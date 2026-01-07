노르웨이 소비자 물가 지수(CPI) y/y (Norway Consumer Price Index (CPI) y/y)
|낮음
|3.0%
|3.3%
|
3.1%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|3.3%
|
3.0%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
노르웨이 소비자 물가 지수 y/y는 민간 가구가 구입한 재화 및 서비스에 대한 소비자 물가 역학을 반영합니다. 이 지수는 해당 달의 물가 변동을 전년 같은 달과 비교하여 측정합니다. CPI는 매월 10일에 노르웨이 통계청(SSB)에 의해 발표됩니다. 노르웨이 소비자 물가 지수 데이터는 추가로 Eurostat에 제출되고 유럽 통계에 포함됩니다.
계산은 식품, 알코올 및 비알코올 음료, 의류, 임대, 일상적인 가계 유지, 의료, 통신 서비스, 레저 및 기타 상품과 서비스와 같은 민간 소비의 모든 세그먼트를 포함합니다. 다음은 소비로 간주되지 않습니다. 직접세, 의무건강보험을 포함한 사회보장기여금, 투자 및 저축에 대한 지출입니다. 통계는 모든 직간접 세금, 할증료, 보조금 및 할인을 고려하여 소비자가 지불하는 실질 가격을 반영합니다.
CPI는 온라인 조사, 상품 무역 통계 및 가계 예산 조사의 데이터를 사용하여 계산됩니다. 가격 변동은 노르웨이 가구의 일반적인 소비를 나타내는 650개 상품 및 서비스의 샘플을 사용하여 계산합니다. 샘플의 대부분은 일정하지만, 소비 패턴의 변화를 반영하기 위해 때때로 샘플을 검토합니다. CPI 계산 가격은 약 2,000개 회사의 샘플을 기반으로 소매점에서 수집되며, 이 샘플의 6분의 1은 매년 갱신됩니다. 이 통계에는 2,500개 테넌트에서 받은 정보를 기반으로 한 임대료에 대한 데이터도 추가로 포함됩니다.
소비자 물가지수는 인플레이션을 측정하는 주요 지표 중 하나입니다. CPI는 소매 판매 지표를 계산할 때 디플레이터와 함께 지급 개정의 기준으로 사용됩니다. NOK 시세에 대해 예상보다 높은 CPI 판독치는 긍정적으로 간주되는 반면 낮은 판독치는 부정적으로 간주됩니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"노르웨이 소비자 물가 지수(CPI) y/y (Norway Consumer Price Index (CPI) y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용