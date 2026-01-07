캘린더섹션

노르웨이 소비자 물가 지수(CPI) m/m (Norway Consumer Price Index (CPI) m/m)

노르웨이
NOK, 노르웨이 크론
노르웨이 통계청 (SSB) (Statistics Norway (SSB))
가격
낮음 0.1% 0.7%
0.1%
마지막 발표 중요도 실제 예측 이전
이전
-0.2%
0.1%
다음 발표 실제 예측 이전
이전
노르웨이 소비자 물가 지수 m/m는 민간 가구가 구입한 재화와 서비스에 대한 소비자 물가 역학을 반영합니다. 지수는 해당 달의 이전 달에 비해 변경된 내용을 보여 줍니다. 이 지표 변형은 계절 조정 데이터를 반영하여 시간에 따른 변경 사항을 보다 정확하게 평가할 수 있도록 합니다. 예를 들어 계절 조정은 계절 판매의 영향을 많이 받는 의류와 신발의 가격 통계에 매우 중요합니다.

계산은 식품, 알코올 및 비알코올 음료, 의류, 임대, 일상적인 가계 유지, 의료, 통신 서비스, 레저 및 기타 상품과 서비스와 같은 민간 소비의 모든 세그먼트를 포함합니다. 다음은 소비로 간주되지 않습니다. 직접세, 의무건강보험을 포함한 사회보장기여금, 투자 및 저축에 대한 지출입니다. 통계는 모든 직간접 세금, 할증료, 보조금 및 할인을 고려하여 소비자가 지불하는 실질 가격을 반영합니다.

CPI는 온라인 조사, 상품 무역 통계 및 가계 예산 조사의 데이터를 사용하여 계산됩니다. 가격 변동은 노르웨이 가구의 일반적인 소비를 나타내는 650개 상품 및 서비스의 샘플을 사용하여 계산합니다. 샘플의 대부분은 일정하지만, 소비 패턴의 변화를 반영하기 위해 때때로 샘플을 검토합니다. CPI 계산 가격은 약 2,000개 회사의 샘플을 기반으로 소매점에서 수집되며, 이 샘플의 6분의 1은 매년 갱신됩니다. 이 통계에는 2,500개 테넌트에서 받은 정보를 기반으로 한 임대료에 대한 데이터도 추가로 포함됩니다.

CPI는 매월 10일에 노르웨이 통계청(SSB)에 의해 발표됩니다. 노르웨이 소비자 물가 지수 데이터는 추가로 Eurostat에 제출되고 유럽 통계에 포함됩니다.

소비자 물가지수는 인플레이션을 측정하는 주요 지표 중 하나입니다. CPI는 소매 판매 지표를 계산할 때 디플레이터와 함께 지급 개정의 기준으로 사용됩니다. NOK 시세에 대해 예상보다 높은 CPI 판독치는 긍정적으로 간주되는 반면 낮은 판독치는 부정적으로 간주됩니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
0.1%
0.7%
0.1%
10월 2025
0.3%
0.4%
0.4%
9월 2025
0.4%
-0.2%
-0.6%
8월 2025
-0.6%
0.2%
0.8%
7월 2025
0.8%
0.5%
0.2%
6월 2025
0.2%
0.4%
0.4%
5월 2025
0.4%
0.2%
0.7%
4월 2025
0.7%
-0.5%
-0.7%
3월 2025
-0.7%
0.5%
1.4%
2월 2025
1.4%
0.3%
0.2%
1월 2025
0.2%
0.5%
-0.1%
12월 2024
-0.1%
0.2%
0.3%
11월 2024
0.3%
0.2%
0.6%
10월 2024
0.6%
0.8%
0.3%
9월 2024
0.3%
-0.1%
-0.9%
8월 2024
-0.9%
0.3%
0.5%
7월 2024
0.5%
0.3%
0.2%
6월 2024
0.2%
0.2%
-0.1%
5월 2024
-0.1%
0.3%
0.8%
4월 2024
0.8%
0.3%
0.2%
3월 2024
0.2%
0.3%
0.2%
2월 2024
0.2%
0.4%
0.1%
1월 2024
0.1%
0.4%
0.1%
12월 2023
0.1%
0.6%
0.5%
11월 2023
0.5%
0.5%
1.0%
10월 2023
1.0%
0.3%
-0.1%
9월 2023
-0.1%
0.3%
-0.8%
8월 2023
-0.8%
0.5%
0.4%
7월 2023
0.4%
0.8%
0.6%
6월 2023
0.6%
0.7%
0.5%
5월 2023
0.5%
0.6%
1.1%
4월 2023
1.1%
1.0%
0.8%
3월 2023
0.8%
-0.1%
0.4%
2월 2023
0.4%
1.0%
0.2%
1월 2023
0.2%
0.0%
0.1%
12월 2022
0.1%
0.7%
-0.2%
11월 2022
-0.2%
0.9%
0.3%
10월 2022
0.3%
0.5%
1.4%
9월 2022
1.4%
0.7%
-0.2%
8월 2022
-0.2%
0.4%
1.3%
7월 2022
1.3%
1.0%
0.9%
6월 2022
0.9%
0.2%
0.2%
5월 2022
0.2%
0.4%
1.2%
4월 2022
1.2%
0.7%
0.6%
3월 2022
0.6%
0.2%
1.1%
2월 2022
1.1%
-0.1%
-0.9%
1월 2022
-0.9%
0.4%
0.7%
12월 2021
0.7%
0.4%
0.8%
11월 2021
0.8%
0.4%
-0.3%
10월 2021
-0.3%
0.2%
1.0%
