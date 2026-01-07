노르웨이 소비자 신뢰도 (Norway Consumer Confidence)
노르웨이의 소비자 신뢰 지수(CCI)는 노르웨이 경제의 안정성에 대한 소비자 신뢰도를 측정합니다. 이 지수는 노르웨이 금융청이 노르웨이 가구를 대상으로 실시한 소비자 조사에 기초하여 분기별로 계산됩니다.
이 설문 조사에서 응답자는 다음과 같은 5가지 질문을 합니다:
- 1년 전에 비해 가계의 재정 상황이 나아졌습니까, 나빠졌습니까? 아니면 동일합니까?
- 1년 후에 당신 집의 재정 상황이 더 나아질 것이라고 생각하나요, 더 나빠질까요, 아니면 동일할 거라고 생각하나요?
- 전반적으로 노르웨이의 경제 상황에 대해 말씀 드리면, 노르웨이 경제가 1년 전보다 전반적으로 나아졌다고 보십니까, 아니면 나빠졌다고 보십니까? 아니면 변함이 없다고 보십니까?
- 노르웨이의 경제 상황이 1년 안에 좋아질까요 아니면 나빠질까요? 아니면 변함이 없을까요?
- 지금이 인구가 더 많은 생활용품을 살 좋은 시기라고 생각하나요, 아니면 지금이 좋지 않은 시기라고 생각하나요?
최종 지표는 낙관적 반응과 비관적 반응의 차이로 계산되며, 그 결과는 5로 나눕니다.
긍정적인 수치는 그 나라의 소비자 신뢰도와 양호한 경제 환경을 나타냅니다. 따라서, 예상보다 높은 기대 성장은 노르웨이 크론 시세에서 긍정적으로 볼 수 있습니다. 반대로 값이 낮을 경우 NOK 시세가 아래로 밀릴 수 있습니다.
"노르웨이 소비자 신뢰도 (Norway Consumer Confidence)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
