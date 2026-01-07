소매 판매 m/m은 보고된 달에 전월에 비해 상품 및 서비스의 소매 판매 비율이 변경되었음을 나타내는 월간 지표입니다. 그것은 부가가치세를 포함한 실제 가치의 변화를 반영합니다. 이 지표 버전에서는 계절 조정 데이터 시리즈가 사용되며, 주말과 휴일도 고려됩니다.

이 지표를 계산하기 위해 노르웨이 통계청은 VAT 납부자로 등록된 약 16,000개의 소매점을 대상으로 매월 설문조사를 실시합니다. 샘플에는 체인 스토어의 하위 샘플이 포함되며, 이 샘플은 중앙 사무소에서 제출하는 데이터입니다. 회사들은 직원 수에 따라 계층화됩니다.

이 지수는 신상품과 중고품을 민간 가구에 판매하는 회사들이 보고한 소매 판매의 동향을 반영합니다. 통계는 고정되거나 움직이는 판매점, 시장 또는 인터넷을 통한 판매를 포함합니다. 식품, 음료, 의류, 신발, 전기 제품, 가구, 건설 장비 등과 같은 다양한 상품의 판매가 지수에 포함됩니다.

월별 소매 판매 지표는 GDP와 그 구성요소의 계산에 참여하며, 이는 경제 상태를 모니터링하고 통화 정책을 개발하는 데 사용됩니다. 또한, 수신된 데이터는 소매업의 비교 효과 분석을 가능하게 합니다. 또한 노르웨이 소매 판매 지표는 가계 소비 지수를 계산하기 위한 주요 데이터 출처 역할을 합니다.

소매 판매 증가는 소비자 활동의 증가를 나타내며 노르웨이 크론 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: