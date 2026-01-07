중국생산자물가지수(PPI) y/y는 생산자 관점에서 전년도 같은 달과 비교했을 때, 생산자 관점에서 제조물가치의 변동을 보여줍니다. 인덱스는 두 개의 하위 인덱스로 구성됩니다:

생산물 가격 지수는 첫 번째 세일 기간 동안 제조자가 제품에 대해 받은 가격 변화를 반영합니다.

구매가격 지수는 제조자가 생산공정(연료, 에너지, 금속 또는 화학원료, 목재, 건설자재, 직물 등)의 중간 투입물로서 구입한 물품의 가격변동을 반영합니다.

따라서, PPI는 생산자 관점에서 중국에서 제조된 상품가치의 순변화를 반영하며, 생산 중 회사의 지출변동에 맞게 조정됩니다.

생산자물가지수 산정은 1638개 품목에서 20,000개 이상의 제품 가격을 포함합니다. 구매 가격 지수는 900개의 하위 분류로 나누어진 10,000개 이상의 상품을 고려합니다. 일반 지수는 국가의 단일 산업 분류에 따라 국가 산업 전체를 포괄합니다.

지수 산출 가격은 대기업(연간 영업이익 2,000만 위안 이상)과 일반 기업(연간 영업이익 2,000만 위안 미만)을 대상으로 한 조사에서 수집됩니다. The statistical sample includes about 50,000 enterprises from more than 400 cities.통계 표본에는 400개 이상의 도시에서 약 5만 개의 기업이 포함됩니다.

생산자물가지수는 소비자물가를 나타내는 선행지표로서, 따라서 인플레이션 지표로 간주됩니다. 생산자물가가 상승할 경우 소비자물가는 그에 따라 상승할 것으로 예상되고, CPI와 비교하면 더 정확한 예비 지표입니다. 이 두 지표는 밀접한 상관관계가 있습니다. 중국 인민은행은 물가 전망치를 작성할 때 생산자물가지수를 분석합니다.

PPI 성장은 한국에서 초인플레이션이 발달하지 않는 한 위안화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: