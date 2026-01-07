노르웨이 생산자 물가 지수(PPI) m/m (Norway Producer Price Index (PPI) m/m)
|낮음
|2.0%
|
0.1%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
2.0%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
노르웨이의 생산자 물가 지수 m/m는 국내 및 해외 시장에서 노르웨이 기업이 생산 및 판매하는 상품의 가격 동태를 반영합니다. 이 지수는 해당 달에 생산자 관점에서 전월과 비교하여 물가 변동을 측정합니다. 이 지수는 매월 10일에 노르웨이 통계청(SSB)에 의해 발표됩니다.
통계는 제조업, 석유 및 가스 생산, 에너지, 광산 및 일부 서비스에 관한 것입니다. 이 지수는 소매업의 최종 상품으로 제공되거나, 투자 대상이거나, 중간 생산 부문으로 다른 생산 부문으로 이전되는 상품을 다룹니다.
주요 데이터 출처는 630개 제품군의 표본 가격을 보고하는 생산자 조사입니다. 설문지는 약 5000개 상품에 대한 가격 데이터를 제공하는 약 1300개 회사에 매월 발송됩니다. 100인 미만 기업은 계산에서 제외됩니다. 작성한 설문지는 이메일로 제출됩니다.
생산자 물가지수는 소비자 물가, 즉 인플레이션의 주요 지표로 간주됩니다. 생산자 물가가 상승하면 그에 따라 소비자 물가도 상승할 것으로 예상하는 CPI와 비교할 때 더 정확한 예비 지표입니다. 이 두 지표는 밀접한 상관관계가 있습니다.
생산자물가는 소비자물가 상승률을 보여주는 선행 지표이며, 따라서 CPI 상승률은 노르웨이 크론 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
"노르웨이 생산자 물가 지수(PPI) m/m (Norway Producer Price Index (PPI) m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
