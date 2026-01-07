노르웨이 은행 금리 결정은 노르웨이 크론 시세에 영향을 미치는 주요 이벤트 중 하나입니다. 이것은 노르웨이 은행이 인플레이션 안정성과 노르웨이 경제의 발전을 통제하기 위해 사용하는 주요 수단입니다. 노르웨이에서 이자율(정책금리)은 노르웨이 은행의 익일예금 금리입니다.

이자율은 주로 은행간 금리와 고객예금과 대출의 은행간 금리에 영향을 미칩니다. 또한, 노르웨이 은행의 금리는 인플레이션과 경제 발전에 대한 기대치에 영향을 미칠 수 있습니다.

금리 결정은 노르웨이 은행 금융통화위원회에서 내려집니다. 규제 당국은 인플레이션이 목표 수준까지 오르는 것을 돕기 위해 금리를 인하할지도 모릅니다. 반대로, 인플레이션이 목표 수준을 초과하는 경우, 노르웨이 은행은 노르웨이 크론을 더 비싸게 만들려고 노력할 것입니다. 노르웨이 크론은 (다른 여러 조치와 더불어) 금리도 인상됩니다.

단기 금리가 통화 가치 평가의 주요 요소이기 때문에 트레이더들은 금리 변화를 예의주시합니다. 인상 결정은 보통 노르웨이 크론 시세의 성장을 이끄는 요인으로 여겨집니다.

마지막 값: