일반 공공 국내 대출 부채 y/y는 노르웨이 신용기관에 대한 가계부채를 노르웨이 크론 및 외화로 반영합니다. 여기서 공공은 정부, 비금융 기업, 가구 등의 기관 부문을 의미합니다. 가구는 가구에 서비스를 제공하는 비영리 단체도 포함합니다.

이 통계는 국내 은행, 국가 신용 기관, 금융 및 손해 보험 회사, 모기지 회사, 연기금 및 기타에서 발행한 모든 대출에 대한 부채를 포함합니다. 노르웨이에서 발행된 채무증권도 포함됩니다.

노르웨이 통계청은 은행, 모기지 회사, 정부 신용 기관 및 금융 회사가 제출한 보고서에서 부채 데이터를 수집합니다. 연금기금, 중앙예금원, 중앙재정감독청에서 추가 데이터를 제공합니다.

대출부채 지표는 노르웨이의 민간부문 대출을 직접적으로 반영합니다. 가계와 개인 기업에 발행되는 신용 대출의 양은 한국의 은행 부문 개발 수준, 소비자 복지 수준 및 부분적으로 소매 판매 수준을 특징짓습니다. 이 지표는 예측하지 않습니다: 사람들이 금리가 하락하거나 노동 시장이 상승할 때 더 많은 대출을 받습니다(가계는 미래 소득에 대한 신뢰도가 더 높습니다). 이 수치는 별도의 지표로 해석되는 경우가 드물며 경제학자들이 소비자 지출, 임금 및 은행 부문 상태 등의 다른 지표와 연계하여 분석합니다.

일반적으로 소매 판매 증가는 소비자 활동의 증가를 나타내며 노르웨이 크론 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

