CPositionInfo

CPositionInfo é uma classe para facilitar o acesso às propriedades de abertura de posição.

Descrição

Declaração

   class CPositionInfo : public CObject

Título

   #include <Trade\PositionInfo.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CPositionInfo

Métodos de classe pelos grupos

O acesso a propriedades do tipo integer

 

Time

Obtém o tempo de abertura da posição

TimeMsc

Recebe o tempo da abertura de posição em milissegundos desde 01.01.1970

TimeUpdate

Recebe o tempo de mudança de posição em segundos desde 01.01.1970

TimeUpdateMsc

Recebe o tempo de mudança de posição em milissegundos desde 01.01.1970

PositionType

Obtém o tipo de posição

TypeDescription

Obtém o tipo de posição como uma string

Magic

Obtém a identificação do expert que abre a posição

Identificador

Obtém a identificação da posição

O acesso a propriedades do tipo double

 

Volume

Obtém o volume da posição

PriceOpen

Obtém o preço de abertura da posição

StopLoss

Obtém o preço do Stop Loss da posição

TakeProfit

Obtém o preço do Take Profit da posição

PriceCurrent

Obtém o preço atual da posição pelo símbolo (ativo)

Comissão

Obtém o valor da comissão pelo posição

Swap

Obtém o valor de swap pela posição

Profit

Obtém a quantidade do lucro atual pela posição

O acesso a propriedades de texto

 

Symbol

Obtém o nome do símbolo (ativo) da posição

Comment

Obtém o comentário da posição

Acesso a funções API MQL5

 

InfoInteger

Obtém o valor específico da propriedade tipo integer

InfoDouble

Obtém valor específico da propriedade tipo double

InfoString

Obtém o valor específico da propriedade tipo string

Seleção

 

Select

Seleciona a posição

SelectByIndex

Seleciona a posição pelo índice

SelectByMagic

Seleciona a posição segundo o nome do instrumento e o número mágico para trabalhos futuros.

SelectByTicket

Seleciona a posição segundo o bilhete.

State

 

StoreState

Salva os parâmetros da posição

CheckState

Verifica os parâmetros atuais comparando com os parâmetros salvos

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare