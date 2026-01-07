중국생산자물가지수(PPI) y/y (China Producer Price Index (PPI) y/y)
|중간
|-2.2%
|-2.2%
|
-2.1%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|-2.1%
|
-2.2%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
중국생산자물가지수(PPI) y/y는 생산자 관점에서 전년도 같은 달과 비교했을 때, 생산자 관점에서 제조물가치의 변동을 보여줍니다. 인덱스는 두 개의 하위 인덱스로 구성됩니다:
- 생산물 가격 지수는 첫 번째 세일 기간 동안 제조자가 제품에 대해 받은 가격 변화를 반영합니다.
- 구매가격 지수는 제조자가 생산공정(연료, 에너지, 금속 또는 화학원료, 목재, 건설자재, 직물 등)의 중간 투입물로서 구입한 물품의 가격변동을 반영합니다.
따라서, PPI는 생산자 관점에서 중국에서 제조된 상품가치의 순변화를 반영하며, 생산 중 회사의 지출변동에 맞게 조정됩니다.
생산자물가지수 산정은 1638개 품목에서 20,000개 이상의 제품 가격을 포함합니다. 구매 가격 지수는 900개의 하위 분류로 나누어진 10,000개 이상의 상품을 고려합니다. 일반 지수는 국가의 단일 산업 분류에 따라 국가 산업 전체를 포괄합니다.
지수 산출 가격은 대기업(연간 영업이익 2,000만 위안 이상)과 일반 기업(연간 영업이익 2,000만 위안 미만)을 대상으로 한 조사에서 수집됩니다. The statistical sample includes about 50,000 enterprises from more than 400 cities.통계 표본에는 400개 이상의 도시에서 약 5만 개의 기업이 포함됩니다.
생산자물가지수는 소비자물가를 나타내는 선행지표로서, 따라서 인플레이션 지표로 간주됩니다. 생산자물가가 상승할 경우 소비자물가는 그에 따라 상승할 것으로 예상되고, CPI와 비교하면 더 정확한 예비 지표입니다. 이 두 지표는 밀접한 상관관계가 있습니다. 중국 인민은행은 물가 전망치를 작성할 때 생산자물가지수를 분석합니다.
PPI 성장은 한국에서 초인플레이션이 발달하지 않는 한 위안화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"중국생산자물가지수(PPI) y/y (China Producer Price Index (PPI) y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용