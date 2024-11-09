Gann Candles

이 Gann Candles 지표는 W.D. Gann의 여러 전략을 단일 거래 지표로 통합합니다. Gann은 1878년부터 1955년까지 살았던 전설적인 거래자였습니다. 그는 면화 농부로 시작하여 1902년 24세의 나이에 거래를 시작했습니다. 그의 전략에는 기하학, 천문학, 점성술, 시간 주기 및 고대 수학이 포함되었습니다. Gann은 여러 권의 책을 썼지만 그 중 어느 책에도 그의 모든 전략이 포함되어 있지 않아 이를 배우려면 수년간 공부해야 합니다. 그는 또한 성경과 고대 그리스 및 이집트 문화에 대한 독실한 학자였으며 스코틀랜드 의례의 33도 프리메이슨이었습니다.

저는 Gann의 전략 중 최고라고 믿는 것을 단순화하기 위해 이러한 전략을 동기화되거나 동기화되지 않을 때 기존 가격 막대에 색상을 지정하는 하나의 지표로 줄였습니다. 이렇게 하면 잠재적인 차트 혼란이 크게 줄어듭니다. 또한 입력 설정의 수를 두 가지로 줄였습니다.

FastFilter, 및
SlowFilter
FastFilter와 SlowFilter는 모두 5 이상으로 설정해야 하며, 이는 차트에 지표를 첨부할 때 입력 탭에 명시되어 있습니다.

Gann Candles는 일반 시간 기반 차트(M5, M15, M20 등)와 사용자 지정 차트(Renko, 범위 막대 등)에서 작동합니다. 지표는 다시 칠하지 않습니다.

기본 설정을 사용할 때 파란색 캔들은 강세 가격 패턴을 형성하고, 회색 캔들은 평평한(측면) 가격 패턴을 형성하고, 흰색 캔들은 약세 가격 패턴을 형성합니다. Gann Candles를 거래하는 가장 간단한 방법은 파란색 캔들이 마감될 때 매수하고 회색 캔들이 마감될 때 청산한 다음, 흰색 캔들이 마감될 때 매도하고 회색 캔들이 마감될 때 청산하는 것입니다. 차트(아래)에 있는 Gann Candles 그림은 어느 정도 스스로를 말해줍니다.

법적 고지: 이 게시물의 어떤 내용도 거래 또는 투자 조언으로 해석될 수 없습니다. 위에 제공된 모든 예는 여기에 게시된 지표의 기술적 특징과 가상적 사용법을 설명하는 것일 뿐입니다.
추천 제품
Fractal Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (1)
지표
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabil
Abcde MT5
Mahsa Farjami
지표
ABCDE 지표 이 지표는 가격 행동의 기본 abc 패턴에 기반합니다 (즉, 돌파, 당기기, 이동). 거의 정확한 거래 신호를 제공하며 거래를 열고 닫을 때 최적인 시점을 알려줍니다. 외환, 암호화폐, 금속, 주식, 지수 등 모든 금융 자산에 적용할 수 있습니다. 주요 기능: •    사용이 매우 쉽습니다. •    다중 시간대 알림 •    고정 가격으로의 손실 제한 및 이익 실현 주문. •    어떤 거래 기기와도 작동 가능합니다 (외환, CFD, 선물 등). •    이메일 알림 •    전화 알림 •    상당히 정확한 거래 신호를 제공하며 거래를 열 때와 닫을 때 최적인 시점을 알려줍니다. •    차트에서 개시 라인, 손실 제한, 이익 실현 여부를 보여줍니다. •    무료 데모 사용이 가능합니다. 추천 설정: EURUSD, M15 (15분 차트) 추세 검증 표시: True 거래량 증가 캔들 표시: True 어떤 것이 이상적인 진입 시점인가요? 거래에 가장
Five Candles Pattern MT5
Miguel Antonio Rojas Martinez
지표
The "Five Candle Pattern" indicator is a novel way to see the market, because with it we can compare and/or seek training or the pattern of the past 4 or 5 Candles, and identify them in the same graph, to view your behavior at an earlier time. The indicator creates a pattern of those 4 or 5 candles and searches backward, identifies, and marks the same formation or pattern. With that information you adjust the strategy that is operating, or create a new one, because you can compare the past devel
Chart Pattern MT5
Young Ho Seo
지표
Introduction to Chart Pattern MT Chart Pattern MT is a chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Chart Pattern MT uses highly sophisticated chart pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use with intuitive user interface. Chart Pattern MT will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection an
Retracement Feeder MT5
Innovicient Limited
지표
The Retracement Feeder  checks for retracement opportunities after the first move has occurred.  Basically it scans for the second wave of trend. Works with any financial instrument,  It does not repaint/change color or cancel arrows, Easy to set and use. Works great with Renko Charts ________________________________________ MT4 version  | Best used with :  Market Heart MT5 | How it works The indicator is based on RSI and Stochastics.  The algorithm used in the Retracement Feeder allows the Stoc
Visual Wave Dolphin Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
지표
Visual Wave Dolphin Indicator: Ride the True Waves of the Market Tired of chaotic charts and confusing signals? The Visual Wave Dolphin Indicator is your solution to cutting through market noise and identifying high-probability trading opportunities with stunning clarity. Designed for traders of all levels, this powerful tool transforms complex price action into a simple, elegant wave, allowing you to visualize market trends and catch turning points before they happen. For just $30, you can equ
Advanced SRP MT5
Farhad Kia
지표
Advanced SRP (Strong Retracement/Reversal Points) Tired of support and resistance indicators that constantly repaint, clutter your charts with irrelevant lines, and fail across different timeframes? It's time to stop guessing and start trading with institutional-grade clarity. Advanced SRP   is not just another S/R tool; it's a definitive market structure indicator designed for the serious trader. It identifies and displays the most critical price levels where the market is statistically likely
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
지표
The Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator is a powerful technical analysis tool designed to identify key price levels and potential reversal zones in the market. It automatically detects recent swing highs and swing lows on the chart and overlays Fibonacci retracement levels based on these points. This indicator helps traders: Visualize market structure by highlighting recent swing points. Identify support and resistance zones using Fibonacci ratios (e.g., 38.2%, 50%, 61.8%). Adapt
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
지표
이 지표는 실제 거래에 완벽한 자동 파동 분석 지표입니다! 사례... 참고:   웨이브 그레이딩에 서양식 이름을 사용하는 데 익숙하지 않습니다. Tang Lun(Tang Zhong Shuo Zen)의 명명 규칙의 영향으로 기본 웨이브를   펜   으로 명명하고 2차 웨이브 밴드를   세그먼트   로 명명했습니다. 동시에, 세그먼트에는 추세 방향이 있습니다.   주요 추세 세그먼트에는   이름이 지정되지만(이 이름 지정 방법은 향후 노트에서 사용됩니다. 먼저 말씀드리겠습니다.) 알고리즘은 굴곡 이론과 거의 관련이 없으므로 그렇게 해서는 안 됩니다. 이는 나의 시장 분석을   통해 요약된 끊임없이 변화하고 복잡한 운영 규칙을   반영합니다. 밴드는 더 이상 사람마다 다르지 않도록 표준화되고 정의되었습니다. 인위적인 간섭의 드로잉 방법은 시장 진입을 엄격하게 분석하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이 지표를 사용하는 것은 거래 인터페이스의 미학을 개선하고 원래의 K-line 거래를
Hunttern Harmonic Finder MT5
Hassan Gh Fakhraei
지표
"Hunttern harmonic pattern finder" base on the dynamic zigzag with the notification and prediction mode This version of the indicator identifies 11 harmonic patterns and predicts them in real-time before they are completely formed. It offers the ability to calculate the error rate of Zigzag patterns depending on a risk threshold. It moreover sends out a notification once the pattern is complete. The supported patterns: ABCD BAT ALT BAT BUTTERFLY GARTLEY CRAB DEEP CRAB CYPHER SHARK THREE DRIV
Harmonic Volatility Indicator MT5
Young Ho Seo
지표
Introduction to Harmonic Volatility Indicator Harmonic Volatility Indicator is the first technical analysis applying the Fibonacci analysis to the financial volatility. Harmonic volatility indicator is another level of price action trading tool, which combines robust Fibonacci ratios (0.618, 0.382, etc.) with volatility. Originally, Harmonic Volatility Indicator was developed to overcome the limitation and the weakness of Gann’s Angle, also known as Gann’s Fan. We have demonstrated that Harmonic
Trend Signals Alerts
Obaida Kusibi
지표
추세를 따르고 다시 칠하지 않는 외환 거래 게이지. 신호는 완전 자동 방식으로 계산 및 제공되며 이동 평균 교차점을 기반으로 합니다. 이러한 신호는 단순한 매수/매도 화살표의 형태로 표시되므로 초보자에게 친숙한 도구입니다. 그럼에도 불구하고 신호 신뢰성은 정말 견고합니다. 모든 외환 거래 전략과 함께 사용할 수 있습니다. Trend Signals Alerts Indicator는 모든 종류의 기간 및 통화 쌍에 적합합니다. 메인 트레이딩 차트에 바로 표시됩니다. 기본 설정은 입력 탭에서 직접 수정할 수 있습니다. Trend Signals Alerts Indicator 자세히 보기 이 지표의 기본 아이디어는 시장 동향과 무역 신호를 보여주는 간단한 방법을 제공하는 것입니다. 결과적으로 초보자와 고급 거래자 모두 도구를 활용할 수 있습니다. 스크린샷에서 MT5에서 활성화되었을 때 어떻게 보이는지 살펴보십시오. 추세 신호 경고 표시기 해부 보시다시피, 그에 따라 거래하기 위한 매
HTF Power of Three ICT
Antonio Molinaro
지표
HTF Power of Three (ICT) -  MT5 Indicator Overview The HTF Power of Three indicator is a professional implementation of the Inner Circle Trader's (ICT) Power of Three concept, inspired by Larry Williams. This indicator visualizes higher timeframe (HTF) candle development in real-time on any lower timeframe chart, making it an essential tool for ICT traders who study institutional price movement patterns. What is Power of Three (PO3)? Power of Three represents a three-staged Smart Money campaign
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
지표
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
지표
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Hrum
Yvan Musatov
지표
The Hrum indicator was created to neutralize temporary pauses and rollbacks. It analyzes price behavior and, if there is a temporary weakness in the trend, you can notice this from the indicator readings, as in the case of a pronounced change in trend direction. Entering the market is not difficult, but staying in it is much more difficult. With the Giordano Bruno indicator and its unique trend line, staying on trend will become much easier! Every rise and every fall is reflected in your emoti
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experts
PR EA - Engulfing Pattern Trading System Automated Engulfing Pattern Detection with MA Confirmation The PR EA is a Meta Trader 5 expert advisor that identifies and trades bullish/bearish engulfing candlestick patterns when confirmed by a moving average filter. Designed for swing trading on 30-minute charts with compatibility for M15 and H1 time frames. Key Features: Pattern Recognition - Detects valid bullish/bearish engulfing candle formations Trend Confirmation - 238-period SMA filter
RC Soldiers and Crows MT5
Francisco Rayol
5 (1)
지표
This indicator accurately identifies and informs market reversals and continuation patterns by analyzing and signaling the Three White Soldiers / Three Black Crows pattern. It also offers a "real-time backtesting" panel in the indicator itself in a way that every change made on the indicator parameters will immediately show the user how many signals are occurred, how many take profits and stop losses were hit and, by having these informations, the Win Rate and the Profit Factor of the setup bas
Gravity Channels
BeeXXI Corporation
5 (1)
지표
This indicator allows the trader to see what is difficult to see and recognize with the eyes. The indicator naturally recognizes and visualizes all processes in the behaviour of a trading instrument, which will be an excellent assistant for a trader who likes to make decisions on his own. This indicator draws a set of approximating channels in all sections of history with different periods. Formed channels form naturally and form their own hierarchy of channels by seniority (length and width).
EEVCC Info
Xiaoyu Huang
지표
소개하다 이것은 거래 보조, 정보 패널 표시기, 집계 통화 통계, 계정 통계, 위치 정보, 서버 및 현지 시간, 통화 강도, K 라인 남은 시간, 지지선 및 저항선, 서버 시간 오프셋, 통화 변동 비율 및 기타 기능입니다. 모든 유형의 계정 및 통화에 사용할 수 있습니다. 우수한 성능, 매우 적은 리소스 위치, 색상, 글꼴 크기를 사용자 정의할 수 있습니다. 모든 모듈을 개별적으로 표시하거나 비활성화할 수 있습니다. 특성 1. 통화 통계 일일 시가, 고가, 저가, 종가 데일리 라인의 당일 하이-로우 어제의 일간 고가-저가 5일 평균 변동 10일 평균 변동 20일 평균 변동 50일 평균 변동 하루의 상승과 하락 오늘의 상승점과 하락점 현재 스프레드 통화 및 현재 가격 UseSidebar = true; SideFontSize = 10; XLocation = 90, 수평 방향의 위치 YLocation = 20, 수직 위치 SideXGap = 90, 가로 방향의 간격 SideYG
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
지표
The Trend Line PRO indicator is an independent trading strategy. It shows the trend change, the entry point to the transaction, as well as automatically calculates three levels of Take Profit and Stop Loss protection. Trend Line PRO is perfect for all Meta Trader symbols: currencies, metals, cryptocurrencies, stocks and indices. The indicator is used in trading on real accounts, which confirms the reliability of the strategy. Robots using   Trend Line PRO   and real Signals can be found here: 
Supply demand zone confirm MT5
Do Thi Phuong Anh
지표
Forex traders often observe increased market activity near Supply and Demand zones, which are levels formed based on zones where strong price movements have previously occurred. The Supply Demand Strong Weak Confirm Indicator utilizes fractals and the ATR indicator to identify and plot support and resistance zones on the price chart. These zones are categorized as follows: - Weak: significant high and low points in the trend. - Untested: crucial turning points in the price chart that the pric
Gann Price Level MT5
Kirill Borovskii
지표
The indicator is designed to work on any trading platform. The program is based on proprietary algorithms and W.D.Ganna's mathematics, allowing you to calculate target levels of price movement based on three points with the highest degree of certainty. It is a great tool for stock trading. The indicator has three buttons: NEW - call up a triangle for calculation. DEL - delete the selected triangle. DELS - completely remove all constructions. The probability of achieving the goals is more than 80
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
지표
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Gann Square of 9 Levels Advanced
Imad Zemmouri
지표
SilentTrader Pro - Gann Square of 9 (v2.02) Professional Dynamic Gann Levels with Revolutionary 10x Spacing Control Transform your technical analysis with the most advanced implementation of W.D. Gann's famous "Square of 9" tool. SilentTrader Pro is not just another static indicator – it's a fully interactive, dynamic trading assistant designed for precision, flexibility, and actionable market insight.   CORE INNOVATION: 10x SPACING POWER CONTROL • Instantly multiply or divide all Gann
Candle Analysis Conan
Syamsurizal Dimjati
지표
キャンドル分析コナン Candle Analysis Conan PRO は、 ダイナミックなフラクタルロジックとアダプティブスイング検証エンジンによって構築された、 高精度のトレンド検出と市場構造可視化システムです。 本システムは、HH（高値更新）、LL（安値更新）、および主要な構造変化をシームレスに判別し、 機関投資家レベルの明確さで市場の「本質的なリズム」を読み解くことを可能にします。 ZigZag 精度、フラクタル検証、そしてボリューム認識ロジックを統合し、 SMC（Smart Money Concept）、マーケットストラクチャー分析、 高精度のスイング分析に最適化された設計となっています。 コアエンジンモジュール（Core Engine Modules） 1. ZigZag フラクタル検出 カスタマイズ可能な Fractal_Period による高度なフラクタル認識 ノイズを抑え、構造的な転換点を確実に捉えるアダプティブ ZigZag Min_Deviation による最小変動幅の精密管理 2. トレンド確認フィルター（Trend Confirmation Filter）
EngulfingDetector
Jemy Yeferson Dimu Ludji
지표
Unleash the Power of Precision Trading with Engulfing Detector ! Are you struggling to spot high-probability reversal patterns on your charts? Say goodbye to guesswork and hello to accuracy with Engulfing Detector ! Why Choose Engulfing Detector? Automated Detection : Instantly identifies Bullish and Bearish Engulfing patterns with pinpoint accuracy. Visual Alerts : Clear arrows mark potential entry points, so you never miss a trading opportunity. User-Friendly : Designed for traders of all l
Inside Bar Dominator Indicator and Scanner
Emma-ekong Ben Eshiet
지표
UNLOCK THE 4-CANDLE SECRET: Trade Like a PRO with "Inside Bar Dominator"   ATTENTION ALL TRADERS! Are you tired of: · Losing trades from false breakouts? · Missing entries because you're stuck analyzing charts? · Complex indicators that give conflicting signals? · Struggling to find clear stop loss and take profit levels? What if I told you there's ONE pattern that institutions use... that appears EVERY DAY on EVERY timeframe... and gives you BOTH bullish AND bearish setups automatically?
Congestion Breakout Pro Mt5
Noiros Tech
지표
CONGESTION BREAKOUT PRO This indicator scans the breakout of congestion zones . This indicator unlike any other congestion indicator you will find in the market right now,  it uses an advanced algorithm not peculiar to most traditional congestion indicators available today . The advanced algorithm used to define the congestions  is greatly responsible for the high rate real congestion zones and low rate fake congestion zones spotted by this product. UNDERSTANDING CONGESTION Congestion are ar
Pullback Hunter
Anton Polkovnikov
지표
PULLBACK HUNTER What is every trader's cherished dream? To see without delay the places where the reversal will happen. This, of course, is from the category of magic, though... nothing is impossible. But for now I've prepared for you an indicator that marks in real time the end of corrections to the current movement or in short - catches pullbacks.What is the main point? Many people practice rebounds when the price moves in the direction of the open position. And they do them on the formation o
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (58)
지표
이 지표를 구매하면 제 프로페셔널 트레이드 매니저를 무료로 드립니다. 우선 이 거래 시스템이 리페인팅, 리드로잉 및 레이그 인디케이터가 아니라는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 이는 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적인 것으로 만듭니다. 온라인 강좌, 설명서 및 프리셋 다운로드. "스마트 트렌드 트레이딩 시스템 MT5"은 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를 위해 맞춤형으로 제작된 종합적인 거래 솔루션입니다. 10개 이상의 프리미엄 인디케이터를 결합하고 7개 이상의 견고한 거래 전략을 특징으로 하여 다양한 시장 조건에 대한 다목적 선택이 가능합니다. 트렌드 추종 전략: 효과적인 트렌드 추이를 타기 위한 정확한 진입 및 손절 관리를 제공합니다. 반전 전략: 잠재적인 트렌드 반전을 식별하여 트레이더가 범위 시장을 활용할 수 있게 합니다. 스캘핑 전략: 빠르고 정확한 데이 트레이딩 및 단기 거래를 위해 설계되었습니다. 안정성: 모든 인디케이터가 리페인팅, 리드로잉 및 레이그가 아니므로 신뢰
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
지표
Power Candles – 모든 시장을 위한 강도 기반 진입 신호 Power Candles 는 Stein Investments의 검증된 강도 분석을 가격 차트에 직접 제공합니다. 가격 움직임에만 반응하는 대신, 각 캔들은 실제 시장 강도를 기준으로 색상화되어 모멘텀 형성, 강도 가속, 명확한 추세 전환을 즉시 파악할 수 있습니다. 모든 시장을 위한 단일 로직 Power Candles는 모든 거래 심볼 에서 자동으로 작동합니다. 현재 심볼이 Forex인지 비-Forex 시장인지 자동으로 감지하여 내부적으로 적절한 강도 모델을 적용합니다. Forex 및 Gold 는 FX Power Delta 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 100) 지수, 크립토 및 CFD 는 IX Power Strength 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 50) 필요한 강도 계산은 Power Candles에 완전히 내장되어 있습니다. 캔들 색상이나 신호 로직을 위해 추가 인디케이터는 필요하지 않습니다. 가격
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
지표
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
지표
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 은 Smart Money Concepts(SMC)를 기반으로 개발된 실시간 시장 분석 도구입니다. 이 시스템은 트레이더가 시장 구조를 체계적으로 분석하고 전체적인 시장 방향을 더욱 명확하게 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 시스템은 여러 시간대에서 반전 포인트(Reversal Points), 핵심 구역(Key Zones), 그리고 시장 구조(Market Structure)를 자동으로 분석하며, POI(Point of Interest), 노 리페인트(No Repaint) 신호, 자동 피보나치 레벨(Auto Fibonacci Levels)을 표시하여 되돌림(Pullback)과 반전 포인트를 정확하게 탐지할 수 있도록 돕습니다. 또한 실시간 신호와 알림을 통해 가격이 핵심 구역에 진입하거나 해당 구역에서 반전 신호가 발생하는 순간을 놓치지 않도록 보조합니다. 더불어 이 시스템은 인디케이터와 신호 시스템을 하나로
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
지표
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
지표
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
지표
Game Changer는 모든 금융 상품에 사용하도록 설계된 혁신적인 추세 지표로, 메타트레이더를 강력한 추세 분석기로 탈바꿈시켜 줍니다. 이 지표는 재작성이나 지연 현상이 발생하지 않습니다. 모든 시간대에서 작동하며 추세 파악을 지원하고, 잠재적 반전 신호를 제공하며, 트레일링 스톱 메커니즘으로 활용되고, 신속한 시장 반응을 위한 실시간 알림을 제공합니다. 숙련된 투자자, 전문가, 또는 우위를 점하려는 초보자 등 누구나 이 도구를 통해 자신감과 원칙을 바탕으로, 그리고 근본적인 추세 역학에 대한 명확한 이해를 바탕으로 거래할 수 있습니다. 구매 후 바로 연락 주시면 개인 보너스를 드립니다! 강력한 지지선과 추세 스캐너 지표를 무료로 받으실 수 있습니다. 개인 메시지로 알려주세요 저는 텔레그램에서 EA나 특별 세트를 판매하지 않습니다. Mql5에서만 사용 가능하며, 세트 파일은 제 블로그에서만 볼 수 있습니다 . 사기꾼을 조심하시고 다른 사람에게서 세트를 구매하지 마세요 설정 추세
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
지표
Gold Sniper Scalper Pro는 MetaTrader 5용 전문 지표로, 트레이더가 진입 지점을 식별하고 리스크를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하기 위해 설계되었습니다. 이 지표는 시그널 감지 시스템, 자동 Entry/SL/TP 관리, 거래량 분석 및 실시간 성과 통계를 포함하는 포괄적인 분석 도구 세트를 제공합니다. 시스템 이해를 위한 사용자 가이드   |   기타 언어 사용자 가이드 주요 기능 시그널 감지 시스템 지표는 Price Action 분석 및 시장 구조를 기반으로 잠재적 진입 지점을 자동으로 감지합니다. 거래 기회 감지 시: - BUY 화살표(녹색) 또는 SELL 화살표(빨간색)가 차트에 표시됩니다 - 캔들이 색상으로 표시되어 시그널 영역을 식별합니다 - Entry/SL/TP 레벨이 자동으로 계산됩니다 시그널은 가격이 Entry 레벨에 도달할 때만 활성화되어, 시장에서 확인되지 않은 시그널을 필터링합니다. 지능형 Entry/SL/TP 관리 - Ent
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
지표
Smart Stop Indicator – 차트 위에서 직접 작동하는 지능형 스톱로스 시스템 개요 Smart Stop Indicator는 감이나 추측이 아닌 명확하고 체계적인 방식으로 스톱로스를 설정하고 싶은 트레이더를 위한 맞춤형 솔루션입니다. 이 도구는 클래식 프라이스 액션 논리(고점, 저점 구조)와 현대적인 브레이크아웃 인식을 결합하여 실제로 가장 논리적인 다음 스톱 레벨을 정확히 식별합니다. 추세, 박스권, 빠른 브레이크아웃 상황 등 어떤 시장에서도 인디케이터는 최적의 SL 구역과 상태(“new”, “broken”, “valid”)를 차트에 직접 표시합니다. 새로운 기능으로 SL 거리의 %ADR 표시가 추가되었습니다. 핵심 기능 자동 시장구조 기반 스톱 설정 • 시장 구조와 실시간 가격 움직임을 기반으로 의미 있는 스톱로스 레벨을 자동으로 탐지합니다. 스마트 브레이크아웃 감지 • 빠른 방향 변화나 돌파 상황에서도 불필요한 조기 스톱 조정을 강요하지 않으며 유연하게 반응합
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭하십시오. LIMITED TIME OFFER : Trend Screener Indicator는 50$ 및 평생 동안만 사용할 수 있습니다.
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
지표
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
지표
FX Levels: 모든 시장을 위한 뛰어난 정확도의 지지와 저항 간단 요약 통화쌍, 지수, 주식, 원자재 등 어떤 시장이든 믿을 만한 지지·저항 레벨을 찾고 싶나요? FX Levels 는 전통적인 “Lighthouse” 기법과 첨단 동적 접근을 결합해, 거의 보편적인 정확성을 제공합니다. 실제 브로커 경험을 반영하고, 자동화된 일별 업데이트와 실시간 업데이트를 결합함으로써 FX Levels 는 가격 반전 포인트를 파악하고, 수익 목표를 설정하며, 자신 있게 트레이드를 관리할 수 있게 돕습니다. 지금 바로 시도해 보세요—정교한 지지/저항 분석이 어떻게 여러분의 트레이딩을 한 단계 끌어올릴 수 있는지 직접 확인하세요! 1. FX Levels가 트레이더에게 매우 유용한 이유 뛰어난 정확도의 지지·저항 존 • FX Levels 는 다양한 브로커 환경에서도 거의 동일한 존을 생성하도록 설계되어, 데이터 피드나 시간 설정 차이로 인한 불일치를 해소합니다. • 즉, 어떤 브로커를 사용하
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
지표
우선적으로, 이 거래 도구는 전문적인 거래에 이상적인 비-다시 그리기 및 지연되지 않는 지표입니다.  온라인 강좌, 사용자 매뉴얼 및 데모. 스마트 가격 액션 컨셉트 인디케이터는 신규 및 경험 많은 트레이더 모두에게 매우 강력한 도구입니다. Inner Circle Trader Analysis 및 Smart Money Concepts Trading Strategies와 같은 고급 거래 아이디어를 결합하여 20가지 이상의 유용한 지표를 하나로 결합합니다. 이 인디케이터는 스마트 머니 컨셉트에 중점을 두어 대형 기관의 거래 방식을 제공하고 이동을 예측하는 데 도움을 줍니다.  특히 유동성 분석에 뛰어나 기관이 어떻게 거래하는지 이해하는 데 도움을 줍니다. 시장 트렌드를 예측하고 가격 변동을 신중하게 분석하는 데 탁월합니다. 귀하의 거래를 기관 전략에 맞추어 시장의 동향에 대해 더 정확한 예측을 할 수 있습니다. 이 인디케이터는 시장 구조를 분석하고 중요한 주문 블록을 식별하고 다양
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
지표
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
지표
IX Power: 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장 통찰력을 발견하세요 개요 IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장의 강도를 분석할 수 있는 다목적 도구입니다. FX Power 는 모든 가용 통화 쌍 데이터를 사용하여 외환 쌍에 대해 가장 높은 정확도를 제공하는 반면, IX Power 는 기초 자산 시장 데이터에만 초점을 맞춥니다. 이로 인해 IX Power 는 비외환 시장에 이상적이며, 다중 쌍 분석이 필요하지 않은 간단한 외환 분석에도 신뢰할 수 있는 도구입니다. 모든 차트에서 매끄럽게 작동하며, 거래 결정을 향상시키기 위한 명확하고 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 1. IX Power가 트레이더에게 유용한 이유 다양한 시장 강도 분석 • IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 심볼의 강도를 계산하여 각 시장에 맞는 통찰력을 제공합니다. • US30, WTI, 금, 비트코인 또는 통화 쌍과 같은 자산을 모니터링하여 거래 기회를 발견
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
지표
Berma Bands(BBs) 지표는 시장 동향을 파악하고 이를 활용하려는 트레이더에게 귀중한 도구입니다. 가격과 BBs 간의 관계를 분석함으로써 트레이더는 시장이 추세 단계인지 범위 단계인지를 분별할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 [ Berma Home Blog ]를 방문하세요. 버마 밴드는 세 개의 뚜렷한 선으로 구성되어 있습니다. 어퍼 버마 밴드, 미들 버마 밴드, 로어 버마 밴드입니다. 이 선들은 가격 주위에 그려져 전체 추세에 대한 가격 움직임을 시각적으로 표현합니다. 이 밴드들 사이의 거리는 변동성과 잠재적인 추세 반전에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 각각에서 분리될 때, 그것은 종종 시장이 횡보 또는 범위 이동 기간에 접어들고 있음을 시사합니다. 이는 명확한 방향 편향이 없음을 나타냅니다. 트레이더는 이러한 기간 동안 추세를 파악하기 어려울 수 있으며 더 명확한 추세가 나타날 때까지 기다릴 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 단일 라인으로
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
지표
탁월한 기술적 지표인 Grabber를 소개합니다. 이 도구는 즉시 사용 가능한 “올인원(All-Inclusive)” 트레이딩 전략으로 작동합니다. 하나의 코드 안에 강력한 시장 기술 분석 도구, 매매 신호(화살표), 알림 기능, 푸시 알림이 통합되어 있습니다. 이 인디케이터를 구매하신 모든 분들께는 다음의 항목이 무료로 제공됩니다: Grabber 유틸리티: 오픈 포지션을 자동으로 관리하는 도구 단계별 영상 매뉴얼: 설치, 설정, 그리고 실제 거래 방법을 안내 맞춤형 세트 파일: 인디케이터를 빠르게 자동 설정하여 최고의 성과를 낼 수 있도록 도와줍니다 다른 전략은 이제 잊어버리세요! Grabber만이 여러분을 새로운 트레이딩의 정점으로 이끌어 줄 수 있습니다. Grabber 전략의 주요 특징: 거래 시간 프레임: M5부터 H4까지 거래 가능한 자산: 어떤 자산이든 사용 가능하지만, 제가 직접 테스트한 종목들을 추천드립니다 (GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, AUDCAD, AU
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
지표
MetaForecast는 가격 데이터의 조화를 기반으로 모든 시장의 미래를 예측하고 시각화합니다. 시장이 항상 예측 가능한 것은 아니지만 가격에 패턴이 있다면 MetaForecast는 가능한 정확하게 미래를 예측할 수 있습니다. 다른 유사한 제품과 비교했을 때, MetaForecast는 시장 동향을 분석하여 더 정확한 결과를 생성할 수 있습니다. 입력 매개변수 Past size (과거 크기) MetaForecast가 미래 예측을 생성하기 위한 모델을 만드는 데 사용하는 막대의 수를 지정합니다. 모델은 선택한 막대 위에 그려진 노란색 선으로 표시됩니다. Future size (미래 크기) 예측해야 할 미래 막대의 수를 지정합니다. 예측된 미래는 핑크색 선으로 표시되며 그 위에 파란색 회귀선이 그려집니다. Degree (차수) 이 입력은 MetaForecast가 시장에서 수행할 분석 수준을 결정합니다. Degree 설명  0 차수 0의 경우, "Past size" 입력에 모든 봉우리와
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
지표
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
지표
SuperTrend   ,   RSI   ,   Stochastic   의 힘을 하나의 포괄적인 지표로 결합하여 트레이딩 잠재력을 극대화하는 궁극의 트레이딩 도구   인 Quantum TrendPulse를   소개합니다. 정밀성과 효율성을 추구하는 트레이더를 위해 설계된 이 지표는 시장 추세, 모멘텀 변화, 최적의 진입 및 종료 지점을 자신 있게 식별하는 데 도움이 됩니다. 주요 특징: SuperTrend 통합:   주요 시장 추세를 쉽게 따라가고 수익성의 물결을 타세요. RSI 정밀도:   매수 과다 및 매도 과다 수준을 감지하여 시장 반전 시점을 파악하는 데 적합하며 SuperTrend 필터로 사용 가능 확률적 정확도:   변동성이 큰 시장에서 숨겨진 기회를 찾기 위해 확률적 진동   을 활용하고 SuperTrend의 필터로 사용 다중 시간대 분석:   M5부터 H1 또는 H4까지 다양한 시간대에 걸쳐 시장을 최신 상태로 유지하세요. 맞춤형 알림:   맞춤형 거래 조건이 충족되면
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
지표
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
지표
훌륭한 백테스트, 환상적인 숫자로 입증된 실제 계정 성능, 그리고 모든 곳에 퍼져 있는 통계를 자랑하는 트레이딩 지표를 얼마나 자주 구매하셨습니까? 하지만 사용 후에는 결국 계좌를 날려버리셨나요? 신호 자체만으로는 신뢰할 수 없습니다. 신호가 왜 처음 나타났는지 알아야 하며, 그것이 바로 RelicusRoad Pro가 가장 잘하는 일입니다! 사용자 매뉴얼 + 전략 + 교육 비디오 + VIP 액세스 전용 그룹 + 모바일 버전 사용 가능 시장을 보는 새로운 방법 RelicusRoad는 외환, 선물, 암호화폐, 주식 및 지수를 위한 세계에서 가장 강력하고 최고의 트레이딩 지표 로서, 트레이더가 계좌를 성장시키는 데 필요한 모든 정보와 도구를 제공합니다. 우리는 기술 분석 및 트레이딩 계획 을 제공하여 초보자 부터 고급 트레이더 까지 모든 트레이더가 성공할 수 있도록 돕습니다. 이것은 미래 시장을 예측 하는 데 충분한 정보를 제공하는 핵심 트레이딩 지표 입니다. 우리는 차트에서 의미 없
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
지표
트렌드 인공 지능 지표는 실행 가능한 진입 점 및 반전 경고와 추세 식별을 결합하여 상인의 시장 분석을 향상시킬 훌륭한 도구입니다. 이 표시기는 사용자가 자신감과 정밀도로 외환 시장의 복잡성을 탐색 할 수 있도록 지원합니다 기본 신호 외에도 트렌드 인공 지능 지표는 풀백 또는 되돌림 중에 발생하는 2 차 진입 점을 식별하여 거래자가 기존 트렌드 내에서 가격 수정을 활용할 수 있도록합니다. 중요한 장점: ·작동 4 및 5 *명확한 구매 또는 판매 신호 *다시 칠하지 않습니다 *모든 자산에서 작동 나는 전보 사기에 개 또는 세트를 판매하지 않도록주의. 모든 설정은 블로그에 여기에 무료.  중요! 지침 및 보너스를 얻기 위해 구입 후 즉시 저에게 연락! 진짜 가동 감시는 뿐 아니라 나의 다른 제품 여기에서 찾아낼 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 설정 및 입력: 모든 자산에 대해 기본 설정을 권
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
지표
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
지표
자동화된 수요 및 공급 구역의 차세대. 모든 차트에서 작동하는 새롭고 혁신적인 알고리즘. 모든 구역은 시장의 가격 움직임에 따라 동적으로 생성됩니다. 두 가지 유형의 경고 --> 1)가격이 영역에 도달할 때 2)새로운 영역이 형성될 때 당신은 더 이상 쓸모없는 지표를 얻을 수 없습니다. 입증된 결과로 완벽한 거래 전략을 얻을 수 있습니다.     새로운 기능:     가격이 공급/수요 영역에 도달하면 경고     새로운 공급/수요 구역이 생성되면 알림     푸시 알림 알림     핍의 영역 너비 레이블     기동특무부대에 한 번 더 시간이 주어집니다. 따라서 현재보다 위의 2개의 시간 프레임 대신 현재보다 높은 3개의 시간 프레임을 볼 수 있습니다.     Alerts/Zones/MTF 기능을 활성화/비활성화하는 버튼 당신이 얻는 이점:     거래에서 감정을 제거하십시오.     거래 항목을 객관화하십시오.     높은 확률 설정을 사용하여 수익
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
지표
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
제작자의 제품 더 보기
Anchored VWAP with Standard Deviation Bands
Silk Road Trading LLC
지표
볼륨 가중 평균 가격 지표는 MT5의 메인 차트 창에 표시되는 라인 스터디 지표입니다. 이 지표는 일반적인 가격과 거래량을 모니터링하여 지표 라인을 거래량이 많은 가격으로 자동으로 밀어냅니다. 이러한 가격은 가장 많은 계약(또는 로트)이 거래된 곳입니다. 그런 다음 이러한 가중 가격은 룩백 기간 동안 평균화되고 지표는 푸시된 가격에서 라인 스터디를 보여줍니다. 이 게시물의 지표를 사용하면 트레이더가 룩백 기간의 일일 시작 시간을 설정할 수 있습니다. MT5를 처음 사용하는 트레이더의 경우 차트의 각 막대의 오픈 시간은 마우스 포인터로 각 막대 위로 롤오버하기만 하면 볼 수 있습니다. 이 지표는 일중 거래에만 사용됩니다. 이 지표를 사용하면 VWAP 및 밴드의 시작을 가장 최근의 주요 고점 또는 저점에 고정할 수 있으며, 해당 고점 또는 저점이 며칠 전에 차트에 나타난 경우에도 마찬가지입니다. 기관 트레이더와 유동성 공급자는 종종 VWAP로 시장을 거래합니다. 이 지표는 또한 Bol
Logarithmic Moving Average
Silk Road Trading LLC
지표
대수 이동 평균 지표는 지수 이동 평균의 공식을 반전시키는 이동 평균입니다. 많은 거래자들은 로그 차트를 사용하여 가격 변동의 길이를 분석하는 것으로 알려져 있습니다. 이 게시물의 표시기는 표준 시간 척도 차트에서 가격의 대수 값을 분석하는 데 사용할 수 있습니다. 거래자는 다음 입력 매개변수를 설정할 수 있습니다.      MAPeriod [기본값: 9] - 가격을 더 부드럽게 하려면 더 높은 숫자로 설정하고 대수 이동 평균 선 연구의 더 빠른 반전을 위해 더 낮은 숫자로 설정합니다.      MAShift [기본값: 3] - 가격 교차의 양을 줄이려면 더 높은 숫자로 설정하고, 가격 교차가 더 자주 발생하려면 더 낮은 숫자로 설정하십시오. 표시기 라인(표시기 버퍼)은 Expert Advisor 빌더 소프트웨어 또는 사용자 정의 코딩된 Expert Advisors에서 생성된 Expert Advisors에서 iCustom으로 호출할 수 있습니다.      빈 값이 없습니다
Better Daily Range
Silk Road Trading LLC
지표
: 단단한].      낮음 - 25% 선 너비 [기본값: 4].      현지 시장 오픈 라인 색상[기본값: DodgerBlue].      로컬 마켓 오픈 라인 스타일 [기본값: 파선].      로컬 마켓 오픈 라인 너비 [기본값: 1].      현지 시장 중간선 색상 [기본값: DarkOrchid].      현지 시장 중간 선 스타일 [기본값: 점선].      현지 시장 중간 선 너비 [기본값: 1].      현지 시장 마감 라인 색상[기본값: 빨간색].      현지 시장 종가 선 스타일 [점선].      현지 시장 마감 선폭 [1].      로컬 마켓 오픈 프라이스 컬러[화이트].      현지 시장 오픈 프라이스 스타일 [점선에 이중 점선].      현지 시장 시가 폭 [1]. 이 표시기의 라인은 MQL5 개체 기능을 통해 Expert Advisor에서 호출할 수 있습니다. 이 지표는 실시간 시장 데이터 없이 로드되지 않습니다. 시
Semi Log Scale Oscillator Anchored
Silk Road Trading LLC
지표
이 표시기는 고정된 반로그 스케일 오실레이터입니다. 로그 척도는 MT5가 가격 데이터를 매핑하는 것과 같은 방식으로 특정 기간 동안 수집된 정보를 보다 정확하게 매핑하기 위해 전문 데이터 과학자가 널리 사용합니다. 실제로 이 지표의 기본 논리는 해외 생명공학 과학자로부터 자유롭게 얻은 것입니다. 로그-로그 차트는 x(가로) 및 y(세로) 축 모두에 로그 값을 표시하며 일반적으로 위쪽, 아래쪽을 가리키거나 평평한 상태를 유지하는 직선을 생성합니다. 직선은 너무 매끄러워서 시간이 지남에 따라 나타나는 실제 가격 값이 선 연구에서 매우 멀리 떨어져 있기 때문에 거래 시장에 그다지 유용하지 않습니다. 이와 대조적으로 세미 로그 차트는 한 축(일반적으로 y축)에만 기록됩니다. 이러한 세미로그 차트는 시간(x) 축이 원래 형태로 유지되는 동시에 가격이 상승함에 따라 가격 증분 사이의 거리가 점진적으로 증가하는 점진적인 y 척도를 제공하기 때문에 거래 시장에 매우 적합합니다. 가격이 낮아지면
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변