Chart Artist Drawing tool

차트 아티스트 - MT5 차트를 위한 나만의 드로잉 도우미 (이제 더욱 최적화되고 부드러워졌습니다!)

안녕하세요! MT5의 투박하고 느린 드로잉 도구에 지치셨나요? 종이에 그림을 그리듯 쉽고 간편하게 트레이딩 아이디어를 차트에 표현하고 싶으신가요? 차트 아티스트는 바로 이러한 불편함을 해소하기 위해 탄생했습니다. 간단하고 빠르며 직관적인 사용성을 목표로 개발되었습니다. 몇 달간의 개선 작업과 사용자 피드백을 바탕으로 더욱 향상된 최신 버전을 선보입니다!





차트 아티스트란 무엇인가요?

차트 아티스트는 제가 직접 사용하기 위해 만든 드로잉 도구입니다. 복잡한 메뉴나 느린 성능 없이, 차트에 깔끔하고 빠르게 마크업할 수 있도록 설계되었습니다. 주요 지지/저항선을 표시하거나 다음 거래 전략을 계획할 때, 처음 사용하는 순간부터 자연스럽게 느껴질 것입니다.





특별한 기능:

간편한 드로잉

추세선을 그리기 위해 복잡한 메뉴를 찾아 헤맬 필요가 없습니다. "선" 버튼을 클릭하고 차트에 점을 찍은 후 ESC 키를 누르면 됩니다. 지그재그, 채널, 각도 등을 그리는 것도 클릭 몇 번이면 충분합니다. 각 점은 자동으로 연결됩니다. 정말 간단하죠.





더욱 부드러워진 브러시 기능

자유로운 드로잉을 좋아하시나요? "브러시"를 클릭하고 Ctrl 키를 누른 채 드래그하여 곡선을 그리거나, 특정 영역을 강조하거나, 패턴에 동그라미를 그릴 수 있습니다. 버전 1.2에서는 브러시 스무딩 기능을 추가하여 원하는 디테일 수준을 선택할 수 있습니다.





높은 값(8~10): 더 부드럽고 깔끔한 선을 그릴 수 있습니다. 깔끔한 추세선이나 안정적인 손놀림에 적합합니다.





낮은 값(1~3): 더 세밀하고 정밀한 선을 그릴 수 있습니다. 불규칙한 지지/저항선을 표시하는 데 이상적입니다.





최적화된 성능

차트 아티스트는 내부적으로 더욱 빠르고 효율적으로 작동하도록 개선되었습니다. 배열 기반 접근 방식을 사용하여 브러시 시스템을 재구축했습니다. 덕분에 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.





메모리 사용량 감소





복잡한 그림에도 속도 저하 없음





더욱 반응성이 뛰어난 마우스 트래킹





얼마나 많은 그림을 그리든 차트는 항상 빠르고 부드럽게 유지됩니다.





눈에 띄는 색상

가시성을 고려하여 빨강, 파랑, 초록, 주황, 자홍, 검정의 여섯 가지 색상을 제공합니다. 클릭 한 번으로 색상을 변경할 수 있습니다. 저는 저항선에는 빨간색, 지지선에는 초록색을 사용하지만, 여러분의 스타일에 맞는 색상을 선택하세요.





원하는 위치에 배치

도구 모음을 왼쪽, 오른쪽, 위쪽, 아래쪽 등 원하는 위치에 배치할 수 있습니다. 가로 또는 세로 레이아웃을 선택할 수도 있습니다. 차트 아티스트는 여러분의 작업 환경에 맞춰 조정됩니다. 실제 트레이딩 활용법 (제가 사용하는 방법):

주요 레벨 표시: 브러시 도구를 사용하여 지지/저항선을 빠르게 그릴 수 있습니다. 새로운 스무딩 기능으로 선을 깔끔하게 유지할 수 있습니다.





거래 계획: 진입, 손절매, 익절 레벨을 차트에 시각적으로 표시하세요. 차트에 표시해 두면 규율을 유지하는 데 도움이 됩니다.





패턴 인식: 삼각형, 채널, 헤드앤숄더 패턴 등을 그려서 패턴을 더 명확하게 파악하세요.





교육 및 공유: 스크린샷에 빠르고 명확한 그림을 그려 아이디어를 설명하세요.





중요한 세부 사항:

MT5용으로 제작: MetaTrader 5에 최적화되어 설계되었습니다.





가볍고 최적화됨: 버전 1.2에서 더욱 효율적으로 개선되었습니다.





사용하기 쉬움: 몇 분 안에 그림을 그릴 수 있습니다.





사용 방법:

차트에 추가합니다 (드래그 앤 드롭).





도구 모음에서 선 또는 브러시 모드를 선택합니다.





선 모드: 차트에서 점을 클릭 → 완료되면 ESC 키를 누릅니다.

브러시 모드: Ctrl 키를 누른 상태에서 드래그 → 완료되면 손을 뗍니다.





설정에서 브러시 스무딩을 조정하여 원하는 선의 디테일을 설정하세요.





복잡한 설정 없이 바로 사용할 수 있습니다.





이런 분들께 추천합니다:

매일 차트에 표시를 하는 가격 행동 트레이더





추세선과 채널을 그리는 스윙 트레이더





명확한 차트 예시를 만드는 교육자





거래 계획 시 시각적인 사고를 하는 모든 분





이것은 다음이 아닙니다:

신호 생성기 또는 트레이딩 시스템





가격 예측 도구





단기적인 부를 약속하는 도구





이것은 분석 및 거래 계획을 시각화하는 데 도움이 되는 도구입니다. 마치 믿음직한 펜이나 형광펜과 같습니다.





간단한 참고 사항:

모든 도구와 마찬가지로 약간의 학습 곡선이 있습니다. 처음에는 브러시 사용이 어색할 수 있지만, 업데이트된 스무딩 컨트롤을 사용하면 금방 익숙해질 것입니다.





마무리:

차트에 표시하는 데 시간을 투자한다면 Chart Artist는 그 과정을 더 부드럽고 빠르고 즐겁게 만들어 줄 것입니다. 최신 업데이트는 더 나은 성능과 사용자 지정 가능한 스무딩 기능을 제공합니다. 도구는 사용자의 생각 속도를 따라가야 하니까요.





이제 쉽게 그림을 그릴 준비가 되셨나요? Chart Artist를 사용해 보세요.





도움이 필요하신가요? 버그를 발견하셨나요? 기능 아이디어가 있으신가요?

MQL5에서 저에게 메시지를 보내주세요. 일반적으로 하루 안에 답변해 드립니다 (거래 중이 아닐 경우!).





즐거운 그림 그리기, 그리고 더욱 즐거운 트레이딩 되세요!





*추신: 다른 시간대에 다른 색상을 사용해 보세요. 저는 일봉 차트에는 빨간색을, 4시간봉 차트에는 파란색을 사용합니다. 이렇게 하면 여러 시간대 분석이 훨씬 쉬워집니다.*





참고: 차트 아티스트는 시각적 분석 도구입니다. 트레이딩에는 위험이 따르므로 감당할 수 있는 범위 내의 자금으로만 거래하십시오. 저는 제가 효과를 본 방법을 공유하는 것이며, 여러분의 경험은 다를 수 있습니다.