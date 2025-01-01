DocumentaçãoSeções
CAccountInfo

CAccountInfo é uma classe para facilitar o acesso às propriedades da conta de negociação atualmente abertas.

Descrição

CAccountInfo classe fornece acesso fácil às propriedades da conta de negociação atualmente abertas.

Declaração

   class CAccountInfo : public CObject

Título

   #include <Trade\AccountInfo.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CAccountInfo

Métodos de classe pelos grupos

O acesso a propriedades do tipo integer

 

Login

Obtém o número de conta

TradeMode

Obtém o modo de negociação

TradeModeDescription

Obtém o modo de negociação como uma string

Leverage

Obtém a quantidade de alavancagem a disposição

StopoutMode

Obtém o modo "stop out" da conta

StopoutModeDescription

Obtém a descrição modo "stop out" da conta

TradeAllowed

Obtém o flag de retorno da negociação

TradeExpert

Obtém o flag de retorno da negociação automatizada

LimitOrders

Obtém o número máximo das ordens pendentes permitidas

MarginMode

Obtém o modo para o cálculo da margem

MarginModeDescription

Obtém o modo de cálculo para a margem como uma linha

O acesso a propriedades do tipo double

 

Balance

Obtém o saldo da conta

Credit

Obtém a quantidade de crédito recebido

Profit

Obtém a quantidade de lucro corrente na conta

Equity

Obtém a quantidade atual de capital líquido na conta

Margin

Obtém o valor da margem reservada

FreeMargin

Obtém a quantidade de margem livre

MarginLevel

Obtém o nível de margem

MarginCall

Obtém o nível de margem para depósito

MarginStopOut

Obtém o nível de margem para Stop Out

O acesso a propriedades de texto

 

Name

Obtém o nome do cliente

Servidor

Obtém o nome do servidor de negociação

Currency

Obtém o nome da moeda de depósito

Company

Obtém o nome da empresa, que serve uma conta

Acesso a funções API MQL5

 

InfoInteger

Obtém o valor específico da propriedade tipo integer

InfoDouble

Obtém valor específico da propriedade tipo double

InfoString

Obtém valor específico da propriedade tipo string

Métodos adicionais

 

OrderProfitCheck

Obtém o lucro avaliado, com base nos parâmetros transmitidos

MarginCheck

Obtém a quantidade de margem que é necessária para executar operação de negociação

FreeMarginCheck

Obtém a quantidade de margem livre remanescente após a execução da operação de negociação

MaxLotCheck

Obtém o volume máximo possível da operação de negociação

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare