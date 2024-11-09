이 Gann Candles 지표는 W.D. Gann의 여러 전략을 단일 거래 지표로 통합합니다. Gann은 1878년부터 1955년까지 살았던 전설적인 거래자였습니다. 그는 면화 농부로 시작하여 1902년 24세의 나이에 거래를 시작했습니다. 그의 전략에는 기하학, 천문학, 점성술, 시간 주기 및 고대 수학이 포함되었습니다. Gann은 여러 권의 책을 썼지만 그 중 어느 책에도 그의 모든 전략이 포함되어 있지 않아 이를 배우려면 수년간 공부해야 합니다. 그는 또한 성경과 고대 그리스 및 이집트 문화에 대한 독실한 학자였으며 스코틀랜드 의례의 33도 프리메이슨이었습니다.





저는 Gann의 전략 중 최고라고 믿는 것을 단순화하기 위해 이러한 전략을 동기화되거나 동기화되지 않을 때 기존 가격 막대에 색상을 지정하는 하나의 지표로 줄였습니다. 이렇게 하면 잠재적인 차트 혼란이 크게 줄어듭니다. 또한 입력 설정의 수를 두 가지로 줄였습니다.





FastFilter, 및

SlowFilter

FastFilter와 SlowFilter는 모두 5 이상으로 설정해야 하며, 이는 차트에 지표를 첨부할 때 입력 탭에 명시되어 있습니다.





Gann Candles는 일반 시간 기반 차트(M5, M15, M20 등)와 사용자 지정 차트(Renko, 범위 막대 등)에서 작동합니다. 지표는 다시 칠하지 않습니다.





기본 설정을 사용할 때 파란색 캔들은 강세 가격 패턴을 형성하고, 회색 캔들은 평평한(측면) 가격 패턴을 형성하고, 흰색 캔들은 약세 가격 패턴을 형성합니다. Gann Candles를 거래하는 가장 간단한 방법은 파란색 캔들이 마감될 때 매수하고 회색 캔들이 마감될 때 청산한 다음, 흰색 캔들이 마감될 때 매도하고 회색 캔들이 마감될 때 청산하는 것입니다. 차트(아래)에 있는 Gann Candles 그림은 어느 정도 스스로를 말해줍니다.





법적 고지: 이 게시물의 어떤 내용도 거래 또는 투자 조언으로 해석될 수 없습니다. 위에 제공된 모든 예는 여기에 게시된 지표의 기술적 특징과 가상적 사용법을 설명하는 것일 뿐입니다.