노르웨이 소비자 신뢰도 (Norway Consumer Confidence)

국가:
노르웨이
NOK, 노르웨이 크론
소스:
금융노르웨이 (Finance Norway)
분야:
소비자
낮음 N/D -1.6
-3.6
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
-1.6
다음 발표 실제 예측
이전
노르웨이의 소비자 신뢰 지수(CCI)는 노르웨이 경제의 안정성에 대한 소비자 신뢰도를 측정합니다. 이 지수는 노르웨이 금융청이 노르웨이 가구를 대상으로 실시한 소비자 조사에 기초하여 분기별로 계산됩니다.

이 설문 조사에서 응답자는 다음과 같은 5가지 질문을 합니다:

  • 1년 전에 비해 가계의 재정 상황이 나아졌습니까, 나빠졌습니까? 아니면 동일합니까?
  • 1년 후에 당신 집의 재정 상황이 더 나아질 것이라고 생각하나요, 더 나빠질까요, 아니면 동일할 거라고 생각하나요?
  • 전반적으로 노르웨이의 경제 상황에 대해 말씀 드리면, 노르웨이 경제가 1년 전보다 전반적으로 나아졌다고 보십니까, 아니면 나빠졌다고 보십니까? 아니면 변함이 없다고 보십니까?
  • 노르웨이의 경제 상황이 1년 안에 좋아질까요 아니면 나빠질까요? 아니면 변함이 없을까요?
  • 지금이 인구가 더 많은 생활용품을 살 좋은 시기라고 생각하나요, 아니면 지금이 좋지 않은 시기라고 생각하나요?

최종 지표는 낙관적 반응과 비관적 반응의 차이로 계산되며, 그 결과는 5로 나눕니다.

긍정적인 수치는 그 나라의 소비자 신뢰도와 양호한 경제 환경을 나타냅니다. 따라서, 예상보다 높은 기대 성장은 노르웨이 크론 시세에서 긍정적으로 볼 수 있습니다. 반대로 값이 낮을 경우 NOK 시세가 아래로 밀릴 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"노르웨이 소비자 신뢰도 (Norway Consumer Confidence)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
4 Q 2025
N/D
-1.6
-3.6
3 Q 2025
-3.6
-13.9
-9.1
2 Q 2025
-16.5
-4.5
-13.4
1 Q 2025
-7.5
-12.4
4 Q 2024
-14.4
-2.4
-15.2
3 Q 2024
-16.3
-1.2
-18.3
2 Q 2024
-16.3
-36.2
-24.2
1 Q 2024
-26.6
-33.5
-29.7
4 Q 2023
-33.5
-32.3
-31.7
3 Q 2023
-30.2
-11.8
-33.1
2 Q 2023
-34.4
-26.1
-36.5
1 Q 2023
-36.5
-21.6
-36.8
4 Q 2022
-38.0
-28.1
-29.5
3 Q 2022
-26.8
-14.5
-15.3
2 Q 2022
-11.7
5.8
0.7
1 Q 2022
5.5
15.5
11.0
4 Q 2021
13.7
-6.0
11.0
3 Q 2021
10.9
-11.4
4.7
2 Q 2021
2.5
-12.9
-3.2
1 Q 2021
-5.1
-11.6
-9.2
4 Q 2020
-11.5
-1.7
-10.0
3 Q 2020
-6.6
-2.6
-3.4
2 Q 2020
-7.6
14.7
4.7
1 Q 2020
14.5
14.8
4 Q 2019
13.4
15.0
3 Q 2019
17.1
13.9
2 Q 2019
12.8
13.3
1 Q 2019
12.7
14.2
4 Q 2018
14.6
15.2
3 Q 2018
16.4
19.6
2 Q 2018
19.6
20.3
1 Q 2018
20.3
18.3
4 Q 2017
17.3
15.7
3 Q 2017
16.2
12.6
2 Q 2017
11.1
7.3
1 Q 2017
5.2
1.8
4 Q 2016
0.3
-5.5
3 Q 2016
-4.1
-12.6
2 Q 2016
-16.5
-15.4
1 Q 2016
-16.2
-12.4
4 Q 2015
-11.3
-6.5
3 Q 2015
-4.1
-0.2
2 Q 2015
1.7
6.5
1 Q 2015
7.4
