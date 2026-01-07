노르웨이 국내총생산(GDP)은 국내에서 생산된 모든 상품과 서비스의 가치 변화를 측정합니다(국내 원리). 물가는 인플레이션을 감안하여 조정됩니다. 이 지수 변형은 전 분기와 비교하여 분기별 GDP 성장을 반영합니다.

GDP 계산에는 세 가지 접근법이 있습니다: 생산 관점, 수입 및 지출 측면.

GDP 계산을 위한 생산 접근법은 부가가치 계산에 기초합니다(간헐적 비용은 제조 상품의 총 가치에서 차감).

소득접근법에는 종업원보상, 생산물 및 생산보조금, 총영업잉여금 및 기타소득의 4개 부분의 부가가치 합계는 다음과 같습니다.

지출 접근법은 경제 내의 모든 최종 지출의 합계입니다. 여기에는 소비, 총 자본 형성 및 상품 및 서비스의 순 수출에 대한 최종 지출이 포함됩니다.

이 세 가지 접근법 모두 노르웨이의 GDP 계산에 적용됩니다. GDP 계산의 출처 데이터는 생산자 및 소비자 물가 지수, 소매 가격 데이터, 생산 생산 데이터, 노동 시장 지표, 가계 소득에 대한 데이터 등을 포함하는 국가 수지에서 가져옵니다. GDP의 실질적인 변화와 인플레이션 과정을 구분하기 위해 디플레이터를 추가로 적용합니다. 또한, 데이터는 GDP의 단기적 변화에 대한 데이터를 크게 왜곡할 수 있는 계절적 영향을 완화하기 위해 계절적으로 조정됩니다.

GDP는 그 나라의 경제력을 측정하는 주요 척도입니다. 그 지표는 종종 시장 움직임에 강한 영향을 미칩니다. 국내총생산(GDP)의 안정적인 성장은 경제 및 금융 시스템의 지속 가능성을 나타냅니다. 따라서 노르웨이 크론 시세에 긍정적이라고 볼 수 있습니다.

