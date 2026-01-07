노르웨이의 실업률은 전체 민간 노동력에 대한 현재 실업자의 비율을 반영합니다. 근로자는 신고기간 중 최소 1시간 이상 근로한 15~74세 및 질병, 휴가, 파업 등으로 결근한 사람을 말합니다.

이 지표는 노르웨이 통계청(SSB)에 의해 매 분기 실시되는 노동인력의 전화조사에 기초하여 계산됩니다. 표본에는 12,000명의 가족 또는 24,000명이 포함됩니다. 응답자는 조사 주간 동안 자신의 고용에 관한 질문에 답합니다. 표본의 각 가족은 2년 동안 3개월마다 설문지를 받는다. 즉, 8번 연구에 참여합니다. 그런 다음 선택 항목이 업데이트됩니다.

실업자들은 조사 주간 동안 일을 하지 않은 사람들입니다. 응답의 3개월 평균은 최종 지표에 대해 계산되는 반면, 데이터는 계절적으로 조정되고 1개월 지연으로 게시됩니다. 또한, 실업에 대한 정보는 유럽통계를 수집하고 편집하는 Eurostat로 보내집니다.

실업률은 사회적, 경제적 관점에서 중요한 지표입니다. 실업률의 성장은 개인의 소득 감소로 이어지며 따라서 소비자 활동의 감소로 이어집니다. 게다가, 이것은 주 예산에 대한 압력을 증가시키고 세수를 감소시킵니다. 따라서 예상보다 높은 수치는 노르웨이 경제와 국가 통화 시세에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

