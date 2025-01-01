CAccountInfo

Descrição

CAccountInfo classe fornece acesso fácil às propriedades da conta de negociação atualmente abertas.

Declaração

class CAccountInfo : public CObject

Título

#include <Trade\AccountInfo.mqh>

Hierarquia de herança CObject CAccountInfo

Métodos de classe pelos grupos

O acesso a propriedades do tipo integer Login Obtém o número de conta TradeMode Obtém o modo de negociação TradeModeDescription Obtém o modo de negociação como uma string Leverage Obtém a quantidade de alavancagem a disposição StopoutMode Obtém o modo "stop out" da conta StopoutModeDescription Obtém a descrição modo "stop out" da conta TradeAllowed Obtém o flag de retorno da negociação TradeExpert Obtém o flag de retorno da negociação automatizada LimitOrders Obtém o número máximo das ordens pendentes permitidas MarginMode Obtém o modo para o cálculo da margem MarginModeDescription Obtém o modo de cálculo para a margem como uma linha O acesso a propriedades do tipo double Balance Obtém o saldo da conta Credit Obtém a quantidade de crédito recebido Profit Obtém a quantidade de lucro corrente na conta Equity Obtém a quantidade atual de capital líquido na conta Margin Obtém o valor da margem reservada FreeMargin Obtém a quantidade de margem livre MarginLevel Obtém o nível de margem MarginCall Obtém o nível de margem para depósito MarginStopOut Obtém o nível de margem para Stop Out O acesso a propriedades de texto Name Obtém o nome do cliente Servidor Obtém o nome do servidor de negociação Currency Obtém o nome da moeda de depósito Company Obtém o nome da empresa, que serve uma conta Acesso a funções API MQL5 InfoInteger Obtém o valor específico da propriedade tipo integer InfoDouble Obtém valor específico da propriedade tipo double InfoString Obtém valor específico da propriedade tipo string Métodos adicionais OrderProfitCheck Obtém o lucro avaliado, com base nos parâmetros transmitidos MarginCheck Obtém a quantidade de margem que é necessária para executar operação de negociação FreeMarginCheck Obtém a quantidade de margem livre remanescente após a execução da operação de negociação MaxLotCheck Obtém o volume máximo possível da operação de negociação