Substituição de Macro (#define, #undef)

As diretivas do pré-processador são usadas ​​pelo do compilador para pré-processamento do código fonte antes de sua compilação. A diretiva sempre começa com o # (jogo da velha), por isso o compilador proíbe o uso deste símbolo nos nomes das variáveis, funções, etc.

Cada diretiva é descrita por um registro separado e opera antes da mudança de linha. Não se podem utilizar várias diretivas num só registro. Se o registro da diretiva for muito grande, ele pode ser dividido em várias linhas usando a barra invertida '\', neste caso, a próxima linha é considerada uma continuação do registro da diretiva.

A diretiva #define pode ser usada para atribuir nomes mnemônicos a constantes. Existem duas formas:

#define identificador expressão // forma sem parâmetro

#define identificador(par1,... par8) expressão // forma paramétrica

A diretiva #define substitui em expressão todas as entradas encontradas adiante do identificador no texto fonte. O identificador é substituído somente se ele é um símbolo (token) separado. O identificador não é substituído se ele é parte de um comentário, parte de uma string, ou parte de um outro identificador mais longo.

O identificador de constante é governado pelas mesmas regras de nomes de variáveis. O valor pode ser de qualquer tipo:

#define ABC 100

#define PI 3.14

#define COMPANY_NAME "MetaQuotes Software Corp."

...

void ShowCopyright()

{

Print("Copyright 2001-2009, ",COMPANY_NAME);

Print("https://www.metaquotes.net");

}

Uma expressão pode consistir de vários símbolos (tokens), tais como palavras chave, constantes, expressões constantes e não-constantes. Uma expressão termina com o fim da linha e não pode ser transferida para a próxima linha.

Exemplo:

#define TWO 2

#define THREE 3

#define INCOMPLETE TWO+THREE

#define COMPLETE (TWO+THREE)

void OnStart()

{

Print("2 + 3*2 = ",INCOMPLETE*2);

Print("(2 + 3)*2 = ",COMPLETE*2);

}

// Resultado

// 2 + 3*2 = 8

// (2 + 3)*2 = 10

Forma paramétrica do #define

Na forma paramétrica, todas as subseqüentes entradas encontradas do identificador serão substituídas pela expressão levando em conta os respectivos parâmetros. Por exemplo:

// exemplo com dois parâmetros a e b

#define A 2+3

#define B 5-1

#define MUL(a, b) ((a)*(b))



double c=MUL(A,B);

Print("c=",c);

/*

expressão double c=MUL(A,B);

é equivalente a double c=((2+3)*(5-1));

*/

// Resultado

// c=20

Se assegure de colocar os parâmetros entre parênteses ao usar os parâmetros na expressão, uma vez que isso ajudará a evitar erros não óbvios que são difíceis de encontrar. Se reescrevermos o código sem o uso de parêntesis, o resultado será diferente:

// exemplo com dois parâmetros a e b

#define A 2+3

#define B 5-1

#define MUL(a, b) a*b



double c=MUL(A,B);

Print("c=",c);

/*

expressão double c=MUL(A,B);

é equivalente a double c=2+3*5-1;

*/

// Resultado

// c=16

Ao usar a forma paramétrica, são permitidos no máximo 8 parâmetros.

// forma paramétrica correta

#define LOG(text) Print(__FILE__,"(",__LINE__,") :",text) // um parâmetro - 'text'



// forma paramétrica incorreta

#define WRONG_DEF(p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9) p1+p2+p3+p4 // mais do que 8 parâmetros a partir de p1 para p9

The #undef directive

The #undef directive cancels declaration of the macro substitution, defined before.

Example:

#define MACRO



void func1()

{

#ifdef MACRO

Print("MACRO is defined in ",__FUNCTION__);

#else

Print("MACRO is not defined in ",__FUNCTION__);

#endif

}



#undef MACRO



void func2()

{

#ifdef MACRO

Print("MACRO is defined in ",__FUNCTION__);

#else

Print("MACRO is not defined in ",__FUNCTION__);

#endif

}



void OnStart()

{

func1();

func2();

}



/* Resultado:

MACRO is defined in func1

MACRO is not defined in func2

*/

Também Veja

Identificador, Constantes de Caractere