노르웨이 핵심 소비자 물가 지수(CPI) y/y (Norway Core Consumer Price Index (CPI) y/y)
|낮음
|3.0%
|3.2%
|
3.4%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|3.2%
|
3.0%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
노르웨이 핵심 소비자 물가 지수(Core CPI) y/y는 1년 전 같은 달에 비해 지정된 달의 소비재 및 서비스 바스켓 물가 변동을 반영합니다. 이 지수는 재화와 용역의 최종 소비자인 가구의 관점에서 가격 변동을 반영합니다.
지수는 온라인 조사, 노르웨이 통계청의 매출 정보, 상품 무역 통계 및 가계 예산 조사의 예산 점유율 등 다양한 출처의 데이터를 사용하여 계산합니다. 노르웨이 소비자 물가 지수 데이터는 추가로 Eurostat에 제출되고 유럽 통계에 포함됩니다.
소비자 물가 지수는 650개의 상품과 서비스로 구성된 고정 소비자 바스켓에서 상품과 서비스의 가치 변화로 계산됩니다. 핵심 CPI에는 높은 변동성으로 인해 식품, 알코올, 담배 및 에너지 가격이 포함되지 않습니다. 핵심지수는 가계의 최종 소비자 지출의 일부가 아닌 상품과 서비스뿐 아니라 도박, 귀속임대, 종신보험, 주 건강보험, 간접측정 금융중개서비스 등과 같이 단일 시스템에 포함될 수 없는 일부 지출 범주를 무시합니다.
소비자 물가지수는 인플레이션을 측정하는 주요 지표 중 하나입니다. CPI는 소매 판매 지표를 계산할 때 디플레이터와 함께 지급 개정의 기준으로 사용됩니다. NOK 시세에 대해 예상보다 높은 CPI 판독치는 긍정적으로 간주되는 반면 낮은 판독치는 부정적으로 간주됩니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"노르웨이 핵심 소비자 물가 지수(CPI) y/y (Norway Core Consumer Price Index (CPI) y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
