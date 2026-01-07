노르웨이 소비자 물가 지수 m/m는 민간 가구가 구입한 재화와 서비스에 대한 소비자 물가 역학을 반영합니다. 지수는 해당 달의 이전 달에 비해 변경된 내용을 보여 줍니다. 이 지표 변형은 계절 조정 데이터를 반영하여 시간에 따른 변경 사항을 보다 정확하게 평가할 수 있도록 합니다. 예를 들어 계절 조정은 계절 판매의 영향을 많이 받는 의류와 신발의 가격 통계에 매우 중요합니다.

계산은 식품, 알코올 및 비알코올 음료, 의류, 임대, 일상적인 가계 유지, 의료, 통신 서비스, 레저 및 기타 상품과 서비스와 같은 민간 소비의 모든 세그먼트를 포함합니다. 다음은 소비로 간주되지 않습니다. 직접세, 의무건강보험을 포함한 사회보장기여금, 투자 및 저축에 대한 지출입니다. 통계는 모든 직간접 세금, 할증료, 보조금 및 할인을 고려하여 소비자가 지불하는 실질 가격을 반영합니다.

CPI는 온라인 조사, 상품 무역 통계 및 가계 예산 조사의 데이터를 사용하여 계산됩니다. 가격 변동은 노르웨이 가구의 일반적인 소비를 나타내는 650개 상품 및 서비스의 샘플을 사용하여 계산합니다. 샘플의 대부분은 일정하지만, 소비 패턴의 변화를 반영하기 위해 때때로 샘플을 검토합니다. CPI 계산 가격은 약 2,000개 회사의 샘플을 기반으로 소매점에서 수집되며, 이 샘플의 6분의 1은 매년 갱신됩니다. 이 통계에는 2,500개 테넌트에서 받은 정보를 기반으로 한 임대료에 대한 데이터도 추가로 포함됩니다.

CPI는 매월 10일에 노르웨이 통계청(SSB)에 의해 발표됩니다. 노르웨이 소비자 물가 지수 데이터는 추가로 Eurostat에 제출되고 유럽 통계에 포함됩니다.

소비자 물가지수는 인플레이션을 측정하는 주요 지표 중 하나입니다. CPI는 소매 판매 지표를 계산할 때 디플레이터와 함께 지급 개정의 기준으로 사용됩니다. NOK 시세에 대해 예상보다 높은 CPI 판독치는 긍정적으로 간주되는 반면 낮은 판독치는 부정적으로 간주됩니다.

