노르웨이 은행 금리 결정 (Norges Bank Interest Rate Decision)
|중간
|4.00%
|
4.00%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
노르웨이 은행 금리 결정은 노르웨이 크론 시세에 영향을 미치는 주요 이벤트 중 하나입니다. 이것은 노르웨이 은행이 인플레이션 안정성과 노르웨이 경제의 발전을 통제하기 위해 사용하는 주요 수단입니다. 노르웨이에서 이자율(정책금리)은 노르웨이 은행의 익일예금 금리입니다.
이자율은 주로 은행간 금리와 고객예금과 대출의 은행간 금리에 영향을 미칩니다. 또한, 노르웨이 은행의 금리는 인플레이션과 경제 발전에 대한 기대치에 영향을 미칠 수 있습니다.
금리 결정은 노르웨이 은행 금융통화위원회에서 내려집니다. 규제 당국은 인플레이션이 목표 수준까지 오르는 것을 돕기 위해 금리를 인하할지도 모릅니다. 반대로, 인플레이션이 목표 수준을 초과하는 경우, 노르웨이 은행은 노르웨이 크론을 더 비싸게 만들려고 노력할 것입니다. 노르웨이 크론은 (다른 여러 조치와 더불어) 금리도 인상됩니다.
단기 금리가 통화 가치 평가의 주요 요소이기 때문에 트레이더들은 금리 변화를 예의주시합니다. 인상 결정은 보통 노르웨이 크론 시세의 성장을 이끄는 요인으로 여겨집니다.
마지막 값:
실제 자료
"노르웨이 은행 금리 결정 (Norges Bank Interest Rate Decision)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용