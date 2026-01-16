캘린더섹션

노르웨이 산업 신뢰도 (Norway Industrial Confidence)

국가:
노르웨이
NOK, 노르웨이 크론
소스:
노르웨이 통계청 (SSB) (Statistics Norway (SSB))
분야:
비즈니스
낮음 2.6 1.2
0.2
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
노르웨이 산업 신뢰 지수 (ICI)는 현 경제 상태에 대한 산업 기업들의 낙관론을 반영합니다. 이 지수는 노르웨이 통계청이 실시한 산업전반기업조사의 다음 3가지 질문에 기초하여 분기별로 계산합니다:

  1. 전 분기와 비교한 총 주문 수량의 실제 변화
  2. 현재와 비교하여 다음 분기에 예상되는 생산량 변화
  3. 판매 가능한 창고의 자체 재고 평가.

샘플에는 최소 300명의 직원으로 구성된 약 800개의 사업부가 포함되어 있습니다. 최종 지수는 답의 산술 평균으로 계산됩니다. 50을 넘으면 산업생산부문의 호감도가 높습니다.

ICI는 제조업 분야의 생산 지표로 간주됩니다. 응답자가 예상 생산 증가율을 나타낸다면 이는 곧 생산량이 증가할 것임을 나타낼 수 있습니다. 주문의 증가가 보고될 경우, 이는 수령된 주문을 이행해야 하는 필요성과 관련하여 향후 생산의 증가를 나타낼 수 있습니다. 재고가 증가하면 판매 활동이 감소한다는 것을 의미하므로 이 구성 요소는 지수를 계산할 때 반전 기호와 함께 사용됩니다.

예상보다 높은 지수 성장은 노르웨이 크론 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"노르웨이 산업 신뢰도 (Norway Industrial Confidence)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
4 Q 2025
2.6
1.2
0.2
3 Q 2025
-0.3
1.8
0.4
2 Q 2025
0.9
4.4
3.4
1 Q 2025
4.0
4.6
5.3
4 Q 2024
5.5
3.7
1.8
3 Q 2024
1.5
2.4
3.5
2 Q 2024
3.9
0.6
1 Q 2024
0.0
-4.3
4 Q 2023
-4.9
-2.2
3 Q 2023
-2.2
-3.7
-5.1
2 Q 2023
-5.3
-3.0
-0.7
1 Q 2023
-0.4
-4.2
-3.3
4 Q 2022
-3.9
-0.6
-4.4
3 Q 2022
-4.4
6.0
2.3
2 Q 2022
3.2
10.3
8.2
1 Q 2022
8.8
13.5
8.6
4 Q 2021
8.6
15.8
8.8
3 Q 2021
8.8
17.5
11.0
2 Q 2021
11.3
12.4
8.6
1 Q 2021
8.2
-7.7
3.8
4 Q 2020
3.1
12.5
2.0
3 Q 2020
1.7
-12.4
-9.6
2 Q 2020
-10.1
-15.2
-17.4
1 Q 2020
-17.5
-0.2
4 Q 2019
0.7
2.3
3 Q 2019
2.5
5.1
2 Q 2019
6.0
7.0
1 Q 2019
7.0
8.7
4 Q 2018
9.0
9.0
3 Q 2018
9.0
8.9
2 Q 2018
9.0
7.0
1 Q 2018
6.0
6.0
4 Q 2017
6.0
3.0
3 Q 2017
2.0
4.0
2 Q 2017
4.0
2.0
1 Q 2017
1.0
0.0
4 Q 2016
0.0
-5.0
3 Q 2016
-5.0
-2.0
2 Q 2016
-2.0
-7.0
1 Q 2016
-7.0
-8.0
4 Q 2015
-8.0
-8.0
3 Q 2015
-8.0
-8.0
2 Q 2015
-8.0
-4.0
1 Q 2015
-3.0
-2.0
4 Q 2014
-2.0
1.0
3 Q 2014
2.0
