Chart Artist Drawing tool

차트 아티스트 - MT5 차트를 위한 나만의 드로잉 도우미 (이제 더욱 최적화되고 부드러워졌습니다!)
안녕하세요! MT5의 투박하고 느린 드로잉 도구에 지치셨나요? 종이에 그림을 그리듯 쉽고 간편하게 트레이딩 아이디어를 차트에 표현하고 싶으신가요? 차트 아티스트는 바로 이러한 불편함을 해소하기 위해 탄생했습니다. 간단하고 빠르며 직관적인 사용성을 목표로 개발되었습니다. 몇 달간의 개선 작업과 사용자 피드백을 바탕으로 더욱 향상된 최신 버전을 선보입니다!

차트 아티스트란 무엇인가요?
차트 아티스트는 제가 직접 사용하기 위해 만든 드로잉 도구입니다. 복잡한 메뉴나 느린 성능 없이, 차트에 깔끔하고 빠르게 마크업할 수 있도록 설계되었습니다. 주요 지지/저항선을 표시하거나 다음 거래 전략을 계획할 때, 처음 사용하는 순간부터 자연스럽게 느껴질 것입니다.

특별한 기능:
간편한 드로잉
추세선을 그리기 위해 복잡한 메뉴를 찾아 헤맬 필요가 없습니다. "선" 버튼을 클릭하고 차트에 점을 찍은 후 ESC 키를 누르면 됩니다. 지그재그, 채널, 각도 등을 그리는 것도 클릭 몇 번이면 충분합니다. 각 점은 자동으로 연결됩니다. 정말 간단하죠.

더욱 부드러워진 브러시 기능
자유로운 드로잉을 좋아하시나요? "브러시"를 클릭하고 Ctrl 키를 누른 채 드래그하여 곡선을 그리거나, 특정 영역을 강조하거나, 패턴에 동그라미를 그릴 수 있습니다. 버전 1.2에서는 브러시 스무딩 기능을 추가하여 원하는 디테일 수준을 선택할 수 있습니다.

높은 값(8~10): 더 부드럽고 깔끔한 선을 그릴 수 있습니다. 깔끔한 추세선이나 안정적인 손놀림에 적합합니다.

낮은 값(1~3): 더 세밀하고 정밀한 선을 그릴 수 있습니다. 불규칙한 지지/저항선을 표시하는 데 이상적입니다.

최적화된 성능
차트 아티스트는 내부적으로 더욱 빠르고 효율적으로 작동하도록 개선되었습니다. 배열 기반 접근 방식을 사용하여 브러시 시스템을 재구축했습니다. 덕분에 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.

메모리 사용량 감소

복잡한 그림에도 속도 저하 없음

더욱 반응성이 뛰어난 마우스 트래킹

얼마나 많은 그림을 그리든 차트는 항상 빠르고 부드럽게 유지됩니다.

눈에 띄는 색상
가시성을 고려하여 빨강, 파랑, 초록, 주황, 자홍, 검정의 여섯 가지 색상을 제공합니다. 클릭 한 번으로 색상을 변경할 수 있습니다. 저는 저항선에는 빨간색, 지지선에는 초록색을 사용하지만, 여러분의 스타일에 맞는 색상을 선택하세요.

원하는 위치에 배치
도구 모음을 왼쪽, 오른쪽, 위쪽, 아래쪽 등 원하는 위치에 배치할 수 있습니다. 가로 또는 세로 레이아웃을 선택할 수도 있습니다. 차트 아티스트는 여러분의 작업 환경에 맞춰 조정됩니다. 실제 트레이딩 활용법 (제가 사용하는 방법):
주요 레벨 표시: 브러시 도구를 사용하여 지지/저항선을 빠르게 그릴 수 있습니다. 새로운 스무딩 기능으로 선을 깔끔하게 유지할 수 있습니다.

거래 계획: 진입, 손절매, 익절 레벨을 차트에 시각적으로 표시하세요. 차트에 표시해 두면 규율을 유지하는 데 도움이 됩니다.

패턴 인식: 삼각형, 채널, 헤드앤숄더 패턴 등을 그려서 패턴을 더 명확하게 파악하세요.

교육 및 공유: 스크린샷에 빠르고 명확한 그림을 그려 아이디어를 설명하세요.

중요한 세부 사항:
MT5용으로 제작: MetaTrader 5에 최적화되어 설계되었습니다.

가볍고 최적화됨: 버전 1.2에서 더욱 효율적으로 개선되었습니다.

사용하기 쉬움: 몇 분 안에 그림을 그릴 수 있습니다.

사용 방법:
차트에 추가합니다 (드래그 앤 드롭).

도구 모음에서 선 또는 브러시 모드를 선택합니다.

선 모드: 차트에서 점을 클릭 → 완료되면 ESC 키를 누릅니다.
브러시 모드: Ctrl 키를 누른 상태에서 드래그 → 완료되면 손을 뗍니다.

설정에서 브러시 스무딩을 조정하여 원하는 선의 디테일을 설정하세요.

복잡한 설정 없이 바로 사용할 수 있습니다.

이런 분들께 추천합니다:
매일 차트에 표시를 하는 가격 행동 트레이더

추세선과 채널을 그리는 스윙 트레이더

명확한 차트 예시를 만드는 교육자

거래 계획 시 시각적인 사고를 하는 모든 분

이것은 다음이 아닙니다:
신호 생성기 또는 트레이딩 시스템

가격 예측 도구

단기적인 부를 약속하는 도구

이것은 분석 및 거래 계획을 시각화하는 데 도움이 되는 도구입니다. 마치 믿음직한 펜이나 형광펜과 같습니다.

간단한 참고 사항:
모든 도구와 마찬가지로 약간의 학습 곡선이 있습니다. 처음에는 브러시 사용이 어색할 수 있지만, 업데이트된 스무딩 컨트롤을 사용하면 금방 익숙해질 것입니다.

마무리:
차트에 표시하는 데 시간을 투자한다면 Chart Artist는 그 과정을 더 부드럽고 빠르고 즐겁게 만들어 줄 것입니다. 최신 업데이트는 더 나은 성능과 사용자 지정 가능한 스무딩 기능을 제공합니다. 도구는 사용자의 생각 속도를 따라가야 하니까요.

이제 쉽게 그림을 그릴 준비가 되셨나요? Chart Artist를 사용해 보세요.

도움이 필요하신가요? 버그를 발견하셨나요? 기능 아이디어가 있으신가요?
MQL5에서 저에게 메시지를 보내주세요. 일반적으로 하루 안에 답변해 드립니다 (거래 중이 아닐 경우!).

즐거운 그림 그리기, 그리고 더욱 즐거운 트레이딩 되세요!

*추신: 다른 시간대에 다른 색상을 사용해 보세요. 저는 일봉 차트에는 빨간색을, 4시간봉 차트에는 파란색을 사용합니다. 이렇게 하면 여러 시간대 분석이 훨씬 쉬워집니다.*

참고: 차트 아티스트는 시각적 분석 도구입니다. 트레이딩에는 위험이 따르므로 감당할 수 있는 범위 내의 자금으로만 거래하십시오. 저는 제가 효과를 본 방법을 공유하는 것이며, 여러분의 경험은 다를 수 있습니다.
추천 제품
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
지표
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
HiLo Activator Plus
Rodrigo Galeote
5 (1)
지표
HiLo Activator is one of the most used indicators to determine trend. Find it here with the ability to customize period and colors. This indicator also plots up and down arrows when there is a change on the trend, indicating very strong entry and exit points. HiLo fits well to different types of periods for day trading. You can easily understand when it is time to buy or sell. It works pretty good also for other periods like daily and monthly signalizing long-term trends. The use of the indicato
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
지표
Premium level is a unique indicator with more than 80% accuracy of correct predictions! This indicator has been tested for more than two months by the best Trading Specialists! The author's indicator you will not find anywhere else! From the screenshots you can see for yourself the accuracy of this tool! 1 is great for trading binary options with an expiration time of 1 candle. 2 works on all currency pairs, stocks, commodities, cryptocurrencies Instructions: As soon as the red arrow app
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
지표
SMC Venom Model BPR 지표는 Smart Money(SMC) 개념 내에서 일하는 트레이더를 위한 전문 도구입니다. 가격 차트에서 두 가지 주요 패턴을 자동으로 식별합니다. FVG (공정 가치 갭)는 3개의 캔들의 조합으로, 첫 번째와 세 번째 캔들 사이에 갭이 있습니다. 이는 볼륨 지원이 없는 레벨 사이에 구역을 형성하여 종종 가격 수정으로 이어집니다. BPR (균형 가격 범위)은 두 개의 FVG 패턴의 조합으로, "브리지"를 형성합니다. 이는 가격이 낮은 볼륨 활동으로 움직일 때 브레이크아웃과 레벨로의 복귀 구역으로, 캔들 사이에 갭을 생성합니다. 이러한 패턴은 거래자가 차트에서 거래량과 가격 역학을 분석하여 주요 지지/저항 수준, 돌파 구역 및 진입 지점을 식별하는 데 도움이 되며, 여기서 대형 시장 참여자와 일반 참여자 간의 상호 작용이 발생합니다. 이 지표는 사각형과 화살표 형태로 패턴을 시각화하며 유연한 경고 설정도 지원합니다. 주요 특징: 패턴 표시 모드
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
지표
우리의   Basic Support and Resistance   표시기는 기술 분석을 향상시키는 데 필요한 솔루션입니다.이 표시기는 차트/ MT4 버전 특징 피보나치 수준의 통합 : 지원 및 저항 수준과 함께 피보나치 수준을 표시하는 옵션과 함께, 우리의 지표는 시장 행동과 가능한 역전 영역에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다. 성능 최적화 : 각 막대의 개구부에서만 확장 라인을 업데이트하는 옵션을 사용하여, 우리의 지표는 지원 및 저항 수준의 정확도를 희생하지 않고 최적의 성능을 보장합니다. 입력 주요 설정 Timeframe:  이 입력을 통해 차트에 더 높은 기간의 지지선과 저항선을 표시하도록 선택할 수 있습니다. Support/Resistance Strength [Number of Bars]:   이 입력을 사용하면 지지대와 저항의 강도를 결정할 수 있습니다.숫자가 높을수록지지/저항이 더 강해집니다. Price mode:  이 매개 변수를 사용하면 지원 및 저항 수준을
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
지표
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
지표
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
지표
MT4 버전  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator 는 Bill Williams 의 고급 프랙탈, 시장의 올바른 파동 구조를 구축하는 Valable ZigZag, 정확한 진입 수준을 표시하는 피보나치 수준과 같은 인기 있는 시장 분석 도구를 포함하는 하나의 지표 내에서 완전한 거래 시스템입니다. 시장과 이익을 취하는 장소로. 전략에 대한 자세한 설명 표시기 작업에 대한 지침 고문-거래 올빼미 도우미의 조수 개인 사용자 채팅 ->구입 후 나에게 쓰기,나는 개인 채팅에 당신을 추가하고 거기에 모든 보너스를 다운로드 할 수 있습니다 힘은 단순함에 있습니다! Owl Smart Levels 거래 시스템은 사용하기 매우 쉽기 때문에 전문가와 이제 막 시장을 연구하고 스스로 거래 전략을 선택하기 시작한 사람들 모두에게 적합합니다. 전략 및 지표에는 눈에 보이지 않는 비밀 공식 및 계산 방법이 없으며 모든 전략 지표는 공개되어 있습니다. Owl Smart Levels를 사
Heikin Ashi RSI Oscillator
TECHAURORA - FZCO
지표
Let us introduce the Heikin Ashi RSI Oscillator! This indicator combines the concepts of Heikin Ashi candles with the RSI (Relative Strength Index) to produce an oscillator-like format that can be used to filter out some of the noise associated with standard RSI readings. This provides traders with a smoother representation of market conditions. Here are some articles to read more about the RSI and Heikin Ashi candles: https://www.investopedia.com/terms/r/rsi.asp https://www.investopedia.com/ter
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
지표
Laguerre SuperTrend Clouds   adds an Adaptive Laguerre averaging algorithm and alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests,   Laguerre SuperTrend Clouds (LSC)   is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. The SuperTrend is an extremely popular indicator for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Incorporating Laguerre's equation to this can facilitate more robust trend detection and smoother filters. The LSC uses the
Break Retest
Ongkysetiawan
지표
BREAK RETEST NON-REPAINT. WORKS BEST AT M15 AND ABOVE.  Benefits Fewer false breakouts . Combining close confirmation + retest + previous-close filter greatly reduces noise vs. raw high/low breaks. Tighter execution plans . The drawn level line gives an objective spot for entries, stop placement (just beyond the level), and partial-take-profit structure. Non-repainting confidence . Signals are placed on current bar. Flexible across markets . Works on FX, indices, metals, crypto; scalping on M15
Pattern 123 Pro Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
지표
PATTERN 123 PRO - REVOLUTIONARY TRADING SIGNALS INDICATOR     WHY 98% OF TRADERS FAIL - AND HOW WE FIXED IT Traders lose money not because they can't read charts, but because they can't filter NOISE from REAL OPPORTUNITIES. They see patterns everywhere, but which ones actually work? Which signals are still valid by the time they spot them? SPECIAL BONUS (VALID TILL JUNE 2026)- OUR DAILY SCALPER EA for BTCUSD and VIX75 •·································································•
The Scalper by Profectus AI
New Capital B.V.
Experts
Discover our groundbreaking scalping trading bot designed for small trading accounts. This bot utilizes a simple fractal breakout strategy, executing fast trades based on local highs and lows. Key Features: Trading System: Utilizes fractals for entry points in both long and short positions. Settings Explained: Detailed inputs including timeframes, risk management, and ATR-based stop-loss and take-profit levels. Optimal Trading Times: Best used with pairs like EUR/USD or USD/JPY during liquid ma
Order Flow Imbalance
Shōta Furuya
지표
Order Flow Imbalance Indicator Description The Order Flow Imbalance Indicator is a technical analysis tool that measures the imbalance between bullish and bearish order flow over a specified period. This indicator helps traders identify prevailing market sentiment and potential reversal points. How It Works The indicator analyzes order flow for each candle: Bull Order Flow – volume of candles where the closing price is higher than the opening price (green candles) Bear Order Flow – volume of can
DYJ BoS
Daying Cao
지표
DYJ BoS 지표는 다음을 포함하여 시장 구조 변화의 필수 요소를 자동으로 식별하고 표시합니다. 구조 돌파(BoS): 가격이 크게 움직여 이전 구조 지점을 돌파할 때 감지됩니다. 상승 추세선과 하락 추세선(UP & DN, 즉 연속적인 신고가와 신저가)을 표시하고, 가격이 이러한 선을 돌파하면 빨간색(BEAR)과 초록색(BULL) 화살표를 표시합니다. BoS는 일반적으로 가격이 이전 가격 움직임에 의해 확립된 스윙 저점이나 스윙 고점을 확실히 통과할 때 발생합니다. 가격이 스윙 하이보다 높거나 스윙 로우보다 낮게 움직일 경우, 이는 단순히 이전에 형성된 시장 구조를 깨는 것이므로 "브레이크아웃" 구조라고 합니다. 이는 종종 시장 심리와 추세 방향의 변화를 나타내며, 기존 추세가 지속되거나 새로운 추세가 시작됨을 알립니다. 일반적으로 마감 정확도를 높이기 위해 손절매와 이익실현을 설정하지 않는 것이 좋습니다. 최종 포지션은 일반적으로 같은 방향의 다음 돌파점에서 마감되거나 반
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experts
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
지표
Advanced Trading Chaos  The main purpose of the indicator is to help the trader detect the signals described by Bill Williams in his books to make a quick and correct trading decision. 1)Bullish/Bearish Reversal Bar(BDB) 2) Divergent Bar(DB) 3) Second Sage Signal — the third consecutive Awesome Oscillator bar  4) Working fractals (Fractals that worked above/below the red forehead  5) Three bar coloring modes 5.1) Coloring of bars according to the AO indicator (Including the squatting bar) 5.2
MTF Trend Map
Lù Hirata
지표
“상위 차트의 트렌드 방향을 확인하고 싶은데, 매번 차트 시간 프레임을 바꾸는 게 귀찮아요~” 그런 당신을 위해 이 상품이 존재합니다!! Trend Map 상품 개요 각 시간 프레임(또는 각 프랙탈 구조)에서 트렌드 방향을 기록하여 항상 차트 위에 표시할 수 있는 도구입니다. 시간 프레임을 변경해도 패널 표시가 그대로 유지되어, 자주 시간 프레임을 바꾸며 차트를 보는 분들께 추천합니다. 트레이드 시 빠르게 트렌드 방향을 확인할 수 있어 스트레스 없이 트레이드할 수 있습니다. 또한 각 시간 프레임(프랙탈 구조)의 고가와 저가를 인식하는 라인을 원터치로 생성 및 삭제할 수 있습니다. 자동 매매 기능은 없으며, 트레이드 보조 도구로 사용하세요. 기능 설명 ① 패널 유닛 패널 UI 전체 중 세로 한 열을 의미합니다. 최대 10개까지 표시 가능합니다. 각 유닛마다 테마 컬러를 설정할 수 있습니다. ② 설명 라벨 패널 유닛 가장 상단의 라벨입니다. 시간 프레임 표시 등 원하는 텍스트를 설정할
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Daily Decider BuySell Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
지표
THE DAILY DECIDER BUYSELL PRO INDICATOR OVERVIEW Unlock the Market's Daily Secret: The Daily Decider BuySell Indicator is Here! Tired of analysis paralysis? Struggling with false signals and noisy markets? What if you could know the market's primary intention within the first few hours of the day and trade with unwavering confidence? Introducing the Daily Decider BuySell Indicator for MetaTrader 5. Pro Tip: Never Miss the first signal of the day This isn't just another indicator cluttering yo
Scalper Pivot
Yosi Malatta Madsu
지표
Scalper Pivot detects respectable small reversal areas that can be used to mark repeatable opportunity windows. For M1 timeframe. Setup/inputs: First, set one pip on price, e.g. EURUSD to 0.0001, USDJPY to 0.01, or XAUUSD to 0.1. Or select AUTO for autodetect common symbols. Set minimum and maximum range on pips, if you want scalp between 10 to 20 pips then set it to 10 and 20 respectively. Set detection window to any candle count you want. Set it too low or too high would be less accurate.
Universal Soul Reaper
Pieter Gerhardus Van Zyl
지표
Universal Soul Reaper is an atmospheric market-flow oscillator designed to interpret price behavior as a cycle of spiritual energy. Instead of reacting to raw price alone, it visualizes the state of the market’s soul —revealing when momentum is awakening, stabilizing, or fading. The indicator operates in a separate window and presents three interwoven entities: the Ectoplasmic Veil , the Spirit Boundary , and the Soul Core . Together, they form a living framework that helps traders sense pressu
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
지표
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Trend Line Map Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.09 (11)
지표
트렌드 라인 맵 표시기는 트렌드 스크리너 표시기의 애드온입니다. Trend screener(Trend Line Signals)에 의해 생성된 모든 신호에 대한 스캐너로 작동합니다. Trend Screener Indicator 기반의 Trend Line Scanner입니다. Trend Screener Pro 표시기가 없으면 Trend Line Map Pro가 작동하지 않습니다. It's a Trend Line Scanner based on Trend Screener Indicator. If you don't have Trend Screener Pro Indicator,     the Trend Line Map Pro will not work . MQL5 블로그에 액세스하여 추세선 지도 표시기의 무료 버전을 다운로드할 수 있습니다. Metatrader Tester 제한 없이 구매하기 전에 사용해 보십시오. : 여기를 클릭하세요 1. 쉽게 얻을 수 있는 이점 통화 및 시간 프레
Spike Hunter Boom Crash
Dawid Aaron Zinserling
지표
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
지표
Introduction to the Manual Backtesting Indicator on MQL5 The MetaTrader platform provides an excellent backtesting tool for evaluating Expert Advisors (EAs). However, when it comes to manually backtesting a strategy to assess its effectiveness, this tool has some limitations: You cannot manually draw zones or trend lines while in backtesting mode. You cannot switch timeframes to check time alignment. For example, if my strategy requires additional confirmation from a higher timeframe (HTF), this
MACDivergence MTF MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (5)
지표
Advanced ideas of the popular MACD indicator: It detects and displays classic and reverse divergences (two methods of detecting divergences). It uses different color to highlight an uptrend and a downtrend. Two methods of determining a trend: а) MACD crosses the 0 level (classic signal); б) MACD crosses its own average (early signal). This is a multi-timeframe indicator: it can display MACD data from other timeframes. Two methods of drawing: classic histogram and line. It generates sound and vis
PRHammer
Slobodan Manovski
Experts
Hammer EA - Precision Candlestick Trading Automated Hammer Pattern Detection for Forex & Metals The Hammer EA is a trading robot that scans markets for hammer candlestick formations, executing trades when confirmed by a moving average filter. Optimized for M30 time frame with compatibility for M15 and H1. Key Features: Pattern Recognition - Identifies bullish/bearish hammer candles Trend Confirmation - 238-period MA filter (adjustable) Risk Control - Custom Stop Loss, Take Profit + opti
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Experts
Moving Average Surfer – MT5용 정밀 트렌드 캡처 EA Moving Average Surfer는 높은 정확도, 효율적인 매매 흐름, 그리고 자동화된 리스크 관리를 중요하게 생각하는 트레이더를 위해 설계된 전문적인 EA입니다. 빠른 이동평균선과 느린 이동평균선을 조합하여 시장의 방향성을 정밀하게 파악하며, 여기에 RSI 필터를 추가하여 모멘텀을 검증함으로써 불필요하거나 품질이 낮은 진입을 효과적으로 피할 수 있습니다. 또한 ATR 기반의 자동 스톱로스 및 테이크프로핏 계산 기능을 통해 변동성에 맞게 손익 목표를 조정하고, 동적 로트 관리 기능은 계좌 보호와 최적의 포지션 크기 계산을 동시에 수행합니다. 모든 시간대에서 작동 가능하며, 스캘핑부터 스윙 트레이딩까지 다양한 스타일을 지원합니다. 고유한 매직 넘버 기능 덕분에 여러 차트에서 동시에 EA를 실행해도 안전성이 유지됩니다. Moving Average Surfer는 추세 탐지, 모멘텀 검증, 스마트 리스크 제어를
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (58)
지표
이 지표를 구매하면 제 프로페셔널 트레이드 매니저를 무료로 드립니다. 우선 이 거래 시스템이 리페인팅, 리드로잉 및 레이그 인디케이터가 아니라는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 이는 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적인 것으로 만듭니다. 온라인 강좌, 설명서 및 프리셋 다운로드. "스마트 트렌드 트레이딩 시스템 MT5"은 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를 위해 맞춤형으로 제작된 종합적인 거래 솔루션입니다. 10개 이상의 프리미엄 인디케이터를 결합하고 7개 이상의 견고한 거래 전략을 특징으로 하여 다양한 시장 조건에 대한 다목적 선택이 가능합니다. 트렌드 추종 전략: 효과적인 트렌드 추이를 타기 위한 정확한 진입 및 손절 관리를 제공합니다. 반전 전략: 잠재적인 트렌드 반전을 식별하여 트레이더가 범위 시장을 활용할 수 있게 합니다. 스캘핑 전략: 빠르고 정확한 데이 트레이딩 및 단기 거래를 위해 설계되었습니다. 안정성: 모든 인디케이터가 리페인팅, 리드로잉 및 레이그가 아니므로 신뢰
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
지표
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
지표
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 은 Smart Money Concepts(SMC)를 기반으로 개발된 실시간 시장 분석 도구입니다. 이 시스템은 트레이더가 시장 구조를 체계적으로 분석하고 전체적인 시장 방향을 더욱 명확하게 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 시스템은 여러 시간대에서 반전 포인트(Reversal Points), 핵심 구역(Key Zones), 그리고 시장 구조(Market Structure)를 자동으로 분석하며, POI(Point of Interest), 노 리페인트(No Repaint) 신호, 자동 피보나치 레벨(Auto Fibonacci Levels)을 표시하여 되돌림(Pullback)과 반전 포인트를 정확하게 탐지할 수 있도록 돕습니다. 또한 실시간 신호와 알림을 통해 가격이 핵심 구역에 진입하거나 해당 구역에서 반전 신호가 발생하는 순간을 놓치지 않도록 보조합니다. 더불어 이 시스템은 인디케이터와 신호 시스템을 하나로
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
지표
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
지표
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
지표
Gold Sniper Scalper Pro는 MetaTrader 5용 전문 지표로, 트레이더가 진입 지점을 식별하고 리스크를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하기 위해 설계되었습니다. 이 지표는 시그널 감지 시스템, 자동 Entry/SL/TP 관리, 거래량 분석 및 실시간 성과 통계를 포함하는 포괄적인 분석 도구 세트를 제공합니다. 시스템 이해를 위한 사용자 가이드   |   기타 언어 사용자 가이드 주요 기능 시그널 감지 시스템 지표는 Price Action 분석 및 시장 구조를 기반으로 잠재적 진입 지점을 자동으로 감지합니다. 거래 기회 감지 시: - BUY 화살표(녹색) 또는 SELL 화살표(빨간색)가 차트에 표시됩니다 - 캔들이 색상으로 표시되어 시그널 영역을 식별합니다 - Entry/SL/TP 레벨이 자동으로 계산됩니다 시그널은 가격이 Entry 레벨에 도달할 때만 활성화되어, 시장에서 확인되지 않은 시그널을 필터링합니다. 지능형 Entry/SL/TP 관리 - Ent
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭하십시오. LIMITED TIME OFFER : Trend Screener Indicator는 50$ 및 평생 동안만 사용할 수 있습니다.
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
지표
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
지표
우선적으로, 이 거래 도구는 전문적인 거래에 이상적인 비-다시 그리기 및 지연되지 않는 지표입니다.  온라인 강좌, 사용자 매뉴얼 및 데모. 스마트 가격 액션 컨셉트 인디케이터는 신규 및 경험 많은 트레이더 모두에게 매우 강력한 도구입니다. Inner Circle Trader Analysis 및 Smart Money Concepts Trading Strategies와 같은 고급 거래 아이디어를 결합하여 20가지 이상의 유용한 지표를 하나로 결합합니다. 이 인디케이터는 스마트 머니 컨셉트에 중점을 두어 대형 기관의 거래 방식을 제공하고 이동을 예측하는 데 도움을 줍니다.  특히 유동성 분석에 뛰어나 기관이 어떻게 거래하는지 이해하는 데 도움을 줍니다. 시장 트렌드를 예측하고 가격 변동을 신중하게 분석하는 데 탁월합니다. 귀하의 거래를 기관 전략에 맞추어 시장의 동향에 대해 더 정확한 예측을 할 수 있습니다. 이 인디케이터는 시장 구조를 분석하고 중요한 주문 블록을 식별하고 다양
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
지표
Berma Bands(BBs) 지표는 시장 동향을 파악하고 이를 활용하려는 트레이더에게 귀중한 도구입니다. 가격과 BBs 간의 관계를 분석함으로써 트레이더는 시장이 추세 단계인지 범위 단계인지를 분별할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 [ Berma Home Blog ]를 방문하세요. 버마 밴드는 세 개의 뚜렷한 선으로 구성되어 있습니다. 어퍼 버마 밴드, 미들 버마 밴드, 로어 버마 밴드입니다. 이 선들은 가격 주위에 그려져 전체 추세에 대한 가격 움직임을 시각적으로 표현합니다. 이 밴드들 사이의 거리는 변동성과 잠재적인 추세 반전에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 각각에서 분리될 때, 그것은 종종 시장이 횡보 또는 범위 이동 기간에 접어들고 있음을 시사합니다. 이는 명확한 방향 편향이 없음을 나타냅니다. 트레이더는 이러한 기간 동안 추세를 파악하기 어려울 수 있으며 더 명확한 추세가 나타날 때까지 기다릴 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 단일 라인으로
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
지표
탁월한 기술적 지표인 Grabber를 소개합니다. 이 도구는 즉시 사용 가능한 “올인원(All-Inclusive)” 트레이딩 전략으로 작동합니다. 하나의 코드 안에 강력한 시장 기술 분석 도구, 매매 신호(화살표), 알림 기능, 푸시 알림이 통합되어 있습니다. 이 인디케이터를 구매하신 모든 분들께는 다음의 항목이 무료로 제공됩니다: Grabber 유틸리티: 오픈 포지션을 자동으로 관리하는 도구 단계별 영상 매뉴얼: 설치, 설정, 그리고 실제 거래 방법을 안내 맞춤형 세트 파일: 인디케이터를 빠르게 자동 설정하여 최고의 성과를 낼 수 있도록 도와줍니다 다른 전략은 이제 잊어버리세요! Grabber만이 여러분을 새로운 트레이딩의 정점으로 이끌어 줄 수 있습니다. Grabber 전략의 주요 특징: 거래 시간 프레임: M5부터 H4까지 거래 가능한 자산: 어떤 자산이든 사용 가능하지만, 제가 직접 테스트한 종목들을 추천드립니다 (GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, AUDCAD, AU
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
지표
MetaForecast는 가격 데이터의 조화를 기반으로 모든 시장의 미래를 예측하고 시각화합니다. 시장이 항상 예측 가능한 것은 아니지만 가격에 패턴이 있다면 MetaForecast는 가능한 정확하게 미래를 예측할 수 있습니다. 다른 유사한 제품과 비교했을 때, MetaForecast는 시장 동향을 분석하여 더 정확한 결과를 생성할 수 있습니다. 입력 매개변수 Past size (과거 크기) MetaForecast가 미래 예측을 생성하기 위한 모델을 만드는 데 사용하는 막대의 수를 지정합니다. 모델은 선택한 막대 위에 그려진 노란색 선으로 표시됩니다. Future size (미래 크기) 예측해야 할 미래 막대의 수를 지정합니다. 예측된 미래는 핑크색 선으로 표시되며 그 위에 파란색 회귀선이 그려집니다. Degree (차수) 이 입력은 MetaForecast가 시장에서 수행할 분석 수준을 결정합니다. Degree 설명  0 차수 0의 경우, "Past size" 입력에 모든 봉우리와
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
지표
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
지표
The Trend Line PRO indicator is an independent trading strategy. It shows the trend change, the entry point to the transaction, as well as automatically calculates three levels of Take Profit and Stop Loss protection. Trend Line PRO is perfect for all Meta Trader symbols: currencies, metals, cryptocurrencies, stocks and indices. The indicator is used in trading on real accounts, which confirms the reliability of the strategy. Robots using   Trend Line PRO   and real Signals can be found here: 
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
지표
SuperTrend   ,   RSI   ,   Stochastic   의 힘을 하나의 포괄적인 지표로 결합하여 트레이딩 잠재력을 극대화하는 궁극의 트레이딩 도구   인 Quantum TrendPulse를   소개합니다. 정밀성과 효율성을 추구하는 트레이더를 위해 설계된 이 지표는 시장 추세, 모멘텀 변화, 최적의 진입 및 종료 지점을 자신 있게 식별하는 데 도움이 됩니다. 주요 특징: SuperTrend 통합:   주요 시장 추세를 쉽게 따라가고 수익성의 물결을 타세요. RSI 정밀도:   매수 과다 및 매도 과다 수준을 감지하여 시장 반전 시점을 파악하는 데 적합하며 SuperTrend 필터로 사용 가능 확률적 정확도:   변동성이 큰 시장에서 숨겨진 기회를 찾기 위해 확률적 진동   을 활용하고 SuperTrend의 필터로 사용 다중 시간대 분석:   M5부터 H1 또는 H4까지 다양한 시간대에 걸쳐 시장을 최신 상태로 유지하세요. 맞춤형 알림:   맞춤형 거래 조건이 충족되면
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
지표
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
지표
훌륭한 백테스트, 환상적인 숫자로 입증된 실제 계정 성능, 그리고 모든 곳에 퍼져 있는 통계를 자랑하는 트레이딩 지표를 얼마나 자주 구매하셨습니까? 하지만 사용 후에는 결국 계좌를 날려버리셨나요? 신호 자체만으로는 신뢰할 수 없습니다. 신호가 왜 처음 나타났는지 알아야 하며, 그것이 바로 RelicusRoad Pro가 가장 잘하는 일입니다! 사용자 매뉴얼 + 전략 + 교육 비디오 + VIP 액세스 전용 그룹 + 모바일 버전 사용 가능 시장을 보는 새로운 방법 RelicusRoad는 외환, 선물, 암호화폐, 주식 및 지수를 위한 세계에서 가장 강력하고 최고의 트레이딩 지표 로서, 트레이더가 계좌를 성장시키는 데 필요한 모든 정보와 도구를 제공합니다. 우리는 기술 분석 및 트레이딩 계획 을 제공하여 초보자 부터 고급 트레이더 까지 모든 트레이더가 성공할 수 있도록 돕습니다. 이것은 미래 시장을 예측 하는 데 충분한 정보를 제공하는 핵심 트레이딩 지표 입니다. 우리는 차트에서 의미 없
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
지표
트렌드 인공 지능 지표는 실행 가능한 진입 점 및 반전 경고와 추세 식별을 결합하여 상인의 시장 분석을 향상시킬 훌륭한 도구입니다. 이 표시기는 사용자가 자신감과 정밀도로 외환 시장의 복잡성을 탐색 할 수 있도록 지원합니다 기본 신호 외에도 트렌드 인공 지능 지표는 풀백 또는 되돌림 중에 발생하는 2 차 진입 점을 식별하여 거래자가 기존 트렌드 내에서 가격 수정을 활용할 수 있도록합니다. 중요한 장점: ·작동 4 및 5 *명확한 구매 또는 판매 신호 *다시 칠하지 않습니다 *모든 자산에서 작동 나는 전보 사기에 개 또는 세트를 판매하지 않도록주의. 모든 설정은 블로그에 여기에 무료.  중요! 지침 및 보너스를 얻기 위해 구입 후 즉시 저에게 연락! 진짜 가동 감시는 뿐 아니라 나의 다른 제품 여기에서 찾아낼 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 설정 및 입력: 모든 자산에 대해 기본 설정을 권
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
지표
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
지표
자동화된 수요 및 공급 구역의 차세대. 모든 차트에서 작동하는 새롭고 혁신적인 알고리즘. 모든 구역은 시장의 가격 움직임에 따라 동적으로 생성됩니다. 두 가지 유형의 경고 --> 1)가격이 영역에 도달할 때 2)새로운 영역이 형성될 때 당신은 더 이상 쓸모없는 지표를 얻을 수 없습니다. 입증된 결과로 완벽한 거래 전략을 얻을 수 있습니다.     새로운 기능:     가격이 공급/수요 영역에 도달하면 경고     새로운 공급/수요 구역이 생성되면 알림     푸시 알림 알림     핍의 영역 너비 레이블     기동특무부대에 한 번 더 시간이 주어집니다. 따라서 현재보다 위의 2개의 시간 프레임 대신 현재보다 높은 3개의 시간 프레임을 볼 수 있습니다.     Alerts/Zones/MTF 기능을 활성화/비활성화하는 버튼 당신이 얻는 이점:     거래에서 감정을 제거하십시오.     거래 항목을 객관화하십시오.     높은 확률 설정을 사용하여 수익
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
지표
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
지표
TREND FLOW PRO TREND FLOW PRO 는 시장의 방향을 표시하는 리페인트 없는(Non-Repainting) 지표입니다. 추세 전환뿐만 아니라 주요 시장 참여자의 최초 및 반복 진입을 식별합니다. 차트의 BOS 표시는 실제 추세 전환과 상위 타임프레임의 핵심 레벨을 나타냅니다. 데이터는 리페인트되지 않으며 각 캔들 종료 후에도 차트에 그대로 남아 있습니다. 개인 메시지를 통해 전략 예제가 포함된 자세한 PDF 가이드 를 요청하고 받아보세요. 지표의 주요 구성 요소: BOS FLOW – 추세 파동과 실제 추세 전환을 나타냅니다. 이는 대형 시장 참여자의 진입과 그 존재에 대한 확인을 의미하며, 숫자로 표시됩니다. BOS FILL – 추세 방향에 따라 캔들을 색칠합니다. “대형 플레이어”가 시장에 진입하는 구간과 추세가 전환되는 지점을 표시합니다. 신호 레벨: BOS – 강도가 명확하지 않은 참여자의 진입(대개 메인 추세 내 조정 구간). Move SL – 대형 참여자가
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
지표
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
지표
SuperScalp Pro – 고급 다중 필터 스캘핑 인디케이터 시스템 SuperScalp Pro는 클래식 Supertrend와 여러 지능형 확인 필터를 결합한 고급 스캘핑 인디케이터 시스템입니다. 해당 인디케이터는 M1부터 H4까지 모든 타임프레임에서 효율적으로 작동하며, 특히 XAUUSD, BTCUSD 및 주요 외환 통화쌍에 적합합니다. 독립형 시스템으로 사용하거나 기존 거래 전략에 유연하게 통합할 수 있습니다. 이 인디케이터는 11개 이상의 필터를 통합하며, 빠른/느린 EMA, 추세 판별용 3개의 EMA, EMA 기울기(EMA slope), RSI, ADX, 거래량(Volume), VWAP, 볼린저 밴드 돌파(Bollinger Bands Breakout) 및 MACD 다이버전스 필터 등을 포함합니다. 스마트 캔들 필터는 캔들 종가를 확인하여 약한 신호를 제거하고, 3 EMA와 MACD 다이버전스 필터를 결합한 추세 인식 메커니즘은 더 높은 승률의 신호를 선별하는 데 도움을 줍니
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
지표
현재 33% 할인! 초보자나 전문 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 보조지표는 우리가 다수의 독창적 기능과 새로운 공식을 통합한 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 이 업데이트를 통해 이중 시간대를 표시할 수 있습니다. 더 높은 TF를 표시할 수 있을 뿐만 아니라 차트 TF와 더 높은 TF 모두를 표시할 수 있습니다: 중첩 영역 표시. 모든 Supply Demand 트레이더들이 좋아할 것입니다. :) 중요한 정보 공개 Advanced Supply Demand의 잠재력을 극대화하려면 다음을 방문하십시오. https://www.mql5.com/ko/blogs/post/720245   진입 또는 목표의 명확한 트리거 포인트를 정확히 찾아냄으로 해서 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 새로운 알고리즘을 기반으로 매수자와 매도자 간의 잠재적인 불균형을 훨씬 더 쉽게 분간할 수 있습니다. 왜냐하면 가장 강한 공급영역과 가장 강한 수요 영역과 과거에 어떻게 진행 되었는지를(이전
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
지표
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
제작자의 제품 더 보기
OneClick Trade Panel
Mustafa Pishori
유틸리티
OneClick Trade Panel은 필수적인 거래 기능을 손쉽게 사용할 수 있도록 해주는 전문적인 거래 관리 도구입니다. 빠르고 효율적인 거래 관리가 필요한 트레이더를 위해 설계된 이 EA는 복잡한 거래 작업을 클릭 한 번으로 간소화합니다. 이 도구를 사용하면 기존의 수동 방식보다 훨씬 빠르고 효율적으로 포지션을 관리할 수 있습니다. 이 EA의 기능 이 전문가 어드바이저는 세 가지 주요 거래 관리 기능을 제공합니다. 손절/익절가를 손익분기점으로 이동 - 스마트한 거래 보호 수익이 나는 거래의 경우 손절가를 진입 가격으로 자동 이동 손실이 나는 거래의 경우 익절가를 진입 가격으로 이동 모든 오픈 포지션에 대한 원클릭 보호 부분 청산 - 점진적인 수익 실현 포지션의 일정 비율(10%, 25%, 50% 등)을 청산 설정에서 비율 구성 가능 여러 포지션에 동시에 적용 가능 전체 청산 - 긴급 탈출 모든 오픈 거래를 즉시 청산 현재 심볼 또는 모든 심볼에 적용 가
TGGold for XAUUSD
Mustafa Pishori
Experts
TGGOLD EA – 신뢰할 수 있는 XAUUSD(금) 거래 전략 이 Expert Advisor는 MetaTrader 5 플랫폼에서 GOLD.i# (XAUUSD) 거래만을 위해 특별히 설계된 전문 거래 시스템입니다. 일관성과 위험 관리에 중점을 두고 개발되어 체계적인 금 거래 방식을 찾는 트레이더에게 적합합니다. 주요 백테스팅 성능 요약 (2025년 1월 – 2025년 12월 | H1): 총 순이익: $7,283.70 (초기 예치금 $10,000 대비 약 72.84% 수익률) 승률: 59.45% (총 1,339건의 거래 중 796건 수익) 수익률 지수(Profit Factor): 1.111 – 테스트 기간 동안의 수익성을 나타냅니다. 최대 손실률(Max Drawdown): 16.73% (잔액) / 17.51% (자산) – 위험 노출이 효과적으로 관리되었음을 보여줍니다. 샤프 비율(Sharpe Ratio): 2.538 – 위험 조정 수익률이 양호함을 나타냅니다. 평균
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변