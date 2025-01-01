CPositionInfo

CPositionInfo é uma classe para facilitar o acesso às propriedades de abertura de posição.

Descrição

A clase CPositionInfo possibilita o fácil acesso às propriedades de abertura de posição.

Declaração

class CPositionInfo : public CObject

Título

#include <Trade\PositionInfo.mqh>

Hierarquia de herança CObject CPositionInfo

Métodos de classe pelos grupos

O acesso a propriedades do tipo integer Time Obtém o tempo de abertura da posição TimeMsc Recebe o tempo da abertura de posição em milissegundos desde 01.01.1970 TimeUpdate Recebe o tempo de mudança de posição em segundos desde 01.01.1970 TimeUpdateMsc Recebe o tempo de mudança de posição em milissegundos desde 01.01.1970 PositionType Obtém o tipo de posição TypeDescription Obtém o tipo de posição como uma string Magic Obtém a identificação do expert que abre a posição Identificador Obtém a identificação da posição O acesso a propriedades do tipo double Volume Obtém o volume da posição PriceOpen Obtém o preço de abertura da posição StopLoss Obtém o preço do Stop Loss da posição TakeProfit Obtém o preço do Take Profit da posição PriceCurrent Obtém o preço atual da posição pelo símbolo (ativo) Comissão Obtém o valor da comissão pelo posição Swap Obtém o valor de swap pela posição Profit Obtém a quantidade do lucro atual pela posição O acesso a propriedades de texto Symbol Obtém o nome do símbolo (ativo) da posição Comment Obtém o comentário da posição Acesso a funções API MQL5 InfoInteger Obtém o valor específico da propriedade tipo integer InfoDouble Obtém valor específico da propriedade tipo double InfoString Obtém o valor específico da propriedade tipo string Seleção Select Seleciona a posição SelectByIndex Seleciona a posição pelo índice SelectByMagic Seleciona a posição segundo o nome do instrumento e o número mágico para trabalhos futuros. SelectByTicket Seleciona a posição segundo o bilhete. State StoreState Salva os parâmetros da posição CheckState Verifica os parâmetros atuais comparando com os parâmetros salvos