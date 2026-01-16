노르웨이 산업 신뢰 지수 (ICI)는 현 경제 상태에 대한 산업 기업들의 낙관론을 반영합니다. 이 지수는 노르웨이 통계청이 실시한 산업전반기업조사의 다음 3가지 질문에 기초하여 분기별로 계산합니다:

전 분기와 비교한 총 주문 수량의 실제 변화 현재와 비교하여 다음 분기에 예상되는 생산량 변화 판매 가능한 창고의 자체 재고 평가.

샘플에는 최소 300명의 직원으로 구성된 약 800개의 사업부가 포함되어 있습니다. 최종 지수는 답의 산술 평균으로 계산됩니다. 50을 넘으면 산업생산부문의 호감도가 높습니다.

ICI는 제조업 분야의 생산 지표로 간주됩니다. 응답자가 예상 생산 증가율을 나타낸다면 이는 곧 생산량이 증가할 것임을 나타낼 수 있습니다. 주문의 증가가 보고될 경우, 이는 수령된 주문을 이행해야 하는 필요성과 관련하여 향후 생산의 증가를 나타낼 수 있습니다. 재고가 증가하면 판매 활동이 감소한다는 것을 의미하므로 이 구성 요소는 지수를 계산할 때 반전 기호와 함께 사용됩니다.

예상보다 높은 지수 성장은 노르웨이 크론 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.

