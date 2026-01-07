중국 소비자물가지수(CPI) m/m는 가계 관점에서 소비재 및 서비스의 가격 수준이 이전과 비교하여 변화한 것을 반영합니다.

이 지표는 가격 수준을 종합적으로 반영합니다. 중국 도시 및 농촌 거주자들이 구매하는 8개 기본 범주 262종의 상품과 서비스에 대한 소비자 가격을 포함합니다. 범주에는 식품(담배 및 주류 포함), 의류, 주거, 가정 서비스, 에너지, 교통 및 통신, 교육, 문화 및 레크리에이션, 의료 등이 포함됩니다. 지수 계산에는 소득세와 투자 항목(주식, 채권, 골동품 등)이 포함되지 않습니다.

이 지수는 중국 31개 성 500개 시·군 8만8000여 개에 대한 가격 수집량 조사를 바탕으로 산출됩니다. 이 샘플은 쇼핑몰, 슈퍼마켓, 오픈페어, 인터넷 전자상거래 공급업체, 즉 다양한 유형과 크기의 소매업체를 포함

소비자물가지수는 국가 물가상승률을 측정하는 데 사용되는 주요 경제지표 중 하나입니다. 소비자 관점에서 물가가 어떻게 변화하는지 보여주는 지표입니다. 생활비 변화를 추정할 수 있다는 얘기다.

이 지수는 임금과 사회 지급의 조정에 사용됩니다. 또한, CPI는 소득세 구조를 조정하고 실질 GDP를 계산하는 데 사용됩니다.

CPI 증가세는 위안화 시세에 긍정적인 것으로 보입니다.

