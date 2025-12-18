MetaTrader 5 / Exemplos
MQL5 Trading Toolkit (Parte 7): Expandindo a Biblioteca EX5 de Gerenciamento de Histórico com as Funções da Última Ordem Pendente Cancelada

MQL5 Trading Toolkit (Parte 7): Expandindo a Biblioteca EX5 de Gerenciamento de Histórico com as Funções da Última Ordem Pendente Cancelada

Wanateki Solutions LTD
Kelvin Muturi Muigua

Introdução

Ao longo desta série de artigos, dedicamos um esforço significativo à construção de um conjunto abrangente de bibliotecas de negociação EX5. Essas bibliotecas são projetadas para otimizar o processo de desenvolvimento de aplicações MQL5, reduzindo drasticamente o tempo e o esforço necessários para lidar com operações de negociação e gerenciar os dados históricos de ordens, negociações e posições. Ao oferecer funções bem estruturadas e intuitivas, essas bibliotecas simplificam tarefas complexas, permitindo que os desenvolvedores processem o histórico de negociações de forma integrada, com precisão e eficiência.

Neste artigo, finalizaremos o desenvolvimento do último módulo da nossa biblioteca History Management EX5, especificamente projetada para lidar com a recuperação e o armazenamento de propriedades associadas à ordem pendente cancelada mais recente. Este módulo aborda uma limitação importante da linguagem MQL5, que não possui funções diretas, em uma única linha, para acessar e gerenciar esse tipo de dado histórico. Ao preencher essa lacuna, nossa biblioteca oferece aos desenvolvedores uma solução otimizada para trabalhar de forma eficiente com informações de ordens pendentes canceladas.

O foco deste módulo é fornecer uma maneira simples, porém eficaz, de recuperar e armazenar detalhes críticos de ordens pendentes canceladas, como seu símbolo, preço de abertura, stop loss baseado em pips, take profit, durações baseadas em tempo e outros atributos relevantes. Ao encapsular essa funcionalidade em funções fáceis de usar, a biblioteca permite que os desenvolvedores acessem os dados necessários com esforço e complexidade mínimos. Isso a torna uma ferramenta indispensável para qualquer pessoa que deseje criar aplicações MQL5 que dependam de dados históricos de negociação precisos e acessíveis. Para aqueles interessados em analisar o desempenho de negociação, este módulo simplifica o processo, permitindo que você se concentre no panorama geral.

Para começar, abra o arquivo HistoryManager.mq5 do artigo anterior, onde desenvolvemos funções para lidar com a ordem pendente preenchida mais recente. Nesta seção, começaremos a implementar a função GetLastCanceledPendingOrderData(), que é central para o processamento de ordens pendentes canceladas. Antes de prosseguir, certifique-se de ter baixado o arquivo-fonte HistoryManager.mq5, que está anexado ao final do artigo anterior.

Assim que o arquivo estiver pronto, localize a seção onde concluímos no último artigo. Especificamente, continuaremos adicionando novo código logo abaixo da função LastFilledPendingOrderComment(). Esse posicionamento garante que a nova funcionalidade esteja logicamente organizada junto às funções relacionadas, tornando a biblioteca mais fácil de navegar e expandir no futuro, caso surja a necessidade.


Conteúdo Principal

  1. Obter os Dados da Última Ordem Pendente Cancelada
  2. Obter o Tipo da Última Ordem Pendente Cancelada
  3. Obter o Símbolo da Última Ordem Pendente Cancelada
  4. Obter o Ticket da Última Ordem Pendente Cancelada
  5. Obter o Preço de Abertura da Última Ordem Pendente Cancelada
  6. Obter o Preço de Stop Loss da Última Ordem Pendente Cancelada
  7. Obter o Preço de Take Profit da Última Ordem Pendente Cancelada
  8. Obter o Stop Loss em Pips da Última Ordem Pendente Cancelada
  9. Obter o Take Profit em Pips da Última Ordem Pendente Cancelada
  10. Obter o Horário de Configuração da Última Ordem Pendente Cancelada
  11. Obter o Horário de Conclusão da Última Ordem Pendente Cancelada
  12. Obter o Horário de Expiração da Última Ordem Pendente Cancelada
  13. Obter o ID da Posição da Última Ordem Pendente Cancelada
  14. Obter o Magic da Última Ordem Pendente Cancelada
  15. Obter o Motivo da Última Ordem Pendente Cancelada
  16. Obter o Tipo de Preenchimento da Última Ordem Pendente Cancelada
  17. Obter o Tipo de Tempo da Última Ordem Pendente Cancelada
  18. Obter o Comentário da Última Ordem Pendente Cancelada
  19. Conclusão



Função Get Last Canceled Pending Order Data

A função GetLastCanceledPendingOrderData() recupera os detalhes da ordem pendente cancelada mais recente e salva essas informações na referência getLastCanceledPendingOrderData especificada. Ela depende da função FetchHistoryByCriteria() para acessar os dados históricos de negociação, identificando a última ordem pendente cancelada por meio da análise do conjunto de dados relevante. Se nenhum dado desse tipo for encontrado, a função registra uma mensagem de erro e retorna false. Quando bem-sucedida, ela armazena as informações recuperadas na referência fornecida e retorna true.

Vamos começar criando a definição ou assinatura da função. A função GetLastCanceledPendingOrderData() deve ser acessível a programas MQL5 que a importem para uso externo, motivo pelo qual a definimos como exported.

bool GetLastCanceledPendingOrderData(PendingOrderData &getLastCanceledPendingOrderData) export
  {
//-- Function implementation will be explained step by step below.
  }

Prosseguiremos tentando buscar o histórico de ordens pendentes usando a função FetchHistoryByCriteria() com o argumento GET_PENDING_ORDERS_HISTORY_DATA . Isso garante que a função tenha acesso aos dados necessários para ordens pendentes canceladas.

Se a função FetchHistoryByCriteria() retornar false, isso indica que não há histórico de negociação disponível. Nesse caso, registramos uma mensagem de erro usando a função Print() para auxiliar na depuração. A função então retorna false, indicando a falha na recuperação dos dados.

if(!FetchHistoryByCriteria(GET_PENDING_ORDERS_HISTORY_DATA))
  {
   Print(__FUNCTION__, ": No trading history available. Last canceled pending order can't be retrieved.");
   return(false);
  }

Quando os dados históricos estiverem disponíveis, calcularemos o número total de ordens pendentes usando a função GetTotalDataInfoSize(). Esse valor nos ajudará a percorrer o array pendingOrderInfo para localizar a ordem pendente cancelada mais recente.

Em seguida, percorreremos o array pendingOrderInfo para encontrar uma ordem com o estado ORDER_STATE_CANCELED. A função salvará a primeira ordem correspondente na variável getLastCanceledPendingOrderData . O loop garante que verifiquemos o estado de cada ordem e, assim que uma ordem cancelada for encontrada, ela será salva na variável de referência, após o que o loop será encerrado. Após armazenar os dados da última ordem pendente cancelada, a função retorna true, indicando que a operação foi bem-sucedida.

int totalPendingOrderInfo = GetTotalDataInfoSize(GET_PENDING_ORDERS_HISTORY_DATA);
for(int x = 0; x < totalPendingOrderInfo; x++)
  {
   if(pendingOrderInfo[x].state == ORDER_STATE_CANCELED)
     {
      getLastCanceledPendingOrderData = pendingOrderInfo[x];
      break;
     }
  }
return(true);

Se nenhum dado histórico estiver disponível, uma mensagem de erro será registrada usando a função Print(), incluindo o nome da função (FUNCTION) para maior clareza. Essa mensagem ajuda a identificar o problema durante a depuração. A função garante que a variável de referência fornecida permaneça inalterada caso a operação falhe, mantendo a integridade da entrada.

Aqui está a implementação completa da função GetLastCanceledPendingOrderData().

bool GetLastCanceledPendingOrderData(PendingOrderData &getLastCanceledPendingOrderData) export
  {
   if(!FetchHistoryByCriteria(GET_PENDING_ORDERS_HISTORY_DATA))
     {
      Print(__FUNCTION__, ": No trading history available. Last canceled pending order can't be retrieved.");
      return(false);
     }

//-- Save the last canceled pending order data in the referenced getLastCanceledPendingOrderData variable
   int totalPendingOrderInfo = GetTotalDataInfoSize(GET_PENDING_ORDERS_HISTORY_DATA);
   for(int x = 0; x < totalPendingOrderInfo; x++)
     {
      if(pendingOrderInfo[x].state == ORDER_STATE_CANCELED)
        {
         getLastCanceledPendingOrderData = pendingOrderInfo[x];
         break;
        }
     }
   return(true);
  }


Função Last Canceled Pending Order Type

A função LastCanceledPendingOrderType() é responsável por recuperar o tipo de ordem da ordem pendente cancelada mais recente e salvá-lo na variável referenciada lastCanceledPendingOrderType. Essa variável é passada para a função como entrada, onde armazena o tipo de ordem recuperado.

Para realizar isso, uma variável temporária PendingOrderData , lastCanceledPendingOrderInfo, é declarada para armazenar os detalhes da última ordem pendente cancelada. Em seguida, a função chama GetLastCanceledPendingOrderData() para obter as informações necessárias da ordem.

Se a recuperação for bem-sucedida, o campo type de lastCanceledPendingOrderInfo é extraído e atribuído a lastCanceledPendingOrderType. A função então retorna true para confirmar a operação bem-sucedida. Por outro lado, se a recuperação falhar, a função retorna false, deixando a variável lastCanceledPendingOrderType inalterada.

Abaixo está a implementação completa da função LastCanceledPendingOrderType().

bool LastCanceledPendingOrderType(ENUM_ORDER_TYPE &lastCanceledPendingOrderType) export
  {
   PendingOrderData lastCanceledPendingOrderInfo;
   if(GetLastCanceledPendingOrderData(lastCanceledPendingOrderInfo))
     {
      lastCanceledPendingOrderType = lastCanceledPendingOrderInfo.type;
      return(true);
     }
   return(false);
  }


Função do Símbolo da Última Ordem Pendente Cancelada

A função LastCanceledPendingOrderSymbol() foi projetada para buscar o símbolo de negociação vinculado à ordem pendente cancelada mais recente. Esse símbolo é armazenado na variável fornecida lastCanceledPendingOrderSymbol , oferecendo uma forma direta de acessar essa propriedade específica. A função depende do utilitário GetLastCanceledPendingOrderData() para obter os detalhes necessários da ordem.

O processo começa com a chamada de GetLastCanceledPendingOrderData(), que recupera os detalhes da última ordem pendente cancelada. Se a recuperação for bem-sucedida, o campo de símbolo dos dados obtidos é atribuído à variável referenciada lastCanceledPendingOrderSymbol , e a função retorna true para confirmar o sucesso da operação.

Nos casos em que a recuperação dos dados falha — como quando não há histórico de ordens relevante — a função mantém a variável referenciada inalterada e retorna false para indicar a falha.

Abaixo está a implementação completa da função LastCanceledPendingOrderSymbol().

bool LastCanceledPendingOrderSymbol(string &lastCanceledPendingOrderSymbol) export
  {
   PendingOrderData lastCanceledPendingOrderInfo;
   if(GetLastCanceledPendingOrderData(lastCanceledPendingOrderInfo))
     {
      lastCanceledPendingOrderSymbol = lastCanceledPendingOrderInfo.symbol;
      return(true);
     }
   return(false);
  }


Função do Ticket da Última Ordem Pendente Cancelada

A função LastCanceledPendingOrderTicket() recupera o número do ticket da ordem pendente cancelada mais recente e o armazena na variável referenciada lastCanceledPendingOrderTicket. Ela chama a função GetLastCanceledPendingOrderData() para buscar os detalhes da ordem.

Se a recuperação dos dados for bem-sucedida, o número do ticket é armazenado na variável referenciada, e a função retorna true. Se o processo falhar, a função retorna false, deixando a variável inalterada.

Abaixo está o código completo da função LastCanceledPendingOrderTicket().
bool LastCanceledPendingOrderTicket(ulong &lastCanceledPendingOrderTicket) export
  {
   PendingOrderData lastCanceledPendingOrderInfo;
   if(GetLastCanceledPendingOrderData(lastCanceledPendingOrderInfo))
     {
      lastCanceledPendingOrderTicket = lastCanceledPendingOrderInfo.ticket;
      return(true);
     }
   return(false);
  }


Função do Preço de Abertura da Última Ordem Pendente Cancelada

A função LastCanceledPendingOrderPriceOpen() busca o preço de abertura da ordem pendente cancelada mais recente e o mantém na variável referenciada lastCanceledPendingOrderPriceOpen . Ela chama GetLastCanceledPendingOrderData() para coletar os detalhes da ordem.

Após a recuperação bem-sucedida, o preço de abertura é salvo na variável fornecida, e a função retorna true. Se a recuperação falhar, a função retorna false sem alterar a variável.

Aqui está a implementação completa da função LastCanceledPendingOrderPriceOpen().

bool LastCanceledPendingOrderPriceOpen(double &lastCanceledPendingOrderPriceOpen) export
  {
   PendingOrderData lastCanceledPendingOrderInfo;
   if(GetLastCanceledPendingOrderData(lastCanceledPendingOrderInfo))
     {
      lastCanceledPendingOrderPriceOpen = lastCanceledPendingOrderInfo.priceOpen;
      return(true);
     }
   return(false);
  }


Função do Preço de Stop Loss da Última Ordem Pendente Cancelada

A função LastCanceledPendingOrderSlPrice() obtém o preço de stop loss da ordem pendente cancelada mais recente e o salva na variável referenciada lastCanceledPendingOrderSlPrice. Ela utiliza a função GetLastCanceledPendingOrderData() para buscar os detalhes da ordem.

Se a recuperação for bem-sucedida, o preço de stop loss é armazenado na variável referenciada, e a função retorna true. Se o processo falhar, a função retorna false sem alterar a variável.

Veja como a função LastCanceledPendingOrderSlPrice() é implementada por completo.

bool LastCanceledPendingOrderSlPrice(double &lastCanceledPendingOrderSlPrice) export
  {
   PendingOrderData lastCanceledPendingOrderInfo;
   if(GetLastCanceledPendingOrderData(lastCanceledPendingOrderInfo))
     {
      lastCanceledPendingOrderSlPrice = lastCanceledPendingOrderInfo.slPrice;
      return(true);
     }
   return(false);
  }


Função do Preço de Take Profit da Última Ordem Pendente Cancelada

A função LastCanceledPendingOrderTpPrice() recupera o preço de take profit da ordem pendente cancelada mais recente e o mantém na variável referenciada lastCanceledPendingOrderTpPrice. Ela utiliza a função GetLastCanceledPendingOrderData() para buscar os detalhes da ordem.

Se a recuperação dos dados for bem-sucedida, o preço de take profit é salvo na variável referenciada, e a função retorna true. Se a recuperação falhar, a função retorna false sem modificar a variável.

Abaixo está a implementação completa da função LastCanceledPendingOrderTpPrice().

bool LastCanceledPendingOrderTpPrice(double &lastCanceledPendingOrderTpPrice) export
  {
   PendingOrderData lastCanceledPendingOrderInfo;
   if(GetLastCanceledPendingOrderData(lastCanceledPendingOrderInfo))
     {
      lastCanceledPendingOrderTpPrice = lastCanceledPendingOrderInfo.tpPrice;
      return(true);
     }
   return(false);
  }


Função de Stop Loss em Pips da Última Ordem Pendente Cancelada

A função LastCanceledPendingOrderSlPips() recupera o valor de stop loss em pips da ordem pendente cancelada mais recente e o armazena na variável referenciada lastCanceledPendingOrderSlPips . Ao utilizar a função GetLastCanceledPendingOrderData(), ela acessa os detalhes relevantes da ordem para extrair esse valor específico.

A função começa invocando GetLastCanceledPendingOrderData() para obter os dados da última ordem pendente cancelada. Se a recuperação for bem-sucedida, o valor de stop loss em pips é extraído dos dados obtidos e atribuído à variável lastCanceledPendingOrderSlPips . A função então indica sucesso ao retornar true.

Por outro lado, se a função falhar em recuperar os dados necessários — possivelmente devido à ausência de informações históricas — ela se abstém de alterar a variável lastCanceledPendingOrderSlPips e retorna false.

Aqui está a implementação completa da função LastCanceledPendingOrderSlPips().

bool LastCanceledPendingOrderSlPips(int &lastCanceledPendingOrderSlPips) export
  {
   PendingOrderData lastCanceledPendingOrderInfo;
   if(GetLastCanceledPendingOrderData(lastCanceledPendingOrderInfo))
     {
      lastCanceledPendingOrderSlPips = lastCanceledPendingOrderInfo.slPips;
      return(true);
     }
   return(false);
  }


Função de Take Profit em Pips da Última Ordem Pendente Cancelada

A função LastCanceledPendingOrderTpPips() recupera o valor de take profit em pips associado à ordem pendente cancelada mais recente. O valor recuperado é salvo na variável referenciada lastCanceledPendingOrderTpPips. Para isso, a função depende da função GetLastCanceledPendingOrderData(), que busca os detalhes necessários da ordem.

Inicialmente, uma variável PendingOrderData é declarada para armazenar temporariamente os detalhes da última ordem pendente cancelada. Em seguida, a função GetLastCanceledPendingOrderData() é chamada para preencher essa variável com os dados relevantes. Se a operação for bem-sucedida, o valor de take profit em pips é extraído da variável e armazenado na variável lastCanceledPendingOrderTpPips . A função então retorna true, indicando sucesso.

No entanto, se a recuperação dos dados falhar, a função retorna false, deixando a variável referenciada inalterada.

Aqui está a implementação completa da função LastCanceledPendingOrderTpPips().

bool LastCanceledPendingOrderTpPips(int &lastCanceledPendingOrderTpPips) export
  {
   PendingOrderData lastCanceledPendingOrderInfo;
   if(GetLastCanceledPendingOrderData(lastCanceledPendingOrderInfo))
     {
      lastCanceledPendingOrderTpPips = lastCanceledPendingOrderInfo.tpPips;
      return(true);
     }
   return(false);
  }


Função do Horário de Configuração da Última Ordem Pendente Cancelada

A função LastCanceledPendingOrderTimeSetup() recupera o horário de configuração da ordem pendente cancelada mais recente e o armazena na variável referenciada lastCanceledPendingOrderTimeSetup. Para realizar essa operação, a função utiliza a função GetLastCanceledPendingOrderData() para acessar os detalhes necessários sobre a ordem cancelada.

Começamos declarando uma variável PendingOrderData para armazenar temporariamente os dados da última ordem pendente cancelada. Em seguida, a função GetLastCanceledPendingOrderData() é invocada para preencher essa variável com os detalhes relevantes da ordem. Se a recuperação for bem-sucedida, o valor de horário de configuração é extraído e armazenado na variável lastCanceledPendingOrderTimeSetup . A função então retorna true, confirmando o sucesso da operação.

Por outro lado, se a recuperação dos dados falhar, a função retorna false, garantindo que a variável lastCanceledPendingOrderTimeSetup permaneça inalterada.

Abaixo está a implementação completa da função LastCanceledPendingOrderTimeSetup().

bool LastCanceledPendingOrderTimeSetup(datetime &lastCanceledPendingOrderTimeSetup) export
  {
   PendingOrderData lastCanceledPendingOrderInfo;
   if(GetLastCanceledPendingOrderData(lastCanceledPendingOrderInfo))
     {
      lastCanceledPendingOrderTimeSetup = lastCanceledPendingOrderInfo.timeSetup;
      return(true);
     }
   return(false);
  }


Função do Horário de Conclusão da Última Ordem Pendente Cancelada

A função LastCanceledPendingOrderTimeDone() foi projetada para recuperar o horário em que a ordem pendente cancelada mais recente foi executada. Esse horário é armazenado na variável referenciada lastCanceledPendingOrderTimeDone, oferecendo uma forma direta de acessar esse dado específico. A função depende da função utilitária GetLastCanceledPendingOrderData() para reunir os detalhes necessários da ordem cancelada.

A função começa chamando GetLastCanceledPendingOrderData(), que extrai os detalhes da ordem pendente cancelada mais recente. Se a operação de recuperação for bem-sucedida, o campo de horário dos dados obtidos é atribuído à variável lastCanceledPendingOrderTimeDone , e a função retorna true, confirmando a operação bem-sucedida.

No entanto, se o processo de recuperação falhar — como na ausência de histórico de ordens relevante — a função não altera a variável referenciada e retorna false, sinalizando a falha na obtenção das informações desejadas.

Para tarefas que exigem o cálculo do tempo total em que uma ordem pendente permaneceu aberta antes de ser cancelada, essa função pode ser utilizada em conjunto com a função LastCanceledPendingOrderTimeSetup(). Juntas, elas permitem determinar a duração entre a criação da ordem e o seu cancelamento.

Abaixo está a implementação completa da função LastCanceledPendingOrderTimeDone().

bool LastCanceledPendingOrderTimeDone(datetime &lastCanceledPendingOrderTimeDone) export
  {
   PendingOrderData lastCanceledPendingOrderInfo;
   if(GetLastCanceledPendingOrderData(lastCanceledPendingOrderInfo))
     {
      lastCanceledPendingOrderTimeDone = lastCanceledPendingOrderInfo.timeDone;
      return(true);
     }
   return(false);
  }


Função do Horário de Expiração da Última Ordem Pendente Cancelada

A função LastCanceledPendingOrderExpirationTime() busca o horário de expiração da ordem pendente cancelada mais recente e o atribui à variável referenciada lastCanceledPendingOrderExpirationTime. Ela chama a função GetLastCanceledPendingOrderData() para obter os detalhes da ordem.

Se a recuperação dos dados for bem-sucedida, o horário de expiração é salvo na variável referenciada e a função retorna true. Se a recuperação falhar, a função retorna false sem alterar a variável.

Abaixo está a implementação completa da função LastCanceledPendingOrderExpirationTime() . 
bool LastCanceledPendingOrderExpirationTime(datetime &lastCanceledPendingOrderExpirationTime) export
  {
   PendingOrderData lastCanceledPendingOrderInfo;
   if(GetLastCanceledPendingOrderData(lastCanceledPendingOrderInfo))
     {
      lastCanceledPendingOrderExpirationTime = lastCanceledPendingOrderInfo.expirationTime;
      return(true);
     }
   return(false);
  }


Função do ID da Posição da Última Ordem Pendente Cancelada

A função LastCanceledPendingOrderPositionId() extrai o ID da posição da ordem pendente cancelada mais recente e atualiza a variável referenciada lastCanceledPendingOrderPositionId com esse valor. Para acessar os dados necessários, ela invoca a função GetLastCanceledPendingOrderData().

Se a operação for bem-sucedida, o ID da posição é inserido na variável referenciada, e a função retorna true. Caso a recuperação não seja bem-sucedida, a função retorna false, deixando a variável inalterada.

Aqui está a implementação completa da função LastCanceledPendingOrderPositionId(). 
bool LastCanceledPendingOrderPositionId(ulong &lastCanceledPendingOrderPositionId) export
  {
   PendingOrderData lastCanceledPendingOrderInfo;
   if(GetLastCanceledPendingOrderData(lastCanceledPendingOrderInfo))
     {
      lastCanceledPendingOrderPositionId = lastCanceledPendingOrderInfo.positionId;
      return(true);
     }
   return(false);
  }


Função Magic da Última Ordem Pendente Cancelada

A função LastCanceledPendingOrderMagic() obtém o número mágico associado à ordem pendente cancelada mais recente e o atribui à variável referenciada lastCanceledPendingOrderMagic. Esse processo depende da função GetLastCanceledPendingOrderData() para buscar os detalhes necessários.

Se a recuperação dos dados for bem-sucedida, o número mágico é transferido para a variável referenciada, e a função retorna true. Caso a operação falhe, a função retorna false, deixando a variável inalterada.

Aqui está a implementação completa da função LastCanceledPendingOrderMagic(). 
bool LastCanceledPendingOrderMagic(ulong &lastCanceledPendingOrderMagic) export
  {
   PendingOrderData lastCanceledPendingOrderInfo;
   if(GetLastCanceledPendingOrderData(lastCanceledPendingOrderInfo))
     {
      lastCanceledPendingOrderMagic = lastCanceledPendingOrderInfo.magic;
      return(true);
     }
   return(false);
  }


Função do Motivo da Última Ordem Pendente Cancelada

A função LastCanceledPendingOrderReason() extrai o código do motivo da ordem pendente cancelada mais recente e o armazena na variável referenciada lastCanceledPendingOrderReason. Ela utiliza a função utilitária GetLastCanceledPendingOrderData() para recuperar os detalhes da ordem.

O código do motivo indica como a ordem foi colocada ou por que ela foi acionada. Por exemplo, ORDER_REASON_CLIENT mostra que a ordem foi colocada manualmente a partir de um terminal desktop, enquanto ORDER_REASON_EXPERT indica que a ordem foi colocada por um Expert Advisor, e ORDER_REASON_WEB indica que a ordem foi colocada a partir de uma plataforma web. Outros motivos possíveis incluem ativação devido a Stop Loss ou Take Profit, ou como resultado de um evento de Stop Out .

Se a recuperação dos dados for bem-sucedida, a função armazena o código do motivo na variável fornecida e retorna true. Se falhar, a função retorna false sem modificar a variável.

Abaixo está a implementação completa da função LastCanceledPendingOrderReason().

bool LastCanceledPendingOrderReason(ENUM_ORDER_REASON &lastCanceledPendingOrderReason) export
  {
   PendingOrderData lastCanceledPendingOrderInfo;
   if(GetLastCanceledPendingOrderData(lastCanceledPendingOrderInfo))
     {
      lastCanceledPendingOrderReason = lastCanceledPendingOrderInfo.reason;
      return(true);
     }
   return(false);
  }


Função do Tipo de Preenchimento da Última Ordem Pendente Cancelada

A função LastCanceledPendingOrderTypeFilling() determina o tipo de preenchimento da ordem pendente cancelada mais recente e o atribui à variável referenciada lastCanceledPendingOrderTypeFilling . Ela realiza isso chamando a função GetLastCanceledPendingOrderData() para reunir os detalhes necessários da ordem.

O tipo de preenchimento fornece informações essenciais sobre como a ordem foi planejada para ser executada. Se o tipo for "Fill or Kill (FOK)", a ordem deve ser totalmente preenchida ao preço solicitado e, se isso não for possível, ela é cancelada. Para "Immediate or Cancel (IOC)", a ordem é executada imediatamente para o volume disponível ao preço solicitado, e qualquer parte não preenchida é descartada. O tipo "Return" permite que a ordem seja parcialmente preenchida se o volume total não estiver disponível, com o volume restante não preenchido convertido em uma ordem limite. Essa ordem limite permanece ativa no mercado até ser preenchida ou cancelada manualmente ou por um Expert Advisor.

Se a operação de recuperação dos dados for bem-sucedida, o tipo de preenchimento é armazenado na variável fornecida, e a função retorna true. Se a recuperação falhar, a função retorna false sem modificar a variável referenciada.

Abaixo está a implementação completa da função LastCanceledPendingOrderTypeFilling() .

bool LastCanceledPendingOrderTypeFilling(ENUM_ORDER_TYPE_FILLING &lastCanceledPendingOrderTypeFilling) export
  {
   PendingOrderData lastCanceledPendingOrderInfo;
   if(GetLastCanceledPendingOrderData(lastCanceledPendingOrderInfo))
     {
      lastCanceledPendingOrderTypeFilling = lastCanceledPendingOrderInfo.typeFilling;
      return(true);
     }
   return(false);
  }


Função do Tipo de Tempo da Última Ordem Pendente Cancelada

A função LastCanceledPendingOrderTypeTime() extrai o tipo de tempo da ordem pendente cancelada mais recente e atualiza a variável referenciada lastCanceledPendingOrderTypeTime com esse valor. Ela utiliza a função GetLastCanceledPendingOrderData() para recuperar os detalhes necessários da ordem.

O tipo de tempo de uma ordem indica por quanto tempo a ordem permanece válida. Existem vários tipos de tempo associados às ordens: Good Till Cancel (GTC), onde a ordem permanece ativa até ser cancelada manualmente; Good Till Current Trade Day, onde a ordem expira ao final do dia de negociação; Good Till Expired, onde a ordem expira após uma data ou horário específico; e Good Till Specified Day, onde a ordem é válida até 23:59:59 do dia especificado, com a condição adicional de que, se o horário cair fora de uma sessão de negociação, a ordem expira no horário de negociação mais próximo.

Se a recuperação for bem-sucedida, a função atribui o tipo de tempo à variável referenciada e retorna true. Se a recuperação falhar, ela deixa a variável inalterada e retorna false.

Aqui está a implementação completa da função LastCanceledPendingOrderTypeTime().

bool LastCanceledPendingOrderTypeTime(datetime &lastCanceledPendingOrderTypeTime) export
  {
   PendingOrderData lastCanceledPendingOrderInfo;
   if(GetLastCanceledPendingOrderData(lastCanceledPendingOrderInfo))
     {
      lastCanceledPendingOrderTypeTime = lastCanceledPendingOrderInfo.typeTime;
      return(true);
     }
   return(false);
  }


Função do Comentário da Última Ordem Pendente Cancelada

A função LastCanceledPendingOrderComment() obtém o comentário associado à ordem pendente cancelada mais recente e o coloca na variável referenciada lastCanceledPendingOrderComment. Ela utiliza a função GetLastCanceledPendingOrderData() para buscar as informações necessárias da ordem.

Se os dados da ordem forem obtidos com sucesso, o comentário é atribuído à variável referenciada, e a função retorna true. Se a operação falhar, a variável referenciada permanece inalterada, e a função retorna false.

Abaixo está a implementação completa da função LastCanceledPendingOrderComment(). 
bool LastCanceledPendingOrderComment(string &lastCanceledPendingOrderComment) export
  {
   PendingOrderData lastCanceledPendingOrderInfo;
   if(GetLastCanceledPendingOrderData(lastCanceledPendingOrderInfo))
     {
      lastCanceledPendingOrderComment = lastCanceledPendingOrderInfo.comment;
      return(true);
     }
   return(false);
  }


Conclusão

Agora desenvolvemos uma biblioteca abrangente de gerenciamento de histórico que é capaz de consultar, recuperar, categorizar e armazenar o histórico de negociações de ordens pendentes preenchidas e canceladas, bem como negociações e posições. Isso marca um marco significativo na simplificação do gerenciamento de dados históricos de negociação em MQL5, equipando os desenvolvedores com um conjunto de ferramentas versátil e eficiente para lidar com requisitos de dados complexos.

O que diferencia esta biblioteca é sua estrutura robusta e organizada para o gerenciamento de dados de negociação. Ao fornecer funções estruturadas e intuitivas, ela transforma a tarefa frequentemente trabalhosa de lidar com o histórico de negociações em um processo contínuo. Essa abordagem melhora a acessibilidade a dados críticos e também garante que eles possam ser aplicados de forma eficaz em diversos cenários do mundo real, como a criação de ferramentas de análise de desempenho, a otimização de estratégias de negociação ou a realização de análises históricas aprofundadas.

O próximo passo desta série envolverá a criação dos arquivos de cabeçalho necessários que permitirão aos usuários finais importar e integrar a biblioteca de forma integrada em seus projetos. Assim que os cabeçalhos estiverem concluídos, demonstrarei como implementar a biblioteca, garantindo que os desenvolvedores possam incorporar facilmente sua funcionalidade à sua base de código.

Para sua conveniência, o código-fonte atualizado da biblioteca HistoryManager.mq5, que inclui todas as funções criadas neste e nos artigos anteriores, além do arquivo binário executável EX5 compilado HistoryManager.ex5, está anexado ao final deste artigo. No próximo artigo, concluiremos a biblioteca de gerenciamento de histórico fornecendo documentação completa de implementação e exemplos práticos para orientá-lo no uso eficaz desta biblioteca EX5. Obrigado por acompanhar, espero me conectar com você novamente enquanto levamos este projeto à sua etapa final.

Traduzido do Inglês pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/en/articles/16906

