노르웨이 소비자 물가 지수 y/y는 민간 가구가 구입한 재화 및 서비스에 대한 소비자 물가 역학을 반영합니다. 이 지수는 해당 달의 물가 변동을 전년 같은 달과 비교하여 측정합니다. CPI는 매월 10일에 노르웨이 통계청(SSB)에 의해 발표됩니다. 노르웨이 소비자 물가 지수 데이터는 추가로 Eurostat에 제출되고 유럽 통계에 포함됩니다.

계산은 식품, 알코올 및 비알코올 음료, 의류, 임대, 일상적인 가계 유지, 의료, 통신 서비스, 레저 및 기타 상품과 서비스와 같은 민간 소비의 모든 세그먼트를 포함합니다. 다음은 소비로 간주되지 않습니다. 직접세, 의무건강보험을 포함한 사회보장기여금, 투자 및 저축에 대한 지출입니다. 통계는 모든 직간접 세금, 할증료, 보조금 및 할인을 고려하여 소비자가 지불하는 실질 가격을 반영합니다.

CPI는 온라인 조사, 상품 무역 통계 및 가계 예산 조사의 데이터를 사용하여 계산됩니다. 가격 변동은 노르웨이 가구의 일반적인 소비를 나타내는 650개 상품 및 서비스의 샘플을 사용하여 계산합니다. 샘플의 대부분은 일정하지만, 소비 패턴의 변화를 반영하기 위해 때때로 샘플을 검토합니다. CPI 계산 가격은 약 2,000개 회사의 샘플을 기반으로 소매점에서 수집되며, 이 샘플의 6분의 1은 매년 갱신됩니다. 이 통계에는 2,500개 테넌트에서 받은 정보를 기반으로 한 임대료에 대한 데이터도 추가로 포함됩니다.

소비자 물가지수는 인플레이션을 측정하는 주요 지표 중 하나입니다. CPI는 소매 판매 지표를 계산할 때 디플레이터와 함께 지급 개정의 기준으로 사용됩니다. NOK 시세에 대해 예상보다 높은 CPI 판독치는 긍정적으로 간주되는 반면 낮은 판독치는 부정적으로 간주됩니다.

