CAccountInfo
CAccountInfo é uma classe para facilitar o acesso às propriedades da conta de negociação atualmente abertas.
Descrição
CAccountInfo classe fornece acesso fácil às propriedades da conta de negociação atualmente abertas.
Declaração
|
class CAccountInfo : public CObject
Título
|
#include <Trade\AccountInfo.mqh>
|
Hierarquia de herança
CAccountInfo
Métodos de classe pelos grupos
|
O acesso a propriedades do tipo integer
|
|
Obtém o número de conta
|
Obtém o modo de negociação
|
Obtém o modo de negociação como uma string
|
Obtém a quantidade de alavancagem a disposição
|
Obtém o modo "stop out" da conta
|
Obtém a descrição modo "stop out" da conta
|
Obtém o flag de retorno da negociação
|
Obtém o flag de retorno da negociação automatizada
|
Obtém o número máximo das ordens pendentes permitidas
|
Obtém o modo para o cálculo da margem
|
Obtém o modo de cálculo para a margem como uma linha
|
O acesso a propriedades do tipo double
|
|
Obtém o saldo da conta
|
Obtém a quantidade de crédito recebido
|
Obtém a quantidade de lucro corrente na conta
|
Obtém a quantidade atual de capital líquido na conta
|
Obtém o valor da margem reservada
|
Obtém a quantidade de margem livre
|
Obtém o nível de margem
|
Obtém o nível de margem para depósito
|
Obtém o nível de margem para Stop Out
|
O acesso a propriedades de texto
|
|
Obtém o nome do cliente
|
Obtém o nome do servidor de negociação
|
Obtém o nome da moeda de depósito
|
Obtém o nome da empresa, que serve uma conta
|
Acesso a funções API MQL5
|
|
Obtém o valor específico da propriedade tipo integer
|
Obtém valor específico da propriedade tipo double
|
Obtém valor específico da propriedade tipo string
|
Métodos adicionais
|
|
Obtém o lucro avaliado, com base nos parâmetros transmitidos
|
Obtém a quantidade de margem que é necessária para executar operação de negociação
|
Obtém a quantidade de margem livre remanescente após a execução da operação de negociação
|
Obtém o volume máximo possível da operação de negociação