- Time
- TimeMsc
- TimeUpdate
- TimeUpdateMsc
- PositionType
- TypeDescription
- Magic
- Identifier
- Volume
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- Commission
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Select
- SelectByIndex
- SelectByMagic
- SelectByTicket
- StoreState
- CheckState
CPositionInfo
CPositionInfo é uma classe para facilitar o acesso às propriedades de abertura de posição.
Descrição
A clase CPositionInfo possibilita o fácil acesso às propriedades de abertura de posição.
Declaração
|
class CPositionInfo : public CObject
Título
|
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
|
Hierarquia de herança
CPositionInfo
Métodos de classe pelos grupos
|
O acesso a propriedades do tipo integer
|
|
Obtém o tempo de abertura da posição
|
Recebe o tempo da abertura de posição em milissegundos desde 01.01.1970
|
Recebe o tempo de mudança de posição em segundos desde 01.01.1970
|
Recebe o tempo de mudança de posição em milissegundos desde 01.01.1970
|
Obtém o tipo de posição
|
Obtém o tipo de posição como uma string
|
Obtém a identificação do expert que abre a posição
|
Obtém a identificação da posição
|
O acesso a propriedades do tipo double
|
|
Obtém o volume da posição
|
Obtém o preço de abertura da posição
|
Obtém o preço do Stop Loss da posição
|
Obtém o preço do Take Profit da posição
|
Obtém o preço atual da posição pelo símbolo (ativo)
|
Obtém o valor da comissão pelo posição
|
Obtém o valor de swap pela posição
|
Obtém a quantidade do lucro atual pela posição
|
O acesso a propriedades de texto
|
|
Obtém o nome do símbolo (ativo) da posição
|
Obtém o comentário da posição
|
Acesso a funções API MQL5
|
|
Obtém o valor específico da propriedade tipo integer
|
Obtém valor específico da propriedade tipo double
|
Obtém o valor específico da propriedade tipo string
|
Seleção
|
|
Seleciona a posição
|
Seleciona a posição pelo índice
|
Seleciona a posição segundo o nome do instrumento e o número mágico para trabalhos futuros.
|
Seleciona a posição segundo o bilhete.
|
State
|
|
Salva os parâmetros da posição
|
Verifica os parâmetros atuais comparando com os parâmetros salvos