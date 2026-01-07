노르웨이의 국내총생산(GDP)은 해당 분기에 국내에서 생산된 모든 상품과 서비스의 금전적 가치를 전년도 같은 분기와 비교하여 반영합니다.

GDP 계산에는 세 가지 접근법이 있습니다: 생산 관점, 수입 및 지출 측면.

GDP 계산을 위한 생산 접근법은 부가가치 계산에 기초합니다(간헐적 비용은 제조 상품의 총 가치에서 차감).

소득접근법에는 종업원보상, 생산물 및 생산보조금, 총영업잉여금 및 기타소득의 4개 부분의 부가가치 합계는 다음과 같습니다.

지출 접근법은 경제 내의 모든 최종 지출의 합계입니다. 여기에는 소비, 총 자본 형성 및 상품 및 서비스의 순 수출에 대한 최종 지출이 포함됩니다.

이 세 가지 접근법 모두 노르웨이의 GDP 계산에 적용됩니다. GDP 계산의 출처 데이터는 생산자 및 소비자 물가 지수, 소매 가격 데이터, 생산 생산 데이터, 노동 시장 지표, 가계 소득에 대한 데이터 등을 포함하는 국가 수지에서 가져옵니다. GDP의 실질적인 변화와 인플레이션 과정을 구분하기 위해 디플레이터를 추가로 적용합니다.

GDP는 그 나라의 경제력을 측정하는 주요 척도입니다. 국내총생산(GDP)의 안정적인 성장은 경제 및 금융 시스템의 지속 가능성을 나타냅니다. 따라서 노르웨이 크론 시세에 긍정적이라고 볼 수 있습니다.

