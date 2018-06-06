Cómo crear un panel gráfico de cualquier nivel de complejidad

Contenido

Hasta el momento, la mayoría de programadores que escriben indicadores y asesores para la plataforma MetaTrader 5 apenas han usado las capacidades para crear interfaces gráficas en sus aplicaciones. La razón principal de este hecho, en nuestra opinión, es que las clases Paneles y diálogos de la Biblioteca estándar contienen solo una descripción seca de los métodos. Sí, para muchos controles gráficos en la guía de ayuda se dan ejemplos de código con comentarios. Pero sin una comprensión completa del dispositivo y la ideología implementada en ellos, no podremos crear nuestros propios paneles.

Hemos intentado descubrir qué y cómo está construido en ellos, y queremos compartir con otros desarrolladores los conocimientos obtenidos. Hemos empezado por una sencilla aplicación que crea un panel gráfico basado en la clase CAppDialog:, y después hemos ido introduciendo paulatinamente correcciones en ella y analizado los resultados obtenidos.



Leyendo este artículo, podrá aprender todo lo que necesita sobre la clase CAppDialog: cómo crear un panel y qué conjunto mínimo de funciones necesita escribir, además de cómo agregar elementos adicionales (por ejemplo, botones). También veremos de qué objetos está compuesto el panel y en qué orden se crean. Asimismo, mostraremos qué constantes se usan al crear el panel y cómo cambiarlas. Tampoco estará de más aprender un poco de información sobre cómo romper rápidamente cualquier panel.



Creamos un panel basado en CAppDialog

Para empezar, vamos a ver alguna información general.

La clase CAppDialog es la clase del elemento de control combinado "Ventana de diálogo de la aplicación". La clase CAppDialog une visualemnte grupos de elementos heterogéneos relacionados funcionalmente en los límites de un programa MQL5.

Aquí tenemos el código mínimo para crear el panel:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Controls\Dialog.mqh> CAppDialog AppWindow; int OnInit () { if (!AppWindow.Create( 0 , "AppWindow" , 0 , 20 , 20 , 360 , 324 )) return ( INIT_FAILED ); AppWindow.Run(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { AppWindow.Destroy(reason); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { AppWindow.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

El resultado del funcionamiento del asesor "LearnCAppDialog.mq5" es el panel de control creado:





El asesor "LearnCAppDialog.mq5" contiene el conjunto mínimo de comandos necesario para crear un panel y que este funcione. Bien, vamos paso a paso:

declaramos a nivel global del programa el ejemplar de la clase CAppDialog:

#include <Controls\Dialog.mqh> CAppDialog AppWindow;

creamos el panel AppWindow e iniciamos el funcionamiento del panel:

int OnInit () { if (!AppWindow.Create( 0 , "AppWindow" , 0 , 20 , 20 , 360 , 324 )) return ( INIT_FAILED ); AppWindow.Run(); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

transferimos el evento ChartEvent a panel& AppWindow :

void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { AppWindow.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

y, en último lugar, algo muy importante:

destruimos el elemento de control : llamamos al método Destroy

void OnDeinit ( const int reason) { AppWindow.Destroy(reason); }

Si no destruimos el panel, cada vez que cambie el marco temporal o cambie un símbolo, obtendremos un montón de elementos restantes del panel anterior.

Qué sabe hacer AppWindow

En teoría, un panel basado en la clase CAppDialog puede procesar eventos de este tipo:

#define ON_CLICK ( 0 ) #define ON_DBL_CLICK ( 1 ) #define ON_SHOW ( 2 ) #define ON_HIDE ( 3 ) #define ON_CHANGE ( 4 ) #define ON_START_EDIT ( 5 ) #define ON_END_EDIT ( 6 ) #define ON_SCROLL_INC ( 7 ) #define ON_SCROLL_DEC ( 8 ) #define ON_MOUSE_FOCUS_SET ( 9 ) #define ON_MOUSE_FOCUS_KILL ( 10 ) #define ON_DRAG_START ( 11 ) #define ON_DRAG_PROCESS ( 12 ) #define ON_DRAG_END ( 13 ) #define ON_BRING_TO_TOP ( 14 ) #define ON_APP_CLOSE ( 100 )

Estos eventos se han tomado del bloque Events del archivo [data folder]\MQL5\Include\Controls\Defines.mqh. Se trata del clic, el doble clic, el inicio y el final de la edición, la obtención de foco, el arrastre (inicio, proceso y finalización) y la muestra y la ocultación del panel. Podrá encontrar ejemplos sobre cómo trabajar con estos eventos en los ejemplos de la sección Paneles y ventanas de diálogo. Por ejemplo, en el ejemplo CRadioGroup se da el procesamiento del evento "ON_CHANGE", y en el ejemplo CScrollV, el procesamiento de los eventos "ON_SCROLL_INC" y "ON_SCROLL_DEC".

Estructura del objeto CAppDialog

Si iniciamos el asesor "LearnCAppDialog.mq5" en un gráfico vacío, entonces al pulsar "Ctrl"+"B" y clicar en el botón "Todos" podremos ver todos los objetos de los que consta el panel:





El orden de creación y superposición de objetos de la sección Paneles y diálogos de la Biblioteca estándar tiene el aspecto siguiente. Primero creamos el objeto "Border", dentro de sus límites se añade el fondo del panel en forma de objeto "Back", y en el fondo se superpone el área de cliente "ClientBack", dentro de la cual se pueden encontrar los subcontroles. A la zona superior del panel se añaden el objeto "Caption" con el nombre del panel y dos botones de control.



Si representamos el proceso en forma de esquema, estos objetos se crean y organizan en el siguiente orden:

El objeto "Border" es OBJ_RECTANGLE_LABEL, al cual (por defecto para todos los paneles) se le asigna el color blanco para el marco. Es decir, la misión del objeto "Border" es puramente estética: representar un marco blanco, mientras que el cuerpo del objeto "Border", en este caso, quedará oculto por el objeto "Back".





Esquema de herencia de los objetos

A primera vista, en la sección Paneles y ventanas de diálogo hay demasiadas clases con relaciones extensas y estructura de herencia. En realidad, la jerarquía es muy simple, y si entiende en qué consiste el objeto CAppDialog y cómo se crea, entonces no deberían surgir problemas con la comprensión del resto de clases. Aquí tenemos el esquema de herencia de todas las clases de la Biblioteca estándar:





En el asesor "LearnCAppDialog.mq5" el panel AppWindow consta de seis objetos, cada uno de los cuales ejecuta su propia tarea.







El panel basado en CAppDialog puede ser creado tanto a partir de un experto, como a partir de un indicador. En este caso, además, la creación del panel se diferencia dependiendo de qué tipo de programa (experto o indicador) crea el panel y en qué subventana funciona el programa:

si el programa es un experto (el tipo de programa iniciado es PROGRAM_EXPERT), entonces el panel se crea SOLO en la ventana principal (número de ventana "0") y solo con la ayuda del método CAppDialog::CreateExpert ;

; si el programa es un indicador (tipo de programa iniciado PROGRAM_INDICATOR), entonces se comprueba el número de la ventana en la que se ha iniciado el programa :

: si se trata de la ventana principal (número de ventana "0"), entonces el panel se crea con la ayuda del método CAppDialog:: CreateIndicator ;

;

si se trata de una subventana, el panel se crea con la ayuda del método CAppDialog::CreateExpert.

La peculiaridad del método CAppDialog::CreateIndicator reside en que al crear el panel, automáticamente:

se ajusta a la anchura de la ventana;

a la anchura de la ventana; ajusta a sí mismo la altura de la ventana.



Ejemplo del panel-indicador [data folder]\MQL5\Indicators\Examples\Panels\SimplePanel\SimplePanel.mq5 después de crearlo y después de minimizarlo:





"CreateExpert" crea un panel en la ventana principal (número de ventana igual a "0"), y se presupone que el programa que crea el panel es un asesor.

Existe una excepción a estas normas: podemos crear un panel a partir de un indicador en la ventana principal. En este caso, se aplicará el método de creación del panel "CreateIndicator".

Dónde se ubican las constantes básicas para crear objetos y cómo redefinirlos usando #undef

El código se implementará en el asesor "AppWindowEditDefine.mq5".

Las constantes principales del panel y los elementos de control se ubican en el archivo [data folder]\MQL5\Include\Controls\Defines.mqh, que se incluye en la clase CWnd:

#include "Rect.mqh" #include "Defines.mqh" #include <Object.mqh> class CDragWnd;

Recordemos la jerarquía de herencia:

CWnd

CWndContainer



CDialog





CAppDialog

Nos interesa especialmente este grupo de constantes:

#define CONTROLS_FONT_NAME "Trebuchet MS" #define CONTROLS_FONT_SIZE ( 10 ) #define CONTROLS_COLOR_TEXT C'0x3B,0x29,0x28' #define CONTROLS_COLOR_TEXT_SEL White #define CONTROLS_COLOR_BG White #define CONTROLS_COLOR_BG_SEL C'0x33,0x99,0xFF' #define CONTROLS_BUTTON_COLOR C'0x3B,0x29,0x28' #define CONTROLS_BUTTON_COLOR_BG C'0xDD,0xE2,0xEB' #define CONTROLS_BUTTON_COLOR_BORDER C'0xB2,0xC3,0xCF' #define CONTROLS_LABEL_COLOR C'0x3B,0x29,0x28' #define CONTROLS_EDIT_COLOR C'0x3B,0x29,0x28' #define CONTROLS_EDIT_COLOR_BG White #define CONTROLS_EDIT_COLOR_BORDER C'0xB2,0xC3,0xCF' #define CONTROLS_SCROLL_COLOR_BG C'0xEC,0xEC,0xEC' #define CONTROLS_SCROLL_COLOR_BORDER C'0xD3,0xD3,0xD3' #define CONTROLS_CLIENT_COLOR_BG C'0xDE,0xDE,0xDE' #define CONTROLS_CLIENT_COLOR_BORDER C'0x2C,0x2C,0x2C' #define CONTROLS_LISTITEM_COLOR_TEXT C'0x3B,0x29,0x28' #define CONTROLS_LISTITEM_COLOR_TEXT_SEL White #define CONTROLS_LISTITEM_COLOR_BG White #define CONTROLS_LISTITEM_COLOR_BG_SEL C'0x33,0x99,0xFF' #define CONTROLS_LIST_COLOR_BG White #define CONTROLS_LIST_COLOR_BORDER C'0xB2,0xC3,0xCF' #define CONTROLS_CHECKGROUP_COLOR_BG C'0xF7,0xF7,0xF7' #define CONTROLS_CHECKGROUP_COLOR_BORDER C'0xB2,0xC3,0xCF' #define CONTROLS_RADIOGROUP_COLOR_BG C'0xF7,0xF7,0xF7' #define CONTROLS_RADIOGROUP_COLOR_BORDER C'0xB2,0xC3,0xCF' #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_LIGHT White #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_DARK C'0xB6,0xB6,0xB6' #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG C'0xF0,0xF0,0xF0' #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_CAPTION_TEXT C'0x28,0x29,0x3B' #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BG C'0xF7,0xF7,0xF7' #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BORDER C'0xC8,0xC8,0xC8'

Para modificar esta macrosustitución es mejor aplicar la directiva #undef:

La directiva #undef sirve para cancelar una macrosustitución declarada anteriormente.



De esta forma, se obtiene el siguiente algoritmo: cancelamos la macro declarada anteriormente; declaramos una macro de nuevo, solo que con el parámetro modificado. Para ello, debemos ejecutar el siguiente truco: incluir el archivo "Defines.mqh" ANTES de "Dialog.mqh":

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.001" #property description "Control Panels and Dialogs. Demonstration class CBmpButton" #include <Controls\Defines.mqh>

después de incluir "Defines.mqh", cancelamos las macros:

#undef CONTROLS_FONT_NAME #undef CONTROLS_FONT_SIZE #undef CONTROLS_BUTTON_COLOR #undef CONTROLS_BUTTON_COLOR_BG #undef CONTROLS_BUTTON_COLOR_BORDER #undef CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_LIGHT #undef CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_DARK #undef CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG #undef CONTROLS_DIALOG_COLOR_CAPTION_TEXT #undef CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BG #undef CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BORDER

escribimos los parámetros de entrada:

input string font_name = "Trebuchet MS" ; input int font_size = 10 ; input color button_color = C'0x3B,0x29,0x28' ; input color button_color_bg = C'0xDD,0xE2,0xEB' ; input color button_color_border = C'0xB2,0xC3,0xCF' ; input color dialog_color_border_light = White; input color dialog_color_border_dark = C'0xB6,0xB6,0xB6' ; input color dialog_color_bg = C'0xF0,0xF0,0xF0' ; input color dialog_color_caption_text = C'0x28,0x29,0x3B' ; input color dialog_color_client_bg = C'0xF7,0xF7,0xF7' ; input color dialog_color_client_border = C'0xC8,0xC8,0xC8' ;

y, lo más interesante: declaramos de nuevo las macros, pero esta vez sustituimos los parámetros de entrada como valores:

#define CONTROLS_FONT_NAME font_name #define CONTROLS_FONT_SIZE font_size #define CONTROLS_BUTTON_COLOR button_color #define CONTROLS_BUTTON_COLOR_BG button_color_bg #define CONTROLS_BUTTON_COLOR_BORDER button_color_border #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_LIGHT dialog_color_border_light #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_DARK dialog_color_border_dark #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG dialog_color_bg #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_CAPTION_TEXT dialog_color_caption_text #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BG dialog_color_client_bg #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BORDER dialog_color_client_border #include <Controls\Dialog.mqh> #include <Controls\BmpButton.mqh>

Ejemplo de funcionamiento:









Resumen sobre la construcción de CAppDialog

Nuestro panel es un objeto de la clase CAppDialog. Ha heredado de la clase CWndContainer el método ControlsTotal (número de elementos de control en el contenedor). Esto nos da la posibilidad de evitar todos los elementos de control del panel en el ciclo y hacer algo con ellos. Estos elementos se declaran en el área private de la clase padre CDialog:

class CDialog : public CWndContainer { private : CPanel m_white_border; CPanel m_background; CEdit m_caption; CBmpButton m_button_close; CWndClient m_client_area; protected :

Además, si damos una pasada con el depurador, podremos ver cómo se crean estos objetos:

bool CDialog::Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2) { if (!CWndContainer::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!m_panel_flag && !CreateWhiteBorder()) return ( false ); if (!CreateBackground()) return ( false ); if (!CreateCaption()) return ( false ); if (!CreateButtonClose()) return ( false ); if (!CreateClientArea()) return ( false );

y, lo más importante, qué nombres se les asignan: m_white_border -> "29437Border", m_background -> "29437Back", m_caption -> "29437Caption", m_button_close -> "29437Close", m_client_area -> "29437Client". En estos nombres, la cifra "29437" es el indentificador del panel para el momento de su vida útil.

De esta forma, es posible cambiar algunas propiedades para los elementos del panel. Por ejemplo, vamos a modificar el color para los objetos "m_client_area" y "m_background":

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Controls\Dialog.mqh> CAppDialog AppWindow; int OnInit () { if (!AppWindow.Create( 0 , "AppWindow" , 0 , 20 , 20 , 360 , 324 )) return ( INIT_FAILED ); int total=AppWindow.ControlsTotal(); CWndClient*myclient; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=AppWindow.Control(i); string name=obj.Name(); PrintFormat ( "%d is %s" ,i,name); if ( StringFind (name, "Client" )> 0 ) { CWndClient *client=(CWndClient*)obj; client.ColorBackground( clrRed ); myclient=client; Print ( "client.ColorBackground(clrRed);" ); ChartRedraw (); } if ( StringFind (name, "Back" )> 0 ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground( clrGreen ); Print ( "panel.ColorBackground(clrGreen);" ); ChartRedraw (); } } AppWindow.Delete(myclient); AppWindow.Run(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { AppWindow.Destroy(reason); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { AppWindow.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

Preste atención a la línea: en ella se llama al método CWndContainer::Delete que elimina un elemento del grupo (contenedor). Después de que el elemento "m_client_area" haya sido eliminado del grupo, al desplazar el panel, el comando de desplazamiento no se transmitirá al objeto "m_client_area". El área de cliente se quedará donde está:





Sin embargo, al cerrar el panel, el elemento "m_client_area" será eliminado del gráfico junto con otros elementos suyos.

Ahora vamos a ver el mismo ejemplo, pero, en lugar del método CWndContainer::Delete, aplicaremos el método CWndContainer::Destroy: eliminaremos el objeto "m_client_area":

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Controls\Dialog.mqh> CAppDialog AppWindow; int OnInit () { if (!AppWindow.Create( 0 , "AppWindow" , 0 , 20 , 20 , 360 , 324 )) return ( INIT_FAILED ); int total=AppWindow.ControlsTotal(); CWndClient*myclient; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=AppWindow.Control(i); string name=obj.Name(); PrintFormat ( "%d is %s" ,i,name); if ( StringFind (name, "Client" )> 0 ) { CWndClient *client=(CWndClient*)obj; client.ColorBackground( clrRed ); myclient=client; Print ( "client.ColorBackground(clrRed);" ); ChartRedraw (); } if ( StringFind (name, "Back" )> 0 ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground( clrGreen ); Print ( "panel.ColorBackground(clrGreen);" ); ChartRedraw (); } } Sleep ( 5000 ); myclient.Destroy(); AppWindow.Run(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { AppWindow.Destroy(reason); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { AppWindow.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

Este es el aspecto que tiene: 5 segundos de sueño después de crear el panel, tras lo cual el área de cliente es eliminada:









Cómo agregar nuevos controles: dos botones

Modificamos el asesor del apartado "Creamos un panel basado en CAppDialog": añadimos al panel dos botones basados en la clase CButton y lo guardamos con el nombre "AppWindowTwoButtons.mq5". Antes de añadir los botones propiamente dichos (como se hace al proyectar cualquier panel), deberemos imaginar de forma preliminar qué parámetros tendrán botón y dónde se ubicarán. Supongamos que el dibujo de más abajo es el propio panel con botones que queremos construir:





Aquí:

" TOP " — es el margen con respecto al límite superior del área de cliente (la constante "INDENT_TOP" será la responsable de este tamaño);

" — es el margen con respecto al límite superior del área de cliente (la constante "INDENT_TOP" será la responsable de este tamaño); " LEFT " — es el margen con respecto al límite izquierdo del área de cliente (la constante "INDENT_LEFT" será la responsable de este tamaño);

" — es el margen con respecto al límite izquierdo del área de cliente (la constante "INDENT_LEFT" será la responsable de este tamaño); " HEIGHT " — es la altura del botón (la constante "BUTTON_HEIGHT" será la responsable de este tamaño);

" — es la altura del botón (la constante "BUTTON_HEIGHT" será la responsable de este tamaño); "WIDTH" — es la anchura del botón (la constante "BUTTON_WIDTH" será la responsable de este tamaño).

Asimismo, necesitaremos una constante más: el margen horizontal mínimo entre los elementos de control. Lo llamaremos "CONTROLS_GAP_X".

Para usar la clase CButton, primero deberemos incluir esta clase:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.001" #property description "Control Panels and Dialogs. Demonstration class CButton" #include <Controls\Dialog.mqh> #include <Controls\Button.mqh>

A continuación, asignaremos las constantes de tamaño y ubicación de los botones:

#define INDENT_LEFT ( 11 ) #define INDENT_TOP ( 11 ) #define CONTROLS_GAP_X ( 5 ) #define BUTTON_WIDTH ( 100 ) #define BUTTON_HEIGHT ( 20 )

Declaramos a nivel global del programa dos ejemplares de la clase CButton:

#define BUTTON_HEIGHT ( 20 ) CAppDialog AppWindow; CButton m_button1; CButton m_button2; int OnInit ()

La declaración de botones a nivel global del programa supone un rasgo de mal estilo, ya que estos ejemplares (y, en consecuencia, sus métodos) serán visibles desde cualquier lugar en el sitio del asesor. Pero ahora esto se ha hecho de manera consciente, para reducir el volumen de código

OnInit() no cambiará apenas, se añadirán las llamadas y comprobaciones de los resultados de la creación de los botones:

int OnInit () { if (!AppWindow.Create( 0 , "AppWindow with Two Buttons" , 0 , 40 , 40 , 380 , 344 )) return ( INIT_FAILED ); if (!CreateButton1()) return ( false ); if (!CreateButton2()) return ( false ); AppWindow.Run(); return ( INIT_SUCCEEDED ); }





Usando el ejemplo "CreateButton1()", podemos detenernos con más detalle en el proceso de creación y VINCULACIÓN del botón al panel.

De la clase CButton usaremos el método "Create", encargado de la creación de botones:





y el método "Text", con el que ubicamos el rótulo en el botón (además, el método "Text" se hereda de la clase CWndObj) :





En esta etapa se crea el botón, pero existe por separado del panel. Para combinarlos, debemos ejecutar el método CDialog::Add, que sirve para añadir un botón al área de cliente del panel:

if (!AppWindow.Add(m_button1)) return ( false ); return ( true ); }

Y ahora, veamos el código de creación del botón al completo:

bool CreateButton1( void ) { int x1=INDENT_LEFT; int y1=INDENT_TOP; int x2=x1+BUTTON_WIDTH; int y2=y1+BUTTON_HEIGHT; if (!m_button1.Create( 0 , "Button1" , 0 ,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!m_button1.Text( "Button1" )) return ( false ); if (!AppWindow.Add(m_button1)) return ( false ); return ( true ); }

No olivemos que en OnDeinit() debemos eliminar el panel, y en OnChartEvent(), transmitir todos los eventos al formulario:

void OnDeinit ( const int reason) { Comment ( "" ); AppWindow.Destroy(reason); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { AppWindow.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

Cómo tiene lugar el desplazamiento de los controles anidados y su dibujado

Recordemos que el panel AppWindow es un objeto de la clase CAppDialog, que es heredera de CDialog. A su vez, CDialog se hereda de CWndContainer:

La clase CWndContainer es la clase básica para el grupo de elementos de control de la Biblioteca estándar.



Es decir, la clase padre CWndContainer controla el desplazamiento de todo el grupo de elementos de control que entra en el panel.

El desplazamiento de todos los elementos de control del panel se realiza en "CWndContainer::Shift" en el ciclo.

bool CWndContainer::Shift( const int dx, const int dy) { if (!CWnd::Shift(dx,dy)) return ( false ); int total=m_controls.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd *control=Control(i); if (control== NULL ) continue ; control.Shift(dx,dy); } return ( true ); }

Usando como ejemplo el panel CBmpButton de la guía de ayuda (en nuestro caso, este ejemplo está en la carpeta \MQL5\Experts\MyExp\Help\With the Panel. EN\ControlsBmpButton.mq5).

Al método "CWndContainer::Shift" llegamos así:









Añadimos un grupo de elementos a CAppDialog utilizando la clase CDialog

Más arriba se ha mostrado un ejemplo de panel con dos botones. ¿Recuerda que dijimos allí que la declaración de los botones a nivel global del programa no es un buen ejemplo? Vamos a analizar un ejemplo "más correcto": ubicaremos el código completo de creación del panel y los botones en la clase-heredero CAppDialog. Ejemplo de creación del panel: "AppWindowTwoButtonsClass.mq5".

La clase "CAppWindowTwoButtons", heredera de CAppDialog, contiene los siguientes métodos:

Creación

Create Crea el principal elemento de control: el panel CreateButton1 Crea el elemento de control subordinado: botón #1 CreateButton2 Crea el elemento de control subordinado: botón #2

Código "AppWindowTwoButtonsClass.mq5": se ha resaltado con color el código que ahora se encuentra en la clase:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.000" #property description "Control Panels and Dialogs. Demonstration class CButton" #include <Controls\Dialog.mqh> #include <Controls\Button.mqh> #define INDENT_LEFT ( 11 ) #define INDENT_TOP ( 11 ) #define CONTROLS_GAP_X ( 5 ) #define BUTTON_WIDTH ( 100 ) #define BUTTON_HEIGHT ( 20 ) class CAppWindowTwoButtons : public CAppDialog { private : CButton m_button1; CButton m_button2; public : CAppWindowTwoButtons( void ); ~CAppWindowTwoButtons( void ); virtual bool Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2); protected : bool CreateButton1( void ); bool CreateButton2( void ); }; CAppWindowTwoButtons::CAppWindowTwoButtons( void ) { } CAppWindowTwoButtons::~CAppWindowTwoButtons( void ) { } bool CAppWindowTwoButtons::Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2) { if (!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!CreateButton1()) return ( false ); if (!CreateButton2()) return ( false ); return ( true ); } CAppWindowTwoButtons ExtDialog; int OnInit () { if (!ExtDialog.Create( 0 , "AppWindowClass with Two Buttons" , 0 , 40 , 40 , 380 , 344 )) return ( INIT_FAILED ); ExtDialog.Run(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { Comment ( "" ); ExtDialog.Destroy(reason); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { ExtDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); } bool CAppWindowTwoButtons::CreateButton1( void ) { int x1=INDENT_LEFT; int y1=INDENT_TOP; int x2=x1+BUTTON_WIDTH; int y2=y1+BUTTON_HEIGHT; if (!m_button1.Create( 0 , "Button1" , 0 ,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!m_button1.Text( "Button1" )) return ( false ); if (!Add(m_button1)) return ( false ); return ( true ); } bool CAppWindowTwoButtons::CreateButton2( void ) { int x1=INDENT_LEFT+ 2 *(BUTTON_WIDTH+CONTROLS_GAP_X); int y1=INDENT_TOP; int x2=x1+BUTTON_WIDTH; int y2=y1+BUTTON_HEIGHT; if (!m_button2.Create( 0 , "Button2" , 0 ,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!m_button2.Text( "Button2" )) return ( false ); if (!Add(m_button2)) return ( false ); return ( true ); }

Usando el ejemplo "AppWindowTwoButtonsClass.mq5", vamos a analizar el algoritmo de creación del panel y los elementos de control. Todas las acciones tienen lugar en la función CAppWindowTwoButtons::Create.

Creamos el propio panel:



if (!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false );

Creamos los elementos de control subordinados:



if (!CreateButton1()) return ( false ); if (!CreateButton2()) return ( false );

Y lo más importante: tras crear un botón, este todavía no es un elemento subordinado de nuestro panel, sino que existe por sí mismo. Para que sea uno de los elementos subordinados del panel, deberemos llamar al método Add (se llama al método CDialog::Add, el elemento de control se añade a la zona de cliente según el índice/enlace) ... if (! Add (m_button1)) return ( false ); ... if (! Add (m_button2)) return ( false ); ... Después de la adición, el elemento de control se convierte en un panel subordinado: todos los eventos ahora se distribuirán de manera centralizada, desde el panel hasta los controles subordinados.

Cómo redefinir el comportamiento de los elementos estándar

Si minimizamos el panel, este se posicionará siempre en las coordenadas (10;10). En este caso, el panel minimizado estará parcialmente superpuesto a los botones de comercio rápido:

Vamos a corregir dicho posicionamiento, teniendo en cuenta al mismo tiempo si se ha expandido el panel de comercio rápido. Para ello, debemos redefinir el método padre CAppDialog::Minimize. Usando como base el código "AppWindowTwoButtons.mq5" del capítulo "Añadimos un grupo de elementos a CAppDialog utilizando la clase CDialog", creamos el ejemplo "AppWindowCorrectMinimization.mq5"

Cambios: declaramos el método "Minimize":

protected : bool CreateButton1( void ); bool CreateButton2( void ); virtual void Minimize( void ); };

y escribimos el cuerpo del método:

void CAppWindowCorrectMinimization::Minimize( void ) { long one_click_visible=- 1 ; if (! ChartGetInteger (m_chart_id, CHART_SHOW_ONE_CLICK , 0 ,one_click_visible)) { Print ( __FUNCTION__ + ", Error Code = " , GetLastError ()); } int min_y_indent= 28 ; if (one_click_visible) min_y_indent= 100 ; int current_y_top=m_min_rect.top; int current_y_bottom=m_min_rect.bottom; int height=current_y_bottom-current_y_top; if (m_min_rect.top!=min_y_indent) { m_min_rect.top=min_y_indent; m_min_rect.bottom=m_min_rect.top+height; } CAppDialog::Minimize(); }

Cómo leer las macros integradas del tipo de procesamiento de eventos

El panel puede procesar los siguientes tipos de eventos (tomado de [date folder]\MQL5\Include\Controls\Defines.mqh" en el bloque "Events") #define ON_CLICK ( 0 ) #define ON_DBL_CLICK ( 1 ) #define ON_SHOW ( 2 ) #define ON_HIDE ( 3 ) #define ON_CHANGE ( 4 ) #define ON_START_EDIT ( 5 ) #define ON_END_EDIT ( 6 ) #define ON_SCROLL_INC ( 7 ) #define ON_SCROLL_DEC ( 8 ) #define ON_MOUSE_FOCUS_SET ( 9 ) #define ON_MOUSE_FOCUS_KILL ( 10 ) #define ON_DRAG_START ( 11 ) #define ON_DRAG_PROCESS ( 12 ) #define ON_DRAG_END ( 13 ) #define ON_BRING_TO_TOP ( 14 ) #define ON_APP_CLOSE ( 100 ) Estos eventos se procesan en el método CAppDialog::OnEvent. Para facilitar la percepción visual de varios tipos de eventos en [date folder]\MQL5\Include\Controls\Defines.mqh" en el bloque "Macro of event handling map" se describen varias macros: #define INTERNAL_EVENT (- 1 ) #define EVENT_MAP_BEGIN (class_name) bool class_name::OnEvent( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { #define EVENT_MAP_END (parent_class_name) return (parent_class_name::OnEvent(id,lparam,dparam,sparam)); } #define ON_EVENT (event,control,handler) if (id==(event+ CHARTEVENT_CUSTOM ) && lparam==control.Id()) { handler(); return ( true ); } #define ON_EVENT_PTR (event,control,handler) if (control!= NULL && id==(event+ CHARTEVENT_CUSTOM ) && lparam==control.Id()) { handler(); return ( true ); } #define ON_NO_ID_EVENT (event,handler) if (id==(event+ CHARTEVENT_CUSTOM )) { return (handler()); } #define ON_NAMED_EVENT (event,control,handler) if (id==(event+ CHARTEVENT_CUSTOM ) && sparam==control.Name()) { handler(); return ( true ); } #define ON_INDEXED_EVENT (event,controls,handler) { int total= ArraySize (controls); for ( int i= 0 ;i<total;i++) if (id==(event+ CHARTEVENT_CUSTOM ) && lparam==controls[i].Id()) return (handler(i)); } #define ON_EXTERNAL_EVENT (event,handler) if (id==(event+ CHARTEVENT_CUSTOM )) { handler(lparam,dparam,sparam); return ( true ); } Gracias a las macros del bloque "Events" y del bloque "Macro of event handling map", el método OnEvent en el panel adopta el siguiente aspecto: EVENT_MAP_BEGIN (CControlsDialog) ON_EVENT ( ON_CLICK ,m_bmpbutton1,OnClickBmpButton1) ON_EVENT ( ON_CLICK ,m_bmpbutton2,OnClickBmpButton2) EVENT_MAP_END (CAppDialog) Recordemos que este código ha sido tomado de la guía de ayuda CBmpButton, y aquí "CControlsDialog" es un ejemplar de la clase CAppDialog, un panel en forma de clase. Teniendo en cuenta las macros del bloque "Macro of event handling map", el método OnEvent será así:

bool CControlsDialog::OnEvent( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (id==( ON_CLICK + CHARTEVENT_CUSTOM ) && lparam==m_bmpbutton1.Id()) { OnClickBmpButton1(); return ( true ); } if (id==( ON_CLICK + CHARTEVENT_CUSTOM ) && lparam==m_bmpbutton2.Id()) { OnClickBmpButton2(); return ( true ); } return (CAppDialog::OnEvent(id,lparam,dparam,sparam)); } y después de aplicar el estabilizador: bool CControlsDialog::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id==( ON_CLICK + CHARTEVENT_CUSTOM ) && lparam==m_bmpbutton1.Id()) { OnClickBmpButton1(); return ( true ); } if (id==( ON_CLICK + CHARTEVENT_CUSTOM ) && lparam==m_bmpbutton2.Id()) { OnClickBmpButton2(); return ( true ); } return (CAppDialog::OnEvent(id,lparam,dparam,sparam)); } El código resultante se puede leer así: si se recibe un evento de clic personalizado en el elemento "m_bmpbutton1", entonces se llamará el método OnClickBmpButton1(). Si se recibe un evento de clic personalizado en el elemento "m_bmpbutton2", se llamará el evento OnClickBmpButton2(). Ejemplo de procesamiento de eventos Usando como base "AppWindowTwoButtonsClass.mq5", crearemos "AppWindowTwoButtonsClasssEvents.mq5" añadiendo los procesamientos de eventos de clic en un botón. El primer paso es declarar OnEvent, y también OnClickButton1 y OnClickButton2. class CAppWindowTwoButtons : public CAppDialog { private : CButton m_button1; CButton m_button2; public : CAppWindowTwoButtons( void ); ~CAppWindowTwoButtons( void ); virtual bool Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2); virtual bool OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); protected : bool CreateButton1( void ); bool CreateButton2( void ); void OnClickButton1( void ); void OnClickButton2( void ); }; Segundo paso: el método OnEvent, que gracias a las macros del bloque "Events" y del bloque "Macro of event handling map" del archivo [date folder]\MQL5\Include\Controls\Defines.mqh" adopta el aspecto siguiente: protected : bool CreateButton1( void ); bool CreateButton2( void ); void OnClickButton1( void ); void OnClickButton2( void ); }; EVENT_MAP_BEGIN(CAppWindowTwoButtons) ON_EVENT(ON_CLICK,m_button1,OnClickButton1) ON_EVENT(ON_CLICK,m_button2,OnClickButton2) EVENT_MAP_END(CAppDialog) Ahora hay que escribir el cuerpo de las funciones OnClickButton1 y OnClickButton2. Imaginemos que el clic sobre el botón 1 es responsable de la apertura de la posición BUY, y el clic sobre el botón 2, del cierre de posición. Para ello, en primer lugar, cambiaremos el rótulo sobre los botones (los cambios, naturalmente, suceden en CreateButton1 y CreateButton2): if (!m_button1.Text( "Open BUY" )) return ( false ); if (!m_button2.Text( "Close" )) return ( false ); Ahora vamos a decidir qué clases debemos incluir: para comerciar, necesitamos CTrade, para trabajar con las pocisiones, CPositionInfo, y con la ayuda de CAccountInfo, obtendremos el tipo de cuenta comercial: #property description "Control Panels and Dialogs. Demonstration class CButton" #include <Controls\Dialog.mqh> #include <Controls\Button.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> #include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\AccountInfo.mqh> Para trabajar con estas clases, declararemos en la sección protected de nuestro panel los ejemplares de estas clases: class CAppWindowTwoButtons : public CAppDialog { protected : CPositionInfo m_position; CTrade m_trade; CAccountInfo m_account; private : CButton m_button1; Métodos de procesamiento de clics: void CAppWindowTwoButtons::OnClickButton1( void ) { if (m_account.TradeMode()== ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO ) m_trade.Buy( 1.0 ); } void CAppWindowTwoButtons::OnClickButton2( void ) { if (m_account.TradeMode()== ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO ) for ( int i= PositionsTotal ()- 1 ;i>= 0 ;i--) if (m_position.SelectByIndex(i)) if (m_position. Symbol ()== Symbol ()) m_trade.PositionClose(m_position.Ticket()); } Ahora el panel, al trabajar en una cuenta demo, se convierte en un panel comercial: el clic en el primer botón abre una posición BUY, y el clic en el segundo botón, cierra todas las posiciones.

Intente crear el panel por sí mismo, ¡es sencillo!



En el artículo se ha presentado el esquema general de herencia de las clases de la sección Paneles y ventanas de diálogo. Usando como ejemplo la clase CAppDialog, hemos mostrado cómo crear y administrar cualquier panel gráfico basado en la Biblioteca estándar. Además, hemos analizado cómo se puede obtener acceso a las propiedades de cualquier objeto gráfico de los que consta un panel basado en CAppDialog. Exactamente de la misma forma podrá trabajar con cualquier descendiente de la clase CWnd.

Para comprender rápidamente cómo están construidos los objetos gráficos, en el artículo se muestran varios métodos no estándar para cambiar las propiedades de los controles internos del panel, basados ​​en CAppDialog:

Espero que los ejemplos mostrados ayuden al lector a la hora de crear paneles basados en CAppDialog. Asimismo, recomendamos estudiar los ejemplos de creación de los elementos de control mostrados en el apartado Paneles y ventanas de diálogo.

Nombre del archivo Comentarios LearnCAppDialog.mq5 Código mínimo del panel basado en la clase CAppDialog AppWindowEditDefine.mq5 Asesor-panel que redefine las constantes de Defines.mqh LearnCAppDialog_1.mq5 Cambia el color para los objetos "m_client_area" y "m_background" LearnCAppDialog_2.mq5 En lugar del método CWndContainer::Delete, aplicaremos el método CWndContainer::Destroy, eliminación del objeto "m_client_area" AppWindowTwoButtons.mq5 Panel con dos botones añadidos AppWindowTwoButtonsClass.mq5 Panel con los dos botones añadidos, en forma de clase AppWindowCorrectMinimization.mq5 Ejemplo de corrección del posicionamiento del panel por defecto AppWindowTwoButtonsClasssEvents.mq5 Panel con dos botones añadidos, en forma de clase. Procesamiento de eventos de los botones



