método CFrameGenerator::CopyDataToMainArray(). Aqui, sequencialmente, no ciclo, aumentamos a matriz comum o número de dados a serem adicionados, e, na última iteração, copiamos os dados de rebaixamento.

class CFrameGenerator { private : double m_balances[]; private : void CopyDataToMainArray( void ); }; void CFrameGenerator::CopyDataToMainArray( void ) { int balances_total=:: ArraySize (m_symbols_balance); int data_total=:: ArraySize (m_symbols_balance[ 0 ].m_data); for ( int i= 0 ; i<=balances_total; i++) { int array_size=:: ArraySize (m_balances); if (i<balances_total) { :: ArrayResize (m_balances,array_size+data_total); :: ArrayCopy (m_balances,m_symbols_balance[i].m_data,array_size); } else { data_total=:: ArraySize (m_dd_x); :: ArrayResize (m_balances,array_size+(data_total* 2 )); :: ArrayCopy (m_balances,m_dd_x,array_size); :: ArrayCopy (m_balances,m_dd_y,array_size+data_total); } } }

Indicadores estatísticos são adicionados ao início da matriz comum no método CFrameGenerator::GetStatData(). Neste método, por referência, é transferida uma matriz que eventualmente será armazenada no quadro. Ele define o tamanho da matriz de dados de saldo e o número de indicadores estatísticos. Os dados dos saldos são colocados a partir do último índice no intervalo dos indicadores estatísticos.

class CFrameGenerator { private : void GetStatData( double &dst_array[], double on_tester_value); }; void CFrameGenerator::GetStatData( double &dst_array[], double on_tester_value) { :: ArrayResize (dst_array,:: ArraySize (m_balances)+STAT_TOTAL); :: ArrayCopy (dst_array,m_balances,STAT_TOTAL, 0 ); dst_array[ 0 ] = 0 ; dst_array[ 1 ] =on_tester_value; dst_array[ 2 ] =:: TesterStatistics ( STAT_PROFIT ); dst_array[ 3 ] =:: TesterStatistics ( STAT_TRADES ); dst_array[ 4 ] =:: TesterStatistics ( STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT ); dst_array[ 5 ] =:: TesterStatistics ( STAT_RECOVERY_FACTOR ); }

Como resultado, as ações descritas acima são realizadas no método CFrameGenerator::OnTesterEvent() que é chamado no arquivo principal do programa, na função OnTester().

void CFrameGenerator::OnTesterEvent( const double on_tester_value) { int data_count=GetBalanceData(); double stat_data[]; GetStatData(stat_data,on_tester_value); if (!:: FrameAdd (m_report_symbols, 1 ,data_count,stat_data)) :: Print ( __FUNCTION__ , " > Frame add error: " ,:: GetLastError ()); else :: Print ( __FUNCTION__ , " > Frame added, OK" ); }

As matrizes da tabela serão preenchidas, no final da otimização, no método FinalRecalculateFrames() que é chamado no método CFrameGenerator::OnTesterDeinitEvent(). Aqui, é realizado o recálculo final dos resultados de otimização, é determinado o número de parâmetros otimizados, é preenchida a matriz de cabeçalhos da tabela, são coletados os dados em matrizes de tabelas. Depois disso, os dados são classificados de acordo com os critérios especificados.

Consideremos alguns métodos auxiliares que serão chamados no ciclo final de processamento de quadros. Comecemos com o método CFrameGenerator::GetParametersTotal() que determina o número de parâmetros do Expert Advisor envolvido na otimização.

Para obter os parâmetros do Expert Advisor do quadro, é chamada a função FrameInputs(). Passando o número de passagem para esta função, obtemos uma matriz de parâmetros e seu número. Em sua lista, todos os que participaram da otimização são os primeiros e, depois, todos os outros. Como, na tabela, só serão mostrados parâmetros otimizados, é necessário determinar o índice do primeiro parâmetro não otimizado para cortar o grupo que não deve entrar na tabela. No nosso caso, pode-se especificar antecipadamente o primeiro parâmetro externo não otimizado do Expert Advisor que orientará o programa. Neste caso, trata-se de Symbols. Tendo definido o índice, pode-se calcular o número de parâmetros otimizados do Expert Advisor.

class CFrameGenerator { private : string m_first_not_opt_param; private : void GetParametersTotal( void ); }; CFrameGenerator::CFrameGenerator( void ) : m_first_not_opt_param( "Symbols" ) { } void CFrameGenerator::GetParametersTotal( void ) { if (m_frames_counter< 1 ) { :: FrameInputs (m_pass,m_param_data,m_par_count); int limit_index= 0 ; int params_total=:: ArraySize (m_param_data); for ( int i= 0 ; i<params_total; i++) { if (:: StringFind (m_param_data[i],m_first_not_opt_param)>- 1 ) { limit_index=i; break ; } } m_param_total=(m_par_count-(m_par_count-limit_index)); } }

Os dados da tabela serão armazenados na estrutura de matriz CReportTable. Depois que já sabemos o número de parâmetros otimizados do Expert Advisor, torna-se possível determinar e definir o número de colunas da tabela. Isso é feito no método CFrameGenerator::SetColumnsTotal(). Inicialmente, o número de linhas é zero.

struct CReportTable { string m_rows[]; }; class CFrameGenerator { private : CReportTable m_columns[]; private : void SetColumnsTotal( void ); }; void CFrameGenerator::SetColumnsTotal( void ) { if (m_frames_counter< 1 ) { int columns_total= int (STAT_TOTAL+m_param_total); :: ArrayResize (m_columns,columns_total); for ( int i= 0 ; i<columns_total; i++) :: ArrayFree (m_columns[i].m_rows); } }

Séries são adicionadas no método CFrameGenerator::AddRow(). Durante a pesquisa detalhada de quadros, apenas aqueles resultados em que existem transações entrarão na tabela. Nas primeiras colunas da tabela, começando com o número de passagem, estarão localizados os indicadores estatísticos e, em seguida, os parâmetros otimizados do Expert Advisor. Quando os parâmetros são recebidos do quadro, eles são exibidos no formato "parameterN=valueN" [nome do parâmetro][delimitador][valor do parâmetro]. Precisamos apenas dos valores dos parâmetros que devem entrar na tabela. Portanto, dividimos a linha usando o separador ‘=’ e armazenamos o valor do segundo elemento da matriz.

class CFrameGenerator { private : void AddRow( void ); }; void CFrameGenerator::AddRow( void ) { SetColumnsTotal(); if (m_data[ 3 ]< 1 ) return ; int columns_total=:: ArraySize (m_columns); for ( int i= 0 ; i<columns_total; i++) { int prev_rows_total=:: ArraySize (m_columns[i].m_rows); :: ArrayResize (m_columns[i].m_rows,prev_rows_total+ 1 ,RESERVE); if (i== 0 ) { m_columns[i].m_rows[prev_rows_total]= string (m_pass); continue ; } if (i<STAT_TOTAL) m_columns[i].m_rows[prev_rows_total]= string (m_data[i]); else { string array[]; if (:: StringSplit (m_param_data[i-STAT_TOTAL], '=' ,array)== 2 ) m_columns[i].m_rows[prev_rows_total]=array[ 1 ]; } } }

Tomamos os cabeçalhos para a tabela no método separado CFrameGenerator::GetHeaders(), mas apenas o primeiro elemento da matriz de elementos da linha dividida:

class CFrameGenerator { private : void GetHeaders( void ); }; void CFrameGenerator::GetHeaders( void ) { int columns_total =:: ArraySize (m_columns); :: ArrayResize (m_headers,STAT_TOTAL+m_param_total); for ( int c=STAT_TOTAL; c<columns_total; c++) { string array[]; if (:: StringSplit (m_param_data[c-STAT_TOTAL], '=' ,array)== 2 ) m_headers[c]=array[ 0 ]; } }

A fim de especificar, para o programa, por qual critério é necessário selecionar na tabela 100 resultados de otimização, utilizamos o método CFrameGenerator::ColumnSortIndex(). O índice da coluna é passado para ele. Após a otimização, a tabela de resultados será classificada por este índice, e os 100 melhores resultados serão incluídos na tabela para exibição na interface gráfica. Por padrão, é definida uma terceira coluna (índice 2), ou seja, a classificação será baseada no lucro máximo.

class CFrameGenerator { private : uint m_column_sort_index; public : void ColumnSortIndex( const uint index) { m_column_sort_index=index; } }; CFrameGenerator::CFrameGenerator( void ) : m_column_sort_index( 2 ) { }

Se quisermos selecionar os resultados, segundo outro critério, o método CFrameGenerator::ColumnSortIndex() deve ser chamado no métodoCProgram::OnTesterInitEvent() no início da otimização:

void CProgram::OnTesterInitEvent( void ) { ... m_frame_gen.ColumnSortIndex( 3 ); ... }

Como resultado, o método CFrameGenerator::FinalRecalculateFrames() para o recálculo final de quadros agora funciona de acordo com o seguinte algoritmo.

Deslocamos o ponteiro do quadro para o topo da lista. Redefinimos o contador de quadros e redefinimos as matrizes.

Além disso, num ciclo, passamos por todos os quadros e:

obtemos o número de parâmetros otimizados,



distribuímos os resultados negativos e positivos em matrizes,



adicionamos uma série de dados à tabela.

Após o ciclo de pesquisa detalhada de quadros, obtemos os cabeçalhos da tabela.

Em seguida, ordenamos a tabela de acordo com a coluna especificada nas configurações.

O método de atualização do gráfico finaliza com os resultados da otimização.

Código do método CFrameGenerator::FinalRecalculateFrames():

class CFrameGenerator { private : void FinalRecalculateFrames( void ); }; void CFrameGenerator::FinalRecalculateFrames( void ) { :: FrameFirst (); ArraysFree(); m_frames_counter= 0 ; while (:: FrameNext (m_pass,m_name,m_id,m_value,m_data)) { GetParametersTotal(); if (m_data[m_profit_index]< 0 ) AddLoss(m_data[m_profit_index]); else AddProfit(m_data[m_profit_index]); AddRow(); m_frames_counter++; } GetHeaders(); int rows_total =:: ArraySize (m_columns[ 0 ].m_rows); QuickSort( 0 ,rows_total- 1 ,m_column_sort_index); CCurve *curve=m_graph_results.CurveGetByIndex( 0 ); curve.Name( "P: " +( string )ProfitsTotal()); curve.Update(m_profit_x,m_profit_y); curve=m_graph_results.CurveGetByIndex( 1 ); curve.Name( "L: " +( string )LossesTotal()); curve.Update(m_loss_x,m_loss_y); CAxis *x_axis=m_graph_results.XAxis(); x_axis.Min( 0 ); x_axis.Max(m_frames_counter); x_axis.DefaultStep(( int )(m_frames_counter/ 8.0 )); m_graph_results.CalculateMaxMinValues(); m_graph_results.CurvePlotAll(); m_graph_results.Update(); }

Abaixo, consideraremos os métodos pelos quais é possível obter os dados de um quadro a pedido do usuário.

Extraindo dados do quadro

Acima vimos a estrutura de uma matriz comum com uma sequência de dados de diferentes categorias. Agora precisamos entender como serão extraídos dessa matriz os dados. Acima, falamos sobre isso, pois as chaves no quadro contêm a enumeração de símbolos e o tamanho das matrizes de saldo. Se o tamanho da matriz de saldos fosse igual ao tamanho das matrizes de rebaixamento, os índices de todos os intervalos dos dados empacotados poderiam ser determinados por uma única fórmula no ciclo, como no diagrama abaixo. Mas os tamanhos das matrizes são diferentes. Portanto, na última iteração, no ciclo, é necessário determinar quantos elementos restam no intervalo de dados relacionado aos rebaixamentos do depósito, e dividi-lo em dois, pois os tamanhos das matrizes de rebaixamento são iguais.





Fig. 2. Esquema com parâmetros para calcular o índice de uma matriz da seguinte categoria.

Para receber dados de um quadro, é implementado o método público CFrameGenerator::GetFrameData(). Vamos considerá-lo em mais detalhes.

No início do método, o ponteiro do quadro precisa ser movido para o topo da lista. Em seguida, começa o processo de pesquisa detalhada de todos os quadros com resultados de otimização. É necessário encontrar o quadro, número de passagem passado para o método como um argumento. Se for encontrado, o programa funcionará de acordo com o seguinte algoritmo.

Obtemos o tamanho da matriz comum com os dados do quadro.

Nós obtemos os elementos do parâmetro de string e seu número. Se houver mais de um símbolo, o número de saldos na matriz será uma vez maior, quer dizer, o primeiro intervalo é o saldo total e os restantes estão relacionado aos saldos dos símbolos.

Em seguida, é preciso transferir os dados para as matrizes de saldos. Iniciamos o ciclo para extrair dados da matriz comum (o número de iterações é igual ao número de saldos). Para determinar o índice do qual é necessário copiar os dados, basta fazer o deslocamento tantas vezes quantos indicadores estatísticos existirem ( STAT_TOTAL ) e multiplicar o índice da iteração ( i ) pelo tamanho da matriz de saldo ( m_value ). Assim, a cada iteração, obtemos os dados de todos os saldos, em matrizes separadas.

deslocamento tantas vezes quantos indicadores estatísticos existirem ( ) e multiplicar o índice da iteração ( ) pelo tamanho da matriz de saldo ( ). Assim, a cada iteração, obtemos os dados de todos os saldos, em matrizes separadas. Na última iteração, obtemos dados do rebaixamento, em matrizes separadas. Como se trata dos últimos dados na matriz, só é preciso saber o número restante de elementos e dividi-lo em 2. Em seguida, em duas etapas consecutivas, obtemos os dados do rebaixamento .

. A última etapa é atualizar os gráficos com novos dados e interromper o ciclo de pesquisa detalhada de quadros.

class CFrameGenerator { public : void GetFrameData( const ulong pass_number ); }; void CFrameGenerator::GetFrameData( const ulong pass_number) { :: FrameFirst (); while (:: FrameNext (m_pass,m_name,m_id,m_value,m_data)) { if (m_pass!=pass_number) continue ; int data_total=:: ArraySize (m_data); ushort u_sep =:: StringGetCharacter ( "," , 0 ); int symbols_total =:: StringSplit (m_name,u_sep,m_symbols_name); int balances_total =(symbols_total> 1 )? symbols_total+ 1 : symbols_total; :: ArrayResize (m_symbols_balance,balances_total); for ( int i= 0 ; i<balances_total; i++) { :: ArrayFree (m_symbols_balance[i].m_data); int src_index=STAT_TOTAL+ int (i*m_value); :: ArrayCopy (m_symbols_balance[i].m_data,m_data, 0 ,src_index,( int )m_value); if (i+ 1 ==balances_total) { double dd_total =data_total-(src_index+( int )m_value); double array_size =dd_total/ 2.0 ; src_index= int (data_total-dd_total); :: ArrayResize (m_dd_x,( int )array_size); :: ArrayResize (m_dd_y,( int )array_size); :: ArrayCopy (m_dd_x,m_data, 0 ,src_index,( int )array_size); :: ArrayCopy (m_dd_y,m_data, 0 ,src_index+( int )array_size,( int )array_size); } } UpdateMSBalanceGraph(); UpdateDrawdownGraph(); break ; } }

Para obter dados das células da tabela da matriz, chamamos o método público CFrameGenerator::GetValue(), especificando o índice da coluna e linhas da tabela nos argumentos.

class CFrameGenerator { public : string GetValue( const uint column_index, const uint row_index); }; string CFrameGenerator::GetValue( const uint column_index, const uint row_index) { uint csize=:: ArraySize (m_columns); if (csize< 1 || column_index>=csize) return ( "" ); uint rsize=:: ArraySize (m_columns[column_index].m_rows); if (rsize< 1 || row_index>=rsize) return ( "" ); return (m_columns[column_index].m_rows[row_index]); }

Visualização de dados e interação com a interface gráfica

Para atualizar os gráficos com os dados dos saldos e rebaixamentos, na classe CFrameGenerator são declarados mais dois objetos do tipo CGraphic. Como no caso de outros objetos deste tipo na classe CFrameGenerator, é necessário transferir para eles ponteiros para os elementos da interface gráfica, no início da otimização, no método CFrameGenerator::OnTesterInitEvent().

#include <Graphics\Graphic.mqh> class CFrameGenerator { private : CGraphic *m_graph_ms_balance; CGraphic *m_graph_drawdown; public : void OnTesterInitEvent(CGraphic *graph_balance,CGraphic *graph_results, CGraphic *graph_ms_balance,CGraphic *graph_drawdown ); }; void CFrameGenerator::OnTesterInitEvent(CGraphic *graph_balance,CGraphic *graph_results, CGraphic *graph_ms_balance,CGraphic *graph_drawdown ) { m_graph_balance =graph_balance; m_graph_results =graph_results; m_graph_ms_balance =graph_ms_balance; m_graph_drawdown =graph_drawdown; }

Os dados na tabela da interface gráfica são exibidos usando o método CProgram::GetFrameDataToTable(). Definimos o número de colunas, obtendo na matriz os cabeçalhos da tabela do objeto CFrameGenerator. Depois disso, definimos o tamanho da tabela (100 linhas) na interface gráfica. Em seguida, definimos os cabeçalhos e o tipo de dados.

Agora é preciso inicializar a tabela com os resultados da otimização. Definimos os valores nela através do método CTable::SetValue(). Para obter os valores das células da tabela de dados, usa-se o método CFrameGenerator::GetValue(). Para que as alterações sejam exibidas, a tabela precisa ser atualizada.

class CProgram { private : void GetFrameDataToTable( void ); }; void CProgram::GetFrameDataToTable( void ) { string headers[]; m_frame_gen.CopyHeaders(headers); uint columns_total=:: ArraySize (headers); m_table_param.Rebuilding(columns_total, 100 , true ); for ( uint c= 0 ; c<columns_total; c++) { m_table_param.DataType(c, TYPE_DOUBLE ); m_table_param.SetHeaderText(c,headers[c]); } for ( uint c= 0 ; c<columns_total; c++) { for ( uint r= 0 ; r<m_table_param.RowsTotal(); r++) { if (c== 1 || c== 2 || c== 4 || c== 5 ) m_table_param.SetValue(c,r,m_frame_gen.GetValue(c,r), 2 ); else m_table_param.SetValue(c,r,m_frame_gen.GetValue(c,r), 0 ); } } m_table_param.Update( true ); m_table_param.GetScrollHPointer().Update( true ); m_table_param.GetScrollVPointer().Update( true ); }

O método CProgram::GetFrameDataToTable() é chamado após o processo de otimização de parâmetros do Expert Advisor no método OnTesterDeinit(). Depois disso, a interface gráfica fica disponível para o usuário. Após ir para a guia Results, é possível ver os resultados de otimização selecionados pelo critério especificado. No nosso exemplo, a seleção é realizada pelo indicador na segunda coluna (Profit).

Fig. 3. Tabela de resultados de otimização na interface gráfica.

Agora vamos ver como o usuário pode ver os saldos multissímbolos dos resultados desta tabela. Se for selecionada alguma linha na tabela, será gerado o evento personalizado ON_CLICK_LIST_ITEM com o ID da tabela. Graças a ele, podemos determinar de qual tabela veio a mensagem (se houver várias). Como a primeira coluna da tabela de dados armazena o número de passagem, quer dizer, a possibilidade de obter os dados deste resultado, transferindo este número para o método CFrameGenerator::GetFrameData().

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_LIST_ITEM) { if (lparam==m_table_param.Id()) { ulong pass=( ulong )m_table_param.GetValue( 0 ,m_table_param.SelectedItem()); m_frame_gen.GetFrameData(pass); } return ; } ... }

Cada vez que o usuário seleciona uma linha na tabela, o gráfico dos saldos multissímbolos é atualizado na guia Balance:

Fig. 4. Apresentação do resultado.

Acabamos tendo uma ferramenta bastante conveniente para visualizar rapidamente os resultados dos testes com vários símbolos.

Fim do artigo

Mostrei mais uma maneira de como se pode trabalhar com os resultados da otimização após sua conclusão. Este tópico ainda não está esgotado e pode e deve ser desenvolvido. Com a biblioteca para criar interfaces gráficas, você pode criar muitas soluções interessantes e convenientes. Ofereça suas ideias nos comentários do artigo; talvez num dos artigos a seguir apareça uma ferramenta para que você trabalhe com resultados de otimização.

Abaixo você pode baixar para o seu computador os arquivos de teste e um estudo mais detalhado do código apresentado no artigo.