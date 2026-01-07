노르웨이의 소비자 신뢰 지수(CCI)는 노르웨이 경제의 안정성에 대한 소비자 신뢰도를 측정합니다. 이 지수는 노르웨이 금융청이 노르웨이 가구를 대상으로 실시한 소비자 조사에 기초하여 분기별로 계산됩니다.

이 설문 조사에서 응답자는 다음과 같은 5가지 질문을 합니다:

1년 전에 비해 가계의 재정 상황이 나아졌습니까, 나빠졌습니까? 아니면 동일합니까?

1년 후에 당신 집의 재정 상황이 더 나아질 것이라고 생각하나요, 더 나빠질까요, 아니면 동일할 거라고 생각하나요?

전반적으로 노르웨이의 경제 상황에 대해 말씀 드리면, 노르웨이 경제가 1년 전보다 전반적으로 나아졌다고 보십니까, 아니면 나빠졌다고 보십니까? 아니면 변함이 없다고 보십니까?

노르웨이의 경제 상황이 1년 안에 좋아질까요 아니면 나빠질까요? 아니면 변함이 없을까요?

지금이 인구가 더 많은 생활용품을 살 좋은 시기라고 생각하나요, 아니면 지금이 좋지 않은 시기라고 생각하나요?

최종 지표는 낙관적 반응과 비관적 반응의 차이로 계산되며, 그 결과는 5로 나눕니다.

긍정적인 수치는 그 나라의 소비자 신뢰도와 양호한 경제 환경을 나타냅니다. 따라서, 예상보다 높은 기대 성장은 노르웨이 크론 시세에서 긍정적으로 볼 수 있습니다. 반대로 값이 낮을 경우 NOK 시세가 아래로 밀릴 수 있습니다.

마지막 값: