NAV 실업률 n.s.a. 전체 민간 노동력에 대한 현재 실업 상태인 거주자의 비율의 변화를 반영합니다. 노르웨이 NAV 실업률은 노르웨이 노동복지국(NAV)이 제공한 데이터에 기초하여 측정됩니다.

실업자는 16세에서 65세 사이의 노르웨이 거주자로, 신고된 주에 일할 준비가 되었지만 근무하지 않았으며, 고용 대행업체나 고용주에 직접 지원하거나 구인광고에 응답하여 지난 4주 이내에 구직활동을 하고 있는 것으로 정의됩니다.

노르웨이 노동 복지국(NAV)은 구직자가 NAV에 제출한 지원서에 기초하여 실업 데이터를 수집합니다. 이전 2주 동안 제출되거나 업데이트된 애플리케이션만 보고서에 포함됩니다.

그 지표는 노동시장의 상태를 평가하기 위해 사용됩니다. 성장이나 하락은 경제 상황 변화에 따른 결과지만 전망 지표는 아닙니다.

실업은 사회적, 경제적 관점에서 모두 중요합니다. 실업률의 성장은 개인의 소득 감소로 이어지며 따라서 소비자 활동의 감소로 이어집니다. 게다가, 이것은 주 예산에 대한 압력을 증가시키고 세수를 감소시킵니다. 따라서, 예상보다 높은 지표 판독치는 노르웨이 크론 시세에 부정적으로 볼 수 있습니다.

마지막 값: